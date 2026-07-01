ГРЮНБАЙН ДУРС

ГРЮНБАЙН (Grünbein) ДУРС - немецкий по­эт , эс­се­ист, пе­ре­во­дчик.

Учил­ся в Бер­лин­ском университете Гум­больд­та на те­ат­ро­вед­че­ском от­де­ле­нии (1985-1987). Пер­вые по­этические сборники «Зо­на се­ро­сти по ут­рам» («Grauzone morgens», 1988), «Лек­ция об ос­но­ва­нии че­ре­па» («Schädelbasislektion», 1991) ото­бра­зи­ли про­цесс рас­па­да ГДР в 1980-е годы. Ав­тор по­этических сборников «Из­ги­бы и ло­вуш­ки» («Falten und Fallen», 1994), «Под­ра­жая са­ти­рам» («Nach den Satiren», 1999) и других, для ко­то­рых ха­рак­тер­ны от­стра­нён­ная ин­то­на­ция, чёт­кое рит­ми­ко-син­так­сическое строе­ние фра­зы, вир­ту­оз­ное ис­поль­зо­ва­ние да­лё­ких от по­этич­но­сти ме­та­фор , обу­слов­лен­ных ин­те­ре­сом Грюнбайна к ес­те­ст­во­зна­нию и свя­зан­ных со стрем­ле­ни­ем пе­ре­дать «мно­го­го­ло­сую пу­та­ни­цу» раз­ных ве­ков. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - сборники литературно-кри­тические эс­се «Га­ли­лей из­ме­ря­ет Дан­тов ад» («Galilei vermißt Dan­tes Hölle», 1996), «По­че­му бы и не пи­сать» («Warum schriftlos leben», 2003), «Ан­тич­ные дис­по­зи­ции» («Antike Dis­po­sitionen», 2005). Пе­ре­во­дчик про­из­ве­де­ний Эс­хи­ла, Се­не­ки.