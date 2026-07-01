ГУБА

ГУБА:

1) Административно-территориальная еди­ни­ца в Псков­ской рес­пуб­ли­ке. От­дель­ные Губы су­ще­ст­во­ва­ли так­же в Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ке. Тер­ри­то­рии Губы раз­ли­ча­лись по пло­ща­ди - от раз­ме­ров во­лос­ти до по­са­да или се­ла.

2) Су­деб­ные ок­ру­га, вве­дён­ные в Русском государстве губ­ной ре­фор­мой 1530-1550-х годов , в ко­то­рых дейст­во­ва­ли губ­ные уч­реж­де­ния. Тер­ри­то­ри­аль­но Губа со­от­вет­ство­ва­ла уез­ду. Ис­клю­че­ние со­став­ля­ли не­ко­то­рые во­лос­ти, об­ра­зо­ван­ные по ста­рым губ­ным гра­мо­там , и нов­го­род­ские пя­ти­ны. Пе­ре­езд на жи­тель­ст­во из од­ной Губы в дру­гую был со­пря­жён с оп­ре­де­лён­ны­ми фор­маль­но­стя­ми: пе­ре­ез­жав­ший под­вер­гал­ся губ­ным ста­рос­той оп­ро­су о при­чи­нах пе­ре­ез­да. Губы пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние в свя­зи с лик­ви­да­ци­ей в 1702 году губ­ных уч­реж­де­ний.

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