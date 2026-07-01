ГУАНСИ
ГУАНСИ - историческая область и провинция на юге Китая, в бассейне реки Сицзян.
Территория Гуанси, населённая народом чжуан, входила в состав китайской империй Цинь (221-207 до нашей эры), а затем Западной Хань (206 до нашей эры - 8 нашей эры). Во 2-й половине XVII века нашей эры, при маньчжурской династии Цин, на этих землях была создана провинция Гуанси, вошедшая вместе с соседней провинцией Гуандун в состав отдельного наместничества. На территории Гуанси неоднократно вспыхивали восстания, главными участниками которых являлись представители некитайских народов и этническая группы хакка, притеснявшихся цинской администрацией. Гуанси - центр Байляньцзяо восстания 1796-1805 годы и ряда крупных народных выступлений в 1847-1850 годы, с территории Гуанси началось Тайпинское восстание 1851-1864 годов. В 1898 году цинское правительство признало Гуанси сферой влияния Франции. После Синьхайской революции 1911-1912 годов провинцию контролировали генералы, принадлежавшие к влиятельной «гуансийской клике», которой покровительствовала Великобритания. В начале 1930-х годов эта группировка поддерживала фракцию в Гоминьдане, соперничавшую с центральным руководством. В 1944-1945 годы оккупирована японскими войсками, в конце 1949 года коммунистическая Народно-освободительная армия Китая изгнала из провинции войска Гоминьдана. C 1958 года Гуанси-Чжуанский автономный район.