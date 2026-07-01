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ГУАНЬИНЬДУН
ГУАНЬИНЬДУН (У. Цаньси провинция Гуйчжоу, Китай) - пещерная стоянка раннего палеолита, самая крупная к югу от Янцзы.
Исследования с 1964 года. Выделено 7 слоёв. Нуклеусы длиной более 10 см, преобладают орудия на отщепах, сколотых с неподправленной площадки и круто ретушированных (главным образом скребки), есть чопперы, остроконечники (иногда с двусторонней ретушью), немного резцов. Свыше 20 видов фауны (мастодонт, стегодонт, китайский носорог, бамбуковый медведь и другие). Некоторыми исследователями выделяется особая одноимённая археологическая культура. Датировки колеблются в рамках 1,5 млн. - 400 тысяч лет до нашей эры.
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