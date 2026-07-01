ГРЮН МАКС ФОН ДЕР

ГРЮН (Grün) МАКС ФОН ДЕР - немецкий пи­са­тель , пуб­ли­цист .

Ро­дил­ся в се­мье са­пож­ни­ка. По­сле окон­ча­ния шко­лы изу­чал тор­го­вое де­ло. Вое­вал на фрон­тах 2-й ми­ро­вой вой­ны , в ка­че­ст­ве во­ен­но­плен­но­го от­прав­лен в США, в 1947 году вер­нул­ся в ФРГ. Ра­бо­тал строи­те­лем, гор­ня­ком-за­бой­щи­ком, ма­ши­ни­стом в шах­те.

Один из ос­но­ва­те­лей «Груп­пы 61». Те­ма пер­во­го ро­ма­на Грюна «Лю­ди в двой­ной но­чи» («Männer in zweifacher Nacht», 1962) - cоциальные пра­ва ра­бо­чих - по­лу­чи­ла раз­ви­тие в ро­ма­нах «Свет­ля­ки и пла­мя» («Irrlicht und Feuer», 1963, русский перевод 1972), «Два пись­ма По­спи­ши­лу» («Zwei Briefe an Pospischiel», 1968, русский перевод 1972), «Мес­та­ми го­ло­лёд» («Stellenweise Glatteis», 1973, русский перевод 1974), где раз­вен­чи­ва­ет­ся миф о «со­ци­аль­ном парт­нёр­ст­ве» и де­мо­кра­тических сво­бо­дах, по­ка­зан про­тест ра­бо­чих про­тив эко­но­мического раб­ст­ва и уни­же­ний. Про­бле­мы «не­пре­одо­лён­но­го про­шло­го», нео­на­циз­ма - в цен­тре ро­ма­на «Жар под зо­лой» («Flächenbrand», 1979, русский перевод 1981). Воз­мож­но­сти пе­ре­уст­рой­ст­ва эко­но­мической и об­щественной сис­те­мы ФРГ рас­смо­т­ре­ны в ро­ма­не «Ла­ви­на» («Die La­wine», 1986, русский перевод 1989). Со­ци­аль­но-кри­тическими мо­ти­ва­ми про­ник­ну­ты сборники рас­ска­зов «Ос­та­нов­ка в пу­ти» («Fahr­tun­ter­bre­chung und andere Erzählungen», 1965), «Над стой­кой гас­нут ог­ни» («Am Tresen gehen die Lichter aus», 1972), «Сте­но­грам­ма» («Stenogramm», 1972). Про­зу Грюна от­ли­ча­ет ди­на­мич­ность дей­ст­вия, дос­то­вер­ность пси­хо­ло­гических ха­рак­те­ри­стик. По­пу­ля­рен ро­ман Грюна для де­тей «Кро­ко­ди­лы из пред­ме­стья» («Vorstadtkroko­dile: eine Geschichte vom Aufpassen», 1976).