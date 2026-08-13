ГУАДАЛУПЕ

ГУАДАЛУПЕ, Гва­да­лу­пе (Guadalupe) - го­род в Ис­па­нии, в области Эс­т­ре­ма­ду­ра, в провинции Ка­се­рес, на скло­не од­но­имён­ных гор.

Население 2,2 тысячи человек (2006). Главная дос­то­при­ме­ча­тель­ность - ан­самбль монастыря Сан­та-Ма­рия-де-Гуа­да­лу­пе (ос­но­ван в 1340 году Аль­фон­сом XI Спра­вед­ли­вым по­сле его по­бе­ды над мав­ра­ми при реке Са­ла­до; при­над­ле­жал ие­ро­ни­ми­там с 1389 года). Из-за гео­гра­фического по­ло­же­ния и па­лом­ни­че­ст­ва к ста­туе Гва­да­луп­ской Бо­го­ма­те­ри (яви­лась пас­ту­ху около 1326 года) стал сим­во­лом еди­не­ния ис­пан­цев (дви­же­ние «Hi­spa­nidad»). Пред­по­ло­жи­тель­но Х. Ко­лумб мо­лил­ся пе­ред изо­бра­же­ни­ем Гва­да­луп­ской Бо­го­ма­те­ри на­ка­ну­не пла­ва­ния в Аме­ри­ку и в честь неё пе­ре­име­но­вал от­кры­тый им в 1493 году остров Ка­ру­ке­ра в остров Гва­де­лу­па. В XVI-XVIII века стал круп­ной со­кро­вищ­ни­цей искусства (бла­го­да­ря мно­го­численным вкла­дам). По­ки­нут в 1835 году. Вос­ста­нов­лен фран­ци­скан­ца­ми в 1908 году. В цен­тре ан­самб­ля - церковь Бо­го­ма­те­ри (1349-1363 годы; час­тич­но пе­ре­строе­на в XVIII веке в сти­ле чур­ри­ге­ре­ско; фа­сад в сти­ле му­де­хар, XV век), ча­сов­ня Бо­го­ма­те­ри (1687-1696; кар­ти­ны Л. Джор­да­но), сак­ри­стия (XVII век; кар­ти­ны Ф. Сур­ба­ра­на), цен­трический зал ре­ли­к­ва­рия (1595 год, архитектор Н. де Вер­га­ра; ны­не му­зей, со­б­ра­ние де­ко­ра­тив­но­го искусства), зал ка­пи­ту­ла (XV век; с 1932 Му­зей ми­ниа­тюр), зда­ние тра­пез­ной (ны­не Му­зей вы­шив­ки), клу­ат­ры. Ан­самбль мо­на­сты­ря вне­сён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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