ГУАНДУН
ГУАНДУН - историческая область и провинция на юге Китая, на побережье Южно-Китайского моря.
Территория Гуандуна, населённая племенами юэ, в VIII-III века до нашей эры частично входила в состав древнекитайского государства Чу. В конце III века до нашей эры значительная часть Гуандуна была присоединена к первой в Китае централизованной империи Цинь. После её падения в 207 году до нашей эры на землях Гуандуна возникло государство Наньюэ, которое было присоединено китайской империей Хань, после чего началось освоение этой территории китайцами (ханьцами). При монгольской династии Юань (XIII-XIV века нашей эры) побережье Гуандуна стало плацдармом для нападений на островные государства Юго-Восточной Азии, в XV-XVI века страдало от нападений японских пиратов. Гуандун получил статус провинции во 2-й половине XVII века, при маньчжурской династии Цин. На территории Гуандуна и пограничной с ним провинции Гуанси было образовано наместничество, административным центром которого стал главный город Гуандуна - Гуанчжоу. Через Гуандун с серседины XVII века велась вся торговля Китая с Западом. В результате англо-китайской войны 1840-1842 годов и англо-франко-китайской войны 1856-1860 годов Великобритания получила на территории Гуандуна на правах «бессрочной аренды» остров Сянган и южную оконечность полуострова Цзюлун, а в 1898 году арендовала на 99 лет ещё часть полуострова Цзюлун, которая была присоединена к колонии Гонконг (Сянган); Франция в 1898 года получила на территории Гуандуна бухту Гуанчжоувань. С конца XIX века провинция Гуандун стала ареной революционных выступлений, организованных Сунь Ятсеном и его последователями, против власти маньчжуров. С 1917 года здесь формировались оппозиционные пекинскому правительству режимы. В 1923 году в Гуандуне укрепилось правительство возглавлявшейся Сунь Ятсеном партии Гоминьдан. С территории Гуандуна начался Северный поход 1926-1927 годов, завершившийся формальным объединением страны под властью Гоминьдана. После разрыва Гоминьдана и КП Китая в ноябре 1927 года в Гуандуне на территории уездов Хайфын и Луфын впервые в Китае была провозглашена советская власть. Гуандун стал центром Гуанчжоуского (Кантонского) восстания 1927 года. В 1938-1945 годы провинция была оккупирована Японией. Осенью 1949 года коммунистическая Народно-освободительная армия Китая изгнала войска Гоминьдана из континентальной части провинции, в апреле 1950 года заняла остров Хайнань. Сянган не вернулся в состав Гуандуна, с 1997 года став особым административным районом КНР.