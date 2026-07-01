ГУ КАЙЧЖИ

ГУ КАЙЧЖИ (Чан-кан) - китайский ху­дож­ник , кал­ли­граф, тео­ре­тик ис­кус­ст­ва.

Служ­ба Гу Кайчжи на вы­со­ких государственных долж­но­стях че­ре­до­ва­лась с пе­рио­да­ми от­шель­ни­че­ско­го уе­ди­не­ния. Его био­гра­фия пол­на экс­цен­трических эпи­зо­дов, в ко­то­рых во­пло­ти­лись свой­ст­вен­ные дви­же­нию «фэн лю» («ве­тер и по­ток») пред­став­ле­ния о твор­ческой лич­но­сти. Как ху­дож­ник Гу Кайчжи зна­ме­нит порт­ре­та­ми, мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­сью, а так­же ил­лю­ст­ра­ция­ми к трак­та­там и по­эмам на кон­фу­ци­ан­ские и да­ос­ско- буд­дий­ские те­мы. Пи­сал в тех­ни­ке гун-би. Ори­ги­на­лы его про­из­ве­де­ний ут­ра­че­ны, не­ко­то­рые из них из­вест­ны в воль­ных ко­пи­ях X-XIII веков, сде­лан­ных с ко­пий пре­ды­ду­щих сто­ле­тий (ко­пия свит­ка с ил­лю­ст­ра­ция­ми к трак­та­ту Чжан Хуа «На­став­ле­ния при­двор­ным да­мам» (или «Бла­го­нрав­ные жен­щи­ны и муд­рые му­жи»), Бри­тан­ский му­зей, Лон­дон; 3 ко­пии свит­ка с ил­лю­ст­ра­ция­ми к по­эме Цао Чжи «Бо­же­ст­во ре­ки Ло», Му­зей Гу­гун, Пе­кин; Га­ле­рея иск-ва Фрир, Ва­шинг­тон; Му­зей провинции Ляо­нин, Шэнь­ян). Для его сти­ля ха­рак­тер­ны кал­ли­гра­фическая пла­стич­ность ли­ний, чёт­кая и про­сто­рная ком­по­зи­ция про­стран­ст­вен­ных пла­нов. Соз­дан­ные Гу Кайчжи жи­во­пис­ные ин­тер­пре­та­ции по­пу­ляр­ных по­этических об­ра­зов и этических по­сту­ла­тов ока­за­ли зна­чительное влия­ние на всю по­сле­дую­щую ис­то­рию китайской жи­во­пи­си. Его трак­та­ты «За­пис­ки о жи­во­пи­си на го­ре "Тер­ра­са об­ла­ков"», «Гимн рас­цве­ту жи­во­пи­си в пе­рио­ды Вэй и Цзинь» и «Бе­се­ды о жи­во­пи­си» име­ли ос­но­во­по­ла­гаю­щее зна­че­ние для сло­же­ния эс­те­ти­ки китайской жи­во­пи­си. Главной за­да­чей жи­во­пис­ца Гу Кайчжи счи­тал во­пло­ще­ние со­кро­вен­ной «ду­хов­ной энер­гии» (шэнь ци) изо­бра­жае­мо­го объ­ек­та.