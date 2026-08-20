Грюнвальд

Грю`нвальд — одна из трех деревень (наряду с Танненбергом и Людвигс­дорфом), вблизи которой 15 июля 1410 произошла Грюнвальдская битва, решающее сражение «Великой войны» 1409—1411, начавшейся восстанием жемайтов. Объединенное польско-литовское войско (к которому присоединились русские, украинские и белорусские отряды, чешские отряды во главе с Яном Жижкой, а также отряд татарской конницы) под предводительством польского короля Ягайло (Ягелло) и великого князя литовского Витовта (командовал литовско-русскими отрядами) наголову разбило войско Тевтонского ордена . Орденское войско насчитывало около 21 тыс. всадников и несколько тысяч пеших. С польско-литовской стороны насчитывалось около 30 тыс. всадников. Все бытующие в исторической науке мнения о ходе битвы гипотетичны и не имеют прочной документальной основы. Согласно новейшим исследованиям, события развивались так. Для орденского войска битва началась успешно, но серьезная тактическая ошибка послужила роковому исходу. В начале боя правое крыло (литовско-русское) отступило, но это был тактический маневр. Левое (польское) крыло одержало победу при Людвигсдорфе. Верховный магистр пробовал переломить ход сражения, предприняв атаку на поляков резервом своего войска, но орден­ская тяжелая конница попала в окружение поляков, русских и татар. В сражении погиб верховный магистр Ульрих фон Юнгинген. На поле боя пала почти вся верхушка ордена , а вместе с ней и тысячи воинов орденской армии. Согласно одному источнику, с обеих сторон погибло около 8 тыс. человек. В папской булле (1412) говорится о 18 тыс. погибших христианах. Захваченные в битве орденские хоругви были отправлены в Краков и Вильну (ныне Вильнюс) и вывешены в кафедральных соборах в качестве военных трофеев. Битва нанесла сокрушительный удар по орденскому государству в Пруссии: почти все города и рыцарство, утратив веру в возрождение власти крестоносцев, перешли на сторону Владислава Ягелло. Одним из главных итогов битвы стали изменение и перестановка сил в Вост. Европе: на международной арене появилось польско-литовское государство . Согласно Торуньскому миру (1 февраля 1411), Добжиньская земля отошла к Польше, а Жемайтия стала частью Литвы. Тевтонский орден был обязан выплатить контрибуцию победителям. В польском искусстве битва нашла отражение в полотне Яна Матейко «Грюнвальд» (1878), в романе Генрика Сенкевича «Крестоносцы» (1900) и в одноименном фильме Александра Форда (1960). Лит.: Ekdahl S. Aufmarsch und Aufstellung der Heere bei Tannenberg/Grunwald (1410). Eine kritische Analyse // Krajobraz grunwaldzki […] / Hg. J. Ganzewski. Olsztyn, 2009. S. 31—103; Idem. Die «Banderia Prutenorum» des Jan Długosz — eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410. Göttingen, 1976; Idem. Die Schlacht bei Tannenberg 1410: Quellenkritische Untersuchungen. Bd. 1: Einführung und Quellenlage. Berlin, 1982; Idem. Tannenberg — Grunwald — Žalgiris: eine mittelalterliche Schlacht im Spiegel deutscher, polnischer und litauischer Denkmäler // Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft. 50. Berlin, 2002. S. 103—118; Kuczyński S. M. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409—1411. Warzawa, 1987 (5 wyd.).