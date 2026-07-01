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ГРЮМЬО АРТЮР
ГРЮМЬО (Grumiaux) АРТЮР - барон (1973), бельгийский скрипач, педагог.
В 1939 году окончил Брюссельскую консерваторию по классу скрипки А. Дюбуа. Совершенствовался у Дж. Энеску в Париже. 1-я премия на Национальном конкурсе (1940). С 1945 года гастролировал в странах Европы и США, с 1949 года профессор Брюссельской консерватории. Выступал как солист и ансамблист, в том числе с пианисткой К. Хаскил и в составе организованного им струнного трио. Сдержанно-проникновенный стиль игры Грюмьо впечатлял как в классическом (И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен), так и в современном (А. Берг, И.Ф. Стравинский, У. Уолтон, Б. Барток) репертуаре.
Иллюстрации:
А. Грюмьо. Архив БРЭ.
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