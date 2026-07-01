ГУАНАХУАТО

ГУАНАХУАТО (Guanajuato) - го­род в центральной час­ти Мек­си­ки, админитсративный центр шта­та Гуа­на­хуа­то.

Население 78,9 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен в южной час­ти Мек­си­кан­ско­го наго­рья, в меж­гор­ной до­ли­не на высоте 2050 метров. Железно-дорожной вет­кой со­еди­нён с ли­ни­ей Ме­хи­ко - Тор­ре­он. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Дель-Ба­хио (свыше 1 миллиона пас­са­жи­ров, 2,3 миллиона т гру­зов, 2004).

Ос­но­ван ис­пан­ца­ми в XVI веке, ста­тус го­ро­да по­лу­чил в 1741 году (по другим дан­ным, в 1775 году). В XVI веке близ го­ро­да об­на­ру­же­ны ме­сто­ро­ж­де­ния се­реб­ра и зо­ло­та, к XVIII веку Гуанахуато стал од­ним из круп­ней­ших в ми­ре цен­тров по до­бы­че се­реб­ра (с XX века име­ет ме­ст­ное зна­че­ние).

Гуанахуато счи­та­ет­ся од­ним из са­мых кра­си­вых го­ро­дов Мек­си­ки. Уз­кие из­ви­ли­стые ули­цы со­че­та­ют­ся с се­тью под­зем­ных тон­не­лей, слу­жа­щих для современного транс­пор­та (при ин­тен­сив­ном ав­то­мо­биль­ном дви­же­нии в Гуанахуато нет све­то­фо­ров). Для ря­до­вой за­строй­ки ха­рак­тер­ны до­ма с пло­ски­ми кров­ля­ми, ок­ра­шен­ные в различные цве­та пас­тель­ных то­нов. Со­хра­ни­лись церк­ви в сти­ле чур­ри­ге­ре­ско и ба­рок­ко : Сан-Дие­го-де-Аль­ка­ла (строи­лась с 1663), Сан-Фран­си­ско (1671-1695), Сан-Ро­ке (строи­лась с 1726), Ла-Ком­пань­ия-де-Хе­сус (1746-1765, ку­пол начала XIX века), ба­зи­ли­ка Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра (1671-1696) со ста­ту­ей Бо­го­ма­те­ри - по­кро­ви­тель­ни­цы Гуанахуато. Сре­ди других па­мят­ни­ков: Ие­зу­ит­ская кол­ле­гия (с 1732 года; ны­не зда­ние университета Гуанахуато), клас­си­ци­стич еский дом гра­фа де Руль-и-Ва­лен­сия (конец XVIII века, архитектор Ф.Э. Трес­гер­рас), опер­ный те­атр «Хуа­рес» в фор­мах эк­лек­ти­ки (1903), ры­нок Идаль­го (с ме­тал­лическими кон­ст­рук­ция­ми фир­мы А.Г. Эй­фе­ля; 1910 год). Па­мят­ни­ки: Ми­ру (1898-1903), «Эль Пи­пи­ла» (1939). Мо­ну­мент -му­зей борь­бы за не­за­ви­си­мость (с 1967; бывшее зер­но­хра­ни­ли­ще, 1808). Од­на из дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Гуанахуато - под­зем­ная пе­ше­ход­ная ули­ца Ми­ге­ля Идаль­го (со­зда­на в середине XX века). Ис­то­рический центр го­ро­да с при­ле­гаю­щи­ми руд­ни­ка­ми вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Уни­вер­си­тет Гуанахуато (ос­но­ван в 1732 году как кол­ледж, современное название с 1945 года); при нём - му­зеи ес­тественной ис­то­рии «Альф­ре­до Ду­хес» (1941), ми­не­ра­ло­гии; ас­тро­но­мическая и ме­тео­ро­ло­гическая об­сер­ва­то­рия, те­атр «Сер­ван­тес». Му­зеи: ико­но­гра­фии Дон Ки­хо­та (1987), народного искусства (1979; мексиканское искусство XVII-XIX веков), му­мий (1861 год, кол­лек­ция с 1853 года, на­счи­ты­ва­ет свыше 1000 экс­по­на­тов) и другие. Дом-му­зей Д. Ри­ве­ры (1975). Те­ат­ры «Хуа­рес», «Прин­си­паль». Гуанахуато - один из цен­тров изу­че­ния твор­че­ст­ва М. де Сер­ван­те­са (дей­ст­ву­ют Центр ис­сле­до­ва­ний Сер­ван­те­са, Мексиканский фонд Сер­ван­те­са). Ме­сто про­ве­де­ния од­но­го из са­мых яр­ких мексиканских еже­год­ных празд­ни­ков - ме­ж­ду­народного фес­ти­ва­ля «Сер­ван­ти­но» (на­зван в честь М. де Сер­ван­те­са; про­во­дит­ся с 1972 года в ок­тяб­ре, уча­ст­ни­ки из бо­лее чем 30 стран ми­ра пред­став­ля­ют свои дос­ти­же­ния в об­лас­ти те­ат­ра, тан­ца, опе­ры, му­зы­ки и так далее).

Пред­при­ятия пи­ще­вку­со­вой, хи­мической и неф­те­хи­мической промышленности, пе­ре­дель­ной ме­тал­лур­гии; про­изводство промышленного обо­ру­до­ва­ния, ав­то­зап­ча­стей, обу­ви и оде­ж­ды. Ре­мес­лен­ное про­изводство из­де­лий из ке­ра­ми­ки, се­реб­ра и другого. Ту­ризм.

Близ Гуанахуато - Му­зей гор­но­руд­но­го де­ла в ста­рых шах­тах «Ва­лен­сиа­на»; церковь Ла-Ва­лен­сиа­на (Сан-Кае­та­но; 1765-1688).

Иллюстрации:

Гуа­нахуа­то. Центр го­ро­да с ба­зи­ли­кой Ну­эст­ра-Сеньо­ра. 1671-1696. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)