ГРЯЗНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

ГРЯЗНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ - российский ар­хео­лог.

Учил­ся в Том­ском (1919-1922) и Пет­роградском (Ленинградском) (1922-1925) университетах; уче­ник В.Ф. Смо­ли­на и С.А. Те­п­ло­ухо­ва. С 1922 года ра­бо­тал в Российской ака­де­мии ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры (позд­нее Ле­нинградское от­де­ле­ние Института ар­хео­ло­гии АН СССР , в 1953-1968 годы заведующий сек­то­ром Средней Азии и Кав­ка­за), с 1925 года - в Эт­но­гра­фическом от­де­ле Русского му­зея, с 1937 года - в Эр­ми­та­же (один из ор­га­ни­за­то­ров эва­куа­ции кол­лек­ций во вре­мя Великой Отечественной вой­ны ). В 1933 году аре­сто­ван по «де­лу сла­ви­стов», был в ссыл­ке в Вят­ке (Ки­ро­ве) до 1937 года. В 1945 году при­су­ж­де­на сте­пень кандидата и в том же году - директора ис­то­рических на­ук (за не опуб­ли­ко­ван­ную до сих пор ру­ко­пись «Па­зы­рык - по­гре­бе­ние пле­мен­но­го во­ж­дя на Ал­тае»). С 1950 года пре­по­да­вал в ЛГУ, где вос­пи­тал многих уче­ни­ков, впер­вые раз­ра­бо­тал и чи­тал курс «Ар­хео­ло­ги­че­ская тра­со­ло­гия». Ас­пи­ран­ту­ру под руководством Грязнова про­шли многие извест­ные ар­хео­ло­ги Ка­зах­ста­на, Средней Азии, Ту­вы. Спе­циа­лист по брон­зово­му и ран­не­му же­лез­но­му ве­ку Юж. Си­би­ри, Ал­тая, Ка­зах­ста­на. Фун­даментальные ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии ко­че­во­го ско­то­вод­ст­ва, куль­ту­рам ски­фо-си­бир­ско­го кру­га, ми­ро­воз­зре­нию и искусству ко­чев­ни­ков Азии. Вы­де­лил осо­бый ис­то­рический этап раз­ви­тия ско­то­водческого на­се­ле­ния сте­пей Ев­ра­зии - «эпо­ху ран­них ко­чев­ни­ков». Од­ним из пер­вых в советской ар­хео­ло­гии на­чал ши­ро­ко при­ме­нять ста­ти­сти­ко-ком­би­на­тор­ные и ес­те­ст­вен­но-на­уч­ные ме­то­ды. Грязнов - ис­сле­до­ва­тель все­мир­но из­вест­ных кур­га­нов Ши­бе, Па­зы­рык (с С.И. Ру­ден­ко; смотреть Па­зы­рык­ская куль­ту­ра), Ар­жан и другие, ор­га­ни­за­тор и ру­ко­во­ди­тель круп­ных но­во­стро­еч­ных экс­пе­ди­ций: Се­ве­ро-Ал­тай­ской (1946-1947, 1949), Но­во­си­бир­ской (1952-1954), Ир­кут­ской (1959), Крас­но­яр­ской (1955-1976). Государственная премия СССР (1983). С 1987 года в Ом­ске про­хо­дят Гряз­нов­ские чте­ния.

Сочинения:

Пер­вый Па­зы­рык­ский кур­ган. Л., 1950;

Ис­то­рия древ­них пле­мен Верх­ней Оби по рас­коп­кам близ с. Боль­шая Реч­ка. М.; Л., 1956;

Древ­нее ис­кус­ст­во Ал­тая. Л., 1958;

Ком­плекс ар­хео­ло­ги­че­ских па­мят­ни­ков у го­ры Теп­сей на Ени­сее. Но­во­сиб., 1980 (со­авт.);

Ар­жан: Цар­ский кур­ган ран­не­скиф­ско­го вре­ме­ни. Л., 1980;

South Siberia. L., 1969;

Древ­но­сти Бай­ка­ла. Ир­кутск, 1992 (со­авт.);

Афа­нась­ев­ская куль­ту­ра на Ени­сее. СПб., 1999.

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