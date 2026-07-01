ГУБА
ГУБА:
1) Административно-территориальная единица в Псковской республике. Отдельные Губы существовали также в Новгородской республике. Территории Губы различались по площади - от размеров волости до посада или села.
2) Судебные округа, введённые в Русском государстве губной реформой 1530-1550-х годов, в которых действовали губные учреждения. Территориально Губа соответствовала уезду. Исключение составляли некоторые волости, образованные по старым губным грамотам, и новгородские пятины. Переезд на жительство из одной Губы в другую был сопряжён с определёнными формальностями: переезжавший подвергался губным старостой опросу о причинах переезда. Губы прекратили своё существование в связи с ликвидацией в 1702 году губных учреждений.