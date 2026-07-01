ГУАДАЛУПСКАЯ СЕНТЕНЦИЯ
ГУАДАЛУПСКАЯ СЕНТЕНЦИЯ - акт, отменивший личную зависимость крестьян в Каталонии.
Принята 21.4.1486 года в монастыре Санта-Мария-де-Гуадалупе (Эстремадура) королём Фернандо II, избранным третейским судьёй в конфликте между крестьянами и сеньорами. Гуадалупская сентенция имела компромиссный характер, её подписание стало результатом длительной вооружённой борьбы крестьян с сеньорами. Гуадалупская сентенция за значительный выкуп в 60 солидов с держания или ежегодный платёж в 3 солида отменила 6 «дурных обычаев» и объявила лично зависимых крестьян, так называемых ременсов, свободными. Уголовная юрисдикция над крестьянами перешла от сеньоров к королевской власти; крестьяне получили возможность уходить от сеньора с движимым имуществом, покупать на свои средства землю. Однако их требование свободы без выкупа не было принято, сохранился ряд сеньориальных платежей. Крестьянские волнения продолжались, хотя и в меньшем масштабе, и после принятия Гуадалупской сентенции, поэтому король в 1493 году издал дополнения и разъяснения к её тексту.
Исторические издания:
Vicens Vives J. Historia de los remensas (en el siglo XV). Barcelona, 1945. P. 337-355.