ГРЮТЛИ СОЮЗ
ГРЮТЛИ СОЮЗ (Grütliverein) - швейцарская патриотическая организация, объединявшая ремесленников и рабочих.
Основана 20.5.1838 года в Женеве И. Нидерером; названа в честь луга Грютли (Рютли), на котором, по преданию, в 1307 году три швейцарских кантона создали союз, направленный против Габсбургов. Грютли союз создавался как дискуссионный клуб (имел образовательные и воспитательные задачи), но вскоре превратился в политический союз. В XIX веке он оказал большое влияние на развитие рабочего движения в Швейцарии. Главным печатным органом Грютли союза на немецком языке была газета «Grütlianer» (1851-1925), на французском языке - газета «Le Grutli» (1862-1871, 1888-1943). В 1868 году Грютли союз отказался от вступления в Интернационал 1-й. Наибольшего влияния Грютли союз достиг в конце XIX века (в 1890 насчитывал 16391 члена). Во время всеобщей стачки 1918 года в Швейцарии Грютли союз не поддержал забастовщиков. В 1925 году слился с Социал-демократической партией Швейцарии.