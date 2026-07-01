ГРЮТЛИ СОЮЗ

ГРЮТЛИ СОЮЗ (Grütliverein) - швейцарская пат­рио­тическая ор­га­ни­за­ция, объ­е­ди­няв­шая ре­мес­лен­ни­ков и ра­бо­чих.

Ос­но­ва­на 20.5.1838 года в Же­не­ве И. Ни­де­ре­ром; на­звана в честь лу­га Грют­ли (Рют­ли), на ко­то­ром, по пре­да­нию, в 1307 году три швейцарских кан­то­на соз­да­ли со­юз, на­прав­лен­ный про­тив Габс­бур­гов. Грютли союз соз­да­вал­ся как дис­кус­си­он­ный клуб (имел об­ра­зо­вательные и вос­пи­тательные за­да­чи), но вско­ре пре­вра­тил­ся в по­ли­тический со­юз. В XIX веке он ока­зал боль­шое влия­ние на раз­ви­тие ра­бо­че­го дви­же­ния в Швей­ца­рии. Главным пе­чат­ным ор­га­ном Грютли союза на немецком языке бы­ла газета «Grütlianer» (1851-1925), на французском языке - газета «Le Grutli» (1862-1871, 1888-1943). В 1868 году Грютли союз от­ка­зал­ся от всту­п­ле­ния в Ин­тер­на­цио­нал 1-й. Наи­боль­ше­го влия­ния Грютли союз дос­тиг в конце XIX века (в 1890 на­счи­ты­вал 16391 члена). Во вре­мя все­об­щей стач­ки 1918 года в Швей­ца­рии Грютли союз не под­дер­жал за­бас­тов­щи­ков. В 1925 году слил­ся с Со­ци­ал- де­мо­кра­ти­че­ской пар­ти­ей Швей­ца­рии.

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