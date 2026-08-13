ГУАДАЛУПЕ
ГУАДАЛУПЕ, Гвадалупе (Guadalupe) - город в Испании, в области Эстремадура, в провинции Касерес, на склоне одноимённых гор.
Население 2,2 тысячи человек (2006). Главная достопримечательность - ансамбль монастыря Санта-Мария-де-Гуадалупе (основан в 1340 году Альфонсом XI Справедливым после его победы над маврами при реке Саладо; принадлежал иеронимитам с 1389 года). Из-за географического положения и паломничества к статуе Гвадалупской Богоматери (явилась пастуху около 1326 года) стал символом единения испанцев (движение «Hispanidad»). Предположительно Х. Колумб молился перед изображением Гвадалупской Богоматери накануне плавания в Америку и в честь неё переименовал открытый им в 1493 году остров Карукера в остров Гваделупа. В XVI-XVIII века стал крупной сокровищницей искусства (благодаря многочисленным вкладам). Покинут в 1835 году. Восстановлен францисканцами в 1908 году. В центре ансамбля - церковь Богоматери (1349-1363 годы; частично перестроена в XVIII веке в стиле чурригереско; фасад в стиле мудехар, XV век), часовня Богоматери (1687-1696; картины Л. Джордано), сакристия (XVII век; картины Ф. Сурбарана), центрический зал реликвария (1595 год, архитектор Н. де Вергара; ныне музей, собрание декоративного искусства), зал капитула (XV век; с 1932 Музей миниатюр), здание трапезной (ныне Музей вышивки), клуатры. Ансамбль монастыря внесён в список Всемирного наследия.