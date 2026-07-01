ГУБАНОВ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ

ГУБАНОВ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ - русский по­эт .

По­сле окон­ча­ния ве­чер­ней шко­лы ра­ботал по­жар­ным в те­ат­ре, поч­таль­о­ном, груз­чи­ком. При жиз­ни поч­ти не пе­ча­тал­ся (наи­бо­лее зна­чит. пуб­ли­ка­ция - фраг­мен­ты из по­эмы «По­ли­на» в журнале «Юность», 1964 год, № 6), его сти­хи рас­про­стра­ня­лись в спи­сках. Один из ос­но­ва­те­лей (в начале 1965) не­фор­маль­но­го объ­е­ди­не­ния по­этов и ху­дож­ни­ков СМОГ (с двоя­кой рас­шиф­ров­кой: «Сме­лость. Мысль. Об­раз. Глу­би­на» или «Са­мое мо­ло­дое об­щест­во ге­ни­ев»), при­ни­мал уча­стие в его эпа­таж­ных ак­ци­ях. Пред­ста­ви­тель русского литературного аван­гар­диз­ма 1960-х годов, Губанов оп­ре­де­лял свою по­эзию как «не­офу­ту­ризм». В его сти­хах ощу­ти­мо влия­ние В.В. Мая­ков­ско­го, В. Хлеб­ни­ко­ва, С.А. Есе­ни­на; их от­ли­ча­ет изо­щрён­ная ме­та­фо­рич­ность, не­ожи­дан­ность об­ра­зов, не­ред­ко вы­зы­ваю­ще ало­гич­ных, при­сталь­ное вни­ма­ние к зву­ко­пи­си (стихотворение «Се­рый конь тво­их глаз», 1964 год, и другие).

Сочинения:

«Я со­слан к Му­зе на га­ле­ры...». М., 2003.