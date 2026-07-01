ГУАМ, ТЕРРИТОРИЯ ГУАМ

ГУАМ (Guam), ТЕРРИТОРИЯ ГУАМ (Territory of Guam) - ост­ров в западной час­ти Ти­хо­го океана, име­ет ста­тус «не­при­сое­ди­нён­ной тер­ри­то­рии» США.

Круп­ней­шая авиационная и во­енно-морская ба­за США на Ти­хом океане Площадь 541,3 км2 (по другим дан­ным, 549 км2; Воо­ружённым си­лам США при­над­ле­жит около 1/3 тер­ри­то­рии ост­ро­ва). Население 171 тысяча человек (2006 год; в том числе свыше 12 тысяч во­ен­но­слу­жа­щих и чле­нов их се­мей). 40,1% населения Гуама со­став­ля­ет мик­ро­не­зий­ский на­род ча­мор­ро; ос­таль­ные - фи­лип­пин­цы (та­галы 18,6%, ило­ки 14,0%), аме­ри­кан­цы США (16,9%), ко­рей­цы, ки­тай­цы и другие. Около 85-90% на­се­ле­ния Гуама - ка­то­ли­ки (2005); около 10% - про­тес­тан­ты различных де­но­ми­на­ций (бап­ти­сты, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, пя­ти­де­сят­ни­ки, лю­те­ра­не, пре­сви­те­риа­не и другие; име­ют­ся об­щи­ны сви­де­те­лей Ие­го­вы, мор­мо­нов, при­хо­ды Анг­ли­кан­ской церк­ви); не­мно­го­численные му­сульм анские об­щи­ны, а так­же об­щи­ны ба­хаи­тов. Административный центр - город Ага­нья (1,5 тысяча человек, 2006). Официальные язы­ки - анг­лий­ский, ча­мор­ро. Де­неж­ная еди­ни­ца - дол­лар США. Большая часть жи­те­лей Гуама со­сре­до­то­че­на в северной и центральной час­ти ост­ро­ва, круп­ней­ший го­род - Та­му­нинг (11,3 тысяч человек).

При­ро­да.

Ост­ров рас­по­ло­жен в южной час­ти Ма­ри­ан­ской вул­ка­нической ост­ров­ной ду­ги. Рель­еф юго-западной час­ти, сло­жен­ной вул­ка­но­ген­ны­ми и вул­ка­но­ген­но-оса­доч­ны­ми по­ро­да­ми па­лео­ген-нео­ге­но­во­го воз­рас­та, воз­вы­шен­ный (го­ра Лам­лам, 405 м - выс­шая точ­ка Гуама), гус­то рас­членён­ный по­верх­но­ст­ны­ми во­до­то­ка­ми. Северо-восточная часть - низ­мен­ное всхолм­лён­ное пла­то, сло­жен­ное нео­ген-чет­вер­тич­ны­ми из­вест­ня­ка­ми, раз­вит карст. Ост­ров мес­та­ми окайм­лён ко­рал­ло­вы­ми ри­фа­ми. Кли­мат тро­пи­че­ский пас­сат­ный; сред­не­ме­сяч­ные температуры ян­ва­ря 24 °С, ию­ня 27 °С; осад­ков в год 2200-2500 мм, мак­си­мум осад­ков с ию­ля по де­кабрь. В со­ста­ве або­ри­ген­ной фау­ны Гуама несколько ви­дов мел­ких мле­ко­пи­таю­щих (например, 3 ви­да фрук­то­яд­ных ле­ту­чих мы­шей), около 20 ви­дов птиц. Не­пред­на­ме­рен­ная ин­тро­дук­ция на Гуаме дре­вес­ной змеи - бой­ги ко­рич­не­вой - при­ве­ла к сни­же­нию био­ло­гического раз­но­об­ра­зия ост­ро­ва вплоть до ис­чез­но­ве­ния не­сколь­ких ви­дов птиц. Пре­имущественно для ох­ра­ны эко­си­стем ко­рал­ло­вых ри­фов соз­да­но 8 ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий об­щей площадью 13,7 тысяч га, в том числе за­каз­ник Па­ти-Пойнт, в со­став ко­то­ро­го вклю­че­ны так­же уча­ст­ки тро­пических веч­но­зе­лё­ных ле­сов с эн­де­мич­ны­ми по­ро­да­ми де­ревь­ев.

Ис­то­рия.

В начале 2-го тысячелетия до нашей эры Гуам на­се­ля­ли вы­ход­цы из Ин­до­не­зии и с Фи­лип­пин­ских островов. Ар­хео­ло­гические на­ход­ки сви­де­тель­ст­ву­ют о су­ще­ст­во­ва­нии на ост­ро­ве в IX веке нашей эры слож­но­ор­га­ни­зованного об­ще­ст­ва. В 1521 году Гуам по­се­тил со­вер­шав­ший кру­го­свет­ное пу­те­ше­ст­вие Ф. Ма­гел­лан. Офи­ци­аль­но ост­ров объ­яв­лен вла­де­ни­ем Ис­па­нии в 1565 году, фак­ти­че­ски за­воё­ван в конце XVII века, по­сле по­дав­ле­ния воо­ружённых вы­сту­п­ле­ний ме­ст­но­го на­се­ле­ния, про­дол­жав­ших­ся с 1670 года до середины 1690-х годов. В ре­зуль­та­те ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­ны 1898 года Гуам ото­шёл к США. 12.12.1941 года ок­ку­пи­ро­ван Япо­ни­ей, США вер­ну­ли Гуам 10.8.1944 года. До кон­ца 2-й ми­ро­вой вой­ны Гуам был важ­ной авиационной и во­енно-морской ба­зой США, от­ку­да со­вер­ша­лись авиа­на­лё­ты на Япо­нию. До 1950-х годов ме­ст­ную власть воз­глав­лял морской офи­цер, на­зна­чав­ший­ся пре­зи­ден­том США. На ос­но­ва­нии Ор­га­ни­че­ско­го ак­та, при­ня­то­го Кон­грес­сом США и одоб­рен­но­го пре­зи­ден­том в 1950 году, Гуам управ­ля­ет­ся Министерством внутренних дел (с 1973 года - Управ­ле­ни­ем тер­ри­то­рий в со­ста­ве это­го министерства). Ак­том от 1968 года пре­ду­смот­ре­ны вы­бо­ры гу­бер­на­то­ра и ви­це-гу­бер­на­то­ра на 4-лет­ний срок. Пер­вый из­бран­ный гу­бер­на­тор Гуама всту­пил в долж­ность в 1970 году. С 1972 года Гуам по­сы­ла­ет од­но­го де­пу­та­та (без пра­ва ре­шаю­ще­го го­ло­са) в Па­ла­ту пред­ста­ви­те­лей США. В 1978 году тер­ри­то­рия по­лу­чи­ла пра­во при­нять ме­ст­ную кон­сти­ту­цию. Од­но­па­лат­ное за­ко­но­дательное со­б­ра­ние Гуама вклю­чает 21 де­пу­та­та, из­би­рае­мо­го на 2 го­да.

Хо­зяй­ст­во. ВВП 2,5 миллиардов долларов (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти; на ду­шу на­се­ле­ния 15 тысяч долларов, 2005 год). Вы­со­ка за­ви­си­мость от до­та­ций США (1,3 миллиарда долларов, 2004) и им­пор­та про­до­воль­ст­вия. В сфе­ре ус­луг соз­да­ёт­ся около 85% ВВП (2005; за­ня­то около 64% ра­бо­таю­щих), в промышленности - 15% (за­ня­то 10%), в сельском хозяйстве - около 1% (за­ня­то 26%). Свыше 20% по­сто­ян­но­го на­се­ле­ния про­жи­ва­ет за чер­той бед­но­сти.

С середины 1970-х годов раз­ви­ва­ет­ся ту­ризм. К началу XXI века по­строе­ны свыше 20 круп­ных оте­лей и ряд круп­ных тор­го­вых цен­тров. Еже­год­но Гуам по­се­ща­ет свыше 1 млн. человек (около 90% - из Япо­нии, а так­же из Рес­пуб­ли­ки Ко­рея и Ки­тая). Основные ви­ды ту­риз­ма - пляж­ный, дай­винг, сёр­финг и винд­сёр­финг. Главный ту­ри­стический центр Гуама - бух­та Ту­мон. Важ­ное ме­сто в эко­но­ми­ке Гуама за­ни­ма­ет пор­то­вое хо­зяй­ст­во (об­слу­жи­ва­ние тран­зит­ных оке­ан­ских су­дов). Пред­при­ятия тек­стиль­ной и пи­ще­вой промышленности, про­изводство строй­ма­те­риа­лов (главным образом це­мен­та). Вы­ра­щи­ва­ют ко­ко­со­вую паль­му, фрук­ты и ово­щи; раз­во­дят главным образом сви­ней и до­маш­нюю пти­цу. В при­бреж­ных во­дах - лов ры­бы.

Же­лез­ных до­рог нет. Основной вид транс­пор­та - ав­то­мо­биль­ный. Дли­на ав­то­до­рог 977 км (2004). Главный морской порт - Ап­ра-Хар­бор. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт; пря­мые авиа­рей­сы на Га­вай­ские острова (США), в Япо­нию и Рес­пуб­ли­ку Ко­рея. Стои­мость им­пор­та (свыше 700 миллионов долларов) зна­чи­тель­но пре­вы­ша­ет стои­мость экс­пор­та (45 млн. долларов). Важ­ней­шие ста­тьи экс­пор­та: ре­экс­порт неф­те­про­дук­тов, строй­ма­те­риа­лы, ры­ба и другое. Основные парт­нё­ры по экс­пор­ту (% от стои­мо­сти, 2005): Япо­ния (68,9), Син­га­пур (11,9), Ве­ли­ко­бри­та­ния (5,0). Вво­зят главным образом нефть и неф­те­про­дук­ты, про­до­воль­ст­вие и промышленные то­ва­ры. Основные парт­нё­ры по им­пор­ту (% от стои­мо­сти): Син­га­пур (50), Рес­пуб­ли­ка Ко­рея (21,4), Япо­ния (14,0).

Национальный олим­пий­ский комитет ос­но­ван в 1976 году (при­знан в 1986).

Иллюстрации:

По­бе­ре­жье Ти­хо­го океа­на. Архив БРЭ;

Вид бух­ты Ту­мон. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)