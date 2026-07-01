ГУ ЯНЬУ
ГУ ЯНЬУ, Гу Тинлинь, Гу Нинжэнь - учёный-энциклопедист, философ-конфуцианец, политический деятель, пытавшийся противостоять завоеванию Китая маньчжурами и воцарению там маньчжурской династии Цин (1644-1911).
Происходил из образованной, занимавшей высокое социальное положение семьи. Полагал, что современное ему конфуцианство (неоконфуцианство) утратило первоначальную сущность, и предлагал вернуть его к идеализированным «подлинным» основам, закрепившимся в Китае в период обеих династий Хань (206 до нашей эры - 220 нашей эры). Поэтому идейное направление, которому положил начало Гу Яньу, - пу сюэ («учение о естестве», «конкретное учение») - получило также название «хань сюэ» («ханьское учение»). Искажение конфуцианского учения - идеологические основы имперской политической системы - считал главной причиной неспособности Китая отразить маньчжурское нашествие. Смену династии, а тем более воцарение иноземцев Гу Яньу, в соответствии с традиционной конфуцианской историософией, считал следствием утраты в стране моральных ценностей. Метод исправления нравов, восстановления социальной гармонии и укрепления военно-политической мощи Китая видел в «чистосердечных обсуждениях», позволяющих обеспечить свободное волеизъявление народа. Гу Яньу предлагал несколько изменить традиционную концепцию политической власти: не рассматривать административный аппарат как некий «придаток» императора, но видеть в чиновниках тех, кто разделяет властные полномочия с государем. Считал недопустимым подавление властью частных интересов людей, построение экономических отношений рассматривал через призму социально-политической стабильности, определяющей, по его мнению, благосостояние общества. Выступал против чрезмерно резкой имущественной дифференциации, безудержного обогащения, предлагал использовать практику частичного регулирования государством рыночных цен. Отстаивал принцип практической применимости знания, был сторонником в определённой степени критического подхода к классическим текстам, подчёркивая необходимость изучения прежде всего конкретных явлений и событий, а не постижения реальности с помощью «внутреннего знания». Гу Яньу оставил след в разных областях гуманитарного и естественно-научного знания: истории, философии, географии, экономики, астрономии. Его просветительская деятельность оказала значительное влияние на современников и последующие поколения китайской интеллигенции.