ГУАМ, ТЕРРИТОРИЯ ГУАМ
ГУАМ (Guam), ТЕРРИТОРИЯ ГУАМ (Territory of Guam) - остров в западной части Тихого океана, имеет статус «неприсоединённой территории» США.
Крупнейшая авиационная и военно-морская база США на Тихом океане Площадь 541,3 км2 (по другим данным, 549 км2; Вооружённым силам США принадлежит около 1/3 территории острова). Население 171 тысяча человек (2006 год; в том числе свыше 12 тысяч военнослужащих и членов их семей). 40,1% населения Гуама составляет микронезийский народ чаморро; остальные - филиппинцы (тагалы 18,6%, илоки 14,0%), американцы США (16,9%), корейцы, китайцы и другие. Около 85-90% населения Гуама - католики (2005); около 10% - протестанты различных деноминаций (баптисты, адвентисты седьмого дня, пятидесятники, лютеране, пресвитериане и другие; имеются общины свидетелей Иеговы, мормонов, приходы Англиканской церкви); немногочисленные мусульманские общины, а также общины бахаитов. Административный центр - город Аганья (1,5 тысяча человек, 2006). Официальные языки - английский, чаморро. Денежная единица - доллар США. Большая часть жителей Гуама сосредоточена в северной и центральной части острова, крупнейший город - Тамунинг (11,3 тысяч человек).
Природа.
Остров расположен в южной части Марианской вулканической островной дуги. Рельеф юго-западной части, сложенной вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами палеоген-неогенового возраста, возвышенный (гора Ламлам, 405 м - высшая точка Гуама), густо расчленённый поверхностными водотоками. Северо-восточная часть - низменное всхолмлённое плато, сложенное неоген-четвертичными известняками, развит карст. Остров местами окаймлён коралловыми рифами. Климат тропический пассатный; среднемесячные температуры января 24 °С, июня 27 °С; осадков в год 2200-2500 мм, максимум осадков с июля по декабрь. В составе аборигенной фауны Гуама несколько видов мелких млекопитающих (например, 3 вида фруктоядных летучих мышей), около 20 видов птиц. Непреднамеренная интродукция на Гуаме древесной змеи - бойги коричневой - привела к снижению биологического разнообразия острова вплоть до исчезновения нескольких видов птиц. Преимущественно для охраны экосистем коралловых рифов создано 8 охраняемых территорий общей площадью 13,7 тысяч га, в том числе заказник Пати-Пойнт, в состав которого включены также участки тропических вечнозелёных лесов с эндемичными породами деревьев.
История.
В начале 2-го тысячелетия до нашей эры Гуам населяли выходцы из Индонезии и с Филиппинских островов. Археологические находки свидетельствуют о существовании на острове в IX веке нашей эры сложноорганизованного общества. В 1521 году Гуам посетил совершавший кругосветное путешествие Ф. Магеллан. Официально остров объявлен владением Испании в 1565 году, фактически завоёван в конце XVII века, после подавления вооружённых выступлений местного населения, продолжавшихся с 1670 года до середины 1690-х годов. В результате испано-американской войны 1898 года Гуам отошёл к США. 12.12.1941 года оккупирован Японией, США вернули Гуам 10.8.1944 года. До конца 2-й мировой войны Гуам был важной авиационной и военно-морской базой США, откуда совершались авианалёты на Японию. До 1950-х годов местную власть возглавлял морской офицер, назначавшийся президентом США. На основании Органического акта, принятого Конгрессом США и одобренного президентом в 1950 году, Гуам управляется Министерством внутренних дел (с 1973 года - Управлением территорий в составе этого министерства). Актом от 1968 года предусмотрены выборы губернатора и вице-губернатора на 4-летний срок. Первый избранный губернатор Гуама вступил в должность в 1970 году. С 1972 года Гуам посылает одного депутата (без права решающего голоса) в Палату представителей США. В 1978 году территория получила право принять местную конституцию. Однопалатное законодательное собрание Гуама включает 21 депутата, избираемого на 2 года.
Хозяйство. ВВП 2,5 миллиардов долларов (по паритету покупательной способности; на душу населения 15 тысяч долларов, 2005 год). Высока зависимость от дотаций США (1,3 миллиарда долларов, 2004) и импорта продовольствия. В сфере услуг создаётся около 85% ВВП (2005; занято около 64% работающих), в промышленности - 15% (занято 10%), в сельском хозяйстве - около 1% (занято 26%). Свыше 20% постоянного населения проживает за чертой бедности.
С середины 1970-х годов развивается туризм. К началу XXI века построены свыше 20 крупных отелей и ряд крупных торговых центров. Ежегодно Гуам посещает свыше 1 млн. человек (около 90% - из Японии, а также из Республики Корея и Китая). Основные виды туризма - пляжный, дайвинг, сёрфинг и виндсёрфинг. Главный туристический центр Гуама - бухта Тумон. Важное место в экономике Гуама занимает портовое хозяйство (обслуживание транзитных океанских судов). Предприятия текстильной и пищевой промышленности, производство стройматериалов (главным образом цемента). Выращивают кокосовую пальму, фрукты и овощи; разводят главным образом свиней и домашнюю птицу. В прибрежных водах - лов рыбы.
Железных дорог нет. Основной вид транспорта - автомобильный. Длина автодорог 977 км (2004). Главный морской порт - Апра-Харбор. Междунар. аэропорт; прямые авиарейсы на Гавайские острова (США), в Японию и Республику Корея. Стоимость импорта (свыше 700 миллионов долларов) значительно превышает стоимость экспорта (45 млн. долларов). Важнейшие статьи экспорта: реэкспорт нефтепродуктов, стройматериалы, рыба и другое. Основные партнёры по экспорту (% от стоимости, 2005): Япония (68,9), Сингапур (11,9), Великобритания (5,0). Ввозят главным образом нефть и нефтепродукты, продовольствие и промышленные товары. Основные партнёры по импорту (% от стоимости): Сингапур (50), Республика Корея (21,4), Япония (14,0).
Национальный олимпийский комитет основан в 1976 году (признан в 1986).
Иллюстрации:
Побережье Тихого океана. Архив БРЭ;
Вид бухты Тумон. Архив БРЭ.