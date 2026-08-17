ГУБАСТОВ КОНСТАНТИН АРКАДЬЕВИЧ
ГУБАСТОВ КОНСТАНТИН АРКАДЬЕВИЧ - российский государственный деятель, дипломат, генеалог, тайный советник, дворянин.
Воспитывался во 2-м кадетском корпусе (1855-1863 годы). Окончил Учебное отделение восточных языков при Азиатском департаменте МИД (1866). С 1866 года на дипломатической службе. Управляющий генеральным консульством в Константинополе (1878-1879 годы). Считал, что Россия должна была не делать преференции в пользу Болгарии при решении балканского вопроса по итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов, а придерживаться сбалансированной политики в отношении всех балканских народов, что позволило бы смягчить противоречия в регионе. Чиновник особых поручений МИД при варшавском генерал-губернаторе (1879-1880 годы). Консул (1881-1885 годы), генеральный консул (1885-1896 годы) в Вене. Вице-директор Азиатского департамента (1896-1897 годы); высказывался против проводившегося МИД курса на союз с Китаем, считая, что на Дальнем Востоке Россия должна ориентироваться на Японию. Министр-резидент при князе Черногорском (1897-1900 годы), затем при папе Римском (1901-1904 годы). Рассматривал Черногорию как нежизнеспособное государственное образование, чьи скудные ресурсы и архаичный социально-экономический порядок вступали в противоречие с амбициями её правителей. Призывал руководство МИД приостановить субсидирование князя Черногории. Чрезвычайный посланник и полномочный министр при короле Сербском (1904-1906 годы). Товарищ министра иностранных дел (1906-1908 годы); в 1907 году возглавил Комиссию по преобразованию центральных установлений МИД (в ней поддержал предложения М. ъА. Таубе). При разработке критериев приёма в МИД новых чиновников выступал против введения имущественного ценза для них. С 1908 года в отставке.
Губастов - автор ряда исторических очерков и работ по генеалогии российского дворянства. Участвовал в подготовке «Русской родословной книги» А.Б. Лобанова-Ростовского (2-е издание, 1895). Член-учредитель Русского генеалогического общества (1897; товарищ председателя в 1906-1914 годах), совместно с М.А. Таубе разработал его устав. Казначей Русского исторического общества (1910-1914 годы; член с 1908 года). Был близким другом К.Н. Леонтьева (в 1911 году опубликовал воспоминания о нём). Собрал коллекцию из 431 монеты римских императоров и 79 папских медалей, передал её Музею изящных искусств имени императора Александра III (ныне ГМИИ) при его открытии в 1912 году. Автор воспоминаний (не опубликованы).
Сочинения:
Материалы для родословной росписи дворян Зыбиных. СПб., 1896;
Князь А.Б. Лобанов-Ростовский (1824-1896 годы). СПб., 1902; Русско-итальянские браки // Летопись историко-родословного общества. 1905. Выпуск 1;
К портрету князя Н.И. Одоевского. СПб., 1909;
Генеалогические сведения о русских дворянских родах, происшедших от внебрачных союзов. СПб., 2003.