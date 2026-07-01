ГУАНЧЖОУСКОЕ ВОССТАНИЕ 1927

ГУАНЧЖОУСКОЕ (КАНТОНСКОЕ) ВОС­СТАНИЕ 1927 (Кан­тон­ская ком­му­на) - воо­руженное вы­сту­п­ле­ние ра­бо­чих и сол­дат города Гу­ан­чжоу (Кан­то­на) 11-13.12.1927 года про­тив вла­сти Го­минь­да­на.

Под­го­тов­ле­но Ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей Ки­тая (КПК) при уча­стии советских со­вет­ни­ков по­сле по­ра­же­ния Ре­во­лю­ции 1925-1927 годов в Ки­тае и раз­ры­ва со­труд­ни­че­ст­ва ме­ж­ду Го­минь­да­ном и КПК. По пер­во­на­чаль­но­му пла­ну вы­сту­п­ле­ние в Гу­ан­чжоу долж­но бы­ло стать про­дол­же­ни­ем Нань­чан­ско­го вос­ста­ния 1927 года. Пред­по­ла­гал­ся пе­ре­ход вос­став­ших в провинции Гу­ан­дун, где пла­ни­ро­ва­лось соз­дать южную ре­во­люционную ба­зу, ку­да че­рез порт Шань­тоу (Сва­тоу) на­ме­ча­лось дос­та­вить ору­жие из Вла­диво­сто­ка. Од­на­ко в Гу­ан­дун про­би­лась лишь не­зна­чительная часть вос­став­ших, а по­сле по­ра­же­ния ком­му­ни­стических от­ря­дов под Шань­тоу в на­ча­ле октября 1927 года ЦК КПК дал ука­за­ние от­ло­жить вы­сту­п­ле­ние в Гу­ан­чжоу. В но­ябре 1927 года Гу­ан­чжоу взял под свой кон­троль гу­ан­сий­ский генерал Чжан Фа­куй, всту­пив­ший в кон­фликт с центральным ру­ко­во­дством Го­минь­да­на и другими во­енными груп­пи­ров­ка­ми в Гу­ан­ду­не. Вы­вод большая часть войск Чжан Фа­куя из го­ро­да для борь­бы с со­пер­ни­ка­ми по­бу­дил ме­ст­ную ор­га­ни­за­цию КПК на­зна­чить вос­ста­ние на 1-ю по­ло­ви­ну декабря 1927 года. На ско­рей­шем вы­сту­п­ле­нии на­стаи­вал и эмис­сар Ко­мин­тер­на на юге Ки­тая Г. Ной­ман. В ночь на 11.12.1927 года под ру­ко­во­дством рев­ко­ма от­ря­ды Крас­ной гвар­дии и кон­тро­ли­ро­вав­ший­ся ком­му­ни­ста­ми ме­ст­ный учеб­ный полк ра­зо­ру­жи­ли рас­квар­ти­ро­ван­ные в го­ро­де пехотные и артиллерийские пол­ки, за­ня­ли по­ли­цей­ское управ­ле­ние. К кон­цу дня бы­ли за­хва­че­ны шта­бы вой­ско­вых со­еди­не­ний и Центральный банк, часть ору­жей­ных скла­дов. Рев­ком объ­я­вил об уч­ре­ж­де­нии воз­глав­лен­но­го Су Чжа­о­чжэ­ном и Чжан Тай­лэ­ем Со­ве­та народных ко­мис­са­ров, об­на­ро­до­вал его про­грам­му, пре­ду­смат­ри­вав­шую ус­та­нов­ле­ние советской вла­сти, вве­де­ние де­мо­кра­тических сво­бод, 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня, на­цио­на­ли­за­цию круп­ной промышленности, бан­ков и транс­пор­та, а так­же зем­ли, ко­то­рую пред­по­ла­га­лось рас­пре­де­лить ме­ж­ду кре­сть­я­на­ми. По различным дан­ным, в вы­сту­п­ле­нии при­ня­ли уча­стие от 7 до 20 тысяч человек. Оно бы­ло под­го­тов­ле­но по­спеш­но, большая часть ме­ст­ных войск ком­му­ни­сты не су­ме­ли ох­ватить аги­та­ци­ей. Пов­стан­цы не име­ли опы­та улич­ных бо­ёв, не смог­ли ов­ла­деть основными ору­жей­ны­ми скла­да­ми, долж­ным об­ра­зом воо­ру­жить ра­бо­чих, не ор­га­ни­зо­ва­ли на­сту­п­ле­ние на штаб Чжан Фа­куя в пред­ме­стье Гу­ан­чжоу. 12.12.1927 года вой­ска го­минь­да­нов­ских груп­пи­ро­вок, пре­кра­тив­ших на вре­мя свои рас­при, на­ча­ли на­сту­п­ле­ние на Гу­ан­чжоу. 13 де­каб­ря они во­шли в го­род, вос­ста­ние бы­ло жес­то­ко по­дав­ле­но: уби­ты от 3 до 6 тысяч его уча­ст­ни­ков, по­гиб Чжан Тай­лэй, рас­стре­ля­ны 5 со­труд­ни­ков советского кон­суль­ст­ва. Гаунчжоуское (Кантонское) восстание рас­це­ни­ва­ет­ся в ис­то­рио­гра­фии КНР как вы­даю­щее­ся со­бы­тие в ис­то­рии китайского ре­во­люционного дви­же­ния пре­ж­де все­го с точ­ки зре­ния мо­раль­ной зна­чи­мо­сти и на­ко­п­ле­ния опы­та борь­бы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)