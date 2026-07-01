ГУАН У-ДИ
ГУАН У-ДИ (Сиятельный Воинственный император) - посмертное почётное имя китайского императора Лю Сю, основателя династии Восточная, или Поздняя, Хань (25-220).
Происходил из аристократической служилой среды. Примкнул к повстанческим отрядам, выступившим в начале 20-х годов I века против узурпатора Ван Мана. После гибели последнего участвовал в борьбе за престол, объявив себя отпрыском древней (Ранней) династии Хань (206 до нашей эры - 8 нашей эры). Победив соперников и подавив краснобровых восстание, провозгласил себя императором и избрал столицей город Лоян. К 37 году объединил страну. Во внутренней политике проводил курс на ослабление социальных и политических противоречий, возникших в результате реформ Ван Мана.