ГРЖИМАЛИ ИВАН ВОЙЦЕХОВИЧ
ГРЖИМАЛИ ИВАН ВОЙЦЕХОВИЧ (ЯН) - российский скрипач, педагог.
Представитель чешской музыкальной династии. В 1861 году окончил Пражскую консерваторию по классу М. Мильднера. В 1862-1869 годы концертмейстер Амстердамского симфонического оркестра. Приехал в Россию по приглашению Н.Г. Рубинштейна, с 1869 года преподаватель (помощник Ф. Лауба), с 1874 года профессор Московской консерватории по классу скрипки. В 1869-1907 годы играл в струнном квартете Московского отдельного ИРМО (с 1874 первый скрипач), впервые исполнившем квартеты П.И. Чайковского (1871, 1874, 1876). Выступал как солист в симфонических собраниях ИРМО, многие годы был концертмейстером симфонического оркестра ИРМО. Играл в трио с С.И. Танеевым и А.А. Брандуковым, в ансамбле с Рубинштейном и другими. Скрипач академического направления, один из создателей московской скрипичной школы. Среди учеников: И. Бармас, С. Барцевич, Ю.Э. Конюс, И. Котек, Д.С. Крейн, Л.С. Любошиц, А.К. Метнер, А.Я. Могилевский, А.А. Печников, М.И. Пресс, М.Г. Эрденко. Автор инструктивных сочинений для скрипки, переложений фп. пьес Чайковского и других.