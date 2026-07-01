ГУАНЬ ХАНЬЦИН

ГУАНЬ ХАНЬЦИН - китайский дра­ма­тург , ак­тёр.

Ру­ко­во­дил профессиональным объ­е­ди­не­ни­ем ли­те­ра­то­ров и ак­тё­ров «Юй цзин» («Неф­ри­то­вая сто­ли­ца»). Ав­тор 60 пьес в жан­ре цзац­зюй (со­хра­ни­лось 18, ау­тен­тич­ность не­сколь­ких ос­па­ри­ва­ет­ся): «О том, как Чжао Пань­эр, иг­рая в лю­бовь, спа­са­ет пад­шую» («Чжао Пань­эр фэн юэ цзю фэн чэнь»), «Как в бе­сед­ке над Ре­кой в празд­ник Се­ре­ди­ны осе­ни го­то­ви­ли ры­бу» («Ван цзян тин чжун цю це ку­ай дань») - о судь­бе жен­щи­ны и свое­во­лии бо­га­тых сла­сто­люб­цев; «Взвол­но­вав­шая не­бе­са и зем­лю оби­да Доу Э» («Гань тянь дун ди Доу Э юань»), кри­ти­кую­щая со­ци­аль­ные и нрав­ст­вен­ные по­ро­ки; «Ве­ли­кий ван Гу­ань с од­ним ме­чом идёт на пир» («Гу­ань да ван дань дао ху­эй») - дра­ма­тур­гическое пе­ре­ло­же­ние эпи­зо­да из народного ска­за­ния о ге­рое эпо­хи Трёх царств (III век) Гу­ань Юе; а также другие пьесы, в ко­то­рых вос­пе­ва­ют­ся ге­рои про­шло­го. Счи­тал­ся од­ним из «че­ты­рёх ве­ли­ких дра­ма­тур­гов» эпо­хи Юань. Пи­сал так­же по­этического про­из­ве­де­ния в жан­ре арий цюй (бо­лее 50 отдельных про­из­ве­де­ний и свыше 10 цик­лов).

Сочинения:

Ли­те­ра­ту­ра Вос­то­ка в сред­ние ве­ка. Тек­сты / Сост. И. И. Се­ме­нен­ко. М., 1996. С. 371-375.