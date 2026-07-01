ГУ КАЙЧЖИ
ГУ КАЙЧЖИ (Чан-кан) - китайский художник, каллиграф, теоретик искусства.
Служба Гу Кайчжи на высоких государственных должностях чередовалась с периодами отшельнического уединения. Его биография полна эксцентрических эпизодов, в которых воплотились свойственные движению «фэн лю» («ветер и поток») представления о творческой личности. Как художник Гу Кайчжи знаменит портретами, монументальной живописью, а также иллюстрациями к трактатам и поэмам на конфуцианские и даосско-буддийские темы. Писал в технике гун-би. Оригиналы его произведений утрачены, некоторые из них известны в вольных копиях X-XIII веков, сделанных с копий предыдущих столетий (копия свитка с иллюстрациями к трактату Чжан Хуа «Наставления придворным дамам» (или «Благонравные женщины и мудрые мужи»), Британский музей, Лондон; 3 копии свитка с иллюстрациями к поэме Цао Чжи «Божество реки Ло», Музей Гугун, Пекин; Галерея иск-ва Фрир, Вашингтон; Музей провинции Ляонин, Шэньян). Для его стиля характерны каллиграфическая пластичность линий, чёткая и просторная композиция пространственных планов. Созданные Гу Кайчжи живописные интерпретации популярных поэтических образов и этических постулатов оказали значительное влияние на всю последующую историю китайской живописи. Его трактаты «Записки о живописи на горе "Терраса облаков"», «Гимн расцвету живописи в периоды Вэй и Цзинь» и «Беседы о живописи» имели основополагающее значение для сложения эстетики китайской живописи. Главной задачей живописца Гу Кайчжи считал воплощение сокровенной «духовной энергии» (шэнь ци) изображаемого объекта.