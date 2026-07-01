ГУАНЧЖОУ

ГУАНЧЖОУ (Кан­тон) - го­род в Южном Ки­тае, административный центр провинции Гу­ан­дун.

Население 3158 тысяч человек (в аг­ло­ме­ра­ции 5681 тысяч человек; 2006). Рас­по­ло­жен в дель­те реки Чжуц­зян, в 145 км от Юж­но-Ки­тай­ско­го мо­ря. Круп­ный транс­порт­ный узел. Морской порт (дос­ту­пен для морских су­дов; тре­тий по гру­зо­обо­ро­ту порт стра­ны - около 215 миллионов т в 2004). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

В на­ча­ле эпо­хи Западная Чжоу (1111-771 до нашей эры) на тер­ри­то­рии северной час­ти современного Гуанчжоу на­род юэ воз­вёл об­не­сён­ный сте­ной го­род, название ко­то­ро­го на китайском языке зву­чит как Нань­у­чэн. В 887 году он был за­хва­чен цар­ст­вом Чу и стал име­но­вать­ся Уян­чэн. При ди­на­стии Цинь го­род стал цен­тром округа Нань­хай. По­сле па­де­ния им­пе­рии Цинь китайский вое­на­чаль­ник Чжао То (у. 137 до нашей эры) ос­но­вал на тер­ри­то­рии ок­ру­га государство Нань­юэ, ко­то­рое в 111 году до нашей эры бы­ло при­сое­ди­не­но им­пе­ри­ей Хань. В эпо­ху Тан ря­дом со Ста­рым го­ро­дом на хол­ме Юй бы­ло соз­да­но но­вое по­се­ле­ние, об­не­сён­ное соб­ственной сте­ной, в XI веке нашей эры поя­ви­лось та­кое же по­се­ле­ние на хол­ме Пань, и го­род стал на­зы­вать­ся Пань­юй (ны­не это название уез­да, на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го рас­по­ло­жен Гуанчжоу). При ди­на­стии Южная Сун (1127-1271) Пань­юй пре­вра­тил­ся в главный центр морской тор­гов­ли Ки­тая с Юго-Восточной Ази­ей; гос­под­ствую­щие по­зи­ции в ней за­ни­ма­ли арабские куп­цы . В 1380 году раз­рос­ший­ся го­род был об­не­сён об­щей сте­ной (в 1535 по­втор­но). В XVI веке арабская мо­но­по­лия на внеш­нюю тор­гов­лю че­рез Гуанчжоу бы­ла на­ру­ше­на пор­ту­галь­ца­ми, в XVII веке в Гуанчжоу поя­ви­лись так­же британские и ни­дерландские куп­цы. При маньчжурской ди­на­стии Цин Гуанчжоу стал цен­тром на­ме­ст­ни­че­ст­ва, объ­е­ди­няв­ше­го про­вин­ции Гу­ан­дун и Гу­ан­си, и по­лу­чил современное на­зва­ние. В 1685 году там бы­ла от­кры­та фак­то­рия британской Ост-Инд­ской ком­па­нии (в XVIII веке в Гуанчжоу бы­ло 13 западных фак­то­рий, в том числе французская, ни­дерландская, американская и другие). С 1757 года Гуанчжоу яв­лял­ся един­ст­вен­ным китайским пор­том, от­кры­тым для внеш­ней тор­гов­ли. Че­рез не­го вы­во­зи­лись чай, шёлк, фар­фор, а так­же се­реб­ро, ко­то­рым западные тор­гов­цы вы­ну­ж­да­ли китайских контр­аген­тов рас­пла­чи­вать­ся за вво­зив­ший­ся из Ин­дии опи­ум. Унич­то­же­ние китайскими вла­стя­ми в Гуанчжоу гру­за британского опиу­ма в 1839 году ста­ло по­во­дом к анг­ло-ки­тай­ской вой­не 1840-1842 годов. В 1857 году во вре­мя анг­ло-фран­ко-ки­тай­ской вой­ны 1856-1860 годов го­род был вре­мен­но ок­ку­пи­ро­ван британскими вой­ска­ми. С конца XIX века Гуанчжоу - центр ре­во­люционного ан­ти­мань­чжур­ско­го дви­же­ния. В октябре 1895 года здесь бы­ла пред­приня­та по­пыт­ка вос­ста­ния под фла­гом общества Син­чжунху­эй, воз­глав­ляв­ше­го­ся Сунь Ят­се­ном, а в начале 1910 года и начале 1911 года про­изош­ли воо­ружённые вы­сту­п­ле­ния соз­дан­ной им организации Тун­мэнху­эй. В 1917 году Гуанчжоу стал сто­ли­цей фе­де­ра­ции южной про­вин­ций Ки­тая, оп­по­зи­ци­он­ной пе­кин­ско­му пра­ви­тель­ст­ву. В 1923 году в Гуанчжоу бы­ло сфор­ми­рова­но пра­ви­тель­ст­во Го­минь­да­на, ко­то­рое воз­гла­вил Сунь Ят­сен. Центр Гуанчжоу­ско­го (Кан­тон­ско­го) вос­ста­ния 1927 года, жес­то­ко по­дав­лен­но­го вла­стя­ми. В 1938-1945 годы го­род был ок­ку­пи­ро­ван японскими вой­ска­ми. 14.10.1949 года го­минь­да­нов­ские вой­ска бы­ли из­гна­ны из Гуанчжоу ком­муни­стической Народно-ос­во­бо­дительной ар­ми­ей Ки­тая. В 2006 году в ГГуанчжоу уч­ре­ж­де­но ге­не­раль­ное кон­суль­ст­во РФ.

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков: буд­дий­ские хра­мы Ба­оч­жу­анъ­юань («Шес­ти де­ревь­ев бань­ян», 537, пе­ре­стро­ен в XI веке) с так называемой Цве­точ­ной 9-ярус­ной па­го­дой (1097; ре­кон­ст­рук­ция 1373 и 1900; высота 57 м), Гу­ан­сяо (ос­но­ван в V веке, пе­ре­стро­ен в XVII, XIX века), Хуа­линь (526); ме­четь Ху­ай­шэн (ос­но­ва­на, по пре­да­нию, в 627, пе­ре­строе­на в 1350, 1695); нео­го­тический ка­то­лический со­бор Сак­ре-Кёр (1863-1888); ме­мо­ри­аль­ный зал Сунь Ят­се­на (1931), па­мят­ник ге­ро­ям ре­во­люционных битв (1950-е годы). В Гуанчжоу - свыше 70 пар­ков (круп­ней­ший - Юэсю с ис­кусственными озё­ра­ми).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Гу­ан­чжоу­ский хи­мический институт Китайской АН (1958), Институт океа­но­ло­гии (1959), Гу­ан­чжоу­ский институт бо­та­ни­ки (1929). Национальный университет имени Сунь Ят­се­на (1924), Юж­но-Ки­тай­ский тех­но­ло­гический университет (1952), Цзи­нань­ский университет (1906, ста­тус университета с 1927), Гу­ан­дун­ский университет за­ру­беж­ных ис­сле­до­ва­ний (1965, ста­тус университета с 1995), Юж­но-Ки­тай­ский сельско-хозяйственный университет (1909), Гу­ан­чжоу­ский университет (1983), Гу­ан­чжоу­ский университет тра­ди­ци­он­ной китайской ме­ди­ци­ны (1924, ста­тус университета с 1995). Во­енная ака­де­мия (1924). Гу­ан­чжоу­ский медицинский институт (1978) и другие. Му­зеи: провинции Гу­ан­дун (основан в 1928 году; рас­по­ло­жен в баш­не Чжэн­хай, 1380), «Гроб­ни­ца им­пе­ра­то­ра государства Наньюэ» (за­хо­ро­не­ние конца II века до нашей эры), народных про­мы­слов провинции Гу­ан­дун (в зда­нии хра­ма Чэнь­цзя­сы, 1894). Те­ат­ры: «Пинъ­янь», «Нань­фан», «Хай­чжу». «Гу­ан­чжоу ба­лет», Ан­самбль пес­ни и пля­ски.

Гуанчжоу - круп­ный тор­го­вый и промышленный центр, один из пер­вых (с 1984) при­мор­ских от­кры­тых го­ро­дов Ки­тая. Ме­сто про­ве­де­ния вы­став­ки экс­порт­ных то­ва­ров КНР (с 1957, два­ж­ды в год). Тех­но­ло­гический парк Тянь­хэ государственного уров­ня (с 1991 года; с 1999 года на его ба­зе функ­цио­ни­ру­ет Парк про­грамм­ных про­дук­тов Тянь­хэ - свыше 1000 пред­при­ятий это­го про­фи­ля). По стои­мо­сти промышленной про­дук­ции в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния (около 7000 долларов в 2005) за­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест сре­ди других го­ро­дов стра­ны. Наи­бо­лее раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние (су­да, стан­ки с про­грамм­ным управ­ле­ни­ем, энер­ге­тическое обо­ру­до­ва­ние, элек­тро­тех­ни­ка и элек­трон­ная про­дук­ция; ав­то­сбо­роч­ные за­во­ды ком­па­ний «Honda», «Nissan», «Toyota», «Izu­zu»), лёг­кая (пре­имущественно тек­стиль­ная - шёл­ко­вые, хлоп­ко­вые, син­те­тич. тка­ни; швей­ная), фар­ма­цев­тическая, пи­ще­вая (про­изводство са­ха­ра, пи­ва), по­ли­гра­фи­че­ская от­рас­ли. Чёр­ная ме­тал­лур­гия, неф­те­пе­ре­ра­бот­ка, хи­мическая и неф­те­хи­мическая промышленность. Про­изводство музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (в том числе фор­те­пиа­но мар­ки «Жем­чуж­ная ре­ка»). Гуанчжоу - круп­ный центр ху­дожественных ре­мё­сел (резь­ба по кос­ти, из­го­тов­ле­ние вее­ров, бу­маж­ных зон­тов, из­де­лий из фар­фо­ра и другое). Близ Гуанчжоу - бо­та­нический сад, один из круп­ней­ших в Ки­тае.

Иллюстрации:

Гу­ан­чжоу. «Цве­точ­ная па­го­да». 1097. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)