ГРЯЗЕВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ
ГРЯЗЕВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ - русский государственный деятель и дипломат, думный дворянин (1632).
Начал службу на рубеже XVI-XVII веков. В Смутное время оказался в тюрьме в Ярославле, откуда был выпущен в марте 1613 года. Подьячий Разрядного приказа (1613-1615). В 1615-1616 годы направлен гонцом в Англию. Дьяк Челобитного приказа (1617-1618). Дьяк в Астрахани (1618-1620), вместе с воеводой князем А.М. Львовым приводил в русское подданство ногайских мирз, освободил 15 тысяч русских пленников (за это 1/5 часть поместья Грузии в 1627 году пожалована в вотчину). Дьяк Поместного приказа (1621-1624), приказа Казанского дворца (1624-1631). В 1631-1632 годы участвовал вместе с В.Г. Коробьиным и И.И. Баклановским в посольстве в Данию. Вскоре после возвращения назначен руководителем Посольского приказа (1632-1634). Грязев уделял большое внимание разбору текущих дел, в большинстве случаев он сам подписывал грамоты и памяти, адресовавшиеся другим ведомствам, воеводам и посольствам. В июле 1633 года лично (в то время, как полагалось в присутствии бояр, от имени которых грамота посылалась) вручил шведскому послу в Посольском приказе «беловой» текст ответной грамоты в Стокгольм. Грязев участвовал в составлении тайного наказа и письма от имени царя и патриарха турецкому султану и великому визирю, отправленных с посольством Я.А. Дашкова и М. Сомова в феврале 1633 года. После смерти патриарха Филарета (октябрь 1633) Грязев единолично редактировал посольские наказы. 29.1(8.2).1634 года открыл своей речью заседание Земского собора, обсуждавшего вопросы внешней политики. Крупный землевладелец, имел поместья и вотчины в Рязанском и Московском уездах.
Известен также брат Грязева - Мина Кириллович (? - 4(14).3.1661), воевода в Кайгородке (1627-1628), Еренске (1632), дьяк Костромской (1633-1635), Владимирской и Галицкой (1638-1643) четвертей, Сыскного приказа (1638-1644), Устюжской четверти (1644-1649), приказа Великого княжества Литовского (1647), приказа Сбора даточных людей (1648-1649), участник посольства в Персию в 1635 году, дьяк в Путивле (1649-1650), Казани (1653-1656).
Исторические источники:
Документы Печатного приказа (1613-1615 гг.). М., 1994;
Писцовые книги Рязанского края XVI-XVII вв. Рязань, 1997. Т.1. Вып. 2;
Описи архива Разрядного приказа XVII в. СПб., 2001;
Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII в. 1601-1608. М., 2003.