ГРЫЗЛОВ БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ГРЫЗЛОВ БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - российский государственный и политический деятель.
Окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени М.А. Бонч-Бруевича (1973). Радиоинженер, специалист в области космической связи. В 1977-1996 годы ведущий конструктор, руководитель подразделения ленинградских производственных объединения «Электроприбор». Депутат Государственной думы 3-го (2000-2001 годы; председатель фракции «Единство») и 4-го (с 2003) созывов. Член постоянной делегации от Государственной думы в Парламентской ассамблее Совета Европы (до 5.4.2001). Министр внутренних дел РФ (28.3.2001-24.12.2003); председатель высшего совета партии (с ноября 2002) и председатель партии (с ноября 2004) «Единая Россия».
Председатель Государственной думы (2003 - 2011). Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Постоянный член Совета безопасности РФ (с апреля 2004).