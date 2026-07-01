ГУБАРЕНКО ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ГУБАРЕНКО ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ - украинский композитор, педагог, народный артист Украины (1993).
В 1960 году окончил Харьковскую консерваторию по классу Д.Л. Клебанова, в 1961-1972 годы преподавал в Харьковском институте искусств (бывшая консерватория). Основу творчества составляют музыкально-сценического произведения, в том числе 5 моноопер. В одном из лучших - опере-балете «Вий» (по Н.В. Гоголю; 1984, Одесса) сочетаются признаки эпической, лирико-фантастической и комической оперы, стилистика украинского барокко преломлена через систему современных выразительных средств. Среди наиболее оригинальных произведений - монооперы «Письма любви» (для сопрано и оркестра, на собственное либретто по А. Барбюсу; 1971 год, Киев) и «Одиночество» (для тенора и оркестра, по П. Мериме, создана в 1993 году), балет «Каменный властелин» (по одноимённой драме Леси Украинки; 1969 год, Киев). Одно из последних крупных сочинений - лирической сцены «Монологи Джульетты» (по У. Шекспиру, 1998). Автор балетов, симфоний, камерно-инструментальной музыки, многих вокальных произведений.