ГУАНЬ ХАНЬЦИН
ГУАНЬ ХАНЬЦИН - китайский драматург, актёр.
Руководил профессиональным объединением литераторов и актёров «Юй цзин» («Нефритовая столица»). Автор 60 пьес в жанре цзацзюй (сохранилось 18, аутентичность нескольких оспаривается): «О том, как Чжао Паньэр, играя в любовь, спасает падшую» («Чжао Паньэр фэн юэ цзю фэн чэнь»), «Как в беседке над Рекой в праздник Середины осени готовили рыбу» («Ван цзян тин чжун цю це куай дань») - о судьбе женщины и своеволии богатых сластолюбцев; «Взволновавшая небеса и землю обида Доу Э» («Гань тянь дун ди Доу Э юань»), критикующая социальные и нравственные пороки; «Великий ван Гуань с одним мечом идёт на пир» («Гуань да ван дань дао хуэй») - драматургическое переложение эпизода из народного сказания о герое эпохи Трёх царств (III век) Гуань Юе; а также другие пьесы, в которых воспеваются герои прошлого. Считался одним из «четырёх великих драматургов» эпохи Юань. Писал также поэтического произведения в жанре арий цюй (более 50 отдельных произведений и свыше 10 циклов).
Сочинения:
Литература Востока в средние века. Тексты / Сост. И. И. Семененко. М., 1996. С. 371-375.