ГРЯЗНОЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ГРЯЗНОЙ (Грязново) ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - русский государственный и военный деятель, фаворит царя Ивана IV Васильевича Грозного во время опричнины; думный дворянин (1570).
Потн. Владимира Андреевича. В 1565/1566 году упомянут в числе поручившихся за опричных воевод. Участник Ливонской войны 1558-1583 годов, в 1567 году голова в государевом полку, в 1572 году участвовал в штурме города Пайда (Вейсенштейн). Появившись в опричном дворе, вскоре оказался в ближайшем царском окружении. В 1569 году участвовал в расследовании «заговора» своего бывшего сюзерена князя Владимира Андреевича. Хотя имя Грязной упоминалось в источниках рядом с Г.Л. Скуратовым-Бельским,данные о его участии в расправах и казнях отсутствуют. В 1572 году получил большое поместье в Новгородской земле. Несмотря на положение Грязной, его родственники подвергались опалам и казням. В 1573 году Грязной отправлен на воеводство в Донец, где во время разведки попал в плен к крымским татарам. В ожидании обмена или выкупа, пользуясь относительной свободой, пытался стать эмиссаром царя при ханском дворе, вмешивался в ход дипломатических переговоров между Русским государством и Крымским ханством. В 1574-1576 годы вёл переписку с царём, описывая обстоятельства своего пленения и жизнь в Крыму. Хотя в 1577 году за Грязного был выплачен большой выкуп, он был удержан при ханском дворе и в Русское государство не вернулся.