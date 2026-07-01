ГУАНЧЖОУСКОЕ ВОССТАНИЕ 1927
ГУАНЧЖОУСКОЕ (КАНТОНСКОЕ) ВОССТАНИЕ 1927 (Кантонская коммуна) - вооруженное выступление рабочих и солдат города Гуанчжоу (Кантона) 11-13.12.1927 года против власти Гоминьдана.
Подготовлено Коммунистической партией Китая (КПК) при участии советских советников после поражения Революции 1925-1927 годов в Китае и разрыва сотрудничества между Гоминьданом и КПК. По первоначальному плану выступление в Гуанчжоу должно было стать продолжением Наньчанского восстания 1927 года. Предполагался переход восставших в провинции Гуандун, где планировалось создать южную революционную базу, куда через порт Шаньтоу (Сватоу) намечалось доставить оружие из Владивостока. Однако в Гуандун пробилась лишь незначительная часть восставших, а после поражения коммунистических отрядов под Шаньтоу в начале октября 1927 года ЦК КПК дал указание отложить выступление в Гуанчжоу. В ноябре 1927 года Гуанчжоу взял под свой контроль гуансийский генерал Чжан Факуй, вступивший в конфликт с центральным руководством Гоминьдана и другими военными группировками в Гуандуне. Вывод большая часть войск Чжан Факуя из города для борьбы с соперниками побудил местную организацию КПК назначить восстание на 1-ю половину декабря 1927 года. На скорейшем выступлении настаивал и эмиссар Коминтерна на юге Китая Г. Нойман. В ночь на 11.12.1927 года под руководством ревкома отряды Красной гвардии и контролировавшийся коммунистами местный учебный полк разоружили расквартированные в городе пехотные и артиллерийские полки, заняли полицейское управление. К концу дня были захвачены штабы войсковых соединений и Центральный банк, часть оружейных складов. Ревком объявил об учреждении возглавленного Су Чжаочжэном и Чжан Тайлэем Совета народных комиссаров, обнародовал его программу, предусматривавшую установление советской власти, введение демократических свобод, 8-часового рабочего дня, национализацию крупной промышленности, банков и транспорта, а также земли, которую предполагалось распределить между крестьянами. По различным данным, в выступлении приняли участие от 7 до 20 тысяч человек. Оно было подготовлено поспешно, большая часть местных войск коммунисты не сумели охватить агитацией. Повстанцы не имели опыта уличных боёв, не смогли овладеть основными оружейными складами, должным образом вооружить рабочих, не организовали наступление на штаб Чжан Факуя в предместье Гуанчжоу. 12.12.1927 года войска гоминьдановских группировок, прекративших на время свои распри, начали наступление на Гуанчжоу. 13 декабря они вошли в город, восстание было жестоко подавлено: убиты от 3 до 6 тысяч его участников, погиб Чжан Тайлэй, расстреляны 5 сотрудников советского консульства. Гаунчжоуское (Кантонское) восстание расценивается в историографии КНР как выдающееся событие в истории китайского революционного движения прежде всего с точки зрения моральной значимости и накопления опыта борьбы.