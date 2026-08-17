ГУБАСТОВ КОНСТАНТИН АРКАДЬЕВИЧ

ГУБАСТОВ КОНСТАНТИН АРКАДЬЕВИЧ - российский государственный дея­тель, ди­пло­мат, ге­неа­лог, тайный советник, дво­ря­нин .

Вос­пи­ты­вал­ся во 2-м ка­дет­ском кор­пу­се (1855-1863 годы). Окон­чил Учеб­ное от­де­ле­ние восточных язы­ков при Ази­атском департаменте МИД (1866). С 1866 года на ди­пло­ма­тической служ­бе . Управ­ляю­щий ге­не­раль­ным кон­суль­ст­вом в Кон­стан­ти­но­по­ле (1878-1879 годы). Счи­тал, что Рос­сия долж­на бы­ла не де­лать пре­фе­рен­ции в поль­зу Бол­га­рии при ре­ше­нии бал­кан­ско­го во­про­са по ито­гам русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов, а при­дер­жи­вать­ся сба­лан­си­ро­ван­ной по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии всех бал­кан­ских на­ро­дов, что по­зво­ли­ло бы смяг­чить про­ти­во­ре­чия в ре­гио­не. Чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний МИД при вар­шав­ском генерал-гу­бер­на­то­ре (1879-1880 годы). Кон­сул (1881-1885 годы), ге­не­раль­ный кон­сул (1885-1896 годы) в Ве­не. Ви­це-ди­рек­тор Ази­атского департамента (1896-1897 годы); вы­ска­зы­вал­ся про­тив про­во­див­ше­го­ся МИД кур­са на со­юз с Ки­та­ем, счи­тая, что на Даль­нем Вос­то­ке Рос­сия долж­на ори­ен­ти­ро­вать­ся на Япо­нию. Ми­нистр-ре­зи­дент при кня­зе Чер­но­гор­ском (1897-1900 годы), за­тем при па­пе Рим­ском (1901-1904 годы). Рас­смат­ри­вал Чер­но­го­рию как не­жиз­не­спо­соб­ное государственное об­ра­зо­ва­ние, чьи скуд­ные ре­сур­сы и ар­ха­ич­ный со­ци­аль­но-эко­но­мический по­ря­док всту­па­ли в про­ти­во­ре­чие с ам­би­ция­ми её пра­ви­те­лей. При­зы­вал ру­ко­во­д­ст­во МИД при­ос­та­но­вить суб­си­ди­ро­ва­ние кня­зя Чер­но­го­рии. Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный министр при ко­ро­ле Серб­ском (1904-1906 годы). То­ва­рищ министра иностранных дел (1906-1908 годы); в 1907 году воз­гла­вил Ко­мис­сию по пре­об­ра­зо­ва­нию центральных ус­та­нов­ле­ний МИД (в ней под­дер­жал пред­ло­же­ния М. ъА. Тау­бе). При раз­ра­бот­ке кри­те­ри­ев приё­ма в МИД но­вых чи­нов­ни­ков вы­сту­пал про­тив вве­де­ния иму­ще­ст­вен­но­го цен­за для них. С 1908 года в от­став­ке.

Губастов - ав­тор ря­да ис­то­рических очер­ков и ра­бот по ге­неа­ло­гии российского дво­рян­ст­ва. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке «Рус­ской ро­до­слов­ной кни­ги» А.Б. Ло­ба­но­ва-Рос­тов­ско­го (2-е издание, 1895). Член-уч­ре­ди­тель Рус­ско­го ге­неа­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва (1897; то­ва­рищ председателя в 1906-1914 годах), совместно с М.А. Тау­бе раз­ра­бо­тал его ус­тав. Ка­зна­чей Русского ис­то­рического общества (1910-1914 годы; член с 1908 года). Был близ­ким дру­гом К.Н. Ле­он­ть­е­ва (в 1911 году опуб­ли­ко­вал вос­по­ми­на­ния о нём). Со­брал кол­лек­цию из 431 мо­не­ты римских им­пе­ра­то­ров и 79 пап­ских ме­да­лей, пе­ре­дал её Му­зею изящ­ных ис­кусств имени императора Алек­сан­д­ра III (ны­не ГМИИ ) при его от­кры­тии в 1912 году. Ав­тор вос­по­ми­на­ний (не опубликованы).

Сочинения:

Ма­те­риа­лы для ро­до­слов­ной рос­пи­си дво­рян Зы­би­ных. СПб., 1896;

Князь А.Б. Ло­ба­нов-Рос­тов­ский (1824-1896 годы). СПб., 1902; Рус­ско-италь­ян­ские бра­ки // Ле­то­пись ис­то­ри­ко-ро­до­слов­но­го об­ще­ст­ва. 1905. Выпуск 1;

К порт­ре­ту кня­зя Н.И. Одо­ев­ско­го. СПб., 1909;

Ге­неа­ло­ги­че­ские све­де­ния о рус­ских дво­рян­ских ро­дах, про­ис­шед­ших от вне­брач­ных сою­зов. СПб., 2003.