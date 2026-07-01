ГУАНЬИНЬДУН

ГУАНЬИНЬДУН (У. Цань­си провинция Гуй­чжоу , Ки­тай) - пе­щер­ная сто­ян­ка ран­не­го па­лео­ли­та , са­мая круп­ная к югу от Янц­зы.

Ис­сле­до­ва­ния с 1964 года. Вы­де­ле­но 7 сло­ёв. Нук­ле­усы дли­ной бо­лее 10 см, пре­об­ла­да­ют ору­дия на от­ще­пах, ско­ло­тых с не­под­прав­лен­ной пло­щад­ки и кру­то ре­ту­ши­ро­ван­ных (главным образом скреб­ки), есть чоп­пе­ры, ост­ро­ко­неч­ни­ки (ино­гда с дву­сторон­ней ре­ту­шью), не­мно­го рез­цов. Свыше 20 ви­дов фау­ны (мас­то­донт, сте­го­донт, ки­тай­ский но­со­рог, бам­бу­ко­вый мед­ведь и другие). Не­ко­то­ры­ми ис­сле­до­ва­те­ля­ми вы­де­ля­ет­ся осо­бая од­но­имённая ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра. Да­ти­ров­ки ко­леб­лю­тся в рам­ках 1,5 млн. - 400 тысяч лет до нашей эры.

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