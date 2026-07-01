ГУБАХИНСКИЙ МУЗЕЙ

Губахинский городской историко-краеведческий музей. Музей создан в 1967 году. Муниципальным учреждением является с 1992 года.

В 2014 году музей переехал в двухэтажное здание после капитального ремонта площадью 690 кв. м. (площадь под экспозиции 629 кв.м.). На прилегающей территории расположен технопарк. Фонд на 01.01.2015 - 17355 едениц. В штате 9,5 едениц основной персонал - 5 едениц. Музей работает с разновозрастными группами местного населения - от дошкольников до ветеранов, а также туристами и гостями города. Посещаемость в 2014 году - 54 чел./день (14700 посещений за 2014 год).

Фасад нового здания музея украшает граффити-рисунок, который становится своеобразным началом знакомства с новой экспозицией, рассказывая об основных аспектах отражения феномена угля; его геологической истории; палеонтологии (показаны окаменелости со дна древнего Пермского моря); открытии месторождений; этапах промышленного освоения; угле, как материале будущего; представлено и художественное осмысление феномена.

Более трех веков истории нашей территории связано с шахтами, углем и горняками. У каждого жителя городов Кизеловского угольного бассейна в роду был хотя бы один представитель этой профессии. Каменный уголь долгое время составлял основу топливного и энергетического баланса Пермской области . Об этом можно узнать в губахинском Музее угля - музее КУБа.

Необычный музей, аналогов которому нет нигде в Приволжском федеральном округе, объединяет в себе историю прошлого, рассказ о будущем этого удивительного горючего камня, много десятилетий добывавшегося в Кизеле, Александровске, Губахе, Гремячинске.

Музей угля - место притяжения для людей всех возрастов. Посетители музея могут побывать на экспозиционных площадках, открыть для себя тайную комнату, где в формате 3D демонстрируется видеоролик об истории зарождения и добычи каменного угля, помедитировать у арт-объекта "Летающий уголь". На прилегающей территории находится просторный технопарк, где размещены крупногабаритное шахтное оборудование - вагонетки, шахтный электровоз, пускатели - и арт-объекты, связанные с историей угледобычи и города.

Иллюстрации:

Губахинский городской историко-краеведческий музей.