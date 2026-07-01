ГУАНДУН

ГУАНДУН - ис­то­рическая об­ласть и про­вин­ция на юге Ки­тая, на по­бе­ре­жье Юж­но-Ки­тай­ско­го мо­ря.

Тер­ри­то­рия Гуандуна, на­се­лён­ная пле­ме­на­ми юэ, в VIII-III века до нашей эры час­тич­но вхо­ди­ла в со­став древнекитайского государства Чу. В конце III века до нашей эры зна­чительная часть Гуандуна бы­ла при­сое­ди­не­на к пер­вой в Ки­тае цен­тра­ли­зо­ван­ной им­пе­рии Цинь. По­сле её па­де­ния в 207 году до нашей эры на зем­лях Гуандуна воз­ник­ло государство Нань­юэ, ко­то­рое бы­ло при­сое­ди­не­но китайской им­пе­ри­ей Хань, по­сле че­го на­ча­лось ос­вое­ние этой тер­ри­то­рии ки­тай­ца­ми (хань­ца­ми). При монгольской ди­на­стии Юань (XIII-XIV века нашей эры) по­бе­режье Гуандуна ста­ло плац­дар­мом для на­па­де­ний на ост­ров­ные го­су­дар­ст­ва Юго-Восточной Азии, в XV-XVI века стра­да­ло от на­па­де­ний японских пи­ра­тов. Гуандун по­лу­чил ста­тус про­вин­ции во 2-й половине XVII века, при маньчжурской ди­на­стии Цин. На тер­ри­то­рии Гуандуна и по­гра­нич­ной с ним провинции Гу­ан­си бы­ло об­разова­но на­ме­ст­ни­че­ст­во, административным цен­тром ко­то­ро­го стал главный го­род Гуандуна - Гу­ан­чжоу. Че­рез Гуандун с серседины XVII века ве­лась вся тор­гов­ля Ки­тая с За­па­дом. В ре­зуль­та­те анг­ло-ки­тай­ской вой­ны 1840-1842 годов и анг­ло-фран­ко-ки­тай­ской вой­ны 1856-1860 годов Ве­ли­ко­бри­та­ния по­лу­чи­ла на тер­ри­то­рии Гуандуна на пра­вах «бес­сроч­ной арен­ды» остров Сян­ган и южную око­неч­ность полуострова Цзю­лун, а в 1898 году арен­до­ва­ла на 99 лет ещё часть полуострова Цзю­лун, ко­то­рая бы­ла при­сое­ди­не­на к ко­ло­нии Гон­конг (Сян­ган); Фран­ция в 1898 года по­лу­чи­ла на тер­ри­то­рии Гуандуна бух­ту Гу­ан­чжо­увань. С конца XIX века провинция Гуандун ста­ла аре­ной ре­во­люционных вы­сту­п­ле­ний, ор­га­ни­зо­ван­ных Сунь Ят­се­ном и его по­сле­до­ва­те­ля­ми, про­тив вла­сти мань­чжу­ров. С 1917 года здесь фор­ми­ро­ва­лись оп­по­зиц ионные пе­кин­ско­му пра­ви­тель­ст­ву ре­жи­мы. В 1923 году в Гуандуне ук­ре­пи­лось пра­ви­тель­ст­во воз­глав­ляв­шей­ся Сунь Ят­се­ном пар­тии Го­минь­дан. С тер­ри­то­рии Гуандуна на­чал­ся Се­вер­ный по­ход 1926-1927 годов, за­вер­шив­ший­ся фор­маль­ным объ­е­ди­не­ни­ем стра­ны под вла­стью Го­минь­да­на. По­сле раз­ры­ва Го­минь­да­на и КП Ки­тая в но­ябре 1927 года в Гуандуне на тер­ри­то­рии уез­дов Хай­фын и Лу­фын впер­вые в Ки­тае бы­ла про­воз­гла­ше­на советская власть. Гуандун стал цен­тром Гу­ан­чжоу­ско­го (Кан­тон­ско­го) вос­ста­ния 1927 года. В 1938-1945 годы про­вин­ция бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на Япо­ни­ей. Осе­нью 1949 года ком­му­ни­стическая Народно-ос­во­бо­дительная ар­мия Ки­тая из­гна­ла вой­ска Го­минь­да­на из кон­ти­нен­таль­ной час­ти про­вин­ции, в апреле 1950 года за­ня­ла остров Хай­нань. Сян­ган не вер­нул­ся в со­став Гуандуна, с 1997 года став осо­бым административным рай­оном КНР.

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