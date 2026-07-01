ГРЯЗНОЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ГРЯЗНОЙ (Гряз­но­во) ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - русский государственный и во­енный дея­тель, фа­во­рит ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го во вре­мя оп­рич­ни­ны ; дум­ный дво­ря­нин (1570).

По­тн. Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча. В 1565/1566 году упо­мя­нут в чис­ле по­ру­чив­ших­ся за оп­рич­ных вое­вод. Уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, в 1567 году го­ло­ва в го­су­да­ре­вом пол­ку, в 1572 году уча­ст­во­вал в штур­ме города Пай­да (Вей­сен­штейн). Поя­вив­шись в оп­рич­ном дво­ре, вско­ре ока­зал­ся в бли­жай­шем цар­ском ок­ру­же­нии. В 1569 году уча­ст­во­вал в рас­сле­до­ва­нии «за­го­во­ра» сво­его бывшего сю­зе­ре­на князя Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча. Хо­тя имя Грязной упо­ми­на­лось в ис­точ­ни­ках ря­дом с Г.Л. Ску­ра­то­вым-Бель­ским,дан­ные о его уча­стии в рас­пра­вах и каз­нях от­сут­ст­ву­ют. В 1572 году полу­чил боль­шое по­ме­стье в Нов­го­род­ской зем­ле. Не­смот­ря на по­ло­же­ние Грязной, его род­ст­вен­ни­ки под­вер­га­лись опа­лам и каз­ням. В 1573 году Грязной от­прав­лен на вое­вод­ст­во в До­нец, где во вре­мя раз­вед­ки по­пал в плен к крым­ским та­та­рам. В ожи­да­нии об­ме­на или вы­ку­па, поль­зу­ясь от­но­си­тель­ной сво­бо­дой, пы­тал­ся стать эмис­са­ром ца­ря при хан­ском дво­ре, вме­ши­вал­ся в ход ди­пло­ма­тич еских пе­ре­го­во­ров ме­ж­ду Русским государством и Крым­ским хан­ст­вом. В 1574-1576 годы вёл пе­ре­пис­ку с ца­рём, опи­сы­вая об­стоя­тель­ст­ва сво­его пле­не­ния и жизнь в Кры­му. Хо­тя в 1577 году за Грязного был вы­пла­чен боль­шой вы­куп, он был удер­жан при хан­ском дво­ре и в Русское государство не вер­нул­ся.