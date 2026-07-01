ГУБАРЕНКО ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ГУБАРЕНКО ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ - украинский ком­по­зи­тор, пе­да­гог, народный артист Ук­раи­ны (1993).

В 1960 году окон­чил Харь­ков­скую консерваторию по клас­су Д.Л. Кле­ба­но­ва, в 1961-1972 годы пре­по­да­вал в Харь­ков­ском институте ис­кусств (бывшая консерватория). Ос­но­ву твор­че­ст­ва со­став­ля­ют музыкально-сце­нического про­из­ве­де­ния, в том числе 5 мо­но­опер. В од­ном из луч­ших - опе­ре-ба­ле­те «Вий» (по Н.В. Го­го­лю; 1984, Одес­са) со­че­та­ют­ся при­зна­ки эпической, ли­ри­ко-фан­та­стической и ко­мической опе­ры, сти­листи­ка украинского ба­рок­ко пре­лом­ле­на че­рез сис­те­му современных вы­ра­зительных средств. Сре­ди наи­бо­лее ори­ги­наль­ных про­из­ве­де­ний - мо­но­опе­ры «Пись­ма люб­ви» (для со­пра­но и ор­ке­ст­ра , на собственное либретто по А. Бар­бю­су; 1971 год, Ки­ев) и «Оди­но­че­ст­во» (для те­но­ра и ор­ке­ст­ра, по П. Ме­ри­ме, создана в 1993 году), ба­лет «Ка­мен­ный вла­сте­лин» (по од­но­имённой дра­ме Ле­си Ук­ра­ин­ки; 1969 год, Ки­ев). Од­но из по­след­них круп­ных со­чи­не­ний - ли­рической сце­ны «Мо­но­ло­ги Джуль­ет­ты» (по У. Шек­спи­ру, 1998). Ав­тор ба­ле­тов, сим­фо­ний, ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки, многих во­каль­ных про­из­ве­де­ний.