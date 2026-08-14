ГРЖИМАЛИ ИВАН ВОЙЦЕХОВИЧ

ГРЖИМАЛИ ИВАН ВОЙЦЕХОВИЧ (ЯН) - российский скри­пач, пе­да­гог.

Пред­ста­ви­тель чешской музыкальной ди­на­стии. В 1861 году окон­чил Праж­скую консерваторию по клас­су М. Мильд­не­ра. В 1862-1869 годы кон­церт­мей­стер Ам­стер­дам­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра . Прие­хал в Рос­сию по при­глаше­нию Н.Г. Ру­бин­штей­на, с 1869 года пре­по­да­ва­тель (по­мощ­ник Ф. Лау­ба), с 1874 года профессор Московской консерватории по клас­су скрип­ки . В 1869-1907 годы иг­рал в струн­ном квар­те­те Московского отдельного ИРМО (с 1874 пер­вый скри­пач), впер­вые ис­пол­нив­шем квар­те­ты П.И. Чай­ков­ско­го (1871, 1874, 1876). Вы­сту­пал как со­лист в сим­фо­нических со­б­ра­ни­ях ИРМО, многие го­ды был кон­церт­мей­сте­ром сим­фо­нического ор­ке­ст­ра ИРМО. Иг­рал в трио с С.И. Та­нее­вым и А.А. Бран­ду­ко­вым, в ан­самб­ле с Ру­бин­штей­ном и другими. Скри­пач ака­де­мического на­прав­ле­ния, один из соз­да­те­лей московской скри­пич­ной шко­лы. Сре­ди уче­ни­ков: И. Бар­мас, С. Бар­це­вич, Ю.Э. Ко­нюс, И. Ко­тек, Д.С. Крейн, Л.С. Лю­бо­шиц, А.К. Мет­нер, А.Я. Мо­ги­лев­ский, А.А. Печ­ни­ков, М.И. Пресс, М.Г. Эр­ден­ко. Ав­тор ин­ст­рук­тив­ных со­чи­не­ний для скрип­ки, пе­ре­ло­же­ний фп. пьес Чай­ков­ско­го и других.