ГРЮНБАЙН ДУРС
ГРЮНБАЙН (Grünbein) ДУРС - немецкий поэт, эссеист, переводчик.
Учился в Берлинском университете Гумбольдта на театроведческом отделении (1985-1987). Первые поэтические сборники «Зона серости по утрам» («Grauzone morgens», 1988), «Лекция об основании черепа» («Schädelbasislektion», 1991) отобразили процесс распада ГДР в 1980-е годы. Автор поэтических сборников «Изгибы и ловушки» («Falten und Fallen», 1994), «Подражая сатирам» («Nach den Satiren», 1999) и других, для которых характерны отстранённая интонация, чёткое ритмико-синтаксическое строение фразы, виртуозное использование далёких от поэтичности метафор, обусловленных интересом Грюнбайна к естествознанию и связанных со стремлением передать «многоголосую путаницу» разных веков. Среди других произведений - сборники литературно-критические эссе «Галилей измеряет Дантов ад» («Galilei vermißt Dantes Hölle», 1996), «Почему бы и не писать» («Warum schriftlos leben», 2003), «Античные диспозиции» («Antike Dispositionen», 2005). Переводчик произведений Эсхила, Сенеки.