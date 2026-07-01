ГУАН У-ДИ

ГУАН У-ДИ (Сия­тель­ный Во­ин­ст­вен­ный им­пе­ра­тор) - по­смерт­ное по­чёт­ное имя китайского императора Лю Сю, ос­но­ва­те­ля ди­на­стии Вос­точ­ная, или Позд­няя, Хань (25-220).

Про­ис­хо­дил из ари­сто­кра­тической слу­жи­лой сре­ды. Примк­нул к пов­станческим от­ря­дам, вы­сту­пив­шим в начале 20-х годов I века про­тив узур­па­то­ра Ван Ма­на. По­сле ги­бе­ли по­след­не­го уча­ст­во­вал в борь­бе за пре­стол, объ­я­вив се­бя от­пры­ском древ­ней (Ран­ней) ди­на­стии Хань (206 до нашей эры - 8 нашей эры). По­бе­див со­пер­ников и по­да­вив крас­но­бро­вых вос­ста­ние, про­воз­гла­сил се­бя им­пе­ра­то­ром и из­брал сто­ли­цей город Ло­ян. К 37 году объ­е­ди­нил стра­ну. Во внутренней по­ли­ти­ке про­во­дил курс на ос­лаб­ле­ние со­ци­аль­ных и по­ли­тических про­ти­во­ре­чий, воз­ник­ших в ре­зуль­та­те ре­форм Ван Ма­на.

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