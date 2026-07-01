ГРЮМЬО АРТЮР

ГРЮМЬО (Grumiaux) АРТЮР - ба­рон (1973), бельгийский скри­пач , пе­да­гог.

В 1939 году окон­чил Брюс­сель­скую консерваторию по клас­су скрип­ки А. Дю­буа. Со­вер­шен­ст­во­вал­ся у Дж. Эне­ску в Па­риже. 1-я премия на Национальном кон­кур­се (1940). С 1945 года га­ст­ро­ли­ро­вал в стра­нах Ев­ро­пы и США, с 1949 года профессор Брюс­сель­ской консерватории. Вы­сту­пал как со­лист и ан­самб­лист, в том числе с пиа­ни­ст­кой К. Хас­кил и в со­ста­ве ор­га­ни­зо­ван­но­го им струн­но­го трио. Сдер­жан­но-про­ник­но­вен­ный стиль иг­ры Грюмьо впе­чат­лял как в клас­си­че­ском (И.С. Бах, В.А. Мо­царт, Л. ван Бет­ховен), так и в со­вре­мен­ном (А. Берг, И.Ф. Стра­вин­ский, У. Уол­тон, Б. Бар­ток) ре­пер­туа­ре.

Иллюстрации:

А. Грю­мьо. Архив БРЭ.