ГРЮН МАКС ФОН ДЕР
ГРЮН (Grün) МАКС ФОН ДЕР - немецкий писатель, публицист.
Родился в семье сапожника. После окончания школы изучал торговое дело. Воевал на фронтах 2-й мировой войны, в качестве военнопленного отправлен в США, в 1947 году вернулся в ФРГ. Работал строителем, горняком-забойщиком, машинистом в шахте.
Один из основателей «Группы 61». Тема первого романа Грюна «Люди в двойной ночи» («Männer in zweifacher Nacht», 1962) - cоциальные права рабочих - получила развитие в романах «Светляки и пламя» («Irrlicht und Feuer», 1963, русский перевод 1972), «Два письма Поспишилу» («Zwei Briefe an Pospischiel», 1968, русский перевод 1972), «Местами гололёд» («Stellenweise Glatteis», 1973, русский перевод 1974), где развенчивается миф о «социальном партнёрстве» и демократических свободах, показан протест рабочих против экономического рабства и унижений. Проблемы «непреодолённого прошлого», неонацизма - в центре романа «Жар под золой» («Flächenbrand», 1979, русский перевод 1981). Возможности переустройства экономической и общественной системы ФРГ рассмотрены в романе «Лавина» («Die Lawine», 1986, русский перевод 1989). Социально-критическими мотивами проникнуты сборники рассказов «Остановка в пути» («Fahrtunterbrechung und andere Erzählungen», 1965), «Над стойкой гаснут огни» («Am Tresen gehen die Lichter aus», 1972), «Стенограмма» («Stenogramm», 1972). Прозу Грюна отличает динамичность действия, достоверность психологических характеристик. Популярен роман Грюна для детей «Крокодилы из предместья» («Vorstadtkrokodile: eine Geschichte vom Aufpassen», 1976).