ГУАНЧЖОУ
ГУАНЧЖОУ (Кантон) - город в Южном Китае, административный центр провинции Гуандун.
Население 3158 тысяч человек (в агломерации 5681 тысяч человек; 2006). Расположен в дельте реки Чжуцзян, в 145 км от Южно-Китайского моря. Крупный транспортный узел. Морской порт (доступен для морских судов; третий по грузообороту порт страны - около 215 миллионов т в 2004). Международный аэропорт.
В начале эпохи Западная Чжоу (1111-771 до нашей эры) на территории северной части современного Гуанчжоу народ юэ возвёл обнесённый стеной город, название которого на китайском языке звучит как Наньучэн. В 887 году он был захвачен царством Чу и стал именоваться Уянчэн. При династии Цинь город стал центром округа Наньхай. После падения империи Цинь китайский военачальник Чжао То (у. 137 до нашей эры) основал на территории округа государство Наньюэ, которое в 111 году до нашей эры было присоединено империей Хань. В эпоху Тан рядом со Старым городом на холме Юй было создано новое поселение, обнесённое собственной стеной, в XI веке нашей эры появилось такое же поселение на холме Пань, и город стал называться Паньюй (ныне это название уезда, на территории которого расположен Гуанчжоу). При династии Южная Сун (1127-1271) Паньюй превратился в главный центр морской торговли Китая с Юго-Восточной Азией; господствующие позиции в ней занимали арабские купцы. В 1380 году разросшийся город был обнесён общей стеной (в 1535 повторно). В XVI веке арабская монополия на внешнюю торговлю через Гуанчжоу была нарушена португальцами, в XVII веке в Гуанчжоу появились также британские и нидерландские купцы. При маньчжурской династии Цин Гуанчжоу стал центром наместничества, объединявшего провинции Гуандун и Гуанси, и получил современное название. В 1685 году там была открыта фактория британской Ост-Индской компании (в XVIII веке в Гуанчжоу было 13 западных факторий, в том числе французская, нидерландская, американская и другие). С 1757 года Гуанчжоу являлся единственным китайским портом, открытым для внешней торговли. Через него вывозились чай, шёлк, фарфор, а также серебро, которым западные торговцы вынуждали китайских контрагентов расплачиваться за ввозившийся из Индии опиум. Уничтожение китайскими властями в Гуанчжоу груза британского опиума в 1839 году стало поводом к англо-китайской войне 1840-1842 годов. В 1857 году во время англо-франко-китайской войны 1856-1860 годов город был временно оккупирован британскими войсками. С конца XIX века Гуанчжоу - центр революционного антиманьчжурского движения. В октябре 1895 года здесь была предпринята попытка восстания под флагом общества Синчжунхуэй, возглавлявшегося Сунь Ятсеном, а в начале 1910 года и начале 1911 года произошли вооружённые выступления созданной им организации Тунмэнхуэй. В 1917 году Гуанчжоу стал столицей федерации южной провинций Китая, оппозиционной пекинскому правительству. В 1923 году в Гуанчжоу было сформировано правительство Гоминьдана, которое возглавил Сунь Ятсен. Центр Гуанчжоуского (Кантонского) восстания 1927 года, жестоко подавленного властями. В 1938-1945 годы город был оккупирован японскими войсками. 14.10.1949 года гоминьдановские войска были изгнаны из Гуанчжоу коммунистической Народно-освободительной армией Китая. В 2006 году в ГГуанчжоу учреждено генеральное консульство РФ.
Среди архитектурных памятников: буддийские храмы Баочжуанъюань («Шести деревьев баньян», 537, перестроен в XI веке) с так называемой Цветочной 9-ярусной пагодой (1097; реконструкция 1373 и 1900; высота 57 м), Гуансяо (основан в V веке, перестроен в XVII, XIX века), Хуалинь (526); мечеть Хуайшэн (основана, по преданию, в 627, перестроена в 1350, 1695); неоготический католический собор Сакре-Кёр (1863-1888); мемориальный зал Сунь Ятсена (1931), памятник героям революционных битв (1950-е годы). В Гуанчжоу - свыше 70 парков (крупнейший - Юэсю с искусственными озёрами).
Среди научных учреждений - Гуанчжоуский химический институт Китайской АН (1958), Институт океанологии (1959), Гуанчжоуский институт ботаники (1929). Национальный университет имени Сунь Ятсена (1924), Южно-Китайский технологический университет (1952), Цзинаньский университет (1906, статус университета с 1927), Гуандунский университет зарубежных исследований (1965, статус университета с 1995), Южно-Китайский сельско-хозяйственный университет (1909), Гуанчжоуский университет (1983), Гуанчжоуский университет традиционной китайской медицины (1924, статус университета с 1995). Военная академия (1924). Гуанчжоуский медицинский институт (1978) и другие. Музеи: провинции Гуандун (основан в 1928 году; расположен в башне Чжэнхай, 1380), «Гробница императора государства Наньюэ» (захоронение конца II века до нашей эры), народных промыслов провинции Гуандун (в здании храма Чэньцзясы, 1894). Театры: «Пинъянь», «Наньфан», «Хайчжу». «Гуанчжоу балет», Ансамбль песни и пляски.
Гуанчжоу - крупный торговый и промышленный центр, один из первых (с 1984) приморских открытых городов Китая. Место проведения выставки экспортных товаров КНР (с 1957, дважды в год). Технологический парк Тяньхэ государственного уровня (с 1991 года; с 1999 года на его базе функционирует Парк программных продуктов Тяньхэ - свыше 1000 предприятий этого профиля). По стоимости промышленной продукции в расчёте на душу населения (около 7000 долларов в 2005) занимает одно из ведущих мест среди других городов страны. Наиболее развиты машиностроение (суда, станки с программным управлением, энергетическое оборудование, электротехника и электронная продукция; автосборочные заводы компаний «Honda», «Nissan», «Toyota», «Izuzu»), лёгкая (преимущественно текстильная - шёлковые, хлопковые, синтетич. ткани; швейная), фармацевтическая, пищевая (производство сахара, пива), полиграфическая отрасли. Чёрная металлургия, нефтепереработка, химическая и нефтехимическая промышленность. Производство музыкальных инструментов (в том числе фортепиано марки «Жемчужная река»). Гуанчжоу - крупный центр художественных ремёсел (резьба по кости, изготовление вееров, бумажных зонтов, изделий из фарфора и другое). Близ Гуанчжоу - ботанический сад, один из крупнейших в Китае.
Иллюстрации:
Гуанчжоу. «Цветочная пагода». 1097. Архив БРЭ.