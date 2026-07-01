ГУАНАХУАТО
ГУАНАХУАТО (Guanajuato) - город в центральной части Мексики, админитсративный центр штата Гуанахуато.
Население 78,9 тысяч человек (2006). Расположен в южной части Мексиканского нагорья, в межгорной долине на высоте 2050 метров. Железно-дорожной веткой соединён с линией Мехико - Торреон. Международный аэропорт Дель-Бахио (свыше 1 миллиона пассажиров, 2,3 миллиона т грузов, 2004).
Основан испанцами в XVI веке, статус города получил в 1741 году (по другим данным, в 1775 году). В XVI веке близ города обнаружены месторождения серебра и золота, к XVIII веку Гуанахуато стал одним из крупнейших в мире центров по добыче серебра (с XX века имеет местное значение).
Гуанахуато считается одним из самых красивых городов Мексики. Узкие извилистые улицы сочетаются с сетью подземных тоннелей, служащих для современного транспорта (при интенсивном автомобильном движении в Гуанахуато нет светофоров). Для рядовой застройки характерны дома с плоскими кровлями, окрашенные в различные цвета пастельных тонов. Сохранились церкви в стиле чурригереско и барокко: Сан-Диего-де-Алькала (строилась с 1663), Сан-Франсиско (1671-1695), Сан-Роке (строилась с 1726), Ла-Компаньия-де-Хесус (1746-1765, купол начала XIX века), базилика Нуэстра-Сеньора (1671-1696) со статуей Богоматери - покровительницы Гуанахуато. Среди других памятников: Иезуитская коллегия (с 1732 года; ныне здание университета Гуанахуато), классицистический дом графа де Руль-и-Валенсия (конец XVIII века, архитектор Ф.Э. Тресгеррас), оперный театр «Хуарес» в формах эклектики (1903), рынок Идальго (с металлическими конструкциями фирмы А.Г. Эйфеля; 1910 год). Памятники: Миру (1898-1903), «Эль Пипила» (1939). Монумент-музей борьбы за независимость (с 1967; бывшее зернохранилище, 1808). Одна из достопримечательностей Гуанахуато - подземная пешеходная улица Мигеля Идальго (создана в середине XX века). Исторический центр города с прилегающими рудниками включён в список Всемирного наследия.
Университет Гуанахуато (основан в 1732 году как колледж, современное название с 1945 года); при нём - музеи естественной истории «Альфредо Духес» (1941), минералогии; астрономическая и метеорологическая обсерватория, театр «Сервантес». Музеи: иконографии Дон Кихота (1987), народного искусства (1979; мексиканское искусство XVII-XIX веков), мумий (1861 год, коллекция с 1853 года, насчитывает свыше 1000 экспонатов) и другие. Дом-музей Д. Риверы (1975). Театры «Хуарес», «Принсипаль». Гуанахуато - один из центров изучения творчества М. де Сервантеса (действуют Центр исследований Сервантеса, Мексиканский фонд Сервантеса). Место проведения одного из самых ярких мексиканских ежегодных праздников - международного фестиваля «Сервантино» (назван в честь М. де Сервантеса; проводится с 1972 года в октябре, участники из более чем 30 стран мира представляют свои достижения в области театра, танца, оперы, музыки и так далее).
Предприятия пищевкусовой, химической и нефтехимической промышленности, передельной металлургии; производство промышленного оборудования, автозапчастей, обуви и одежды. Ремесленное производство изделий из керамики, серебра и другого. Туризм.
Близ Гуанахуато - Музей горнорудного дела в старых шахтах «Валенсиана»; церковь Ла-Валенсиана (Сан-Каетано; 1765-1688).
Иллюстрации:
Гуанахуато. Центр города с базиликой Нуэстра-Сеньора. 1671-1696. Архив БРЭ.