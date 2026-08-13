ГУБАЙДУЛИНА СОФИЯ АСГАТОВНА
ГУБАЙДУЛИНА СОФИЯ АСГАТОВНА - российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1990).
В 1954 году окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано, в 1959 году - Московскую консерваторию по классу композиции (училась у Ю.А. Шапорина, Н.И. Пейко), в 1963 году - аспирантуру под руководством В.Я. Шебалина. Значительное влияние на её творчество оказала музыка Д.Д. Шостаковича и А. Веберна. Первое зрелое сочинение - 5 этюдов для арфы, контрабаса и ударных (1965). Интерес к философии и колориту Востока проявился в кантатах «Ночь в Мемфисе» (1968) и «Рубайят» (1969). В 1969-1970 годы вместе с Э.В. Денисовым и А.Г. Шнитке (так называемая московская тройка) работала в Московской студии электронной музыки, экспериментировала с синтезатором АНС, для которого написала сочинение «Vivente - Non Vivente» (1970). Вместе с В.П. Артёмовым и В.Е. Суслиным основатель композиторской группы «Астрея» (1975-1981 годы; импровизировали в авангардном стиле на русских народных инструментах). Губайдулина сочиняет преимущественно для нестандартных составов. Масштабность замыслов и форм сочетается с утончённой звуковой выразительностью (10 этюдов для виолончели соло, и др.). Важным инструментом для её творчества стал баян, для которого написаны: ставшее популярным во всём мире «De profundis» (1978, посвящено Ф.Р. Липсу), «Семь слов» для баяна, виолончели и струнных (1982), концерт для баяна с оркестром «Под знаком Скорпиона» (2003). Для исполнения Г. Кремером написан скрипичный концерт «Оffertorium» (1980, последняя редакция - 1986).
Начиная с середины 1980-х годов Губайдулина создала свои крупнейшие произведения. В 12-частной симфонии «Stimmen… Verstummen» («Слышу… Умолкло», 1986) противопоставлены 2 «макротемы»: статичная мажорная, символизирующая Божественное начало, и динамичная, представляющая земные устремления человечества. Размеры I, III, V, VII частей пропорционально уменьшаются на основе прогрессии Фибоначчи чисел, кульминация - в IX части (дирижёр жестикулирует перед молчащим оркестром). Тот же структурный принцип положен в основу кантаты «Теперь всегда снега» на стихи Г. Айги (1993). Путём математического расчёта вводится четвертитоновая звуковысотная организация, создающая непривычные звуковые эффекты; впервые она применена в «Музыке» для флейты, струнных и ударных (1994 год; половина состава струнных инструментов настроена на 1/4 тона ниже основного строя). Среди наиболее монументальных произведений: «Из Часослова» для виолончели, оркестра, мужского хора и чтеца (на стихи из «Книги о монашеской жизни» Р. М. Рильке, 1991 год), «Страсти по Иоанну» для солистов, двух смешанных хоров, органа и оркестра (2000), «Пасха по Иоанну» (2001).
Губайдулина - автор большого количества киномузыки, в том числе музыки к м/ф «Маугли» (1972), фильм «Чучело» (1984, режиссер Р.А. Быков).
Мировое признание пришло к Губайдулиной на рубеже 1980-1990-х годов. В 1990 году в Свердловске (ныне Екатеринбург) организован 1-й фестиваль имени Губайдулиной. В 1991 году прошёл фестиваль музыки Губайдулиной в Турине, в 2001 году - в Москве и Казани. В Казани работает Центр современной музыки имени Губайдулиной (2001). С 1992 года живёт в Аппене (ФРГ). Государственная премия РФ (1992). Награждена Федеральным крестом за заслуги (ФРГ, 2002).