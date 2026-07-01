ГУ ЯНЬУ

ГУ ЯНЬУ, Гу Тин­линь, Гу Нин­жэнь - учё­ный-эн­цик­ло­пе­дист, фи­ло­соф-кон­фу­циа­нец, по­ли­тический дея­тель, пы­тав­ший­ся про­ти­во­сто­ять за­вое­ва­нию Ки­тая мань­чжу­ра­ми и во­ца­ре­нию там маньчжурской ди­на­стии Цин (1644-1911).

Про­ис­хо­дил из об­ра­зо­ван­ной, за­ни­мав­шей вы­со­кое со­ци­аль­ное по­ло­же­ние се­мьи. По­ла­гал, что современное ему кон­фу­ци­ан­ст­во (не­окон­фу­ци­ан­ст­во) ут­ра­ти­ло пер­во­на­чаль­ную сущ­ность, и пред­ла­гал вер­нуть его к идеа­ли­зи­ро­ван­ным «под­лин­ным» ос­но­вам, за­кре­пив­шим­ся в Ки­тае в пе­ри­од обе­их ди­на­стий Хань (206 до нашей эры - 220 нашей эры). По­это­му идей­ное на­прав­ле­ние, ко­то­ро­му по­ло­жил на­ча­ло Гу Яньу, - пу сюэ («уче­ние о ес­те­ст­ве», «кон­крет­ное уче­ние») - по­лу­чи­ло так­же название «хань сюэ» («хань­ское уче­ние»). Ис­ка­же­ние кон­фу­ци­ан­ско­го уче­ния - идео­ло­гические ос­но­вы им­пер­ской по­ли­тической сис­те­мы - счи­тал главной при­чи­ной не­спо­соб­но­сти Ки­тая от­ра­зить маньчжурское на­ше­ст­вие. Сме­ну ди­на­стии, а тем бо­лее во­ца­ре­ние ино­зем­цев Гу Яньу, в со­от­вет­ст­вии с тра­диционной кон­фу­ци­ан­ской ис­то­рио­со­фи­ей, счи­тал след­ст­ви­ем ут­ра­ты в стра­не мо­раль­ных цен­но­стей. Ме­тод ис­прав­ле­ния нра­вов, вос­ста­нов­ле­ния со­ци­аль­ной гар­мо­нии и ук­ре­п­ле­ния во­енно-по­ли­тической мо­щи Ки­тая ви­дел в «чис­то­сер­деч­ных об­су­ж­де­ни­ях», поз­во­ляю­щих обес­пе­чить сво­бод­ное во­ле­изъ­яв­ле­ние на­ро­да. Гу Яньу пред­ла­гал нес­коль­ко из­ме­нить тра­диционную кон­цеп­цию по­ли­тической вла­сти: не рас­смат­ри­вать административный ап­па­рат как не­кий «при­да­ток» им­пе­ра­то­ра, но ви­деть в чи­нов­ни­ках тех, кто раз­де­ля­ет вла­ст­ные пол­но­мо­чия с го­су­да­рем. Счи­тал не­до­пус­ти­мым по­дав­ле­ние вла­стью ча­ст­ных ин­те­ре­сов лю­дей, по­строе­ние эко­но­мических от­но­ше­ний рас­смат­ри­вал че­рез приз­му со­ци­аль­но-по­ли­тической ста­биль­но­сти, оп­ре­де­ляю­щей, по его мне­нию, бла­го­сос­тоя­ние об­ще­ст­ва. Вы­сту­пал про­тив чрез­мер­но рез­кой иму­щественной диф­фе­рен­циа­ции, безу­держ­но­го обо­га­ще­ния, пред­ла­гал ис­поль­зо­вать прак­ти­ку час­тич­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния го­су­дар­ст­вом ры­ноч­ных цен. От­стаи­вал прин­цип прак­тической при­ме­ни­мо­сти зна­ния, был сто­рон­ни­ком в оп­ре­де­лён­ной сте­пе­ни кри­тического под­хо­да к клас­сическим тек­стам, под­чёр­ки­вая не­об­хо­ди­мость изу­че­ния пре­ж­де все­го кон­крет­ных яв­ле­ний и со­бы­тий, а не по­сти­же­ния ре­аль­но­сти с по­мо­щью «внут­рен­не­го зна­ния». Гу Яньу ос­та­вил след в раз­ных об­лас­тях гу­ма­ни­тар­но­го и ес­те­ст­вен­но-на­учного зна­ния: ис­то­рии, фи­ло­со­фии, гео­гра­фии, эко­но­ми­ки, ас­тро­но­мии. Его про­све­ти­тель­ская дея­тель­ность ока­за­ла зна­чи­тель­ное влия­ние на со­вре­мен­ни­ков и по­сле­дую­щие по­ко­ле­ния китайской ин­тел­ли­ген­ции .