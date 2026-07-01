ГУАДАЛУПСКАЯ СЕНТЕНЦИЯ

ГУАДАЛУПСКАЯ СЕНТЕНЦИЯ - акт, от­ме­нив­ший лич­ную за­ви­си­мость кре­сть­ян в Ка­та­ло­нии.

При­ня­та 21.4.1486 года в монастыре Сан­та-Ма­рия-де-Гуа­да­лу­пе (Эс­т­ре­ма­ду­ра) ко­ро­лём Фер­нан­до II, из­бран­ным тре­тей­ским судь­ёй в кон­ф­лик­те ме­ж­ду кре­сть­я­на­ми и сень­о­ра­ми. Гуадалупская сентенция име­ла ком­про­мисс­ный ха­рак­тер, её под­пи­са­ние ста­ло ре­зуль­та­том дли­тель­ной во­оружённой борь­бы кре­сть­ян с сень­о­рами. Гуадалупская сентенция за зна­чительный вы­куп в 60 со­ли­дов с дер­жа­ния или еже­год­ный пла­тёж в 3 со­ли­да от­ме­ни­ла 6 «дур­ных обы­ча­ев» и объ­я­ви­ла лич­но за­ви­си­мых кре­сть­ян, так называемых ре­мен­сов, сво­бод­ны­ми. Уго­лов­ная юрис­дик­ция над кре­сть­я­на­ми пе­ре­шла от сень­о­ров к ко­ро­лев­ской вла­сти; кре­сть­я­не по­лу­чи­ли воз­мож­ность ухо­дить от сень­о­ра с дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, по­ку­пать на свои сред­ст­ва зем­лю. Од­на­ко их тре­бо­ва­ние сво­бо­ды без вы­ку­па не бы­ло при­ня­то, со­хра­нил­ся ряд сень­о­ри­аль­ных пла­те­жей. Кре­сть­ян­ские вол­не­ния про­дол­жа­лись, хо­тя и в мень­шем мас­шта­бе, и по­сле при­ня­тия Гуадалупской сентенции, по­это­му ко­роль в 1493 году из­дал до­пол­не­ния и разъ­яс­не­ния к её тек­сту.

Исторические издания:

Vicens Vives J. Historia de los remensas (en el siglo XV). Barcelona, 1945. P. 337-355.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)