ГУБАНОВ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ
ГУБАНОВ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ - русский поэт.
После окончания вечерней школы работал пожарным в театре, почтальоном, грузчиком. При жизни почти не печатался (наиболее значит. публикация - фрагменты из поэмы «Полина» в журнале «Юность», 1964 год, № 6), его стихи распространялись в списках. Один из основателей (в начале 1965) неформального объединения поэтов и художников СМОГ (с двоякой расшифровкой: «Смелость. Мысль. Образ. Глубина» или «Самое молодое общество гениев»), принимал участие в его эпатажных акциях. Представитель русского литературного авангардизма 1960-х годов, Губанов определял свою поэзию как «неофутуризм». В его стихах ощутимо влияние В.В. Маяковского, В. Хлебникова, С.А. Есенина; их отличает изощрённая метафоричность, неожиданность образов, нередко вызывающе алогичных, пристальное внимание к звукописи (стихотворение «Серый конь твоих глаз», 1964 год, и другие).
Сочинения:
«Я сослан к Музе на галеры...». М., 2003.