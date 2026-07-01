ГУАНСИ

ГУАНСИ - ис­то­рическая об­ласть и про­вин­ция на юге Ки­тая, в бас­сей­не реки Сиц­зян.

Тер­ри­то­рия Гуанси, на­се­лён­ная на­ро­дом чжу­ан, вхо­ди­ла в со­став китайской им­пе­рий Цинь (221-207 до нашей эры), а за­тем Западной Хань (206 до нашей эры - 8 нашей эры). Во 2-й половине XVII века нашей эры, при маньчжурской ди­на­стии Цин, на этих зем­лях бы­ла соз­да­на провинция Гуанси, во­шед­шая вме­сте с со­сед­ней провинцией Гу­ан­дун в со­став отдельного на­ме­ст­ни­че­ст­ва. На тер­ри­то­рии Гуанси не­од­но­крат­но вспы­хи­ва­ли вос­ста­ния, главными уча­ст­ни­ка­ми ко­то­рых яв­ля­лись пред­ста­ви­те­ли не­ки­тай­ских на­ро­дов и эт­нич еская груп­пы хак­ка, при­тес­няв­ших­ся цин­ской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей. Гуанси - центр Бай­лянь­цзяо вос­ста­ния 1796-1805 годы и ря­да круп­ных народных вы­сту­п­ле­ний в 1847-1850 годы, с тер­ри­то­рии Гуанси на­ча­лось Тай­пин­ское вос­ста­ние 1851-1864 годов. В 1898 году цин­ское пра­ви­тель­ст­во при­зна­ло Гуанси сфе­рой влия­ния Фран­ции. По­сле Синь­хай­ской ре­во­лю­ции 1911-1912 годов про­вин­цию кон­тро­ли­ро­ва­ли ге­не­ра­лы, при­над­ле­жав­шие к влия­тель­ной «гу­ан­сий­ской кли­ке», ко­то­рой по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ла Ве­ли­ко­бри­та­ния. В начале 1930-х годов эта груп­пи­ров­ка под­дер­жи­ва­ла фрак­цию в Го­минь­да­не, со­пер­ни­чав­шую с центральным ру­ко­во­дством. В 1944-1945 годы ок­ку­пи­ро­ва­на японскими вой­ска­ми, в конце 1949 года ком­му­ни­стическая Народно-ос­во­бо­дительная ар­мия Ки­тая из­гна­ла из про­вин­ции вой­ска Го­минь­да­на. C 1958 года Гу­ан­си-Чжу­ан­ский ав­то­ном­ный рай­он.

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