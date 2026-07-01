ГРЯЗЕВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ

ГРЯЗЕВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ - русский государственный дея­тель и ди­пло­мат , дум­ный дво­ря­нин (1632).

На­чал служ­бу на ру­бе­же XVI-XVII веков. В Смут­ное вре­мя ока­зал­ся в тюрь­ме в Яро­слав­ле, от­ку­да был вы­пу­щен в мар­те 1613 года. По­дьячий Раз­ряд­но­го при­ка­за (1613-1615). В 1615-1616 годы на­прав­лен гон­цом в Анг­лию. Дьяк Че­ло­бит­но­го при­ка­за (1617-1618). Дьяк в Ас­т­ра­ха­ни (1618-1620), вме­сте с вое­во­дой князем А.М. Льво­вым при­во­дил в русское под­дан­ст­во но­гай­ских мирз, ос­вобо­дил 15 тысяч русских плен­ни­ков (за это 1/5 часть по­ме­стья Грузии в 1627 году по­жа­ло­ва­на в вот­чи­ну). Дьяк По­ме­ст­но­го при­ка­за (1621-1624), при­ка­за Ка­зан­ско­го двор­ца (1624-1631). В 1631-1632 годы уча­ст­во­вал вме­сте с В.Г. Ко­робь­и­ным и И.И. Бак­ла­нов­ским в по­соль­ст­ве в Да­нию. Вско­ре по­сле воз­вра­ще­ния на­зна­чен ру­ко­води­те­лем По­соль­ско­го при­ка­за (1632-1634). Грязев уде­лял боль­шое вни­ма­ние раз­бо­ру те­ку­щих дел, в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев он сам под­пи­сы­вал гра­мо­ты и па­мя­ти, ад­ре­со­вав­шие­ся другим ве­дом­ст­вам, вое­во­дам и по­соль­ст­вам . В ию­ле 1633 года лич­но (в то вре­мя, как по­ла­га­лось в при­сут­ст­вии бо­яр, от име­ни ко­то­рых гра­мо­та по­сы­ла­лась) вру­чил шведскому по­слу в По­соль­ском при­ка­зе «бе­ло­вой» текст от­вет­ной гра­мо­ты в Сток­гольм. Грязев уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии тай­но­го на­ка­за и пись­ма от име­ни ца­ря и пат­ри­ар­ха турецкому сул­та­ну и великому ви­зи­рю, от­прав­лен­ных с по­соль­ст­вом Я.А. Даш­ко­ва и М. Со­мо­ва в феврале 1633 года. По­сле смер­ти пат­ри­ар­ха Фи­ла­ре­та (октябрь 1633) Грязев еди­но­лич­но ре­дак­ти­ро­вал по­соль­ские на­ка­зы. 29.1(8.2).1634 года от­крыл сво­ей ре­чью за­се­да­ние Зем­ско­го со­бо­ра, об­су­ж­дав­ше­го во­про­сы внеш­ней по­ли­ти­ки. Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, имел по­ме­стья и вот­чи­ны в Ря­зан­ском и Московском уез­дах.

Из­вес­тен так­же брат Грязева - Ми­на Ки­рил­ло­вич (? - 4(14).3.1661), вое­во­да в Кай­го­род­ке (1627-1628), Ерен­ске (1632), дьяк Ко­ст­ром­ской (1633-1635), Вла­ди­мир­ской и Га­лиц­кой (1638-1643) чет­вер­тей, Сы­ск­но­го при­ка­за (1638-1644), Ус­тюж­ской чет­вер­ти (1644-1649), при­ка­за Великого княжества Ли­тов­ско­го (1647), при­ка­за Сбо­ра да­точ­ных лю­дей (1648-1649), уча­ст­ник по­соль­ст­ва в Пер­сию в 1635 году, дьяк в Пу­тив­ле (1649-1650), Ка­за­ни (1653-1656).

Исторические источники:

До­ку­мен­ты Пе­чат­но­го при­ка­за (1613-1615 гг.). М., 1994;

Пис­цо­вые кни­ги Ря­зан­ско­го края XVI-XVII вв. Ря­зань, 1997. Т.1. Вып. 2;

Опи­си ар­хи­ва Раз­ряд­но­го при­ка­за XVII в. СПб., 2001;

На­род­ное дви­же­ние в Рос­сии в эпо­ху Сму­ты на­ча­ла XVII в. 1601-1608. М., 2003.