ГРЯЗНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
ГРЯЗНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ - российский археолог.
Учился в Томском (1919-1922) и Петроградском (Ленинградском) (1922-1925) университетах; ученик В.Ф. Смолина и С.А. Теплоухова. С 1922 года работал в Российской академии истории материальной культуры (позднее Ленинградское отделение Института археологии АН СССР, в 1953-1968 годы заведующий сектором Средней Азии и Кавказа), с 1925 года - в Этнографическом отделе Русского музея, с 1937 года - в Эрмитаже (один из организаторов эвакуации коллекций во время Великой Отечественной войны). В 1933 году арестован по «делу славистов», был в ссылке в Вятке (Кирове) до 1937 года. В 1945 году присуждена степень кандидата и в том же году - директора исторических наук (за не опубликованную до сих пор рукопись «Пазырык - погребение племенного вождя на Алтае»). С 1950 года преподавал в ЛГУ, где воспитал многих учеников, впервые разработал и читал курс «Археологическая трасология». Аспирантуру под руководством Грязнова прошли многие известные археологи Казахстана, Средней Азии, Тувы. Специалист по бронзовому и раннему железному веку Юж. Сибири, Алтая, Казахстана. Фундаментальные исследования по истории кочевого скотоводства, культурам скифо-сибирского круга, мировоззрению и искусству кочевников Азии. Выделил особый исторический этап развития скотоводческого населения степей Евразии - «эпоху ранних кочевников». Одним из первых в советской археологии начал широко применять статистико-комбинаторные и естественно-научные методы. Грязнов - исследователь всемирно известных курганов Шибе, Пазырык (с С.И. Руденко; смотреть Пазырыкская культура), Аржан и другие, организатор и руководитель крупных новостроечных экспедиций: Северо-Алтайской (1946-1947, 1949), Новосибирской (1952-1954), Иркутской (1959), Красноярской (1955-1976). Государственная премия СССР (1983). С 1987 года в Омске проходят Грязновские чтения.
Сочинения:
Первый Пазырыкский курган. Л., 1950;
История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. М.; Л., 1956;
Древнее искусство Алтая. Л., 1958;
Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосиб., 1980 (соавт.);
Аржан: Царский курган раннескифского времени. Л., 1980;
South Siberia. L., 1969;
Древности Байкала. Иркутск, 1992 (соавт.);
Афанасьевская культура на Енисее. СПб., 1999.