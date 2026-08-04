ГРУЗИЯ

ГРУЗИЯ (Са­карт­ве­ло) - го­су­дар­ст­во в центральной и западной час­ти За­кав­ка­зья.

Общие сведения

Площадь 69,7 тысяч км2. Население 4,4 миллиона человек ((2006, оцен­ка); 4,1 миллиона человек (2002 год, пе­ре­пись; без Аб­ха­зии и Южной Осе­тии, где пе­ре­пись не про­во­ди­лась)). Сто­ли­ца - Тби­ли­си. Официальный язык - гру­зин­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - ла­ри. Фор­маль­но вы­де­ля­ет­ся 66 административных рай­онов. Операции над абзацем:

Грузия - член ООН (1992), ОБСЕ (1992), МВФ (1992), МБРР (1992), Организации чер­но­мор­ско­го эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва (1992), СНГ (1993), Со­ве­та Ев­ро­пы (1999), ВТО (2000).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Грузия - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 24.8.1995 года. Фор­ма прав­ле­ния - пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва государства и ис­пол­нительной вла­сти - пре­зи­дент, из­би­рае­мый на 5 лет все­об­щим пря­мым тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Пре­зи­ден­том мо­жет быть из­бран гра­ж­да­нин Грузии по ро­ж­де­нию, дос­тиг­ший 35 лет, про­жив­ший в Грузии не ме­нее 15 лет и ко дню на­зна­че­ния вы­бо­ров про­жи­ваю­щий в Гру­зии.

Выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган - двух­па­лат­ный пар­ла­мент . Ниж­няя па­ла­та (235 де­пу­та­тов) из­би­ра­ет­ся на ос­но­ве все­об­ще­го рав­но­го и пря­мо­го из­би­рательного пра­ва при тай­ном го­ло­со­ва­нии сро­ком на 4 го­да; 150 чле­нов из­би­ра­ют­ся по про­пор­цио­наль­ной сис­те­ме, 85 - по ма­жо­ри­тар­ной сис­те­ме. В си­лу то­го, что на тер­ри­то­рии Гру­зии ос­та­ют­ся не­уре­гу­ли­ро­ван­ные кон­флик­ты, дей­ст­ву­ет толь­ко ниж­няя па­ла­та (2007).

Ис­пол­нительная власть осу­ще­ст­в­ля­ет Ка­би­нет ми­ни­ст­ров во гла­ве с пре­мьер-ми­ни­ст­ром. Чле­ны пра­ви­тель­ст­ва от­вет­ст­вен­ны пе­ред пре­зи­ден­том.

В Грузии су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Основные по­ли­тические пар­тии: Объ­е­ди­нён­ное национальное дви­же­ние, Рес­пуб­ли­кан­ская пар­тия, Со­юз де­мо­кра­тического воз­ро­ж­де­ния, Лей­бо­ри­ст­ская пар­тия Грузии, Со­юз национальных сил Грузии - кон­сер­ва­то­ры, Хри­сти­ан­ско-кон­сер­ва­тив­ная пар­тия, Не­оли­бе­раль­ная пар­тия и другие.

При­ро­да

Рель­еф. Большая часть тер­ри­то­рии Грузии за­ни­ма­ют вы­со­ко­го­рья и сред­не­го­рья Боль­шо­го Кав­ка­за (на се­ве­ре) и Ма­ло­го Кав­ка­за (на юге), раз­де­лён­ные поя­сом меж­гор­ных впа­дин. В северной час­ти Грузии про­тя­ги­ва­ют­ся склад­ча­то-глы­бо­вые и склад­ча­тые хреб­ты Боль­шо­го Кав­ка­за - Глав­ный, или Во­до­раз­дель­ный, хре­бет (выс­шая точ­ка Грузии - го­ра Шха­ра, 5068 м) и отхо­дя­щие от его южного скло­на Гагр­ский, Бзыб­ский, Ко­дор­ский, Сва­нет­ский, Эг­рис­ский, Леч­хум­ский, Ра­чин­ский, Ло­мис­ский, Карт­лий­ский и другие хреб­ты. В восточной час­ти име­ют­ся вул­ка­нические ко­ну­сы (например, го­ра Каз­бек), мас­си­вы и ла­во­вые пла­то. Ши­ро­ко раз­ви­ты аль­пий­ские и эро­зи­он­ные фор­мы рель­е­фа, ак­тив­ны ла­вин­ные, се­ле­вые, об­валь­но-осып­ные и ополз­не­вые про­цес­сы. Пе­ре­до­вые хреб­ты Боль­шо­го Кав­ка­за, пре­имущественно в западной час­ти, силь­но за­кар­сто­ва­ны, рас­про­стра­не­ны кар­сто­вые по­лос­ти, в том числе ста­лак­ти­то­вая пе­ще­ра Абр­ски­ла (про­тя­жён­но­стью 3 км), пе­ще­ра Ва­хуш­ти Баг­ра­тио­ни (глу­би­ной свыше 300 м), Но­во­афон­ская пе­ще­ра, кар­ры, во­рон­ки и другое.

Про­сти­раю­щий­ся в центральной час­ти Грузии по­яс меж­гор­ных впа­дин пред­став­лен ак­ку­му­ля­тив­ны­ми, пре­имущественно ал­лю­ви­аль­ны­ми и ал­лю­ви­аль­но-про­лю­ви­аль­ны­ми, рав­ни­на­ми - Кол­хид­ской низ­мен­но­стью, Внут­рен­не­карт­лий­ской, Ниж­не­карт­лий­ской и Ала­зан­ской рав­ни­на­ми. Рав­ни­ны раз­де­ле­ны глы­бо­вой Име­рет­ской воз­вы­шен­но­стью и низ­ко­вы­сот­ным струк­тур­но-де­ну­да­ци­он­ным Иор­ским плос­ко­горь­ем. В юго-западной час­ти Грузия рас­по­ла­га­ют­ся эро­зи­он­но-де­ну­да­ци­он­ные хреб­ты Ма­ло­го Кав­ка­за - Мес­хет­ский, Шав­шет­ский, Триа­лет­ский и другие, дос­ти­гаю­щие высоту 2850 м, с раз­ви­ти­ем сту­пен­чато рас­по­ло­жен­ных по­верх­но­стей вы­рав­ни­ва­ния и гор­но-лед­ни­ко­вых форм рель­е­фа. Край­ний юг стра­ны за­ни­ма­ет вул­ка­ническое Юж­но-Гру­зин­ское на­го­рье (северная часть Ар­мян­ско­го на­го­рья) высота до 3300 м (го­ра Ди­ди-Абу­ли), де­ну­да­ци­он­ный вол­ни­стый рель­еф ко­то­ро­го ос­лож­нён ла­во­вы­ми пла­то, це­поч­ка­ми вул­ка­нических ко­ну­сов (Джа­ва­хет­ский хре­бет), кань­о­но­об­раз­ны­ми ущель­я­ми рек и ре­лик­то­вы­ми гор­но-лед­ни­ко­вы­ми фор­ма­ми.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые . Тер­ри­то­рия Грузии рас­по­ло­же­на в пре­де­лах Кав­каз­ско­го сег­мен­та Аль­пий­ско-Ги­ма­лай­ско­го под­виж­но­го поя­са. Её северная часть при­над­ле­жит аль­пий­ской склад­ча­то-по­кров­ной сис­те­ме Боль­шо­го Кав­ка­за. На гра­ни­це склад­ча­той сис­те­мы и рас­по­ло­жен­но­го юж­нее За­кав­каз­ско­го мас­си­ва вы­де­ля­ют Га­гра-Джав­скую тек­то­ническую зо­ну (в её строе­нии при­ни­ма­ют уча­стие вул­ка­но­ген­ные и оса­доч­ные фор­ма­ции юры и ниж­не­го ме­ла). Вдоль южного скло­на Боль­шо­го Кав­ка­за про­сле­жи­ва­ют­ся верх­не­юр­ские ри­фо­вые из­вест­ня­ки. Ос­но­ва­ние За­кав­каз­ско­го мас­си­ва вы­сту­па­ет на по­верх­ность в Дзи­руль­ском вы­сту­пе (Име­рет­ская воз­вы­шен­ность) и об­ра­зо­ва­но ме­та­мор­фическими ком­плек­са­ми, габб­ро и квар­це­вы­ми дио­ри­та­ми до­кем­брия и оса­доч­ны­ми тол­ща­ми па­лео­зоя, про­рван­ны­ми гра­ни­тои­да­ми; пе­ре­кры­то из­вест­ня­ка­ми триа­са - ниж­ней час­ти сред­ней юры (аа­ле­на), вул­ка­ни­та­ми бай­о­са, уг­ле­нос­ны­ми от­ло­же­ния­ми ба­та (сред­няя юра), крас­но­цвет­ны­ми от­ло­же­ния­ми верх­ней юры (в том числе эва­по­ри­та­ми), кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми ме­ла - па­лео­це­на. На За­кав­каз­ский мас­сив на­ло­же­ны меж­гор­ные впа­ди­ны: Ри­он­ская (в основном со­от­вет­ст­вую­щая Кол­хид­ской низ­мен­но­сти) и Се­ве­ро-Ку­рин­ская (Внут­рен­не­карт­лий­ская, Ниж­не­карт­лий­ская и Ала­зан­ская рав­ни­ны), ко­то­рые в центральных час­тях за­пол­не­ны нео­ген-чет­вер­тич­ной гру­бо­об­ло­моч­ной мо­лас­сой. В их северных и южных час­тях на­хо­дят­ся глу­бо­кие про­ги­бы, сло­жен­ные гли­на­ми оли­го­це­на - сред­не­го мио­це­на. Юж­нее За­кав­каз­ско­го мас­си­ва рас­по­ло­же­на Ад­жа­ро-Триа­лет­ская склад­ча­тая сис­те­ма Ма­ло­го Кав­ка­за, об­ра­зо­ван­ная вул­ка­но­ген­ны­ми и кар­бо­нат­ны­ми по­ро­да­ми ме­ла, а так­же ту­фо­ген­но-тер­ри­ген­ны­ми и вул­ка­но­ген­ны­ми по­ро­да­ми па­лео­це­на - эо­це­на. Склад­ча­тые сис­те­мы Боль­шо­го и Ма­ло­го Кав­ка­за над­ви­ну­ты на За­кав­каз­ский мас­сив и на­ло­жен­ные на не­го впа­ди­ны. Юж­но-Гру­зин­ское на­го­рье сло­же­но позд­не­мио­цен-чет­вер­тич­ны­ми ан­де­зи­та­ми, ба­заль­та­ми, ту­фа­ми. На­зем­ный чет­вер­тич­ный вул­ка­низм про­явил­ся на се­ве­ре Грузии (Каз­бек), а так­же в Бор­жом­ско-Ба­ку­ри­ан­ском районе. Для тер­ри­то­рии Грузии ха­рак­тер­на вы­со­кая сейс­мич­ность. Наи­бо­лее ак­тив­ные сейс­мические уча­ст­ки и об­лас­ти воз­мож­ных силь­ных зем­ле­тря­се­ний рас­по­ло­же­ны на южном скло­не Глав­но­го, или Во­до­раз­дель­но­го, хреб­та и на Юж­но-Гру­зин­ском на­го­рье.

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые Грузии: ру­ды мар­ган­ца (уни­каль­ное ме­сто­ро­ж­де­ние Чиа­тур­ское), ме­ди, свин­ца и цин­ка (Мад­не­уль­ское в рай­оне Бол­ни­си, в ко­то­ром так­же со­сре­до­то­че­ны за­па­сы зо­ло­та; Ме­рис­ский руд­ный узел на юге Ад­жа­рии), мышь­я­ка (Лу­хум­ское, Цан­ское в вер­ховь­ях реки Рио­ни), нефть (неф­те­га­зо­нос­ные рай­оны При­тби­лис­ский, Юж­но-Ка­хе­тин­ский и другие), ка­мен­ный уголь (ме­сто­ро­ж­де­ние Тки­бу­ли-Ша­ор­ское), бу­рый уголь (Ахал­цих­ское), ба­рит и каль­цит (Чорд­ское, Ку­та­ис­ская груп­па, Мад­не­уль­ское), бен­то­нит (Гумбр­ское, Ас­кан­ское и другие). Так­же из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния диа­то­ми­та (Ки­са­тиб­ское в Ахал­цих­ском районе), до­ло­ми­та, таль­ка, сер­пен­ти­ни­та, гип­са, це­о­ли­тов, при­род­ных стро­ительных ма­те­риа­лов (мра­мо­ров, из­вест­ня­ков, ту­фов, ба­заль­тов, глин, пес­ка и гра­вия и другого), дра­го­цен­ных и по­де­лоч­ных кам­ней (ага­та, об­си­диа­на, аме­ти­ста, яш­мы, га­га­та, гра­на­тов и другого).

Кли­мат . Для западной час­ти Грузии (Кол­хид­ская низ­мен­ность) ха­рак­те­рен влаж­ный суб­тро­пический кли­мат (1200-2800 мм осад­ков в год) с тё­п­лой, прак­ти­че­ски без­мо­роз­ной зи­мой (средняя температура ян­ва­ря 3-6 °C) и жар­ким ле­том (средняя температура ию­ля 23-24 °C). Уме­рен­но влаж­ный суб­тро­пический кли­мат рав­нин восточной час­ти Грузии ха­рак­те­ри­зу­ет­ся бо­лее хо­лод­ной зи­мой (средняя температура ян­ва­ря от –2 до 1,5 °С), мень­шим ко­ли­че­ст­вом осад­ков (400-800 мм в год). Средняя температура ию­ля 25-26 °С. В го­рах про­яв­ля­ет­ся вы­сот­ная кли­ма­тическая зо­наль­ность: в вы­со­ко­горь­ях средняя температура ян­ва­ря сни­жа­ет­ся до -10 °С и ни­же, ию­ля 8-12 °С. Ко­ли­че­ст­во осад­ков на скло­нах гор, об­ра­щён­ных к Чёр­но­му морю, дос­ти­га­ет 2500-3000 мм в год, на внутреннем пла­то восточной и юго-восточной час­тей Грузии - 400-800 мм в год. Наи­боль­шей арид­но­стью от­ли­ча­ет­ся кли­мат Юж­но-Грузинского на­го­рья с хо­лод­ной ма­ло­снеж­ной зи­мой и про­хлад­ным ле­том.

В пре­де­лах Глав­но­го, или Во­до­раз­дель­но­го, хреб­та, Сва­нет­ско­го и Ра­чин­ско­го хреб­тов раз­ви­то современное оле­де­не­ние гор­но-до­лин­но­го ти­па: из­вест­но около 600 лед­ни­ков об­щей площади 520 км2, в том числе Лек­зи­ри, Ца­не­ри, Тви­бе­ри, Ча­лаа­ти и другие. Вы­со­та фир­но­вой ли­нии 3100-3300 м; отдельные лед­ни­ки (Лек­зи­ри, Ча­лаа­ти) спус­ка­ют­ся до высоты 1900 м.

Внут­рен­ние во­ды. Ре­ки Грузии при­над­ле­жат бас­сей­нам Чёр­но­го и Кас­пий­ско­го мо­рей. Основные ре­ки бас­сей­на Кас­пий­ско­го моря - Ку­ра (с при­то­ка­ми Араг­ви, Ио­ри, Ала­за­ни и другими) и Те­рек. В Чёр­ное море впа­да­ют Рио­ни, Ин­гу­ри, Ко­до­ри, Чо­рох, Бзыбь и другие. Боль­шин­ст­во рек име­ет сне­го­вое пи­та­ние с вы­ра­жен­ным ве­сен­ним по­ло­водь­ем. Ре­ки лед­ни­ко­во­го пи­та­ния (вер­хо­вья и при­то­ки Ин­гу­ри, Ко­до­ри, Рио­ни) пол­но­вод­ны ле­том. Для рек чер­но­мор­ско­го по­бе­ре­жья Ад­жа­рии и северных скло­нов Мес­хет­ско­го хреб­та ха­рак­тер­ны осен­не-зим­нее по­ло­во­дье и час­тые до­ж­де­вые па­вод­ки. В Грузии соз­да­но свыше 30 ир­ри­га­ци­он­ных во­до­хра­ни­лищ об­щим объ­ё­мом около 1 км3, ещё 43 во­до­хра­ни­ли­ща име­ют гид­ро­энер­ге­тическое на­зна­че­ние, круп­ней­шее из них - Джвар­ское на реке Ин­гу­ри (1,1 км3).

В Грузии мно­го озёр (тек­то­нических, вул­ка­нических, лед­ни­ко­вых, об­валь­ных, кар­сто­вых, ла­гун­ных, до­лин­ных и других); круп­ней­шие - Па­ра­ва­ни (37 км2), Кар­ца­хи­ст­ба (26,6 км2) и Па­лео­сто­ми (17,3 км2); са­мые глу­бо­кие - Ри­ца (116 м) и Амт­кел (72-122 м). Грузия бо­га­та ис­точ­ни­ка­ми ми­неральных и тер­маль­ных под­зем­ных вод, на ба­зе ко­то­рых ор­га­ни­зо­ва­ны мно­го­численные баль­нео­ло­гические и гор­но­кли­ма­тические ку­рор­ты (Бор­жо­ми, Цхал­ту­бо и другие). Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 63,3 км3, во­до­обес­пе­чен­ность свыше 12 тысяч м3/человек в год. Для хо­зяйственных це­лей еже­год­но ис­поль­зу­ет­ся около 5% имею­щих­ся вод­ных ре­сур­сов (из них 59% идёт на ну­ж­ды сельского хозяйства, 20% - на ком­му­наль­но-бы­то­вые ну­ж­ды, 21% по­треб­ля­ют промышленные пред­при­ятия).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Поч­вен­ный по­кров име­ет мо­за­ич­ную струк­ту­ру. Крас­но­зё­мы и жел­то­зё­мы рас­про­стра­не­ны в пред­горь­ях западной час­ти Грузии и в пе­ри­фе­рических час­тях Кол­хид­ской низ­мен­но­сти. Бо­лот­ные и элю­ви­аль­но-глее­вые поч­вы об­ра­зу­ют круп­ные мас­си­вы на Кол­хид­ской низ­мен­но­сти, где бо­лее 130 тысяч га бо­лот осу­ше­но и пре­вра­ще­но в сельско-хозяйственные уго­дья. В восточной час­ти поя­са меж­гор­ных впа­дин пре­об­ла­да­ют ал­лю­ви­аль­ные лу­го­вые поч­вы, на Ниж­не­карт­лий­ской рав­ни­не и Иор­ском плос­ко­го­рье - чер­но­зё­мы и каш­та­но­вые поч­вы. В юго-восточной час­ти Ала­зан­ской рав­ни­ны име­ют­ся уча­ст­ки за­со­лён­ных почв. На вы­ров­нен­ных по­верх­но­стях Юж­но-Гру­зин­ско­го на­го­рья встре­ча­ют­ся чер­но­зё­мо­вид­ные поч­вы. В ниж­них час­тях гор­ных скло­нов центральной и восточной час­тей Боль­шо­го Кав­ка­за сфор­ми­ро­ва­лись ко­рич­не­вые поч­вы, в гор­но-лес­ном поя­се пре­об­ла­да­ют бу­ро­зё­мы, под аль­пий­ской рас­ти­тель­но­стью - гор­но-лу­го­вые дер­но­вые и дер­но­во-тор­фя­ни­стые поч­вы. На по­ро­дах кар­бо­нат­но­го со­ста­ва раз­ви­ты ренд­зи­ны.

Фло­ра Грузии на­счи­ты­ва­ет свыше 4300 ви­дов со­су­ди­стых рас­те­ний, в том числе бо­лее 120 ви­дов дре­вес­ных по­род. Мно­го ре­лик­то­вых и эн­де­мич­ных для Кав­ка­за ви­дов (со­сна пи­цунд­ская, пон­тий­ский и кав­каз­ский ро­до­ден­д­ро­ны, сам­шит кол­хид­ский, дзельк­ва гра­бо­ли­ст­ная и другие). Рас­ти­тель­ный по­кров на рав­ни­нах и в пред­горь­ях наи­бо­лее транс­фор­ми­ро­ван в ре­зуль­та­те ин­тен­сив­но­го хо­зяйственного ос­вое­ния. Зла­ко­вые и ко­лю­че­ку­стар­ни­ко­вые сте­пи Иор­ско­го плос­ко­го­рья, Ниж­не­карт­лий­ской рав­ни­ны и Юж­но-Гру­зин­ско­го на­го­рья пре­им. за­ме­ще­ны па­хот­ны­ми угодь­я­ми, ви­но­град­ни­ка­ми, план­та­ция­ми чая и цит­ру­со­вых. Ле­са за­ни­ма­ют 40% пло­ща­ди стра­ны (2005). Фраг­мен­тар­но со­хра­ни­лись за­бо­ло­чен­ные ни­зин­ные ле­са из оль­хи бо­ро­да­той и рав­нин­ные влаж­ные ле­са кол­хид­ско­го ти­па с веч­но­зе­лё­ным под­лес­ком (в пре­де­лах Кол­хид­ской низ­мен­но­сти), лиа­но­вые ле­са Ала­зан­ской рав­ни­ны, арид­ные ред­ко­ле­сья (фис­таш­ка, мож­же­вель­ни­ки) на Иор­ском плос­ко­го­рье. Наи­боль­шие пло­ща­ди за­ни­ма­ют гор­ные ле­са. В низ­ко­горь­ях рас­про­стра­не­ны по­ли­до­ми­нант­ные ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные (ли­сто­пад­ные ду­бы, граб кав­каз­ский, каш­тан по­сев­ной и другие) и бу­ко­вые ле­са (из бу­ка вос­точ­но­го). На из­вест­ня­ко­вых скло­нах западной час­ти Грузии до­ми­ни­ру­ют гра­бин­ни­ко­вые за­рос­ли и ду­бо­вые мел­ко­ле­сья. В верх­ней час­ти гор­но-лес­но­го поя­са на за­па­де Грузии пред­став­ле­ны ело­во-пих­то­вые ле­са, а в сред­не­горь­ях Ма­ло­го Кав­ка­за и в восточной час­ти Боль­шо­го Кав­ка­за до высоты 2300-2500 м - со­сня­ки. На высоте 1800-2500 м раз­вит по­яс суб­аль­пий­ских ред­ко­ле­сий и кус­тар­ни­ко­вых за­рос­лей (ро­до­ден­д­ро­ны), сме­няю­щих­ся низ­ко­трав­ны­ми аль­пий­ски­ми лу­га­ми, а с 2800 м - гля­ци­аль­но-ни­валь­ны­ми ланд­шаф­та­ми.

В фау­не Грузии, от­ли­чаю­щей­ся зна­чительным ко­ли­че­ст­вом эн­де­мич­ных ви­дов (в том числе ру­ко­кры­лых, реп­ти­лий, пре­сно­вод­ных рыб и других), со­че­та­ют­ся сре­ди­зем­но­мор­ские и цен­траль­ноа­зи­атские эле­мен­ты. Из около 100 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих 13 на­хо­дят­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния (например, рысь, бла­го­род­ный олень). В XX веке на тер­ри­то­рии Гру­зии пол­но­стью ис­чез­ли тигр, ле­о­пард, по­ло­са­тая гие­на и другие. В гор­ных рай­онах встре­ча­ют­ся кав­каз­ский и да­ге­стан­ский ту­ры, сер­на, без­оа­ро­вый ко­зёл и другие. Про­мы­сло­вое зна­че­ние име­ют та­кие лес­ные ви­ды, как бу­рый мед­ведь, лес­ной кот, бар­сук, ка­бан, ко­су­ля и другие. Из ин­тро­ду­ци­ро­ван­ных ви­дов рас­про­стра­нён енот-по­лос­кун. В со­ста­ве ор­ни­то­фау­ны бо­лее 300 ви­дов птиц, в том числе фа­зан - национальный сим­вол Грузии. В го­рах Боль­шо­го Кав­ка­за встре­ча­ют­ся кав­каз­ский те­те­рев, кав­каз­ский улар и другие эн­де­мич­ные для Кав­ка­за ви­ды, в вы­со­ко­горь­ях Ма­ло­го Кав­ка­за и на Юж­но-Гру­зин­ском на­го­рье оби­та­ет кас­пий­ский улар.

В Грузии соз­да­ны 33 ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии об­щей площадью 290 тысяч га, в том числе Бор­жом­ский, Ла­го­дех­ский, Ри­цин­ский за­по­вед­ни­ки; Тби­лис­ский национальный парк. На тер­ри­то­рии Са­та­п­лий­ско­го за­по­вед­ни­ка в од­но­имён­ной пе­ще­ре впер­вые в Азии (1933) бы­ли об­на­ру­же­ны ока­ме­не­лые сле­ды ди­но­зав­ров.

На­се­ле­ние

Гру­зи­ны со­став­ля­ют 83,8% населения Грузии (2002 год, пе­ре­пись; без Аб­ха­зии и Южной Осе­тии), в том числе ме­гре­лы - 16%, сва­ны - 2%. Из других эт­нических групп - азер­бай­джан­цы (6,5%), ар­мя­не (5,7%), рус­ские (1,5%), ези­ды (0,4%), гре­ки (0,3%; по оцен­кам, 2,9%, вклю­чая пон­тий­ских гре­ков - 2,2%), че­чен­цы (вклю­чая кис­тов - 0,2%), ев­реи (0,1%; по оцен­кам, гру­зин­ские ев­реи со­став­ля­ют 0,2%), ас­си­рий­цы (0,1%) и другие. По оцен­ке 2006 года, осе­ти­ны со­став­ля­ют 3,1%, аб­ха­зы - 1,8% населения Гру­зии.

Ес­тественный при­рост не­зна­чи­те­лен (0,8 на 1000 жителей в 2005 году; 7,9 в 1991 году), со­кра­ща­ет­ся вслед­ст­вие умень­ше­ния ро­ж­дае­мо­сти (10,7 на 1000 жит. в 2005; 16,6 в 1991) и рос­та смерт­но­сти (9,9 на 1000 жит. в 2005; 8,7 в 1991). За 1989-2006 годы на­се­ле­ние Грузии со­кра­ти­лось с 5,4 до 4,4 миллионов человек. По оцен­кам, с начала 1990-х годов из стра­ны вы­еха­ло свыше 1 миллиона человек (в том числе свыше 273 тысяч рус­ских, около 250 тысяч ар­мян, свыше 175 тысяч гру­зин, свыше 125 тысяч осе­тин, около 86 тысяч гре­ков, около 63 тысяч азер­бай­джан­цев), в том числе в Рос­сию - ок. 750 тысяч человек (главным образом рус­ские, ар­мя­не, гру­зи­ны), а так­же в Ни­дер­лан­ды, Фран­цию, США и Гре­цию. Со­глас­но официальным дан­ным, с 2004 года на­блю­да­ет­ся ми­грационный при­ток на­се­ле­ния (5,5 тысяч человек в 2004 году; 76,3 тысяч человек в 2005 году).

До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 14 лет) 17,8%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (стар­ше 65 лет) 13,4%. На 100 жен­щин при­хо­дит­ся 90 муж­чин. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 73,1 го­да (муж­чи­ны - 69,3, жен­щи­ны - 76,7 го­да). Средняя плот­ность населения 63,1 человек/км2 (2006). Большая часть на­се­ле­ния про­жи­ва­ет в центральной час­ти Кол­хид­ской низ­мен­но­сти и на окайм­ляю­щей её пред­гор­но-хол­ми­стой тер­ри­то­рии, а так­же на по­бе­ре­жье Чёр­но­го моря, в до­лине реки Ку­ра, на Ала­зан­ской рав­ни­не. Городское население 52,5% (2006). Круп­ные го­ро­да (тысяча человек): Тби­ли­си (1038), Ку­таи­си (175,7), Ба­ту­ми (117,1), Рус­та­ви (107,6), Зу­гди­ди (74,7), Го­ри (45,7), По­ти (45,7). Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 46,8% (2005); сре­ди ра­бо­таю­щих около 52% за­ня­ты в сельском хозяйстве, 38% - в сфе­ре ус­луг, 8% - в промышленности, 2% - в строи­тель­ст­ве. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 13,8%.

По официальным дан­ным, около 88,5% населения Грузии - хри­стиа­не, из них около 84% - пра­во­слав­ные (смотреть так­же Гру­зин­ская пра­во­слав­ная цер­ковь), около 4% - ар­мя­не-гри­го­риа­не, около 1% - ка­то­ли­ки; 10% населения Грузии со­став­ля­ют му­суль­ма­не, около 1% - иудеи; около 1% населения не при­чис­ля­ет се­бя ни к од­ной кон­фес­сии или ре­лигиозной груп­пе.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Гру­зия в древ­но­сти. Ос­тан­ки древ­ней­ших лю­дей (1,7-1,85 миллионов лет до нашей эры) най­де­ны на тер­ри­то­рии Грузии в Дма­ни­си. К ниж­не­му па­лео­ли­ту от­но­сят­ся пе­щер­ные сто­ян­ки Джру­ча­ла, Цуц­хва­ти, Ру­хи, Кац­хи, Са­ка­жиа, Орт­ва­ла (Западная Грузия), Яш­тух (Аб­ха­зия), Ку­да­ро I, Цо­на (Южная Осе­тия), мас­тер­ская Зиа­ри (Восточная Грузия). Па­мят­ни­ки верх­не­го па­лео­ли­та объ­е­ди­ня­ют­ся в име­ре­тин­скую куль­ту­ру. К ме­зо­ли­ту от­но­сят­ся пе­ще­ры и от­кры­тые сто­ян­ки, со­став­ляю­щие 3 груп­пы, вы­де­лен­ные по осо­бен­но­стям ка­мен­но­го ин­вен­та­ря. Па­мят­ни­ки ран­не­го не­оли­та со­сре­до­то­че­ны главным образом на тер­ри­то­рии Западной Грузии (Дар­кве­ти). В ран­нем не­оли­те поя­ви­лось животно­вод­ст­во, в позд­нем не­оли­те - ке­ра­ми­ка (Анасеули II, Одиши). Вы­де­ля­ет­ся западно-кав­каз­ская не­о­ли­тическая куль­ту­ра с ло­каль­ны­ми груп­па­ми. В эне­о­ли­те в восточных рай­онах раз­ви­ва­ет­ся шу­ла­ве­ри-шо­му­те­пин­ская куль­ту­ра, по­яв­ля­ют­ся по­се­ле­ния с ис­кусственными хол­ма­ми (г ́oра); западно-кавказская куль­ту­ра близ­ка к про­то­май­коп­ским па­мят­ни­кам (ха­рак­тер­ны ка­мен­ные мо­ты­ги, по­яв­ля­ют­ся из­де­лия из ме­тал­ла). Их сме­ня­ет ку­ро-аракс­ская куль­ту­ра. На чер­но­мор­ском по­бе­ре­жье су­ще­ст­во­ва­ла са­мо­стоятельная куль­ту­ра ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка, близ­кая май­коп­ской куль­ту­ре. Ку­ро-аракс­скую сме­ни­ла бе­ден­ская куль­ту­ра, на ба­зе ко­то­рой сло­жи­лась триа­лет­ская куль­ту­ра. В Западной Грузии и Аб­ха­зии в 3-2-м тысячелетии до нашей эры су­ще­ст­во­ва­ла очам­чир­ская куль­ту­ра, про­дол­жав­шая ме­ст­ные тра­ди­ции; её по­се­ле­ния в Аб­ха­зии со­сед­ст­во­ва­ли с доль­мен­ной куль­ту­рой.

В середине 2-го тысячелетия до нашей эры на ба­зе триа­лет­ской куль­ту­ры фор­ми­ру­ет­ся восточно-кавказская, или сам­тавр­ская, куль­ту­ра (мо­гиль­ни­ки Сам­тав­ро, Тре­ли, свя­ти­ли­ща Шил­да, Ме­ли­ге­ле, Ме­лаа­ни, по­се­ле­ния Уп­лис­ци­хе, Хов­ле-го́­ра). Ко 2-й - 3-й четверти 2-го тысячелетия от­но­сят па­мят­ни­ки, сыг­рав­шие су­щест­вен­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии ко­бан­ской куль­ту­ры (Стыр­фаз, Тли). В го­рах Западной Грузии (Ра­ча, Сва­не­ти) из­вест­ны па­мят­ни­ки ди­гор­ской куль­ту­ры XV-XIII века. В Западной Грузии на ме­ст­ной ос­но­ве во 2-й половине 2-го тысячелетия скла­ды­ва­ет­ся кол­хид­ская куль­ту­ра с раз­ви­ты­ми цен­тра­ми ме­тал­лур­гии, а на ру­бе­же 2-1-го тысячелетия оформ­ляют­ся несколько са­мо­сто­ятельных куль­тур (бзыб­ская, ин­гу­ри-ри­он­ская, леч­ху­ми-име­ре­тин­ская и другие), вхо­див­ших в ко­ба­но-кол­хид­скую ис­то­ри­ко-куль­тур­ную общ­ность и су­ще­ст­во­вав­ших до середины 1-го тысячелетия, в неё входила и самобытная куль­тура на территории Южной Осетии (Тлий­ский могильник). С конца 2-го тысячелетия в ас­си­рий­ских ис­точ­ни­ках упо­ми­на­ют­ся стра­ны Кил­хи и Даиа­эни, в урарт­ских - Кол­ха и Диа­у­хи, ло­ка­ли­зуе­мые в юго-восточном При­чер­но­мо­рье. На ру­бе­же VIII-VII веков до нашей эры че­рез западные и центральные рай­оны Грузии про­шли, дви­га­ясь в Азию, ким­ме­рий­цы, за­тем - ски­фы. В вы­со­ко­гор­ной Грузии из­вест­ны Ахал­гор­ский клад, Ал­гет­ский клад, Каз­бек­ский клад.

В конце VII - 1-й половине VI веков до нашей эры на восточном по­бе­ре­жье Чёр­но­го моря воз­ни­ка­ют греческие ко­ло­нии, из ко­то­рых по письменным ис­точ­ни­кам из­вест­ны по­ли­сы Фа­сис, Гие­нос, Дио­ску­рия (смотреть Су­ху­ми), Пи­ти­унт (смотреть Пи­цун­да). Све­де­ния, со­дер­жа­щие­ся в ле­ген­де о пла­ва­нии ар­го­нав­тов в Кол­хи­ду, спор­ны. Из па­мят­ни­ков, свя­зан­ных с греческой ко­ло­ни­за­ци­ей, ар­хео­ло­ги­че­ски ис­сле­до­ва­лись Гие­нос (Очам­чир­ское по­се­ле­ние), по­се­ле­ния в Ба­тум­ской кре­по­сти, Пичв­на­ри, Си­маг­ре, Эшер­ское го­ро­ди­ще. В VI веке пред­по­ло­жи­тель­но в Фа­си­се на­чал­ся вы­пуск се­реб­ря­ных мо­нет (у ну­миз­ма­тов на­зы­ва­ют­ся «кол­хид­ки»). В середине 1-го тысячелетия в Западной Грузии воз­ник­ло Кол­хид­ское цар­ст­во (Кол­хи­да), куль­то­вые и административные цен­тры ко­то­ро­го ис­сле­до­ва­ны в Ва­ни и Са­ир­хе. В IV веке воз­ник­ло го­су­дар­ст­во Ибе­рия со сто­ли­цей в Уп­лис­ци­хе и основными го­ро­да­ми Сар­ки­не, Урб­ни­си, Од­зра­хе. В III веке до нашей эры, во вре­ме­на прав­ле­ния царя Фар­на­ва­за (ос­но­ва­те­ля ди­на­стии Фар­на­ва­зиа­нов), фор­ми­ру­ет­ся Карт­лий­ское го­су­дар­ст­во со сто­ли­цей в Мцхе­та (Ар­ма­зис­хе­ви).

В прав­ле­ние Мит­ри­да­та VI Ев­па­то­ра (111-63 до нашей эры) Кол­хи­да бы­ла под­чи­не­на Пон­тий­ским цар­ст­вом. В 65 году до нашей эры римские вой­ска под ко­мандованием Пом­пея вторг­лись в За­кав­ка­зье; бы­ли ус­та­нов­ле­ны римский про­тек­то­рат в Ибе­рии и пря­мое римское прав­ле­ние в Кол­хи­де. Ко II веку нашей эры воз­ни­ка­ют по­ли­тические объ­е­ди­не­ния ла­зов, ап­си­лов (смотреть Це­бель­дин­ская куль­ту­ра), абаз­гов, са­ни­гов. В хо­де борь­бы Ри­ма с Пар­фи­ей, за­тем с Са­са­нид­ским Ира­ном за­мет­но уси­ли­лось Ибе­рий­ское цар­ст­во, а к концу IV века кол­хид­ские зем­ли бы­ли со­б­ра­ны под вла­стью за­ви­си­мо­го от Ри­ма Лаз­ско­го (Эг­рис­ско­го) цар­ст­ва (смотреть Ла­зи­ка) со сто­ли­цей в Ци­хе-Год­жи (Ар­хео­по­лис). Ис­сле­до­ва­ны кре­по­сти и го­ро­да это­го вре­ме­ни в Го­нио (Ап­сар), Ци­хисд­зи­ри (Пет­ра), Су­ху­ми (Се­ба­сто­по­лис), Пи­цун­де (Пи­ти­унт). Эпи­гра­фические па­мят­ни­ки со­хра­ни­ли об­раз­цы пись­мен­но­сти, рас­про­стра­нён­ной на тер­ри­то­рии Грузии, - ара­мей­ской, гре­че­ской (в том числе Ар­маз­ская би­лин­гва), а за­тем и гру­зин­ской.

Гру­зия в сред­ние ве­ка. С III-IV веков в Грузии рас­про­стра­ни­лось хри­сти­ан­ст­во, став­шее государственной ре­ли­ги­ей (в Карт­ли в 326 году, в Ла­зи­ке в 523 году). По пре­да­нию, про­све­ти­тель­ни­цей Грузии яв­ля­ет­ся святая рав­но­апостольная Ни­но. В начале VI века Карт­ли рас­па­лось на эри­став­ст­ва, а Ла­зи­ка ста­ла аре­ной ира­но-ви­зантийских войн. С IV века уси­ли­лось на­сту­п­ле­ние са­са­нид­ско­го Ира­на на по­зи­ции Карт­ли, на­се­ле­ние ко­то­ро­го ока­зы­ва­ло стой­кое со­про­тив­ле­ние пер­сам, осо­бен­но в прав­ле­ние ца­ря Вах­тан­га I Гор­га­са­ла (2-я половина V века). При Вах­тан­ге I боль­шая часть южно-грузинских и западно-грузинских зе­мель при­сое­дини­лась к Карт­лий­ско­му цар­ст­ву; про­во­ди­лись круп­ные стро­ит. ра­бо­ты; был ус­та­нов­лен ка­то­ли­ко­сат (в 460-х годы); бы­ст­ро рос Тби­ли­си, став­ший в начале VI века сто­ли­цей Карт­ли.

В 523 году, по­да­вив вос­ста­ние под пред­во­ди­тель­ст­вом ца­ря Гур­ге­на про­тив иранского гос­под­ства, Са­са­ни­ды, опи­ра­ясь на ме­ст­ную знать, фак­ти­че­ски уп­разд­ни­ли в Карт­ли цар­скую власть. Во гла­ве стра­ны был по­став­лен иранский пра­ви­тель (марз­пан), ре­зи­ден­ция ко­то­ро­го рас­по­ла­га­лась в Тби­ли­си. В 562, по за­вер­ше­нии 20-лет­ней вой­ны за За­кав­ка­зье, ме­ж­ду Ви­зан­ти­ей и Ира­ном был за­клю­чён до­го­вор, по ко­то­ро­му Западная Грузия (Ла­зи­ка) оста­лась под вла­стью Ви­зан­тии. С начала VII века ви­зантийское влия­ние уси­ли­лось и в Карт­ли. С середины VII - середины VIII веков часть Восточной Грузии (Тби­ли­си, Дма­ни­си, Рус­та­ви) бы­ла за­хва­че­на ара­ба­ми, про­дви­же­ние ко­то­рых на се­вер бы­ло ос­та­нов­ле­но у Ана­ко­пии (Но­во­го Афо­на) - будущей первой сто­ли­цы Аб­хаз­ско­го цар­ст­ва, сыг­рав­ше­го вид­ную роль в борь­бе с ара­ба­ми и по­сле­дую­щем объ­е­ди­нении Грузии. Ви­зантийское влия­ние со­хра­ни­лось лишь в час­ти Западной Грузии. Тби­ли­си стал цен­тром Тби­лис­ско­го эми­ра­та (730-е годы) и ре­зи­ден­ци­ей эми­ра Карт­ли - на­ме­ст­ни­ка ха­ли­фа в Грузии. С ос­лаб­ле­ни­ем Ха­ли­фа­та (начало X века) Грузия ос­во­бо­ди­лась от арабского гос­под­ства; то­гда же ос­лаб­ла её по­ли­тическая за­ви­си­мость от Ви­зан­тии. Од­на­ко влия­ние ви­зантийских тра­ди­ций на куль­ту­ру Грузии со­хра­ня­лось.

В конце VIII - начале IX веков на тер­ри­то­рии Грузии су­ще­ст­во­ва­ли круп­ные эри­став­ст­ва Карт­ли и Ка­хе­ти, Тао-Клард­жет­ское кня­жест­во, Эре­ти, Аб­хаз­ское цар­ст­во и Тби­лис­ский эми­рат. Од­ним из силь­ней­ших пра­ви­те­лей был «гла­ва на­ро­да» (эрис­мта­вар) Карт­ли. Во 2-й половине X - начале XI века про­изош­ло объ­е­ди­не­ние восточных и западных грузинских зе­мель в еди­ное го­су­дар­ст­во; с это­го вре­ме­ни для обо­зна­че­ния всей Грузии стал ус­той­чи­во упот­реб­лять­ся со­би­ра­тель­ный тер­мин «Са­карт­ве­ло». Во гла­ве объ­е­ди­нён­ной Грузии встал царь Баг­рат III из ди­на­стии Баг­ра­тио­нов.

XI - начало XIII веков - вре­мя наи­боль­ше­го по­ли­тического уси­ле­ния и рас­цве­та эко­но­ми­ки и куль­ту­ры средневековой Грузии. Цен­тра­ли­зованная государственная власть опи­ра­лась на слож­ную административную струк­ту­ру. Грузинское государство об­ла­да­ло вы­со­ко­раз­ви­тым сельско-хозяйственным про­из-вом (ви­но­де­лие, шел­ко­вод­ст­во и другое) и про­цве­таю­щим городским хо­зяй­ст­вом. С 1080-х годов Грузия под­вер­га­лась на­па­де­ни­ям тю­рок-сель­джу­ков. В пе­ри­од «ве­ли­кой ту­рет­чи­ны» («ди­ди тур­ко­ба») её эко­но­мическое раз­ви­тие за­мед­ли­лось. В 1-й четверти XII века при ца­ре Да­ви­де IV Строи­те­ле втор­же­ни­ям тю­рок-сель­джу­ков был по­ло­жен ко­нец, в со­став Грузии бы­ли вклю­че­ны со­сед­ние рай­оны За­кав­ка­зья - Шир­ван и Северная Ар­ме­ния. В цар­ст­во­ва­ние Ге­ор­гия III (1156-1184) и ца­ри­цы Та­ма­ры, про­дол­жив­ших государственную по­ли­ти­ку Да­ви­да IV, влия­ние Грузии рас­про­стра­ни­лось на Северный Кав­каз и Восточное За­кав­ка­зье, Иран­ский Азер­бай­джан, Ар­ме­нию и юго-западное При­чер­но­мо­рье. Грузия бы­ла од­ним из наи­бо­лее влия­тель­ных го­су­дарств За­кав­ка­зья и Пе­ред­ней Азии, имев­шим об­шир­ные ме­ж­ду­народные свя­зи, в том числе с Древ­не­рус­ским государством. В XI-XIII века вы­со­ко­го уров­ня раз­ви­тия дос­тиг­ла грузинская куль­ту­ра - ис­то­рио­гра­фия, фи­ло­ло­гия, че­кан­ка по ме­тал­лу, зод­че­ст­во, мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись и ми­ниа­тю­ра, ико­но­пись. К этой эпо­хе от­но­сит­ся соз­да­ние по­эмы Ш. Рус­та­ве­ли «Ви­тязь в тиг­ро­вой шку­ре». Грузинские куль­тур­но-про­све­ти­тель­ные цен­тры дей­ст­во­ва­ли в мо­на­сты­рях как на тер­ри­то­рии Грузии (Ге­ла­ти, Икал­то, Гре­ми), так и за её пре­де­ла­ми - в Ви­зан­тии, Си­рии и Па­ле­сти­не.

Во 2-й четверти XIII века Грузия бы­ла за­воё­ва­на мон­го­ла­ми, на­нёс­ши­ми ог­ром­ный ущерб её эко­но­ми­ке и по­ли­тическому един­ст­ву. При Ге­ор­гии V Бли­ста­тель­ном (1314-1346) хо­зяйственные и куль­тур­ные свя­зи ме­ж­ду ре­гио­на­ми Грузии бы­ли вос­ста­нов­ле­ны, од­на­ко во 2-й половине XIV века в ре­зуль­та­те на­ше­ст­вия Ти­му­ра стра­на бы­ла вновь ра­зо­ре­на. Борь­ба ме­ж­ду цар­ской вла­стью и круп­ны­ми фео­да­ла­ми в тя­жё­лой внеш­ней и внутренней об­ста­нов­ке при­ве­ла в конце XV века к рас­па­ду Грузии на не­за­ви­си­мые Карт­лий­ское цар­ст­во, Ка­хе­тин­ское цар­ст­во, Име­ре­тин­ское цар­ст­во и княжество Самц­хе-Саа­та­ба­го; к XVI веку из Име­ре­тин­ско­го цар­ст­ва вы­де­ли­лись Мег­рель­ское и Гу­рий­ское кня­же­ст­ва, в начале XVII века - Аб­ха­зия. В этих по­ли­тических об­ра­зо­ва­ни­ях сло­жи­лась сис­те­ма круп­ных по­лу­не­за­ви­си­мых вла­де­ний, пра­ви­те­ли ко­то­рых до­би­лись административного и су­деб­но­го им­му­ни­те­та.

В XVI-XVIII века тер­ри­то­рия Грузии ста­ла аре­ной борь­бы Ира­на и Тур­ции за гос­под­ство в За­кав­ка­зье. В 1510 году ос­ман­ские вой­ска вторг­лись в Име­ре­ти и раз­гра­би­ли Ку­таи­си, за­тем ар­мия иранского ша­ха Ис­маи­ла I за­хва­ти­ла Карт­ли. В 1578 году тур­ки под­чи­ни­ли се­бе большая часть За­кав­ка­зья, но в 1-й четверти XVII века бы­ли вы­тес­не­ны от­ту­да иранским ша­хом Аб­ба­сом I. В Иран бы­ло уг­на­но около 200 тысяч жи­те­лей Восточной Грузии Жес­то­кая по­ли­ти­ка шах­ских вла­стей ста­ла при­чи­ной круп­но­го ан­ти­иран­ско­го вос­ста­ния в Карт­ли в 1625 году под пред­во­ди­тель­ст­вом Г. Саа­кад­зе. Ряд рай­онов Западной Грузии (Самц­хе-Саа­та­ба­го, Ад­жа­рия, Ла­зи­ка и другие) к началу XVIII века был за­хва­чен Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, вла­сти ко­то­рой про­во­ди­ли по­ли­ти­ку оту­ре­чи­ва­ния и ис­ла­ми­за­ции ме­ст­но­го на­се­ле­ния. В XVIII веке наи­бо­лее ак­тив­ная часть пра­ви­те­лей Грузии пы­та­лась бо­роть­ся за воз­ро­ж­де­ние стра­ны и её ос­во­бо­ж­де­ние из-под вла­сти му­сульманских дер­жав. Круп­ные административные, за­ко­но­дательные, во­енные и хо­зяйственные ре­фор­мы про­во­ди­лись в Карт­ли при Вах­тан­ге VI. К это­му вре­ме­ни важ­ную роль в жиз­ни Грузии на­ча­ли иг­рать по­ли­тические, куль­тур­ные и цер­ков­ные свя­зи с Рос­си­ей. Грузинские пра­ви­те­ли не­од­но­крат­но об­ра­ща­лись к российскому пра­ви­тель­ст­ву с прось­бой о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии и Ира­на. К концу XVII века в Мо­ск­ве сло­жи­лась грузинская ко­ло­ния, сыг­рав­шая зна­чительную роль в ук­ре­п­ле­нии российско-грузинских кон­так­тов. По­сле за­хва­та Тби­ли­си ос­ман­ски­ми вой­ска­ми в 1723 году Вах­танг VI и его сто­рон­ни­ки эмиг­ри­ро­ва­ли в Рос­сию.

Во 2-й половине XVIII века, по­сле из­гна­ния ту­рок На­дир-ша­хом, царь Ирак­лий II объ­еди­нил под сво­ей вла­стью Карт­ли и Ка­хе­ти. В Восточной Грузии на­ча­лось бы­строе раз­ви­тие зем­ле­де­лия, ре­мё­сел и тор­гов­ли. В Западной Грузии в эти го­ды за­мет­но уси­ли­лась цар­ская власть. Име­ре­тин­ский царь Со­ло­мон I (1752-1784) су­мел на пе­ри­од свое­го цар­ство­ва­ния под­чи­нить се­бе мя­теж­ную ме­ст­ную знать (та­ва­дов). В XVIII веке в Грузии ожи­ви­лась городская жизнь, про­дол­жа­ла раз­ви­вать­ся национальная куль­ту­ра, важ­ную роль в об­щественной и куль­тур­ной жиз­ни иг­ра­ло про­све­ти­тель­ст­во.

Не­смот­ря на ук­ре­п­ле­ние грузинских царств, внеш­няя опас­ность для них со сто­ро­ны Тур­ции, Ира­на и лез­гин­ских пле­мён на про­тя­же­нии XVIII века не ос­ла­бе­ва­ла. В це­лях обес­пе­че­ния безо­пас­но­сти Восточной Грузии и воз­вра­ще­ния за­хва­чен­ных со­се­дя­ми грузинских зе­мель Ирак­лий II за­клю­чил с Рос­си­ей Ге­ор­ги­ев­ский трак­тат 1783 года, по ко­то­ро­му над Карт­ли-Ка­хе­тин­ским цар­ст­вом был ус­та­нов­лен российский про­тек­то­рат. Втор­же­ние в За­кав­ка­зье в 1795-1797 годы Ага Мо­хам­мед-ха­на Кад­жа­ра и внутренние усо­би­цы по­ста­ви­ли Восточную Грузию в слож­ное по­ло­же­ние. В этих ус­ло­ви­ях царь Карт­ли и Ка­хе­ти Ге­ор­гий XII об­ра­тил­ся в Санкт-Пе­тер­бург с прось­бой о вклю­че­нии его вла­де­ний в со­став Российской им­пе­рии. Гру­зия в XIX - начале XX века. Судь­ба Восточной Грузии окон­ча­тель­но ре­ши­лась при императоре Алек­сан­д­ре I, из­дав­шем 12.9.1801 года ма­ни­фест об уп­разд­не­нии Карт­ли-Ка­хе­тин­ско­го цар­ст­ва и при­сое­ди­не­нии его тер­ри­то­рии к Рос­сии. В XIX веке в со­став Российской им­пе­рии бы­ла по­сте­пен­но вклю­че­на и тер­ри­то­рия Западной Губернии: Име­ре­тин­ское цар­ст­во (1804; 1810), Аб­хаз­ское княжество (1810 год; на­хо­ди­лось в вас­саль­ных от­но­ше­ни­ях с Рос­си­ей; в 1864 году для упо­ря­до­че­ния от­но­ше­ний с Аб­ха­зи­ей был уч­ре­ж­дён Су­хум­ский во­енный от­дел), Гу­рия (1811; 1828), Мег­ре­лия (1804; 1857), Сва­не­ти (отдельные рай­оны бы­ли при­сое­ди­не­ны в 1803-1804 годы, 1833 год, 1847 год; 1858 год). Пор­ты По­ти и Ба­ту­ми, а так­же юго-западной грузинской зем­ли бы­ли от­воё­ва­ны у Ос­ман­ской им­пе­рии в хо­де русско-турецких войн 1828-1829 годов и 1877-1878 годов (смотреть Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны).

Ин­те­рес российского пра­ви­тель­ст­ва к За­кав­ка­зью имел гео­по­ли­тическую ос­но­ву. Че­рез За­кав­ка­зье для Рос­сии от­кры­вал­ся крат­чай­ший путь на Ближ­ний Вос­ток и соз­да­ва­лись бла­го­при­ят­ные пред­по­сыл­ки для ре­ше­ния ею в свою поль­зу вос­точ­но­го во­про­са. В эко­но­мич. пла­не За­кав­ка­зье не пред­став­ля­ло для российского пра­ви­тель­ст­ва зна­чительного ин­те­ре­са. На про­тя­же­нии поч­ти все­го XIX века Гркзия и другие рай­оны За­кав­ка­зья не да­ва­ли при­бы­ли российской каз­не. Для Грузии же при­сое­ди­не­ние к Рос­сии име­ло ис­клю­чи­тель­но важ­ное зна­че­ние: оно уст­ра­ни­ло уг­ро­зу для неё со сто­ро­ны Ира­на и Ос­ман­ской им­пе­рии, спо­соб­ст­во­ва­ло со­хра­не­нию куль­ту­ры и национальных тра­ди­ций грузинского на­ро­да, вос­ста­нов­ле­нию и раз­ви­тию эко­но­ми­ки грузинских зе­мель, а в даль­ней­шем по­сте­пен­ной мо­дер­ни­за­ции всех сфер жиз­ни грузинского об­ще­ст­ва.

С 1830-1840-х годов под вла­стью Рос­сии по­ли­тическое по­ло­же­ние в Грузии ста­би­ли­зи­ро­ва­лось, что соз­да­ло ус­ло­вия для её хо­зяйственного раз­ви­тия. В этот пе­ри­од на­ча­ло со­кра­щать­ся чис­ло убы­точ­ных фа­миль­но-ро­до­вых име­ний, рас­ши­ри­лось ин­ди­ви­ду­аль­но-под­вор­ное кре­сть­ян­ское зем­ле­вла­де­ние, воз­рос­ли объ­ё­мы про­из­во­ди­мой грузинским сельским хозяйством то­вар­ной про­дук­ции (хлеб, ви­но, тех­нические куль­ту­ры). В го­ро­дах, чис­лен­ность на­се­ле­ния ко­то­рых бы­ст­ро рос­ла за счёт при­то­ка кре­сть­ян и пе­ре­се­лен­цев из со­сед­них рай­онов За­кав­ка­зья и Рос­сии, ожи­ви­лось мел­ко­то­вар­ное про­изводство. На про­тя­же­нии XIX века эко­но­ми­ка Грузии по­сте­пен­но вклю­ча­лась в об­ще­рос­сий­ский и че­рез не­го в ми­ро­вой ры­нок. Круп­ней­шим го­ро­дом Грузии и все­го За­кав­ка­зья яв­лял­ся Тиф­лис (Тби­ли­си), ко­то­рый был административным цен­тром российских вла­де­ний на Кав­ка­зе. Су­ще­ст­вен­ную роль в подъ­ё­ме эко­но­ми­ки и куль­ту­ры Грузии сыг­ра­ла дея­тель­ность М.С. Во­рон­цо­ва, за­ни­мав­ше­го в 1844-1854 годы пост российского на­ме­ст­ни­ка на Кав­ка­зе.

В 1864-1871 годы цар­ское пра­ви­тель­ст­во от­ме­ни­ло в Грузии кре­по­ст­ное пра­во. Од­на­ко кре­сть­ян­ская ре­фор­ма в Грузии, как и во всей Российской им­пе­рии, бы­ла не­пол­ной - зна­чительное ко­ли­че­ст­во зем­ли ос­та­лось в ру­ках по­ме­щи­ков. Боль­шое зна­че­ние для раз­ви­тия эко­но­ми­ки Грузии име­ло на­чав­шее­ся в середине 1860-х годов строи­тель­ст­во За­кав­каз­ской железной дороги. В 1872 году от­кры­то дви­же­ние ме­ж­ду Тифлиcом и По­ти, в 1883 году за­вер­ше­но строи­тель­ст­во ма­ги­ст­ра­ли Ба­ту­ми - Тиф­лис - Ба­ку и ос­но­ва­ны Главные мас­тер­ские За­кав­каз­ской железной дороги в Тиф­ли­се, ко­то­рые к концу XIX века ста­ли круп­ней­шим пред­при­яти­ем го­ро­да (3 тысячи ра­бочих). В 1900 году За­кав­каз­ская железная дорога при­сое­ди­не­на к об­ще­рос­сий­ской железно-дорожной се­ти. Круп­ные пред­при­ятия воз­ник­ли в тек­стиль­ной, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, ко­же­вен­ной, конь­яч­но-во­доч­ной, та­бач­ной и других от­рас­лях промышленности. На­ча­лась экс­плуа­та­ция ме­сто­ро­ж­де­ний ка­мен­но­го уг­ля (Тки­бу­ли) и мар­ган­ца (Чиа­ту­ри; в 1890-х годах Грузия да­ва­ла около 50% ми­ро­во­го экс­пор­та мар­ган­ца). В Ба­ту­ми бы­ли от­кры­ты неф­тетар­ные за­во­ды и на­лив­ные стан­ции. Промышленные пред­при­ятия соз­да­ва­лись на ак­цио­нер­ной ос­но­ве с уча­сти­ем ме­ст­ных, русских и иностранных пред­при­ни­ма­те­лей. К началу XX века по срав­не­нию с 1860-ми годами объ­ём про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности Грузии вы­рос с 1 миллиона рублей до 21 миллиона рублей. Хо­тя до­ля фаб­рич­ной про­дук­ции в об­щем объ­ё­ме про­изводства со­став­ля­ла около 80%, в промышленности Грузии вплоть до конца XIX века пре­об­ла­да­ли мел­кие пред­при­ятия с чис­лом ра­бо­чих до 15 человек. Промышленное раз­ви­тие со­про­во­ж­да­лось фор­ми­ро­ва­ни­ем клас­са пред­при­ни­ма­те­лей и клас­са промышленных ра­бо­чих (чис­лен­ность по­след­них в конце XIX века со­став­ля­ла около 36 тысяч человек; чис­лен­ность лиц на­ём­но­го тру­да в це­лом - около 120 тысяч человек). Оба клас­са с са­мо­го на­ча­ла от­ли­ча­лись мно­го­на­цио­наль­но­стью; в их со­став вхо­ди­ли гру­зи­ны, рус­ские, ар­мя­не, за­кав­каз­ские та­та­ры (азер­бай­джан­цы) и другие.

Про­ис­хо­див­шие из­ме­не­ния за­тро­ну­ли и де­рев­ню, где ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли аренд­ные от­но­ше­ния. В 1880-х годах зем­лю арен­до­ва­ло 37% кре­сть­ян­ских хо­зяйств, в 1890-х годах - поч­ти вдвое боль­ше. Уг­луб­ля­лась со­ци­аль­ная диф­фе­рен­циа­ция грузинского кре­сть­ян­ст­ва; на ру­бе­же XIX-XX веков за­жи­точ­ные кре­стья­не, вла­дев­шие 30% всех об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель, со­став­ля­ли 5% сель­ско­го на­се­ле­ния, а сель­ская бед­но­та - 55-60%.

В 1860-х годах на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся грузинское национальное дви­же­ние, ве­ду­щую роль в ко­то­ром иг­ра­ли ли­бе­раль­но на­стро­ен­ные пред­ста­ви­те­ли грузинской эли­ты, в основном дво­ря­не по про­ис­хо­ж­де­нию. Боль­шое влия­ние на не­го ока­за­ло дви­же­ние «Тер­гда­ле­уле­би» («Ис­пив­шие во­ду Те­ре­ка»), в ко­то­рое вхо­ди­ли ли­те­ра­то­ры И. Чав­ча­вад­зе, А. Це­ре­те­ли, Г. Це­ре­те­ли, груп­па «Пир­ве­ли-да­си», и ли­бе­раль­ное дви­же­ние «Ме­о­ре-да­си». В 1870-х годах под влия­ни­ем русских ре­во­лю­цио­не­ров в Грузии за­ро­ди­лось на­род­ническое дви­же­ние, об­ра­зова­лась Кав­каз­ская со­ци­ал-ре­во­люционная организация. В 1892 году в Тиф­ли­се офор­ми­лась не­ле­галь­ная грузинская мар­кси­ст­ская организация «Ме­са­ме-да­си», воз­глав­ляе­мая Н. Жор­да­ния и Н. Чхе­ид­зе; в конце 1890-х годов в «Ме­са­ме-да­си» сло­жи­лось ра­ди­каль­ное кры­ло, в ко­то­рое вхо­ди­ли М. Цха­кая, В. Кец­хо­ве­ли, И. Джу­га­шви­ли (Ста­лин) и другие.

В 1900-х годах в Грузии на­чал­ся но­вый этап раз­ви­тия об­щественного дви­же­ния. С 1901 года в Ба­ку вы­хо­дит грузинская ре­во­люционная газета «Брдзо­ла» («Борь­ба»). Под ру­ко­вод­ством грузинских со­ци­ал-де­мо­кра­тов про­шли круп­ные за­бас­тов­ки (в Тиф­ли­се в 1901, в Ба­ту­ми в 1902). В 1903 году в хо­де раз­меже­ва­ния в со­ци­ал-де­мо­кра­тическом ла­ге­ре боль­шин­ст­во грузинских со­циа­ли­стов примк­ну­ло к мень­ше­ви­кам. К 1905 году грузинская сек­ция ста­ла од­ной из са­мых влия­тель­ных в РСДРП. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в Грузии раз­вер­ну­лось за­бас­то­воч­ное дви­же­ние, про­изош­ли кре­сть­ян­ские вы­сту­п­ле­ния. В ре­зуль­та­те Гу­рий­ско­го вос­ста­ния 1905 года власть в Гу­рии фак­ти­че­ски пе­ре­шла в ру­ки кре­сть­ян­ских ко­ми­те­тов, зем­ли у по­ме­щи­ков бы­ли ото­бра­ны. Октябрьская по­ли­тическая стач­ка 1905 года пе­ре­рос­ла в Грузии в воо­ружённое вос­ста­ние. В но­ябре - декабре 1905 года воз­ник­ли пер­вые проф­сою­зы грузинских ра­бо­чих. К концу 1905 года поч­ти вся Западная Грузия и часть Восточной Грузии на­хо­ди­лись в ру­ках вос­став­ших. Ре­во­люционные вы­сту­п­ле­ния ра­бо­чих и кре­сть­ян бы­ли жес­то­ко по­дав­ле­ны цар­ским пра­ви­тель­ст­вом.

В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны промышленность Грузии пе­ре­жи­ва­ла кри­зис, зна­чи­тель­но со­кра­ти­лись по­сев­ные пло­ща­ди; внут­ри­по­ли­тическая си­туа­ция обо­ст­ри­лась. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года в Грузии, как и во всей Рос­сии, ус­та­но­ви­лось двое­вла­стие. 9(22).3.1917 года в Тиф­ли­се был сфор­ми­ро­ван ор­ган Временного пра­ви­тель­ст­ва - Осо­бый за­кав­каз­ский комитет (ОЗАККОМ). Од­но­вре­мен­но об­ра­зо­ва­лись со­ве­ты ра­бо­чих, сол­дат­ских и кре­сть­ян­ских де­пута­тов, ко­то­ры­ми ру­ко­во­ди­ли мень­ше­ви­ки. Си­лы, ока­зы­вав­шие в этот пе­ри­од боль­шое влия­ние на по­ли­тическую жизнь Грузии, не­га­тив­но от­не­слись к при­хо­ду боль­ше­ви­ков к вла­сти в Пет­ро­гра­де. 15(28).11.1917 года вме­сто ОЗАККОМа был уч­ре­ж­дён За­кав­каз­ский ко­мис­са­ри­ат, ве­ду­щую роль в ко­то­ром иг­ра­ли мень­ше­ви­ки. По их ини­циа­ти­ве бы­ли соз­да­ны Грузинский национальный со­вет, грузинские национальные воо­ружённые си­лы и Народная гвар­дия. 10(23).2.1918 года пред­ста­ви­те­ли ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тических ор­га­нов вла­сти Грузии, Азер­бай­джа­на и Ар­ме­нии со­зва­ли За­кав­каз­ский сейм, ко­то­рый 9(22).4.1918 года объ­я­вил За­кав­ка­зье «не­за­ви­си­мой фе­де­ра­тив­ной де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­кой». Од­на­ко уже 26.5.1918 года грузинское мень­ше­вист­ское пра­ви­тель­ст­во (Н. Жор­да­ния, А. Чхен­ке­ли, Е. Ге­геч­ко­ри, Н. Ра­ми­шви­ли и другие) объ­я­ви­ло о соз­да­нии Де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки Грузии и об­ра­ти­лось за под­держ­кой к Гер­ма­нии. В кон­це мая - на­ча­ле ию­ня 1918 года в Грузию всту­пи­ли германские и турецкие вой­ска; 4.6.1918 года грузинское пра­ви­тель­ст­во за­клю­чи­ло до­го­вор с Тур­ци­ей, по ко­то­ро­му пе­ре­да­ло ей Ба­ту­ми и северные рай­оны Ад­жа­рии. 26.5(8.6).1918 года За­кав­каз­ский сейм объя­вил о сво­ём са­мо­рос­пу­ске. В декабре 1918 года, по­сле по­ра­же­ния Гер­ма­нии и её со­юз­ни­ков, Грузию ок­ку­пи­ро­ва­ли британские вой­ска, ос­та­вав­шие­ся на её тер­ри­то­рии до ию­ля 1920 года. В декабре 1918 - январе 1919 годов по­гра­нич­ный спор с Ар­ме­ни­ей из-за Джа­ва­хе­ти и Ло­ри при­вёл к грузино-армянскому воо­ружённому кон­флик­ту.

По­сле ус­та­нов­ле­ния советской вла­сти на Северном Кав­ка­зе грузинское пра­ви­тель­ст­во 7.5.1920 года за­клю­чи­ло до­го­вор с РСФСР, по ко­торо­му обя­за­лось ра­зо­рвать свя­зи с си­ла­ми «российской контр­ре­во­лю­ции», вы­вес­ти из Грузии иностранные во­енные час­ти, ле­га­ли­зо­вать грузинские боль­ше­ви­ст­ские ор­га­ни­за­ции.

Гру­зия в со­вет­ский пе­ри­од (1921-1991). В феврале 1921 года в ря­де рай­онов Восточной Грузии на­ча­лось вос­ста­ние про­тив пра­ви­тель­ст­ва мень­ше­ви­ков, под­го­тов­лен­ное грузинскими и российскими боль­ше­ви­ка­ми. 16.2.1921 года был соз­дан Рев­ком Грузии, ко­то­рый про­воз­гла­сил соз­да­ние Грузинской ССР и об­ра­тил­ся за по­мо­щью к РСФСР. 25.2.1921 года час­ти Крас­ной Ар­мии и от­ря­ды Рев­ко­ма Грузии за­ня­ли Тиф­лис; в на­ча­ле мар­та 1921 года советская власть бы­ла ус­та­нов­ле­на на тер­ри­то­рии Аб­ха­зии и Южной Осе­тии. Мень­ше­ви­ст­ское пра­ви­тель­ст­во бе­жа­ло за гра­ни­цу. 16.3.1921 года в Мо­ск­ве ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­ва­ми Тур­ции и РСФСР был за­клю­чён до­го­вор, по ко­то­ро­му Тур­ция от­ка­за­лась от Ба­ту­ми и северных рай­онов Ад­жа­рии и при­знала по­след­нюю ча­стью Грузии, имею­щей ав­то­ном­ный ста­тус. 16.7.1921 года в со­ста­ве Грузинской ССР бы­ла об­ра­зо­ва­на Адж. АССР. 16.12.1921 года Абхазская ССР на до­го­вор­ных на­ча­лах во­шла в со­юз с Грузинской ССР. 20.4.1922 года бы­ла соз­да­на Юго-Осетинский АО. 12.3.1922 года Грузинская ССР под­пи­са­ла до­го­вор с Азербайджанской ССР и Армянской ССР о соз­да­нии Фе­де­ра­тив­но­го Сою­за Со­циа­ли­стических Советских Рес­пуб­лик За­кав­ка­зья (ФСССРЗ). 13.12.1922 года он был пре­об­ра­зо­ван в За­кав­каз­скую Со­циа­ли­сти­че­скую Фе­де­ра­тив­ную Со­вет­скую Рес­пуб­ли­ку (ЗСФСР). В её со­ста­ве 30.12.1922 года Грузия во­шла в СССР. По­сле уп­разд­не­ния ЗСФСР 5.12.1936 года Грузинская ССР во­шла в со­став СССР как отдельный субъ­ект.

С ус­та­нов­ле­ни­ем советской вла­сти в Грузии бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны промышленность, бан­ки, же­лез­ные до­ро­ги, зем­ля и не­дра. Ре­во­люционные пре­об­ра­зо­ва­ния не бы­ли при­ня­ты час­тью грузинского об­щест­ва. В 1924 году в Грузии вспых­ну­ло вос­ста­ние под ан­ти­со­вет­ски­ми ло­зун­га­ми и ло­зун­га­ми вос­ста­нов­ле­ния не­за­ви­си­мо­сти грузинского государства. Оно бы­ло по­дав­ле­но, в рес­пуб­ли­ке на­ча­лись по­ли­тические ре­прес­сии, осо­бен­но силь­но за­тро­нув­шие ин­тел­ли­ген­цию и кре­сть­ян­ст­во. В по­сле­дую­щие го­ды об­ста­нов­ка в Грузии бы­ла по­став­ле­на под стро­гий кон­троль государственных и партийных ор­га­нов в Мо­ск­ве и Тби­ли­си. Осо­бую роль в борь­бе с на­цио­на­ли­стическими тен­ден­ция­ми сыг­ра­ли И.В. Ста­лин и Л.П. Бе­рия. След­ст­ви­ем по­ли­ти­ки цен­тра­ли­за­ции управ­ле­ния Грузии ста­ло по­ни­же­ние в феврале 1931 года ста­ту­са Абхазской ССР, пре­об­ра­зо­ва­ние её в ав­то­ном­ную рес­пуб­ли­ку.

В 1920-1930-х годы Грузия дос­тиг­ла зна­чительных ус­пе­хов в раз­ви­тии эко­но­ми­ки и куль­ту­ры. В сельском хозяйстве бы­ла про­ве­де­на мас­со­вая кол­лек­ти­ви­за­ция и ме­ха­ни­за­ция (к 1940 году в кол­хо­зы вклю­че­но 94,1% кре­сть­ян­ских хо­зяйств); ин­тен­сив­но раз­ви­ва­лось про­изводство чая и цит­ру­со­вых. К концу 1930-х годов в Грузии про­ве­де­на ин­ду­ст­риа­ли­за­ция: по­строе­но свыше 800 пред­при­ятий, соз­да­ны но­вые от­рас­ли промышленности (ма­ши­но­строе­ние, про­изводство фер­ро­спла­вов, неф­те­до­бы­ча и неф­те­хи­мия и другие). Серь­ёз­ный про­гресс был дос­тиг­нут в раз­ви­тии сис­те­мы народного про­све­ще­ния, об­ра­зо­ва­ния и нау­ки. В 1918 году ос­но­ван Тби­лис­ский государственный университет, в 1921 году соз­дан Центральный государственный ис­то­рический ар­хив Грузинской ССР, в 1925 году - Академия абхазского язы­ка и литературы, в 1935 году - Грузинский фи­ли­ал АН СССР, в 1938 году - Юго-Осе­тин­ский научно-исследовательский институт, в феврале 1941 года ос­но­ва­на АН Грузинской ССР.

В го­ды Ве­ли­кой Отечественной вой­ны около 700 тысяч уро­жен­цев Грузии (1/5 населения) бы­ли при­зва­ны в ар­мию, бо­лее по­ло­ви­ны из них по­гиб­ли на фрон­те. Грузия по­став­ля­ла бо­е­при­па­сы, сна­ря­же­ние, про­до­воль­ст­вие для дей­ст­вую­щей ар­мии; осо­бое зна­че­ние для во­енной промышленности СССР име­ли до­бы­вае­мые в Грузии по­ли­ме­тал­лы и другие ви­ды сы­рья. В январе 1942 года на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние грузинских национальных час­тей Крас­ной Ар­мии. Они сыг­ра­ли важ­ную роль в Бит­ве за Кав­каз 1942-1943 годов, в бо­ях за ос­во­бо­ж­де­ние Та­ман­ско­го полуострова и Кры­ма. В то же вре­мя в ря­дах германской ар­мии про­тив СССР и его со­юз­ни­ков по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции вое­ва­ли около 20 тысяч гру­зин (эмиг­ран­тов, во­ен­но­плен­ных, пе­ре­шед­ших на сто­ро­ну нем­цев, и др.угих. В го­ды вой­ны из Грузии бы­ли де­пор­ти­ро­ва­ны как «не­на­дёж­ные эле­мен­ты» нем­цы, кур­ды, тур­ки-мес­хе­тин­цы.

В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од в эко­но­ми­ке Грузии, раз­ви­вав­шей­ся в рам­ках об­ще­со­юз­но­го пла­но­во­го хо­зяй­ст­ва, про­дол­жа­лись из­ме­не­ния. Бы­ли вве­де­ны в дей­ст­вие но­вые круп­ные пред­при­ятия: элек­тро­во­зо­строительный за­вод в Тби­ли­си, ав­то­мо­биль­ный за­вод в Ку­таи­си, ме­тал­лур­гический ком­би­нат в Рус­та­ви и другие. Зна­чительный до­ход Грузии по-преж­не­му при­но­си­ли про­изводство сельско-хозяйственной про­дук­ции (осо­бен­но чая, ви­на, цит­ру­со­вых, та­ба­ка), а так­же при­мор­ские и гор­ные ку­рор­ты. На ру­бе­же 1950-1960-х годов Грузия по­лу­чи­ла бóльшую са­мо­стоя­тель­ность в управ­ле­нии сво­ей эко­но­ми­кой. В рес­пуб­ли­ке поя­ви­лись пред­при­ятия лёг­кой и пи­ще­вой промышленности, дей­ст­во­вав­шие в сфе­ре те­не­вой эко­но­ми­ки.

По­сле 1945 года в Грузии рас­ши­ри­лась сис­те­ма народного об­ра­зо­ва­ния, на­учных и куль­тур­но-про­све­ти­тель­ных уч­ре­ж­де­ний. Рес­пуб­ли­ка ста­ла стра­ной сплош­ной гра­мот­но­сти. В 1960-х годах АН Грузинской ССР объ­е­ди­ня­ла 45 научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний, в Грузии дей­ст­во­ва­ли 18 ву­зов, около 20 профессиональных дра­ма­тических те­ат­ров, ки­но­сту­дия «Гру­зия-фильм».В 1970-х годах в грузинском об­ще­ст­ве, осо­бен­но в сре­де ин­тел­ли­ген­ции, уси­ли­лись на­цио­на­ли­стической тен­ден­ции, ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась дея­тель­ность дис­си­дент­ских и пра­во­за­щит­ных групп (З. Гам­са­хур­диа, М. Кос­та­ва, З. Чав­ча­вад­зе и другие). В 1972 году пер­вым сек­ре­та­рём Ком­му­ни­стической пар­тии Грузии стал Э. Ше­вард­над­зе, ко­то­рый пы­тал­ся на­ла­дить кон­так­ты с ин­тел­ли­ген­ци­ей, раз­вер­нув в том числе борь­бу про­тив кор­руп­ции, по­лу­чив­шей ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в партийном, советском и хо­зяйственном ап­па­ра­те. В 1985 году он ак­тив­но под­дер­жал пе­рестрой­ку, на­ча­тую М.С. Гор­ба­чё­вым, и за­нял пост министра иностранных дел СССР. В са­мой Грузии в ус­ло­ви­ях эко­но­мического и по­ли­тического кри­зи­са конца 1980-х годов пра­во­за­щит­ное дви­же­ние при­об­ре­ло вы­ра­жен­ный ан­ти­со­вет­ский ха­рак­тер, об­ра­зо­ва­лись по­ли­тические пар­тии, вы­сту­пав­шие за вы­ход рес­пуб­ли­ки из со­ста­ва СССР. Од­но­вре­мен­но Абхазская ССР и Южно-Осетинский АО вы­дви­ну­ли тре­бо­ва­ние по­вы­ше­ния их ста­ту­са и сте­пе­ни не­за­ви­си­мо­сти от пра­ви­тель­ст­ва Грузии при при­ня­тии ре­ше­ний по основным по­ли­тическим и со­ци­аль­но-эко­но­мическим во­про­сам.

Вес­ной 1989 году си­туа­ция в Грузии рез­ко обо­ст­ри­лась. 9.4.1989 года в Тби­ли­си на раз­гон ми­тин­га, про­хо­див­ше­го под ло­зун­га­ми не­за­ви­си­мо­сти, бы­ли бро­ше­ны вой­ска, что при­ве­ло к че­ло­ве­че­ским жерт­вам (19 уби­тых и де­сят­ки ра­не­ных). Про­ис­шед­шее окон­ча­тель­но дис­кре­ди­ти­ро­ва­ло в гла­зах боль­шин­ст­ва на­се­ле­ния Грузии партийные и советские ор­га­ны как ме­ст­ные, так и мо­с­ков­ские. По­ли­тическое ли­дер­ст­во в Грузии пе­ре­шло к оп­по­зиционным си­лам. На вы­бо­рах в ВС Гру­зии 28.10.1990 года по­бе­ди­ла воз­глав­ляе­мая З. Гам­са­хур­диа коа­ли­ция «Мргва­ли ма­ги­да – Та­ви­су­па­ли Са­карт­ве­ло» («Круг­лый стол – Сво­бод­ная Гру­зия»). Она на­бра­ла 54% го­ло­сов, зна­читель­но опе­ре­див ком­му­ни­стов (30%). В но­ябре 1990 года З. Гам­са­хур­диа был из­бран пред­се­да­те­лем ВС Грузинской ССР, в декабре 1990 года сфор­ми­ро­ва­на Национальная гвар­дия. Грузинское пра­ви­тель­ст­во не до­пус­ти­ло про­ве­де­ния в рес­пуб­ли­ке все­со­юз­но­го ре­фе­рен­ду­ма о со­хра­не­нии СССР. 31.3.1991 года оно про­ве­ло собственный ре­фе­рен­дум о вос­ста­нов­ле­нии не­за­ви­си­мо­сти Грузии. В нём при­ня­ли уча­стие 95% из­би­ра­те­лей, из них 93% вы­ска­за­лись за не­за­ви­си­мость. 9.4.1991 года ВС Грузии ССР, при­знав дей­ст­ви­тель­ным «Акт о не­за­ви­си­мо­сти» 1918 года, при­нял «Акт о вос­ста­нов­ле­нии го­су­дар­ст­вен­ной не­за­ви­си­мо­сти Гру­зии» и про­воз­гла­сил соз­да­ние Рес­пуб­ли­ки Гру­зия.

Гру­зия по­сле 1991 года.

26.5.1991 года бы­ли про­ве­де­ны пре­зи­дент­ские вы­бо­ры, на ко­то­рых по­бе­дил З. Гам­са­хур­диа, по­лу­чив­ший го­ло­са около 87% из­би­ра­те­лей. В декабре 1991 года с рас­па­дом СССР Грузия бы­ла при­зна­на ме­ж­ду­народным со­об­ще­ст­вом как су­ве­рен­ное государство, 31.7.1992 года при­ня­та в ООН.

Но­вое пра­ви­тель­ст­во Грузии кон­тро­ли­ро­ва­ло лишь часть тер­ри­то­рии стра­ны. В сентябре 1990 года Южно-Осетинский АО про­воз­гла­си­ла се­бя не­за­ви­си­мой рес­пуб­ли­кой и объ­я­ви­ла о на­ме­ре­нии объ­е­ди­нить­ся с Северо-Осетинской АССР, вхо­див­шей в со­став РСФСР. В от­вет грузинское пра­ви­тель­ст­во в декабре 1990 года объ­я­ви­ло об от­ме­не ав­то­ном­но­го ста­ту­са Южной Осе­тии и вве­ло на её тер­ри­то­рии чрез­вы­чай­ное по­ло­жение. Это при­ве­ло к кро­во­про­лит­но­му кон­флик­ту, в ко­то­ром при­ня­ли уча­стие грузинские и осетинские во­оружённые фор­ми­ро­ва­ния. Зна­чительная часть жи­те­лей Южной Осе­тии бе­жа­ла в Северную Осе­тию.

Гам­са­хур­диа обес­пе­чить тер­ри­то­ри­аль­ную це­ло­ст­ность рес­пуб­ли­ки, его ав­то­ри­тар­ные ме­то­ды ру­ко­во­дства ста­ли при­чи­ной воз­ник­но­ве­ния ши­ро­ко­го оп­по­зиционного дви­же­ния. В об­ста­нов­ке ост­ро­го по­ли­тического кри­зи­са в декабре 1991 года грузинская оп­по­зи­ция, по­лу­чив под­держ­ку час­ти Национальной гвар­дии во гла­ве с Т. Ки­то­ва­ни и вое­ни­зированных фор­ми­ро­ва­ний «Мхед­рио­ни» под ко­мандованием Д. Ио­се­лиа­ни, пе­ре­шла от де­мон­ст­ра­ций про­тес­та к воо­ружённой борь­бе про­тив ре­жи­ма З. Гам­са­хур­диа. По­сле не­сколь­ких не­дель бо­ёв в центральной час­ти Тби­ли­си в ночь с 5 на 6.1.1992 года Дом пра­ви­тель­ст­ва был взят штур­мом, З. Гам­са­хур­диа сме­щён со сво­его по­ста и бе­жал из стра­ны. Взяв­шие в свои ру­ки власть Т. Ки­то­ва­ни, Д. Ио­се­лиа­ни и бывшый председатель пра­ви­тель­ст­ва Т. Си­гуа соз­да­ли Во­енный со­вет Рес­пуб­ли­ки Гру­зия (ВСРГ), ко­то­рый уп­разд­нил ста­рые ор­га­ны вла­сти, на­зна­чил сво­их пол­но­моч­ных пред­ста­ви­те­лей на мес­тах и рас­пус­тил пар­ла­мент. ВСРГ сфор­ми­ро­вал Временное пра­ви­тель­ст­во под руководством Т. Си­гуа, 21.2.1992 года ввёл в дей­ст­вие Кон­сти­ту­цию Грузии 1921 года и на­зна­чил да­ту про­ве­де­ния пар­ла­мент­ских вы­бо­ров. По во­про­су о ста­ту­се Аб­ха­зии ВСРГ вы­ска­зал­ся за со­хра­не­ние её по­ли­тической ав­то­но­мии в рам­ках грузинского государства. 10.3.1992 года ВСРГ сло­жил свои пол­но­мо­чия и объ­я­вил о соз­да­нии Государственного со­ве­та Рес­пуб­ли­ки Гру­зия, вклю­чав­ше­го около 70 пред­ста­ви­те­лей 36 оп­позиционных пар­тий. Председатель Государственного со­ве­та стал Э. Ше­вард­над­зе, заместитель председателя на­зна­чен Д. Ио­се­лиа­ни; в пре­зи­ди­ум Государственного со­ве­та во­шли Т. Ки­то­ва­ни, Т. Си­гуа и другие.

C при­хо­дом к вла­сти Э. Ше­вард­на­дзе на­чал­ся но­вый этап по­ли­тического раз­ви­тия Грузии. В ию­ле 1992 года в зо­не грузино-осетинского кон­флик­та бы­ли раз­ме­ще­ны сме­шан­ные российско-грузино-осетинские си­лы, дей­ст­во­вав­шие по ман­да­ту ООН, что по­зво­ли­ло по­ло­жить ко­нец воо­руж. столк­но­ве­ни­ям. Южная Осе­тия, од­на­ко, по-преж­не­му от­ка­зы­ва­лась при­зна­вать се­бя ча­стью Г.В Мег­ре­лии, Име­ре­ти и Гу­рии про­тив но­во­го пра­ви­тель­ст­ва раз­вер­ну­ли воо­ружённую борь­бу сто­рон­ни­ки З. Гам­са­хур­диа, до­би­вав­шие­ся его воз­вра­ще­ния к вла­сти. Серь­ёз­но ос­лож­нил об­ста­нов­ку кон­фликт с Аб­ха­зией, объ­я­вив­шей в ию­ле 1992 года о сво­ей не­за­ви­си­мо­сти. Стре­мясь не до­пус­тить вы­хо­да Аб­ха­зии из со­ста­ва Грузии, 14.8.1992 года грузинское пра­ви­тель­ст­во вве­ло на её тер­ри­то­рию си­лы Национальной гвар­дии, на­чав­шие бое­вые дей­ст­вия про­тив абхазских воо­ружённых фор­ми­ро­ва­ний. Грузинские вой­ска за­хва­ти­ли Су­ху­ми и другие абхазские го­ро­да. Од­на­ко уже в октябре 1992 года абхазские час­ти пе­ре­шли в контр­на­сту­п­ле­ние и за­ста­ви­ли грузинскую ар­мию ос­та­вить Гаг­ру.

В октябре 1992 года на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах сто­рон­ни­ки Э. Ше­вард­над­зе по­лу­чи­ли боль­шин­ст­во го­ло­сов (в но­ябре 1993 года они объ­е­ди­ни­лись в пар­тию Со­юз гра­ж­дан Гру­зии). По­сле вы­бо­ров по­ли­тич. об­ста­нов­ка в Грузии ос­та­ва­лась слож­ной. Про­дол­жа­лись бое­вые дей­ст­вия в Аб­ха­зии. К кон­цу сентября 1993 года грузинские час­ти бы­ли вы­тес­не­ны с её тер­ри­то­рии. Аб­ха­зию по­ки­ну­ли свыше 200 тысяч про­жи­вав­ших там гру­зин. Кон­фликт со сто­рон­ни­ка­ми З. Гам­са­хур­диа в сентябре 1993 года пе­ре­рос в гражданскую вой­ну. Лишь в декабре 1993 года пра­ви­тельственным си­лам уда­лось по­да­вить по­след­ние оча­ги со­про­тив­ле­ния звиа­ди­стов. Стре­мясь ста­би­ли­зи­ро­вать об­ста­нов­ку в стра­не, пра­ви­тель­ст­во Ше­вард­над­зе ак­ти­ви­зи­ро­ва­ло кон­так­ты с пра­ви­тель­ст­вом Рос­сии. В 1993 году Грузия всту­пи­ла в СНГ (до­го­вор об этом ра­ти­фи­ци­ро­ван грузинским пар­ла­мен­том 1.3.1994 года). 3.2.1994 года был под­пи­сан российско-грузинский До­го­вор о друж­бе, со­труд­ни­че­ст­ве и доб­ро­со­сед­ских от­но­ше­ни­ях, в 1995 году - со­гла­ше­ние о российских во­енных ба­зах на тер­ри­то­рии Грузии (Ва­зиа­ни, Гу­дау­та, Ахал­ка­ла­ки, Ба­ту­ми), ко­то­рое в 1996 году бы­ло до­пол­не­но но­вым со­гла­ше­ни­ем о во­енном со­труд­ни­че­ст­ве двух стран.

14.5.1994 года в Мо­ск­ве при по­сред­ни­че­стве Рос­сии пред­ста­ви­те­ли Грузии и Аб­ха­зии под­пи­са­ли со­гла­ше­ние о пе­ре­ми­рии. В зо­не грузино-абхазского кон­флик­та бы­ли раз­ме­ще­ны ми­ро­творческие си­лы СНГ и на­блю­да­те­ли ООН. Од­на­ко на­чав­ший­ся грузино-абхазский диа­лог, пре­сле­до­вав­ший цель най­ти пу­ти по­ли­тического уре­гу­ли­ро­ва­ния кон­флик­та, был при­ос­та­нов­лен. В но­ябре 1994 года Аб­ха­зия при­ня­ла но­вую кон­сти­ту­цию, в ко­то­рой про­воз­гла­си­ла се­бя су­ве­рен­ным государством. Не был ре­шён и во­прос о воз­вра­ще­нии на её тер­ри­то­рию грузинских бе­жен­цев. В мае 1998 года вновь име­ли ме­сто воо­ружённого столк­но­ве­ния в зо­не грузино-абхазского кон­флик­та.

В середине 1990-х годов по­ли­тическая об­ста­нов­ка в Грузии на не­ко­то­рое вре­мя ста­би­ли­зи­ро­ва­лась. В августе 1995 года бы­ла при­ня­та но­вая Кон­сти­ту­ция Грузии, не со­дер­жав­шая чёт­ко­го оп­ре­де­ле­ния ста­ту­са Аб­ха­зии и Южной Осе­тии. Был вос­ста­нов­лен пост пре­зи­ден­та стра­ны, ко­то­рый в но­ябре 1995 года по ито­гам вы­бо­ров за­нял Э. Ше­вард­над­зе, за ко­то­ро­го про­го­ло­со­ва­ли свыше 70% из­би­ра­те­лей. В 2000 году он был пе­ре­из­бран на но­вый срок. Боль­шин­ст­во мест в пар­ла­мен­те на вы­бо­рах 1995 и 1999 годов за­вое­вал про­пра­ви­тельственный Со­юз гра­ж­дан Гру­зии.

Внеш­не­по­ли­тическим при­ори­те­та­ми пра­ви­тель­ст­ва Э. Ше­вард­над­зе на­ря­ду с ук­ре­п­ле­ни­ем со­труд­ни­че­ст­ва с Рос­си­ей яв­ля­лось раз­ви­тие кон­так­тов с ЕС, НАТО и ме­ж­ду­народными эко­но­мическими ор­га­ни­за­ция­ми. В мар­те 1994 года Грузия, как и другие стра­ны СНГ, при­сое­ди­ни­лась к про­грам­ме НАТО «Парт­нёр­ст­во ра­ди ми­ра», 27.4.1999 года бы­ла при­ня­та в Со­вет Ев­ро­пы, 14.6.2000 года ста­ла пол­но­прав­ным чле­ном ВТО. Ак­тив­но про­во­ди­лась ли­ния на раз­ви­тие эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва Грузии с бли­жай­ши­ми со­се­дя­ми. В 1992 году Грузия всту­пи­ла в Организацию чер­но­мор­ско­го эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва, в 1997 году во­шла в ГУАМ (объ­е­ди­не­ние эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва Грузии, Ук­раи­ны, Азер­бай­джа­на и Мол­да­вии). Учи­ты­вая осо­бен­но­сти гео­гра­фического по­ло­же­ния рес­пуб­ли­ки, грузинское ру­ко­во­дство при под­держ­ке МВФ и Все­мир­но­го бан­ка по­пы­та­лось сде­лать став­ку на раз­ви­тие стра­ны как час­ти так называемого Ев­ра­зий­ско­го транс­порт­но­го ко­ри­до­ра (ТРАСЕКА) и в 1996 году под­пи­са­ло с пра­ви­тель­ст­ва­ми Азер­бай­джа­на, Турк­ме­нии и Уз­бе­ки­ста­на до­го­вор о ко­ор­ди­на­ции дея­тель­но­сти железно-дорожного транс­пор­та и со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­ст­ве в об­лас­ти ре­гу­ли­ро­ва­ния транс­порт­ных пе­ре­во­зок.

Од­на­ко, не­смот­ря на пред­при­ни­мав­шие­ся ша­ги, эко­но­мическое по­ло­же­ние Грузии на про­тя­же­нии 1990-х годов не­ук­лон­но ухуд­ша­лось. Хро­нический энер­ге­тический кри­зис, за­кры­тие многих пред­при­ятий, при­вед­шее к воз­ник­но­ве­нию мас­со­вой без­ра­бо­ти­цы и тру­до­вой эмиг­ра­ции (с 1991 года стра­ну по­ки­ну­ли около 950 тысяч человек, из них свыше 600 тысяч человек вы­еха­ли в Рос­сию), со­про­во­ж­да­лись бы­ст­рым уве­ли­че­ни­ем внеш­не­го дол­га. Хо­тя грузинскому ру­ко­во­дству два­ж­ды уда­ва­лось до­бить­ся от­сроч­ки вы­пла­ты дол­гов кре­ди­то­рам Па­риж­ско­го клу­ба, к ию­лю 2003 внеш­ний долг рес­пуб­ли­ки дос­тиг 1,75 миллиара долларов, что по­ста­ви­ло её на грань фи­нан­со­во­го бан­крот­ст­ва. Об­ни­ща­ние на­се­ле­ния, не­ре­шён­ные эко­но­мические и фи­нан­со­вые про­бле­мы, не­уре­гу­ли­ро­ван­ность эт­нических кон­флик­тов - всё это по­дор­ва­ло по­зи­ции пра­ви­тель­ст­ва Э. Ше­вард­над­зе и при­ве­ло к рас­па­ду его главной по­ли­тической опо­ры - Сою­за гра­ж­дан Гру­зии. В начале 2000-х годов в стра­не на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся мощ­ное оп­по­зиционное дви­же­ние, ли­де­ром ко­то­ро­го стал М. Саа­ка­шви­ли, по­лу­чив­ший под­держ­ку влия­тель­ных сил в США. Про­тив Ше­вард­над­зе ре­ши­тель­но вы­сту­пи­ли председатель грузинского пар­ла­мен­та Н. Бурд­жа­над­зе и один из бывших ли­де­ров Сою­за гра­ж­дан Гру­зии З. Жва­ния.

2.11.2003 года в Грузии бы­ли про­ве­де­ны пар­ла­мент­ские вы­бо­ры. Вла­сти объ­я­ви­ли о по­бе­де про­пра­ви­тельственного объ­е­ди­не­ния «За но­вую Гру­зию», од­на­ко оп­по­зи­ция и ме­ж­ду­народные на­блю­да­те­ли от­ка­за­лись при­знать ре­зуль­та­ты вы­бо­ров, об­ви­нив пра­ви­тель­ст­во в под­та­сов­ке их ре­зуль­та­тов. В Тби­ли­си на­ча­лись мас­со­вые де­мон­ст­ра­ции с тре­бо­ва­ни­ем пе­ре­смот­ра ито­гов вы­бо­ров и от­став­ки Э. Ше­вард­над­зе. На сто­ро­ну оп­по­зи­ции пе­ре­шли си­ло­вые струк­ту­ры. 23.11.2003 года Ше­вард­над­зе был вы­ну­ж­ден ос­та­вить пост пре­зи­ден­та. Со­бы­тия в Тби­ли­си в но­ябре 2003 года по­лу­чи­ли название «ре­во­лю­ция роз».

На дос­роч­ных пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 4.1.2004 года за М. Саа­ка­шви­ли про­го­ло­со­ва­ли 96,3% из­би­ра­те­лей. 28.3.2004 года в со­от­вет­ст­вии с ука­зом пре­зи­ден­та про­шли пар­ла­мент­ские вы­бо­ры, на ко­то­рых ус­пе­ха до­би­лась про­пре­зи­дент­ская по­ли­тическая груп­пи­ров­ка «Объ­е­ди­нён­ное дви­же­ние - Де­мо­кра­ты», по­лу­чив­шая в грузинском пар­ла­мен­те 135 мест из 235. В 2005-2006 годы в Грузии был про­ве­дён ряд ре­форм, на­прав­лен­ных на ук­ре­п­ле­ние пра­во­ох­ра­нительных ор­га­нов и борь­бу с ор­га­ни­зованной пре­ступ­но­стью. Но­вое пра­ви­тель­ст­во Грузии взя­ло курс на раз­ви­тие тес­но­го по­ли­тического и во­енного со­труд­ни­че­ст­ва с США и на всту­п­ле­ние Грузии в НАТО. 2.10.2006 года бы­ло под­пи­са­но со­вме­ст­ное за­яв­ле­ние Ев­ро­сою­за и грузинской сто­ро­ны о Пла­не дей­ст­вий Гру­зия - Ев­ро­со­юз.

Пра­ви­тель­ст­во Грузии за­ня­ло жё­ст­кую по­зи­цию в во­про­се об обес­пе­че­нии тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти стра­ны. В мае 2004 года под уг­ро­зой при­ме­не­ния во­енной си­лы оно за­ста­ви­ло вла­сти Ад­жа­рии, по­пы­тав­шие­ся не под­чи­нить­ся рас­по­ря­же­ни­ям из Тби­ли­си, при­знать своё вер­хо­вен­ст­во; ли­дер ав­то­но­мии А. Аба­шид­зе по­ки­нул стра­ну. По­пыт­ки грузинского пра­ви­тель­ст­ва ока­зать по­ли­тическое дав­ле­ние на вла­сти Южной Осе­тии и Аб­ха­зии и за­яв­ле­ния его пред­ста­ви­те­лей о воз­мож­но­сти во­ен­но-си­ло­во­го ре­ше­ния су­ще­ст­вую­щих эт­но­ре­гио­наль­ных про­блем при­ве­ли к обо­ст­ре­нию об­ста­нов­ки в зо­не грузино-абхазского и грузино-юго­осетинского кон­флик­тов.

То­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду Гру­зи­ей и РФ в 2004-2005 годы воз­рос на 50,1% (с 336,9 до 505,8 миллионов долларов, в основном за счёт уве­ли­че­ния грузинского экс­пор­та). Тре­бо­ва­ния вла­стей Грузии о вы­во­де российских ми­ро­творческих сил из Аб­ха­зии и Южной Осе­тии и ли­к­ви­да­ции российских во­енных баз в Грузии ста­ли при­чи­ной серь­ёз­но­го ос­лож­не­ния российско-грузинских от­но­ше­ний, усу­губ­лён­но­го от­кро­вен­но ан­ти­рос­сий­ски­ми за­яв­ле­ния­ми ря­да грузинских официальных лиц. Это при­ве­ло к зна­чительному со­кра­ще­нию то­ва­ро­обо­ро­та ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми. 6.10.2006 года Государственная ду­ма РФ ра­ти­фи­ци­ро­ва­ла со­гла­ше­ние (под­пи­са­но в мар­те 2006) о сро­ках и по­ряд­ке вы­во­да с тер­ри­то­рии Грузии российских во­енных баз.

Хо­зяй­ст­во

Раз­рыв эко­но­мических свя­зей по­сле рас­па­да СССР и внутренние кон­флик­ты на тер­ри­то­рии Грузии при­ве­ли к рез­ко­му сни­же­нию уров­ня промышленного про­изводства. С 1995 года на­ча­лось вос­ста­нов­ле­ние эко­но­ми­ки. По­сле 1996 года, в ре­зуль­та­те про­ве­дён­ных ре­форм, в Грузии бы­ло при­ва­ти­зи­ро­ва­но около 10 тысяч ма­лых и сред­них пред­при­ятий (в основном в сфе­ре тор­гов­ли и об­слу­жи­ва­ния), а так­же ряд круп­ных промышленных пред­при­ятий, в том числе Рус­тав­ский ме­тал­лур­гический ком­би­нат, Ку­та­ис­ский ав­то­мо­биль­ный за­вод, Мад­не­уль­ский гор­но-обо­га­тительный ком­би­нат. В начале XXI века около 3/4 ВВП соз­да­ёт­ся в ча­ст­ном сек­то­ре. Эко­но­ми­ка Грузии на­хо­дит­ся в боль­шой за­ви­си­мо­сти от фи­нан­со­вой по­мо­щи, дол­го­сроч­ных кре­ди­тов и ин­ве­сти­ций за­ру­беж­ных го­су­дарств, МВФ и Все­мир­но­го бан­ка.

Объ­ём ВВП (2005) со­став­ля­ет 15,56 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 3,3 тысяч долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,732 (100-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра, 2003). В сфе­ре ус­луг со­з­да­ёт­ся 55,3% ВВП, в промышленности - 27,5%, сельском хозяйстве - 17,2% (2005).

Про­мыш­лен­ность. Большая часть промышленных пред­при­ятий в Грузии ра­бо­та­ет не на пол­ную мощ­ность (по­тен­ци­ал ис­поль­зу­ет­ся не бо­лее чем на 20%), про­изводство в зна­чительной сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­но на экс­порт­ные по­став­ки. В струк­ту­ре промышленности на об­ра­ба­ты­ваю­щие от­рас­ли при­хо­дит­ся 64%, элек­тро­энер­ге­ти­ку - 28%, до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых - 8% (2004).

До­бы­ча то­п­лив­ных ре­сур­сов не­зна­чи­тель­на. Грузия им­пор­ти­ру­ет нефть и неф­те­про­дук­ты (главным образом из Азер­бай­джа­на), газ (из Рос­сии, Азер­байд­жа­на). Совместно с иностранными ком­па­ния­ми раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся про­ек­ты по раз­вед­ке и до­бы­че на тер­рито­рии Грузии но­вых ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти и га­за. Пе­ре­ра­бот­ка неф­ти осу­ще­ст­вля­ет­ся в городе Ба­ту­ми.

Про­изводство элек­тро­энер­гии 7,3 млрд. кВт6 ч (2005), из них 52% вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на ГЭС, 48% - на те­п­ло­вых стан­ци­ях. Энер­ге­тическая сис­те­ма объ­е­ди­ня­ет свфше 60 ГЭС и 8 те­п­ло­элек­тро­стан­ций. Наи­бо­лее круп­ные - Ин­гур­ская ГЭС (мощ­ность 1,6 млн. кВт) и Тби­лис­ская ГРЭС (1,2 млн. кВт). Грузия им­пор­ти­ру­ет элек­тро­энер­гию (около 30% по­сту­па­ет из Рос­сии, 2006).

Ве­ду­щие пред­при­ятия чёр­ной ме­тал­лур­гии - Рус­тав­ский ме­тал­лур­гический ком­би­нат (главным образом про­кат чёр­ных ме­тал­лов; про­изводство труб для неф­тя­ной и га­зо­вой промышленности) и Зес­та­фон­ский за­вод фер­роспла­вов (ис­поль­зу­ет мар­га­нец Чиа­тур­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния; свыше 40 ви­дов про­дук­ции, в том числе фер­ро­мар­га­нец, фер­ро­спла­вы с мар­ган­цем, ме­тал­лический элек­тро­лит­ный мар­га­нец). Цвет­ная ме­тал­лур­гия пред­став­ле­на пред­при­ятия­ми по до­бы­че и обо­га­ще­нию мо­либ­де­но­вых, мед­но-кол­че­дан­ных, ба­ри­то­по­ли­ме­тал­лических руд; наи­бо­лее круп­ное пред­при­ятие - Мад­не­уль­ский гор­но-обо­га­ти­тель­ный ком­би­нат (на ба­зе Мад­не­уль­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния ме­ди).

Объ­ё­мы вы­пус­ка про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния не­ве­ли­ки, большая часть пред­при­ятий от­рас­ли на­хо­дит­ся в Тби­ли­си: авиационный за­вод «Тби­ла­ви­ам­ше­ни» (вы­пуск ре­ак­тив­ных са­мо­лё­тов «ТАМДЖЕТ» с ис­поль­зо­ва­ни­ем американских дви­га­те­лей и сис­тем управ­ле­ния), пред­при­ятия по вы­пус­ку ма­ги­ст­раль­ных элек­тро­во­зов, стан­ков и другого.

Ве­ду­щее пред­при­ятие хи­мической про­мыш­ленности - ком­би­нат «Азот» (Рус­та­ви, про­изводство азот­ных удоб­ре­ний, ка­про­лак­та­ма, хи­мических во­ло­кон, ла­ко­кра­соч­ных из­де­лий и другого). В Ку­таи­си дей­ст­ву­ет за­вод по пе­ре­ра­бот­ке ли­то­по­на (из ба­ри­та), про­изводству мед­но­го ку­по­ро­са и другого. На ба­зе ме­ст­ных ре­сур­сов на­ла­же­но про­изводство це­мен­та, си­ли­кат­но­го кир­пи­ча и других стро­ительных ма­те­риа­лов (Тби­ли­си, Ку­таи­си, Рус­та­ви и другие).

Тра­ди­ци­он­но вы­де­ля­ет­ся пи­ще­вая промышленность, ба­зи­рую­щая­ся главным образом на пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­но­го сельско-хозяйственного сы­рья. Объ­ём про­изводства про­дук­ции в от­рас­ли в 2005 году уве­ли­чил­ся по срав­не­нию с 2003 годом бо­лее чем на 30%. Вы­де­ля­ют­ся под­от­рас­ли: чай­ная, ви­но­дель­че­ская (с уча­сти­ем иностранного ка­пи­та­ла, в том числе американского, французского, гол­ланд­ско­го), кон­серв­ная (за­вод по про­изводству овощ­ных и фрук­то­вых со­ков в Сам­тре­диа, пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке фрук­тов в Тби­ли­си, Ага­ре и другие), та­бач­ная (совместно с французскими про­из­во­ди­те­ля­ми). Роз­лив ми­неральных вод, в том числе «Бор­жоми», «На­бе­гла­ви» и другие. Про­изводство рас­ти­тель­ных и эфир­ных ма­сел.

Объ­ё­мы про­изводства в от­рас­лях лёг­кой промышленности рез­ко со­кра­ти­лись (около 20% ВВП в середине 1980-х годов; 0,4% в начале 2000-х годов). Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по про­изводству тек­стиль­ных, три­ко­таж­ных, ко­же­вен­ных и других из­де­лий (Тби­ли­си, Ку­таи­си и другие).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Пло­щадь сельско-хозяйственных уго­дий 2,9 млн. га (2003, около 42% тер­ри­то­рии стра­ны), в том числе паш­ня 27,6%, се­но­ко­сы и па­ст­би­ща 65,5%. В стои­мост­ном вы­раже­нии про­дук­ция рас­те­ние­вод­ст­ва и жи­вот­но­вод­ст­ва при­мер­но рав­ны. Боль­шая часть сельско-хозяйственной про­дук­ции про­из­во­дит­ся в при­уса­деб­ных, а так­же фер­мер­ских хо­зяй­ст­вах.

Ви­но­гра­дар­ст­во раз­ви­то в восточных и западных час­тях стра­ны. Сбор ви­но­гра­да со­став­ля­ет около 180 тысяч т в год. В Грузии вы­ве­де­но свыше 500 сор­тов ви­но­град­ной ло­зы, наи­бо­лее из­вест­ны­ми из ко­то­рых яв­ля­ют­ся Рка­ци­те­ли, Са­пе­ра­ви, Цо­ли­кау­ри и другие. Вы­ра­щи­ва­ют цит­ру­со­вые (ман­да­ри­ны, апель­си­ны, ли­мо­ны), зер­но­вые (в восточных рай­онах - пше­ни­ца, около 200 тысяч т в 2006 году; в западных рай­онах - ку­ку­ру­за, около 440 тысяч т), пло­до­вые куль­ту­ры (хур­ма, гра­нат, муш­му­ла, фей­хоа, ин­жир), чай (24 тысяч т, план­та­ции рас­по­ло­же­ны в основном в западной час­ти Грузии), бла­го­род­ный лавр, оре­хи, тех­ни­чес­кие (под­сол­неч­ник, та­бак и другое), эфир­но-мас­лич­ные (ба­зи­лик, эв­ка­липт и другое) и бах­че­вые куль­ту­ры, ово­щи (сбор 103,9 тысяч т, в основном в при­го­род­ных рай­онах Грузии) и кар­то­фель. Отдельные рай­оны центральной час­ти Грузии вы­де­ля­ют­ся вы­со­ким ка­че­ст­вом про­из­ра­стаю­щих там сор­тов пло­до­вых куль­тур: яб­лонь, груш, че­реш­ни, пер­си­ков и других.

Жи­вот­но­вод­ст­во пред­став­ле­но мя­со-мо­лоч­ным ско­то­вод­ст­вом и сви­но­вод­ст­вом в западной час­ти Грузии и мя­со-шёр­ст­ным ов­це­вод­ст­вом - в вос­точ­ной. Раз­во­дят (тысячу го­лов, 2006) главным образом круп­ный ро­га­тый скот (1300), овец и коз (900), сви­ней (400), до­маш­нюю пти­цу. Про­изводство (тысяч т, 2005): мя­со ско­та и пти­цы (в убой­ном ве­се) 50,9, мо­ло­ка 756.

Транс­порт. Основные ви­ды транс­пор­та - же­лез­но­до­рож­ный (пре­об­ла­да­ют пе­ре­воз­ки неф­те­про­дук­тов) и ав­то­мо­биль­ный (осо­бен­но в гор­ных рай­онах). Дли­на же­лез­ных до­рог 1,6 тысяч км, в том числе 1,5 тысяч км элек­три­фи­ци­ро­ва­но (2004). Главные железно-дорожные ма­ги­ст­ра­ли: Тби­ли­си - Сам­тре­диа - По­ти, Ба­ту­ми - Тби­ли­си - Ба­ку (Азер­бай­джан), Тби­ли­си - Ере­ван (Ар­ме­ния), Тби­ли­си - Те­ла­ви. Дли­на ав­тодо­рог 20,2 тысяч км, в том числе 19,0 тысяч км с твёр­дым по­кры­ти­ем. Важ­ные ма­ги­ст­ра­ли: Во­ен­но-Гру­зин­ская до­ро­га, Во­ен­но-Осе­тин­ская (Дар­гкох - Ку­таи­си) до­ро­га. На до­лю ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та при­хо­дит­ся свыше 60% гру­зо­вых пе­ре­во­зок. Боль­шое зна­че­ние име­ет морской транс­порт; главные морские пор­ты - По­ти (спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на пе­ре­вал­ке мар­ган­це­вых руд, мед­но­го кон­цен­тра­та, зер­на, стро­ит. ма­те­риа­лов), Ба­ту­ми (основной неф­те­на­лив­ной и кон­тей­нер­ный порт; гру­зы дос­тав­ля­ют­ся по же­лез­ной до­ро­ге), Суп­са (в 1999 году от­крыт неф­тя­ной тер­ми­нал), Су­ху­ми. Дли­на ма­ги­ст­раль­ных неф­те­про­во­дов 370 км, га­зо­про­во­дов 440 км. Дей­ст­ву­ют тран­зит­ные неф­те­про­во­ды: Ба­ку - Суп­са, Ба­ку - Тби­ли­си - Джей­хан (Тур­ция), га­зо­про­вод Ба­ку - Тби­ли­си - Эр­зу­рум (Тур­ция). Ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты в Тби­ли­си, Ку­таи­си.

Внеш­не­эко­но­ми­че­ские свя­зи. Грузия име­ет де­фи­цит внеш­не­тор­го­во­го ба­лан­са. Стои­мость им­пор­та (2490,9 млн. долларов в 2005) зна­чи­тель­но пре­вы­ша­ет стои­мость экс­пор­та (866,7 млн. долларов). В экс­пор­те пре­об­ла­да­ют про­дук­ция пи­ще­вой промышленности и сельского хозяйства (ми­неральные во­ды, ви­на, чай, фрук­ты), ме­тал­лур­гии (в том числе фер­ро­спла­вы, лом чёр­ных ме­тал­лов), ми­неральные удоб­ре­ния; в им­пор­те - нефть и неф­те­про­дук­ты, при­род­ный газ, про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния, ле­кар­ст­вен­ные пре­па­ра­ты, про­до­воль­ст­вие. Основные внеш­не­тор­го­вые парт­нё­ры: Рос­сия (17,7% стои­мо­сти экс­пор­та и 15,4% им­пор­та), Тур­ция (со­от­вет­ст­вен­но 14,1% и 11,4%), Азер­бай­джан (9,6% и 9,4%), а так­же Турк­ме­ния, США, Ук­раи­на.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Об­щая чис­лен­ность Воо­ружённых сил (ВС) около 21,5 тысяч человек (2006). В со­став ВС вхо­дят: Су­хо­пут­ные вой­ска (СВ), ВВС, Си­лы морской обо­ро­ны и Национальная гвар­дия (около 600 человек). Име­ют­ся фор­ми­ро­ва­ния Департамента ох­ра­ны государственной гра­ни­цы (около 5 тысяч человек), вхо­дя­щие в со­став Министерства по­ли­ции и об­щественной безо­пас­но­сти (в во­енное вре­мя пе­ре­хо­дят в опе­ра­тив­ное под­чи­не­ние начальника ген­шта­ба ВС). Вер­хов­ный глав­но­ко­ман­дую­щий - пре­зи­дент. Министр обо­ро­ны (гражданское ли­цо) осу­ще­ст­в­ля­ет не­посред­ст­вен­ное ру­ко­во­дство ВС че­рез начальник ген­шта­ба.

СВ (свыше 15,8 тысяч человек) име­ют в сво­ём со­ста­ве 6 бри­гад (4 пе­хот­ные, артиллерийского и специального на­зна­че­ния), 4 отдельного ба­таль­о­на (лёг­кий пе­хот­ный, тан­ко­вый, раз­вед­ки и свя­зи). На их воо­ру­же­нии: около 130 тан­ков; около 230 бое­вых бро­ни­ро­ван­ных ма­шин; свыше 180 артиллерийских ору­дий, РСЗО и ми­но­мё­тов; свыше 150 ПТРК; около 100 ПЗРК и 50 ору­дий зе­нит­ной ар­тил­ле­рии. ВВС (около 1,2 тысяч человек), рас­по­ло­жен­ные на 2 ба­зах ВВС (Мар­не­ули, Но­во­алек­се­ев­ка) и 2 ба­зах ПВО (Тби­ли­си, По­ти), име­ют в бое­вом со­ста­ве 9 бое­вых са­молё­тов, 13 са­мо­лё­тов вспо­мо­гательной авиа­ции, около 40 вер­то­лё­тов, 7 ПУ ЗРК и свыше 10 РЛС различных ти­пов. Си­лы морской обо­ро­ны (около 500 человек), раз­ме­щён­ные на во­енно-морских ба­зах По­ти и Ба­ту­ми, име­ют в бое­вом со­ста­ве эс­кад­ру над­вод­ных ко­раб­лей (2 ко­раб­ля и 22 ка­те­ра) и ба­таль­он морской пе­хо­ты. Воо­ру­же­ние в основном советского про­изводства. Су­щест­вен­ный вклад в под­го­тов­ку ВС Грузии вне­сли США в рам­ках про­г­рамм во­енной по­мо­щи: «Ос­на­ще­ние и обу­че­ние» (2002-2004 годы; стои­мость около 64 млн. долларов) и «Опе­ра­ция по со­хра­не­нию ста­биль­но­сти» (2005-2007 годы; стои­мость около 65 млн. долларов). Под­го­тов­ка млад­ше­го ко­манд­но­го со­ста­ва про­во­дит­ся в учеб­ных цен­трах, офи­цер­ско­го со­ста­ва - пре­имущественно за ру­бе­жом (Ук­раи­на, стра­ны НАТО и другие). Ком­плек­то­ва­ние ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по при­зы­ву и кон­трак­ту. Мо­би­ли­зационный ре­сурс свыше 600 тысяч человек, из них 50 тысяч - жен­щи­ны.

Здра­во­охра­не­ние

В Грузии на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 472 вра­ча, 324 ли­ца ср. мед. пер­со­на­ла, 1 сто­ма­то­лог, 3,5 фар­ма­цев­та (2004), 29 аку­ше­рок (2003); 18,9 уч­ре­ж­де­ния пер­вич­ной по­мо­щи, 6,4 ста­цио­на­ра, боль­нич­ных ко­ек 415,2 (2004). Рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 3,8% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние - 27,1%, ча­ст­ный сек­тор - 72,9%) (2003). Основные при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния - бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния, зло­ка­чественного но­во­об­ра­зо­ва­ния, трав­мы и от­рав­ле­ния, бо­лез­ни ор­га­нов ды­ха­ния (2006). Ку­рор­ты: Аба­сту­ма­ни, Ба­ку­риа­ни, Ба­ту­ми, Бор­жо­ми, Ко­бу­ле­ти, Цхал­ту­бо и другие.

Спорт

В Грузии с древ­ней­ших вре­мён куль­ти­ви­ру­ют­ся национальные ви­ды спор­та: кар­ту­ли чи­дао­ба - борь­ба, ле­ло - иг­ра в мяч, исин­ди - кон­ная иг­ра с ме­та­ни­ем ко­пья в цель на ска­ку, ка­ба­хи - стрель­ба из лу­ка (на ска­ку) в цель, ус­та­нов­лен­ную на вы­со­кой мач­те, цхен­бур­ти - кон­ное по­ло, джи­ри­ти - джи­ги­тов­ка, тар­чия - борь­ба за пред­мет на ко­нях и другие.

Пер­вые круж­ки физ­куль­ту­ры поя­ви­лись в Грузии в 1923 году, в том же го­ду был соз­дан Выс­ший со­вет фи­зической куль­ту­ры Грузии. В 1927 году в Тби­ли­си от­крыл­ся шах­мат­ный клуб. В 1931 году ос­но­ван Грузинский НИИ фи­зической куль­ту­ры; в 1933 году - тех­ни­кум фи­зической куль­ту­ры; в 1935 году - факультет физ­вос­пи­та­ния при Тби­лис­ском государственном университете, на ба­зе ко­то­ро­го в 1938 году соз­дан Институт фи­зической куль­ту­ры.

Во 2-й половоине 1940-х - 1950-х годов зна­читель­но по­вы­си­лись мас­со­вость физ­куль­тур­ных ор­га­ни­за­ций Грузии и мас­тер­ство грузинских спорт­сме­нов. Грузинские фут­бо­ли­сты, бас­кет­бо­ли­сты, бор­цы, гим­на­сты, фех­то­валь­щи­ки, стрел­ки и плов­цы не­од­но­крат­но за­ни­ма­ли при­зо­вые мес­та на все­со­юз­ных со­рев­но­ва­ни­ях. Боль­ших ус­пе­хов до­би­лись аль­пи­ни­сты, со­вер­шив­шие боль­шое чис­ло вос­хо­ж­де­ний на вер­ши­ны Кав­ка­за и Па­ми­ра.

В 1960-1989 годы грузинские спорт­сме­ны до­би­лись наи­боль­ших ус­пе­хов в фут­бо­ле, шах­ма­тах, тен­ни­се, бас­кет­бо­ле, различных ви­дах борь­бы, вод­ном по­ло, ве­ло­си­пед­ном спор­те, лёг­кой и тя­жё­лой ат­ле­ти­ке и других ви­дах спор­та. Фут­боль­ная ко­ман­да «Ди­на­мо» (Тби­ли­си) в 1964 и 1978 годы ста­но­ви­лась чем­пио­ном СССР, в 1976 и 1979 годы об­ла­да­те­лем Куб­ка СССР, в 1981 году - ев­ропейского Куб­ка куб­ков. Среди лучших грузинских фут­болистов: Б. Пайчадзе, С. Метревели, М. Месхи, Д. Кипиани, Р. Дзодзуашви­ли, В. Дараселия, А. Чивадзе, С. Кот­ри­кадзе, И. Датунашвили, А. Гогобери­дзе, В. Гуцаев, М. Хурцилава, Р. Шенгелия, О. Габелия, Г. Нодия и другие. Наибольших успехов команда «Динамо» (Тбилиси) добилась под руководством тренера Н. Ахалкаци (в 1976-1983). Вы­даю­щих­ся ус­пе­хов до­би­лись грузинские шах­ма­ти­ст­ки. Чем­пи­он­ка­ми ми­ра ста­но­ви­лись Н. Га­прин­да­шви­ли и М. Чи­бур­да­нид­зе. Участ­ни­ца­ми мат­чей на ми­ро­вое пер­вен­ст­во бы­ли Н. Алек­санд­рия и Н. Иосе­лиа­ни. А. Мет­ре­ве­ли вы­хо­дил в фи­нал Уимб­л­дон­ско­го тен­нис­но­го тур­ни­ра в оди­ноч­ном (1973) и сме­шан­ном (1968, 1970) раз­ря­дах, в 1970-1978 годы не­од­но­крат­но за­воё­вы­вал ти­тул чем­пио­на Ев­ро­пы в оди­ноч­ном раз­ря­де. Т. Ка­ку­лия был чем­пио­ном Ев­ро­пы по тен­ни­су в оди­ноч­ном (1976) и пар­ном (1974, 1976-1977) раз­ря­дах; Л. Мес­хи - чем­пи­он­кой ми­ра и Ев­ро­пы сре­ди де­ву­шек в пар­ном раз­ря­де (1986). Мно­го­крат­ный чем­пи­он СССР по ве­ло­спор­ту О. Пха­кад­зе стал пер­вым в ис­то­рии советского ве­ло­си­пед­но­го спор­та чем­пио­ном ми­ра в сприн­тер­ской гон­ке (1965), за­вое­вал брон­зо­вую ме­даль на Олим­пий­ских иг­рах 1972 года.

Пред­ста­ви­те­ли Грузинской ССР (вы­сту­пав­шие в 1952-1988 годы в со­ста­ве олим­пий­ской сбор­ной СССР) и Гру­зии (в со­ста­ве сбор­ной СНГ, 1992) за­вое­ва­ли 96 ме­да­лей в 21 ви­де спор­та, в том числе 33 зо­ло­тые, 24 се­реб­ря­ные, 39 брон­зо­вых. Три­жды чем­пио­ном Олим­пий­ских игр ста­но­вил­ся В. Са­не­ев (трой­ной пры­жок), два­ж­ды - Л. Те­диа­шви­ли (воль­ная борь­ба).

В 1989 году ос­но­ван Национальный олим­пий­ский комитет Грузии, в 1993 году он при­знан МОК. Отдельной ко­ман­дой на Олим­пий­ских иг­рах Грузия вы­сту­па­ет с 1996 года; в 1996-2006 годы грузинские спорт­сме­ны за­вое­ва­ли 2 зо­ло­тые - чем­пио­на­ми ста­ли З. Звиа­дау­ри (2004, дзю­до, до 90 кг) и Г. Аса­нид­зе (2004, тя­жё­лая ат­ле­ти­ка, 85 кг), 2 се­реб­ря­ные и 8 брон­зо­вых ме­да­лей (все на Олим­пий­ских иг­рах).

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния Грузии вклю­ча­ет: до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние, об­щее об­ра­зо­ва­ние (обя­за­тель­ное на­чаль­ное (1-6-й клас­сы) и ос­нов­ное (7-9-й клас­сы) об­ра­зова­ние; сред­нее об­ра­зо­ва­ние (10–12-й клас­сы)), профессиональное об­ра­зо­ва­ние (ре­мес­лен­ная под­го­тов­ка, на­чаль­ное, сред­нее и выс­шее профессиональное об­ра­зо­ва­ние); по­стди­п­лом­ная под­го­тов­ка. Уро­вень гра­мот­но­сти на­се­ле­ния стар­ше 15 лет, по дан­ным Института ста­ти­сти­ки ЮНЕСКО, 99,2% (2004); сре­ди муж­чин - 99,6%, сре­ди жен­щин - 98,9%. В 2004 году дей­ст­во­ва­ли 1247 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний (75 тысяч учащихся, около 7,8 тысяч пе­да­го­гов), 3147 го­су­дар­ствен­ных (624,9 тысяч учащихся) и 176 не­го­су­дар­ст­вен­ных (21 тысяча учащихся) школ (все­го ра­бо­та­ли около 71 тысячи учи­те­лей); 80 профессионально-тех­нических школ (8,8 тысяч учащихся, свыше 1,5 тысячи пре­по­да­ва­те­лей); 87 го­су­дар­ствен­ных (свыше 20,6 тысяч учащихся) и 66 не­го­су­дар­ствен­ных (свыше 6 тысяч учащихся) спе­циа­ли­зированных школ. Дей­ст­во­ва­ли 92 вне­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ния (свыше 42 тысяч де­тей). В сис­те­му выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния вхо­ди­ли 26 го­су­дар­ствен­ных (137 тысяч сту­ден­тов) и 172 не­го­су­дар­ствен­ных (35,4 тысяч сту­ден­тов) выс­ших учеб­ных за­ве­де­ния. Круп­ней­шие ву­зы: Тби­лис­ский (1918), Ку­та­ис­ский (ос­но­ван в 1930 году как Тби­лис­ский государственный пе­да­го­гический институт, с 1933 года - в Ку­таи­си; с 1990 года - университет), Аб­хаз­ский (1979) и Ба­тум­ский (1990) государственные университеты, Грузинский тех­нический университет (1922 год, современное название с 1990 года, Тби­ли­си), Тби­лис­ская государственная ака­де­мия искусств (1922), Тби­лис­ский государственный медицинский университет (1918), Тби­лис­ская (1917) и Ба­тум­ская (1998) кон­сер­ва­то­рии, Морская ака­де­мия в Ба­ту­ми.

Главные на­учные цен­тры - Грузинская АН (вклю­ча­ет 62 научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ния), Грузинская ака­де­мия сельско-хозяйственных на­ук. Все­го в Грузии дей­ст­ву­ют 120 научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний. 2090 биб­лио­тек, круп­ней­шие: Национальная библиотека имени И. Чав­ча­вад­зе (1846), библиотеки Тби­лис­ско­го университета и Грузинской АН, рес­пуб­ли­кан­ские библиотеки Аб­ха­зии и Ад­жа­рии. Ра­бо­та­ют 116 му­зе­ев, в том числе: Государственный му­зей Грузии имени О. Джа­на­шиа (соз­дан в 1919 году на ба­зе ос­но­ван­но­го в 1852 году Кавказского му­зея), Государственный му­зей ис­кусств Грузии имени Ш. Ами­ра­на­шви­ли (1920), Государственный литературный му­зей Грузии имени Г. Ле­о­нид­зе (1930), Государственный му­зей ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии, Национальная Кар­тин­ная га­ле­рея (1920) (все в Тби­ли­си); Государственный му­зей Аб­ха­зии в Су­ху­ми, Ку­та­ис­ский государственный му­зей ис­то­рии и эт­но­гра­фии (1912); Му­зей ис­кусств в Ба­ту­ми и другие.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Ин­фор­мационные агент­ст­ва - Са­кин­форм, Сар­ке (с 1992), Prime News (с 1997), Аха­ли ам­бе­би - Са­карт­ве­ло (Но­во­сти - Гру­зия, с 2003), Ип­рин­да, In­terPress­News, Geo Hot News. 88 об­ще­на­цио­наль­ных, об­ла­ст­ных и городских жур­на­лов и га­зет на грузинском, английском и русском язы­ках (2005). Круп­ней­шие еже­днев­ные га­зе­ты, от­ра­жаю­щие официальную точ­ку зре­ния: «Са­карт­ве­лос Рес­пуб­ли­ка» (с 1918), «Сво­бод­ная Гру­зия» (с 1922; на русский язык; 30 тысяч экземпляров). Не­за­ви­си­мая прес­са: «Ве­чер­ний Тби­ли­си» (с 1923 года; на русском языке; 35 тысяч экземпляров), «Ли­те­ра­ту­ру­ли Са­карт­ве­ло» (еже­не­дель­ная, с 1931), «Ре­зо­нан­си» (с 1991; 10 тысяч экземпляров), «Шви­ди дге» (с 1990), «Аха­ли вер­сиа», «Дро­ни». Из других из­да­ний вы­де­ля­ют­ся га­зе­ты «Georgian Times» (еже­не­дель­ная, на английском языке, с 1993 года) и «Ада­миа­нис уп­ле­бе­би» (еже­ме­сяч­ная). Ре­гу­ляр­ное ра­дио­ве­ща­ние с 1927 года. C 1956 года дей­ст­ву­ет Государственная кор­по­ра­ция те­ле­ви­де­ния и ра­дио­ве­ща­ния. Государственные ра­дио­стан­ции ве­ща­ют главным образом на грузинском язы­ке. Дей­ст­ву­ют так­же ча­ст­ные ра­дио­стан­ции, в основном ме­ст­ные. На­ря­ду с государственными те­ле­ка­на­ла­ми ра­бо­та­ют ча­ст­ные те­ле­ком­па­нии - «Рус­та­ви 2» (с 1994), «Име­ди», «Кав­ка­сиа» (оп­по­зи­ци­он­ная).

Ли­те­ра­ту­ра

На фор­ми­ро­ва­ние литературы Грузии зна­чительное влия­ние ока­зал грузинский фольк­лор, а также тра­ди­ции ара­мей­ской и греческой сло­вес­но­сти; её ста­нов­ле­ние свя­за­но с рас­про­стра­не­ни­ем в Грузии хри­сти­ан­ст­ва. К концу V века соз­да­ют­ся древнегрузинские пе­ре­во­ды книг Но­во­го За­ве­та. Древ­ней­ший из со­хра­нив­ших­ся литературных па­мят­ни­ков на грузинском языке - «Му­че­ни­че­ст­во святой ца­ри­цы Шу­ша­ник» (476-483) Яко­ва Цур­та­ве­ли. Те­ма хри­сти­ан­ско­го про­зе­ли­тиз­ма под­ни­ма­ет­ся в ано­ним­ных «Му­че­ни­че­ст­ве святой Ев­ста­ти Мцхе­те­ли», «Му­че­ни­че­ст­ве де­вя­ти от­ро­ков из Ко­ла» (оба VI век), «Му­че­ни­че­ст­ве святой Або Тби­ле­ли» И. Са­ба­нисд­зе (VIII век). В X-XII века рас­цве­та дос­ти­га­ют агио­гра­фическая литература («Жи­тие святого Гри­го­ла Хан­дз­те­ли» Ге­ор­гия Мер­чу­ли), цер­ков­ная гим­но­гра­фия (И. Минч­хи, И. Мтбе­ва­ри, М. Мод­ре­ки­ли, Ез­ра, Кур­да­наи, Фи­ли­пе, сборник ре­лигиозных гим­нов «Псал­мо­пе­ния по­кая­ния» Да­ви­да IV Строи­те­ля, «Бо­го­ро­дич­ный гимн» ца­ря Де­мет­ре I). Литература на грузинском языке раз­ви­ва­лась так­же в мо­на­сты­рях, на­хо­дя­щих­ся вне тер­ри­то­рии Грузии: Святого Сав­вы (Па­ле­сти­на), на го­ре Си­най («Вос­хва­ле­ние и сла­ва гру­зин­ско­го язы­ка» Ио­а­нэ Зо­си­мэ), на Чёр­ной Го­ре (близ Ан­ти­охии), в Кре­сто­вом монастыре (Джва­ри) в Ие­ру­са­ли­ме, на го­ре Афон (Гре­ция; «Жи­тие святых от­цов Ио­ан­на и Ев­фи­мия» Ге­ор­гия Мтац­мин­де­ли, «Жи­тие святого Ге­ор­гия Мтац­мин­де­ли» Г. Мци­ре, хри­стиа­ни­зи­ро­ван­ная вер­сия ис­то­рии жиз­ни Буд­ды «Ба­ла­ва­риа­ни» Эк­вти­ме Ато­не­ли). По­лу­ча­ют рас­про­стра­не­ние тео­ло­гического со­чи­не­ния (твор­че­ст­во Е. Мци­ре, Ио­а­нэ Пет­ри­ци, А. Икал­тое­ли), ис­то­рио­гра­фические тру­ды («Жизнь гру­зин­ских ца­рей» Л. Мро­ве­ли, ано­ним­ные био­гра­фии ца­ря Да­ви­да IV Строи­те­ля, ца­ри­цы Та­ма­ры), при­двор­ная по­эзия («Аб­дул-Мес­сия» И. Шав­те­ли, «Та­ма­риа­ни» Чах­ру­хад­зе); соз­да­ют­ся ав­то­ри­зи­ров. пе­ре­во­ды про­из­ве­де­ний персидской литературы («Вис­ра­миа­ни» Сар­ги­са Тмог­ве­ли), литературные об­ра­бот­ки ми­фов (ры­цар­ский ро­ман «Ами­ран-Да­ред­жа­ниа­ни» М. Хо­не­ли). Ми­ро­вую из­вест­ность по­лу­чи­ла по­эма «Ви­тязь в тиг­ро­вой шку­ре» Ш. Рус­та­ве­ли (XII век), имею­щая чер­ты сход­ст­ва с со­вре­мен­ным ей западно-ев­ропейским ры­цар­ским ро­ма­ном.

Мон­го­ло-татарского на­ше­ст­вия XIII-XIV веков и за­вое­ва­тель­ные по­хо­ды пер­сов и ту­рок XVI-XVIII веков ока­за­ли не­га­тив­ное влия­ние на куль­тур­ную жизнь Грузии. Вме­сте с тем в XVI-XVII века воз­ро­ж­да­ет­ся по­эзия («Вар­д­бул­бу­лиа­ни», «Жа­ло­бы на жизнь» ца­ря Тей­му­ра­за I; «Спор ца­ря Тей­му­ра­за с Рус­та­ве­ли» ца­ря Ар­чи­ла; «Дид­мо­ура­виа­ни» И. Тби­ле­ли). В XVII-XVIII века раз­ви­ва­ют­ся лек­си­ко­гра­фия, пе­ре­вод­ная литература, фор­ми­ру­ет­ся жанр бас­ни (Вах­танг VI За­ко­но­да­тель, С.С. Ор­бе­лиа­ни); по­эзия пред­став­ле­на твор­че­ст­вом Бе­си­ки, Д. Гу­ра­ми­шви­ли и других.

В 1830-1840-х годах гос­под­ствую­щим на­прав­ле­ни­ем в литературе ста­но­вит­ся ро­ман­тизм. Пат­рио­тические мо­ти­вы до­ми­ни­ру­ют в твор­че­ст­ве А. Чав­ча­вад­зе, Г. Ор­бе­лиа­ни, Н. Ба­ра­та­шви­ли и других. Во 2-й половине XIX века в литературе Грузии фор­ми­ру­ет­ся реа­ли­стическое на­прав­ле­ние: дра­ма­тур­гия Г. Эри­ста­ви, А. Ца­га­ре­ли, Д. Эри­ста­ви, И. Ма­ча­бе­ли; про­за Д. Чон­кадзе, Л. Ар­да­зиа­ни (ро­ман «Со­ло­мон Иса­кич Медж­га­нуа­шви­ли», 1861) и других. В 1860-х годах воз­ник­ло об­щественное дви­же­ние «Тер­гда­ле­уле­би», уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го (И. Чав­ча­вад­зе, А. Це­ре­те­ли, Н. Ни­ко­лад­зе, Я. Го­ге­ба­шви­ли, С. Мес­хи и другие) до­би­ва­лись про­ве­де­ния ре­форм в со­ци­аль­ной и куль­тур­ной жиз­ни Грузии. В 1880-х годах в литературном про­цес­се зна­чительную роль ста­ли иг­рать вы­ход­цы из гор­ных рай­онов Грузии (А. Каз­бе­ги, Ва­жа Пша­ве­ла), за­пе­чат­лев­шие в сво­их про­из­ве­де­ни­ях жизнь грузинских гор­цев. Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель реа­ли­стического на­прав­ле­ния в про­зе - Г. Це­ре­тели. Боль­шое влия­ние на литературную жизнь ока­за­ли пат­рио­тическая по­эзия (Р. Эри­ста­ви), рас­ска­зы и но­вел­лы пи­са­те­лей-на­род­ни­ков (Н. Ло­мо­ури, Е. Га­ба­шви­ли, С. Мга­лоб­ли­шви­ли, И. Да­ви­та­шви­ли).

С середины XIX века на­чи­на­ет раз­ви­вать­ся абхазская литература. В опуб­ли­ко­ван­ном в 1865 году «Аб­хаз­ском бу­к­ва­ре» со­дер­жат­ся дет­ские рас­ска­зы, бас­ни в про­зе и из­вле­че­ния из Вет­хо­го За­ве­та, пе­ре­ве­дён­ные с русского языка, пер­вые пуб­ли­ка­ции по­сло­виц на абхазском язы­ке. В 1866 году из­дан пе­ре­вод «Крат­кой Свя­щен­ной Ис­то­рии». В 1892 году вы­шла книга «Аб­хаз­ская аз­бу­ка. Мо­лит­вы, 10 за­по­ве­дей и при­сяж­ный лист». Ос­но­во­по­лож­ник абхазской литературы - по­эт Д. Гу­лиа из­дал в 1912 году свой пер­вый по­этический сбор­ник; в том же го­ду на абхазском языке из­да­ны «Нот­ный оби­ход аб­хаз­ских ли­тур­ги­че­ских пес­но­пе­ний», а так­же «Бо­го­слу­жеб­ное Еван­ге­лие».

В конце XIX - начале XX веков в грузинской литературе со­су­ще­ст­ву­ют и ин­тен­сив­но взаи­мо­дей­ст­ву­ют различного на­прав­ле­ния, те­че­ния и шко­лы. Сим­во­лизм стал эс­те­тической плат­фор­мой литературной груп­пы «Го­лу­бые ро­ги» (Г. Та­бид­зе, Т. Та­бид­зе, П. Яшви­ли, В. Га­прин­да­шви­ли, Н. Ми­ци­шви­ли, К. На­ди­рад­зе и другие). Раз­ви­ва­лась по­эзия экс­прес­сио­низ­ма (Г. Ле­о­нид­зе, Л. Аса­тиа­ни), фу­ту­риз­ма (С. Чи­ко­ва­ни, Д. Шен­ге­лая). Осо­бое вни­ма­ние к со­ци­аль­ным про­бле­мам ха­рак­тер­но для твор­че­ст­ва Э. Ни­но­шви­ли, Араг­вис­пи­ре­ли, Д. Клдиа­шви­ли, А. Эри­ста­ви-Хош­та­риа, Д. Мег­ре­ли, В. Бар­но­ви. В 1917 году был ос­но­ван Со­юз пи­са­те­лей не­за­ви­си­мой Грузии. Тра­гиз­мом, вы­зван­ным по­след­ст­вия­ми боль­ше­ви­за­ции Грузии и по­ли­тических ре­прес­сий, про­ник­ну­та по­эзия И. Гри­ша­шви­ли, про­за М. Джа­ва­хиш­ви­ли, Л. Киа­че­ли, К. Гам­са­хур­диа, Н. Лорд­ки­па­нид­зе, Г. Ро­ба­кид­зе, Ш. Да­диа­ни, П. Ка­ка­бад­зе. Апо­ло­ге­та­ми советского строя в 1920-1930-х годах ста­ли пи­са­те­ли Ф. На­роу­шви­ли, В. Лу­ар­са­би­дзе, А. Мирц­ху­ла­ва (псевдоним - А. Ма­ша­шви­ли), Г. Ку­ру­ла­шви­ли, М. Ка­хиа­ни, Х. Бе­ру­ла­ва. Те­ма 2-й ми­ро­вой вой­ны за­тро­ну­та в твор­че­ст­ве С. Чи­ко­ва­ни, И. Аба­шид­зе, Р. Джа­па­рид­зе, Н. Дум­бад­зе. В литературе 1960-1970-х годов ин­те­рес к фи­лософско-этической про­бле­ма­ти­ке про­явил­ся в твор­че­ст­ве Ч. Ами­рэд­жи­би, О. Чи­лад­зе, Р. Ина­ни­шви­ли, А. Су­ла­кау­ри, Г. Чо­хе­ли; про­бле­мы мо­ло­до­го по­ко­ле­ния ин­тел­лек­туа­лов рас­кры­ва­ют­ся в про­зе Г. Рче­ули­шви­ли, Г. До­ча­на­шви­ли, Р. Миш­ве­лад­зе, О. Че­лид­зе, Г. Панд­жи­кид­зе; в дра­ма­тур­гии В. Кан­де­ла­ки, Г. На­хуц­ри­шви­ли, Т. Чи­лад­зе, Т. Кур­до­ва­ни­д­зе. Сре­ди по­этов вы­де­ля­ют­ся А. Ка­лан­дад­зе, М. Ма­ча­ва­риа­ни, М. Ле­ба­нид­зе, М. По­цхи­шви­ли, Ф. Хал­ва­ши, З. Гор­ги­лад­зе, Д. Чар­квиа­ни, В. Глон­ти. Для грузинской по­эзии 1980-1990-х годов ха­рак­тер­ны по­иск но­вых средств вы­ра­зи­тель­но­сти, экс­пе­ри­мен­ты с рит­ми­кой (Б. Ха­ра­нау­ли, Л. Сту­руа, М. Цик­лау­ри, Л. Сеи­ди­шви­ли). Осо­бой со­ци­аль­но-по­ли­тической ост­ро­той от­ли­ча­ет­ся пуб­ли­ци­сти­ка и по­эзия 1990-2000-х годов.

Литература на абхазском языке в те­че­ние XX века про­шла ин­тен­сив­ный путь раз­ви­тия. Ос­но­ву абхазской дра­ма­тур­гии за­ло­жил С. Чан­ба. Зна­чит. вклад в абхазскую литературу вне­сли И. Ко­го­ниа, Д. Дар­са­лиа, Л. Кви­ци­ниа, И. Па­па­ски­ри, В. Аг­рба, М. Лак­рба (Ла­кер­бай), М. Хаш­ба, И. Тар­ба, Б. Шин­ку­ба, Т. Ад­жба, А. Го­гуа, А. Дже­ниа, Д. Аху­ба, В. Амар­шан и другие. Сре­ди пи­са­те­лей, пи­сав­ших на других язы­ках, но тес­но свя­зан­ных с национальной куль­ту­рой, - О. Бей­гуа (Бю­юк), Г. Чач­ба (Шер­ва­шид­зе), Г. Гу­лиа, Ф. Ис­кан­дер и другие.

Изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во и ар­хи­тек­ту­ра

В по­се­ле­ни­ях эне­о­ли­та (се­ли­ща Шу­ла­ве­рис-го­ра, Ими­рис-го­ра и другие) най­де­ны сыр­цо­вые круг­лые в пла­не до­ма с лож­ным сво­дом и пря­мо­уголь­ные до­ма с пло­ской кры­шей, опи­раю­щей­ся на центральный столб, - про­то­ти­пы грузинских до­мов дар­ба­зи; так­же ран­ние из­де­лия из ме­тал­ла и ке­ра­ми­ка с вре­зан­ным, леп­ным и рас­пис­ным ор­на­мен­том. К брон­зо­во­му и ран­не­му же­лез­но­му ве­кам (3-1-е тысячелетие до нашей эры) от­но­сят­ся: кре­по­сти с цик­ло­пической клад­кой (Ав­ран­ло, Нор­де­ва­ни и другие), доль­ме­ны Аб­ха­зии; зо­ло­тые, се­реб­ря­ные и брон­зо­вые из­де­лия из кур­га­нов Триа­ле­ти, ук­ра­шен­ные цвет­ны­ми кам­ня­ми, зер­нью и че­кан­ны­ми изо­бра­же­ния­ми лю­дей и жи­вот­ных, чер­но­ло­щё­ная и рас­пис­ная ке­ра­ми­ка (1-я половина и середина 2-го тысячелетия до нашей эры); брон­зо­вые то­по­ры, бля­хи, поя­са так называемого ко­ба­но-колх­ско­го кру­га, ук­ра­шен­ные гра­ви­ров. изо­бра­же­ния­ми жи­вот­ных, ли­тые фи­гур­ки лю­дей (ру­беж 2-1-го тысячелетия до нашей эры). От 2-й половины 1-го тысячелетия до нашей эры - пер­вых ве­ков нашей эры со­хра­ни­лись: кре­по­ст­ные со­ору­же­ния, хра­мы, двор­цы и ба­ни ак­ро­по­ля го­ро­дищ Ар­маз­цихе (Мцхе­та), Ва­ни, древнеримских го­ро­дов Пи­ти­унт (Пи­цун­да), Се­ба­сто­по­лис (Су­ху­ми); ран­ние по­ме­ще­ния пе­щер­но­го го­ро­да Уп­лис­ци­хе, ос­тат­ки хра­ма в Де­до­п­лис-Мин­до­ри (II-I века до нашей эры); по­гре­бе­ния с зо­ло­ты­ми ук­ра­ше­ния­ми с зер­нью, фи­ли­гра­нью, цвет­ны­ми встав­ка­ми, с им­порт­ной се­реб­ря­ной, стек­лян­ной и ке­ра­мич. по­су­дой («Ахал­го­рий­ский клад», Клдее­ти, Бо­ри, Уре­ки, Сам­тав­ро, Ба­ги­не­ти и другие).

С за­ро­ж­де­ни­ем феодальных от­но­ше­ний про­дол­жа­ет­ся воз­ве­де­ние ук­ре­п­лён­ных го­ро­дов (обыч­но на скло­нах гор; Уд­жар­ма, Тби­ли­си). С при­ня­ти­ем хри­сти­ан­ства ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся строи­тель­ст­во хра­мов. Древ­ней­шие из со­хра­нив­ших­ся - не­боль­шие церк­ви по­след­ней тре­ти IV-V веков (Не­кре­си, Че­ре­ми, Дзве­ли-Шу­ам­та, Зе­га­ни и другие). VI - 1-я половина VII века - пе­ри­од рас­цве­та грузинской средневековой ар­хи­тек­ту­ры. В это вре­мя ей при­су­щи стро­гость сти­ля, тща­тель­ная пла­стическая раз­работ­ка фа­са­дов, об­ли­цо­ван­ных, как и ин­терь­е­ры, глад­ко отё­сан­ным кам­нем; сдер­жан­ный де­кор ог­ра­ни­чен рез­ны­ми окон­ны­ми на­вер­шия­ми и от­дель­ны­ми рель­е­фа­ми на фа­са­дах. Ряд церк­вей варь­и­ру­ет прив­не­сён­ную из Ближ­не­го Вос­то­ка фор­му ба­зи­ли­ки (Бол­нис­ский Си­он; церк­ви VI-VII веков - в Урб­ни­си, Ан­чис­хат­ская в Тби­ли­си, в Цка­ро­ста­ви, Ва­зи­су­ба­ни, Хаш­ми). Во 2-й половине VI века поя­вил­ся ори­ги­наль­ный тип трёх­цер­ков­ных ба­зи­лик, где не­фы раз­де­ле­ны не ус­тоя­ми, а сте­на­ми (хра­мы в Кве­мо-Бол­ни­си, Дма­ни­си, Не­кре­си и другие). Ве­ду­щее ме­сто в середине VI века за­ни­ма­ют цен­траль­но-ку­поль­ные хра­мы: од­но­ап­сид­ные (в Ши­ом­гви­ме), че­ты­рёх­ап­сид­ные (в Дзве­ли-Га­ва­зи) и мно­го­ап­сид­ные (Ни­ноц­мин­да). Наи­бо­лее со­вер­шен­но раз­ра­бо­та­на ком­по­зи­ция че­ты­рёх­ап­сид­ной церк­ви с ку­по­лом на тром­пах (храм Джва­ри в Мцхе­те, 586/587-604 годы, и хра­мы ти­па Джва­ри: Март­ви­ли, Атен­ский Си­он, Дзве­ли-Шу­ам­та - все VII века). Тип ку­поль­ных церк­вей с 4 под­ку­поль­ны­ми ус­тоя­ми пред­став­лен хра­мом Цро­ми; не­боль­ших од­но­ап­сид­ных - хра­мом Сам­цев­ри­си (630-е годы).

По­сле араб. за­вое­ва­ния строи­тель­ст­во во­зоб­нов­ля­ет­ся в грузинских кня­же­ст­вах и цар­ст­вах (Аб­ха­зии, Тао-Клард­же­ти, Ка­хе­ти, Карт­ли) в VIII-IX века. О слож­ных творческих ис­ка­ни­ях сви­де­тель­ст­ву­ют со­бо­ры в Сам­швил­де, Цир­ко­ли; 2-ку­поль­ный храм в Гурд­жаа­ни, церковь Кве­лац­мин­да в Вач­над­зиа­ни, дво­рец епи­ско­па в Не­кре­си, мо­на­сты­ри в Южной Грузии. В X - начале XIV веков архи­тек­ту­ра вновь дос­ти­га­ет рас­цве­та. Раз­ви­ва­ют­ся го­ро­да (Дма­ни­си, Тби­ли­си); стро­ят­ся кре­по­сти, мо­на­стыр­ские ан­самб­ли, со­бо­ры; двор­цы (цар­ский в Ге­гу­ти), ака­де­мии (Икал­то, Ге­ла­ти), ка­ра­ван-са­раи (близ озера Па­ра­ва­ни), мос­ты (на реке Бес­ле­ти, все XII века). Ве­ду­щий тип в цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ре - пря­мо­уголь­ный в пла­не кре­сто­во-ку­поль­ный храм с уд­ли­нён­ной про­доль­ной осью, с вы­со­ким ба­ра­ба­ном и шат­ром. В про­пор­ци­ях уси­ли­ва­ет­ся уст­рем­ле­ние ввысь; на фа­са­дах - ар­ка­ту­ры, пыш­ная резь­ба; внут­ри сте­ны и сво­ды сплошь рас­пи­са­ны. При об­щей жи­во­пис­но­сти со­хра­ня­ют­ся тек­то­ническая яс­ность и чёт­кость ком­по­зи­ции: хра­мы ти­па «впи­сан­но­го кре­ста» - в бывших мо­на­сты­рях Хан­дз­та (начало X века), До­лис­ха­на (954-958 годы; оба в Клард­же­ти, тер­ри­то­рия Тур­ции), в городе Ва­ле (конец X века), в Бе­диа (Аб­ха­зия, конец X - начало XI века), со­бо­ры в Ала­вер­ди, Све­тиц­хо­ве­ли в Мцхе­те (1010-1029, зод­чий Ар­су­кисд­зе), цер­ковь в Сам­та­ви­си (1030, зод­чий Ил­ла­ри­он Сам­тав­не­ли), со­бор Ге­лат­ско­го мо­на­сты­ря; церк­ви ти­па «сво­бод­но­го кре­ста» - в Тбе­ти (Шав­ше­ти, тер­ри­то­рия Тур­ции; 910-е годы), Ку­мур­до (964, зод­чий Са­ко­ца­ри), Ни­корц­мин­да (в обе­их - пар­ные ап­си­ды с се­ве­ра и юга); по­стро­ен­ные под влия­ни­ем со­бо­ра Ош­ки храм Баг­ра­та в Ку­таи­си (1003), церковь Кре­ст­но­го монастыря в Ие­ру­са­ли­ме (начало XI века; все - три­кон­хи с ку­по­лом на стол­бах); че­ты­рёх­ап­сид­ная цер­ковь в Све­ти (Клард­же­ти; X век); шес­ти­ап­сид­ные церк­ви - в Кац­хи, Бо­чор­ме (обе начала XI века); од­но­неф­ные (заль­ные) церк­ви - в Хци­си (1002), Са­ва­не (1046). Осо­бую груп­пу со­став­ля­ют церк­ви Аб­ха­зии IX-X века, близ­кие па­мят­ни­кам ви­зант. кру­га (со­бо­ры в Мо­к­ви, Пи­цун­де; хра­мы в Лых­ны, Си­мо­на Ка­на­ни­та в Но­вом Афо­не). Церк­ви XII - начала XIII вв. мень­ше, с пла­ном, близ­ким квад­ра­ту, но с бо­лее на­сы­щен­ным рез­ным де­ко­ром (Бе­та­ниа, Икор­та, Ква­та­хе­ви, Пи­та­ре­ти, Цуг­ру­га­ше­ни). В XII-XIII века про­дол­жа­лось строи­тель­ст­во пе­щер­ных мо­на­сты­рей (Да­вид-Га­ред­жа, Вард­зиа). От конца XIII-XVIII веков со­хра­ни­лись го­ро­ди­ща (Гре­ми, XVI век), мо­на­сты­ри (Са­фа­ра, Зар­зма), хра­мы (Ме­те­хи в Тби­ли­си, 1278-1289 годы; Гер­гет­ской Трои­цы око­ло села Каз­бе­ги, XIV век; Аха­ли-Шу­ам­та, XVI век), ко­ло­коль­ни (хра­ма Ни­ноц­мин­да, 1550-е годы), двор­цы (Ирак­лия II в Те­ла­ви, XVII век), кре­по­сти (Ана­ну­ри, Херт­ви­си, Го­ри, Ква­рас­ци­хе), ка­ра­ван-са­раи, ба­ни, тор­го­вые ря­ды. В пла­нах и ком­по­зи­ци­ях со­хра­ня­ют­ся национальные тра­ди­ции, но ху­дожественный уро­вень сни­жа­ет­ся.

Средневековое изо­бра­зительное искусство Грузии пред­став­ле­но де­ко­ра­тив­ной скульп­ту­рой, че­кан­кой по ме­тал­лу, резь­бой по де­ре­ву, мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­сью, мо­заи­кой, ми­ниа­тю­рой, пе­ре­го­род­ча­той эма­лью (раз­ви­та в VI-XV века), рас­пис­ной ке­ра­ми­кой (рас­цвет в XI-XIII века, с XV века по­яв­ля­ет­ся рас­пис­ная май­о­ли­ка), вы­шив­кой по шёл­ку и бар­ха­ту, рез­ны­ми пе­ча­тя­ми. Скульп­ту­ра (рель­е­фы на фа­са­дах хра­мов, на ал­тар­ных пре­гра­дах, ка­мен­ных сте­лах) и че­кан­ка про­хо­дят эво­лю­цию от пла­стич­но­сти форм, унас­ле­до­ван­ной от эл­ли­ни­стического искусства (ка­пи­те­ли Бол­нис­ско­го Сио­на, рель­е­фы хра­ма Джва­ри), к пло­ско­ст­но­сти (при со­хра­не­нии пла­стич­но­сти ли­нии), на­ру­ше­нию про­пор­ций че­ло­ве­че­ской фи­гу­ры, что уве­ли­чи­ва­ет экс­прес­сию и де­ко­ра­тив­ность (сте­ла из Уса­не­ти, VIII-IX века; рель­еф из Опи­зы, IX век; че­кан­ная ико­на «Пре­об­ра­же­ние» из Зар­змы, 886 год). В X-XI века по­ис­ки пла­стич­ной мо­де­ли­ров­ки форм, спо­со­бов пе­ре­да­чи пра­виль­ных про­пор­ций зна­ме­ну­ют но­вый этап раз­ви­тия скульп­ту­ры Грузии: че­кан­ные зо­ло­тые вы­нос­ные кре­сты из Бри­ли (мас­тер Асат) и Бре­ти, ча­ша из Бе­диа; ико­на «Уми­ле­ние» из Зар­змы, тон­до с изо­бра­же­ни­ем святого Ма­мая из Ге­ла­ти; ка­мен­ные рель­е­фы на хра­мах в Тбе­ти, Ку­мур­до, Ни­корц­мин­де, Мцхе­те; рель­е­фы ал­тар­ных пре­град (из Са­фа­ры, Хов­ле, Ши­ом­гви­ме). Про­из­ве­де­ния че­кан­ки XII-XIII века ук­ра­ше­ны пыш­ным рас­тительным ор­на­мен­том и цвет­ны­ми де­та­ля­ми (эма­ли, чернь; Ха­хуль­ский скла­день; ок­лад «Ан­чий­ско­го Спа­са» ра­бо­ты Бе­ка Опи­за­ри); в XVI веке по­яв­ля­ют­ся раз­работ­ка фо­нов гра­ви­ро­ван­ным мел­ким рас­тительным узо­ром, встав­ки дра­го­цен­ных кам­ней.

Ран­ние уце­лев­шие па­мят­ни­ки мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си на тер­ри­то­рии Грузии при­мы­ка­ют по сти­лю к кру­гу ран­не­хри­сти­ан­ских па­мят­ни­ков Пе­ред­не­го Вос­то­ка (мо­за­ич­ные по­лы хра­ма в Пи­цун­де, V век; грузинской церк­ви близ Виф­лее­ма в Па­ле­сти­не, V-VI века). Позд­нее на­ме­ча­ет­ся от­ход от эл­ли­ни­стических прин­ци­пов (мо­заи­ка ал­та­ря в Цро­ми, VII век), изо­бра­же­ния ста­но­вят­ся пло­ско­ст­но-ли­ней­ны­ми (рос­пи­си монастыря Святого До­до в Да­вид-Га­ред­жа). Мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись дос­ти­га­ет рас­цве­та в XI-XIII века. Рос­пи­си по­кры­ва­ют все внутренние сте­ны и сво­ды хра­мов. По­яв­ля­ют­ся жи­тий­ные цик­лы ме­ст­ных свя­тых, изо­бра­же­ния ис­то­рических лиц (ца­ря Ге­ор­гия III, ца­ри­цы Та­ма­ры в хра­мах Вард­зиа, Бе­та­ниа, Кинц­ви­си; ца­ря Ди­мит­рия - в Мац­хва­ри­ши); прив­не­сён­ные из Ви­зан­тии ико­но­гра­фические об­раз­цы твор­че­ски пе­ре­ра­ба­ты­ва­ют­ся. Для грузинских рос­пи­сей это­го вре­ме­ни ха­рак­тер­ны сдер­жан­ность на­пол­нен­но­го гар­мо­ни­ей ко­ло­ри­та, ли­ней­ность пись­ма. Раз­ви­тие идёт от стро­гой мо­ну­мен­таль­но­сти про­из­ве­де­ний X - середина XII веков (Манг­ли­си, Атен­ский Си­он; мо­заи­ки Ге­ла­ти) к ди­на­мич­но­сти и де­ко­ра­тив­ной изы­скан­но­сти в жи­во­пи­си начала XIII веков (Кинц­ви­си). Су­ще­ст­ву­ют ме­ст­ные шко­лы: в про­вин­ци­ях Ра­ча (рос­пи­си в Зе­мо-Кри­хи, середина XI века), Верх­ней Сва­не­ти (рос­пи­си ху­дож­ни­ков Тев­до­ре и Ми­кае­ла Маг­ла­ке­ли, конец XI - 1-я половина XII веков), в мо­на­сты­рях Да­вид-Га­ред­жа и других. В искусстве ми­ниа­тю­ры (са­мые ран­ние IX-X века) про­сле­жи­ва­ют­ся две тен­ден­ции: од­на свя­за­на с ме­ст­ны­ми ху­дож. тра­ди­ция­ми (ли­ней­ная ма­не­ра пись­ма, под­цве­чен­ный ри­су­нок - например, Мцхет­ская псал­тирь, X век), вто­рая сле­ду­ет приё­мам ви­зантийских па­рад­ных ру­ко­пи­сей с их тех­ни­кой мно­го­слой­но­го пись­ма и при­ме­не­ни­ем зо­ло­та (ми­ниа­тю­ры 2-го Джруч­ско­го и Ге­лат­ско­го Еван­ге­лий, XI-XII века).

По­сле при­сое­ди­не­ния Грузии к Рос­сии воз­во­ди­лись официальные зда­ния в сти­ле клас­си­циз­ма (ду­хов­ная се­ми­на­рия, ны­не Му­зей ис­кусств Гру­зии, Тби­ли­си, 1827-1838 годы). Во 2-й половине XIX - начале XX веков в городской ар­хи­тек­ту­ре гос­под­ство­вал эк­лек­тизм (Грузинский те­атр опе­ры и ба­ле­та в Тби­ли­си, 1880-1896 годы, архитектор В.А. Шрё­тер). На ру­бе­же XIX-XX веков ра­бо­тал один из из­вест­ных грузинских ар­хи­тек­то­ров - С. Клдиа­шви­ли (зда­ние дво­рян­ской гим­на­зии, ны­не Тби­лис­ский государственный университет, 1900-1916 годы). В начале XX века в Грузии поя­ви­лись зда­ния в сти­ле мо­дерн (зда­ние Грузинского дво­рян­ско­го бан­ка, ны­не Рес­пуб­ли­кан­ская биб­лио­те­ка, 1912-1916 годы, архитектор А.Н. Каль­гин). Встре­ча­ют­ся по­пыт­ки ис­поль­зо­ва­ния национальных ар­хитектурных форм и мо­ти­вов (церковь Каш­ве­ти в Тби­ли­си, 1904-1910 годы, архитектор Л. Биль­фельд).

Жи­во­пись в XIX веке раз­ви­ва­лась под воз­дей­ст­ви­ем западно-ев­ропейского и русского искусства. За­ро­ж­да­ет­ся стан­ко­вая жи­во­пись, главным образом порт­рет (Г. Май­су­рад­зе). В 1880-1890-е годы поя­ви­лись ху­дож­ни­ки де­мо­кра­тического на­прав­ле­ния: Р. Гве­ле­сиа­ни, А. Бе­рид­зе, Г. Га­ба­шви­ли; пер­вый грузинский гра­вёр-кси­ло­граф - Г. Та­ти­шви­ли. Сре­ди мас­те­ров конца XIX - начала XX веков: жи­во­пис­цы А. Мрев­ли­шви­ли, М. То­ид­зе, об­ра­щав­шие­ся (в ду­хе русских пе­ре­движ­ни­ков) к бы­то­вым и со­ци­аль­ным те­мам; гра­фик А. Го­гиа­шви­ли; ос­но­во­по­лож­ник современной грузинской скульп­ту­ры Я. Ни­ко­лад­зе; та­лант­ли­вый са­мо­уч­ка - жи­во­пи­сец-при­ми­ти­вист Ни­ко Пи­рос­ма­на­шви­ли.

В советское вре­мя осу­ще­ст­в­ля­ют­ся пла­ны ин­ду­ст­риа­ли­за­ции (Зе­мо-Ав­чаль­ская ГЭС, 1922-1927 годы, архитектор А.Н. Каль­гин и другие), ре­кон­ст­рук­ции го­ро­дов (Тби­ли­си, Цхин­ва­ли, Ба­ту­ми, Го­ри, По­ти, Су­ху­ми), ку­рор­тов (Цхал­ту­бо, Бор­жо­ми, Но­вый Афон). В 1920 - начале 1930-х годов стро­ят­ся зда­ния в ду­хе кон­ст­рук­ти­виз­ма (ре­дак­ция газеты «За­ря Вос­то­ка», 1929 год, архитектор Д. Чис­ли­ев), при­ме­ня­ют­ся национальные ар­хитектурные фор­мы (фа­сад Национального му­зея Гру­зии, 1927-1929 годы, архитектор Н.П. Се­ве­ров; все - в Тби­ли­си). Для зод­че­ст­ва 2-й половины 1930-х - 1-й половины 1950-х годов ха­рак­тер­но при­ме­не­ние форм и эле­мен­тов клас­сической ар­хи­тек­ту­ры (железно-дорожный во­кзал в Су­ху­ми, 1951 год, Ло­ла и Ле­ван Муш­ку­диа­ни), ино­гда со­вме­щав­ших­ся с мо­ти­ва­ми средневекового грузинского зод­че­ст­ва (дом «Гру­зуг­ля» на площади Рус­та­ве­ли в Тби­ли­си, 1953 год, ар­хи­тек­то­ры М. Чхи­к­вад­зе, К. Чхе­ид­зе; те­атр в Ку­таи­си, 1955 год, архитектор М. Ша­ви­шви­ли).

Боль­шую роль в под­го­тов­ке национальных ху­дожественных кад­ров сыг­ра­ло соз­да­ние в 1922 году Народной ху­дожественной сту­дии М. То­ид­зе и осо­бен­но тби­лис­ской АХ, в ко­то­рой пре­по­да­ва­ли Г. Га­ба­шви­ли, Е.Е. Лан­се­ре, Я. Ни­ко­лад­зе, Б.А. Фо­гель, И.А. Шар­ле­мань, Е. Та­те­во­сян, А. Баж­бе­ук-Ме­ли­кян и другие. В жи­во­пи­си 1920-1950-х годов пред­став­ле­ны пей­заж (А. Ци­ма­ку­рид­зе, Д. Ка­ка­бад­зе, Е. Ахв­ле­диа­ни, В. Джа­па­рид­зе), порт­рет (П.М. Блёт­кин, К. Ма­га­ла­шви­ли, К. Са­над­зе). Ле­ген­дар­но-фан­та­стические сю­же­ты раз­ра­ба­ты­вал Л. Гу­диа­шви­ли, ис­то­ри­ко-ре­во­люционную те­ма­ти­ку - М. и И. То­ид­зе, А. Ку­та­те­лад­зе, те­му но­во­го бы­та - У. Джа­па­рид­зе. Раз­ви­ва­лись стан­ко­вая, книж­ная гра­фи­ка (В. Гри­го­лиа), искусство ил­лю­ст­ра­ции (Л. Гу­диа­шви­ли, С. Ко­бу­лад­зе, Т. Аба­ке­лия, И. Га­ба­шви­ли). Сре­ди ху­дож­ни­ков те­ат­ра: В. Си­да­мон-Эри­ста­ви, И. Гам­ре­ке­ли, П. Оц­хе­ли, С. Ко­бу­лад­зе. В скульп­ту­ре ве­ду­щее ме­сто за­нял порт­рет (Я. Ни­ко­лад­зе, Н. Кан­де­ла­ки, Н. Це­ре­те­ли); раз­ви­ва­лась мо­ну­мен­таль­ная скульп­ту­ра (К. Ме­ра­би­шви­ли, В. То­пу­рид­зе), в том числе сю­жет­ный рель­еф (Т. Аба­ке­лия, Г. Се­сиа­шви­ли).

По­сле Великой Отечественной вой­ны воз­ни­ка­ют но­вые го­ро­да и квар­та­лы, свя­зан­ные с ин­ду­ст­ри­аль­ны­ми объ­ек­та­ми (город Рус­та­ви), вне­дря­ют­ся ин­ду­ст­ри­аль­ные ме­то­ды строи­тель­ст­ва с ис­поль­зо­ва­ни­ем но­вых кон­ст­рук­ций и ма­те­риа­лов (са­на­то­рии в Гаг­ре, Пи­цун­де). Сре­ди со­ору­же­ний 1960-1980-х годов: инженерный кор­пус Министерства ав­то­мо­биль­ных до­рог Гру­зии (1974 год, ар­хитек­то­ры Г. Ча­ха­ва, З. Джа­ла­га­ния, А. Ким­берг, Т. Тхи­ла­ва), Дво­рец тор­же­ст­вен­ных об­ря­дов (1984-1985 годы, ар­хи­тек­то­ры В. Джор­бе­над­зе, В. Ор­бе­лад­зе) - в Тби­ли­си; Му­зей Ильи Чав­ча­вад­зе в Ква­ре­ли (1979 год, ар­хи­тек­то­ры В. Джор­бе­над­зе, К. Ко­ба­хид­зе). При­ме­нял­ся син­тез ар­хи­тек­ту­ры со скульп­ту­рой, мо­заич­ны­ми, жи­во­пис­ны­ми и че­кан­ны­ми пан­но (стан­ции Тби­лис­ско­го мет­ро­по­ли­те­на, 1966 год, 1979 год).

Зна­чительный ин­те­рес пред­став­ля­ют по­ис­ки ху­дожественной вы­ра­зи­тель­но­сти в изо­бра­зительном искусстве Грузии. 1960-1990-х годах: ха­рак­тер­ны яр­кие ком­по­зиционные по­строе­ния, по­вы­шен­ная экс­прес­сия. В об­лас­ти те­ма­тической кар­ти­ны и порт­ре­та ра­бо­та­ли Р. Сту­руа, Ж. Мед­зма­риа­шви­ли, Г. То­ти­бад­зе, Д. Ха­ху­та­шви­ли, Р. Тор­диа, З. Ни­жа­рад­зе, Н. Чи­ко­ва­ни; в книж­ной гра­фи­ке - А. Банд­зе­лад­зе, Т. Ку­ба­ней­шви­ли, Д. Ло­луа; в мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ре - Э. Ама­шу­ке­ли, М. Берд­зе­ни­шви­ли, М. Ме­ра­би­шви­ли, Д. Ми­ка­тад­зе, Г. Очиа­у­ри, З. Це­ре­те­ли; в стан­ко­вой и де­ко­ра­тив­ной пла­сти­ке - И. Ок­ро­пи­рид­зе, Т. Аса­тиа­ни, В. Ониа­ни и другие. Сре­ди те­ат­раль­ных ху­дож­ни­ков - И. Ас­ку­ра­ва, Д. Та­вад­зе, П. Ла­пиа­шви­ли.

Му­зы­ка

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки музыкальной куль­ту­ры да­ти­ру­ют­ся 2-м тысячелетием до нашей эры (кос­тя­ная флей­та из Сам­тав­ро в Мцхе­те, XV век до нашей эры, и другие). К VI веку до нашей эры от­но­сят­ся ар­хео­ло­гические на­ход­ки, сви­де­тель­ст­вую­щие о су­ще­ст­во­ва­нии здесь ар­фо- и ли­ро­вид­ных ин­ст­ру­мен­тов: брон­зо­вая фи­гур­ка из «каз­бек­ско­го кла­да» (Сте­панц­мин­да) и гли­ня­ная ста­ту­эт­ка из Уп­лис­ци­хе. Ре­лик­ты древ­ней музыкальной куль­ту­ры со­хра­ни­лись в об­ря­до­вом фольк­ло­ре гру­зин. Свет­ская му­зы­ка дос­тиг­ла вы­со­ко­го уров­ня к XII веку, про­из­ве­де­ния Ш. Рус­та­ве­ли и других по­этов ис­пол­ня­лись профессиональными при­двор­ны­ми му­зы­кан­та­ми под ак­ком­па­не­мент ар­фы, ли­ры. По­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние ин­ст­ру­мен­таль­ные и во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли. О цер­ков­но-пев­че­ской тра­ди­ции смотреть в статье Гру­зин­ская пра­во­слав­ная цер­ковь.

Но­вый подъ­ём национальной музыкальной куль­ту­ры Грузии на­чал­ся в XVIII веке, о её вы­со­ком уров­не в то вре­мя сви­де­тель­ст­ву­ет раз­ви­тость музыкальной тер­ми­но­ло­гии (от­ра­же­на в сло­ва­ре С.С. Ор­бе­лиа­ни). Фор­ми­ро­ва­лась городская музыкальная куль­ту­ра, в ко­то­рой зна­чительное ме­сто за­ни­ма­ла «вос­точ­ная» ветвь. Её ис­точ­ник - имев­шее мно­го­ве­ко­вую ис­то­рию взаи­мо­дей­ст­вие Грузии с персидской и армянской куль­ту­рой; она свя­за­на с искусством ашу­гов, ко­то­рое куль­ти­ви­ро­ва­лось пре­имущественно в Тби­ли­си и его ок­ре­ст­но­стях, а позд­нее в других го­ро­дах Восточной Гру­зии; вы­даю­щие­ся пред­ста­ви­те­ли - при­двор­ные ашу­ги Ирак­лия II Са­ят-Но­ва и Бе­си­ки. Рас­про­стра­ня­лись «вос­точ­ные» ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли: дас­та (2 зур­ны или 2 дуду­ка с ба­ра­ба­ном), са­зан­да­ри (ан­самбль струн­ных).

С при­сое­ди­не­ни­ем Грузии к Российской им­пе­рии (1801) ус­та­но­ви­лись свя­зи с русской и западно-ев­ропейской куль­ту­рой. В 1851 году спек­так­лем итальянской труп­пы от­крыл­ся Опер­ный те­атр в Тиф­ли­се, с 1880 года в нём вы­сту­па­ла русская опер­ная труп­па. В 1873 году от­кры­лись музыкальные клас­сы Х. Са­ва­не­ли и А. Ми­зан­да­ри (с 1876 года шко­ла, с 1886 года училище, с 1917 года кон­сер­ва­то­рия). В 1883 году соз­да­но Тиф­лис­ское от­де­ле­ние ИРМО во гла­ве с М.М. Ип­по­ли­то­вым-Ива­но­вым. Со 2-й половины XIX века западная му­зы­ка на­ча­ла про­ни­кать в музыкальный быт го­ро­дов Западной Грузии (Ку­таи­си, за­тем рав­нин­ные рай­оны Име­ре­ти, Гу­рии); ис­точ­ни­ком бы­то­вой музыкальной куль­ту­ры «за­пад­ной» вет­ви ста­ли арии из итальянских опер, не­апо­ли­тан­ские пес­ни, русские ро­ман­сы (на мест­ной поч­ве они пре­вра­ти­лись в ори­ги­наль­ные мно­го­го­лос­ные пес­ни, ос­но­ван­ные на ма­жор­но-ми­нор­ной сис­те­ме). Рас­про­стра­ни­лись ги­та­ра, гар­мо­ни­ка, шар­ман­ка.

Во 2-й половине XIX века во­зоб­но­ви­лась борь­ба за со­хра­не­ние национальной са­мо­быт­но­сти грузинского цер­ков­но-певческого искусства, ве­лась ин­тен­сив­ная ра­бо­та по со­би­ра­нию грузинского фольк­ло­ра, из­да­ва­лись сборники народных и ду­хов­ных пе­сен, на ру­бе­же XIX-XX веков раз­вер­ну­лась дея­тель­ность по из­да­нию народных пе­сен Д. Ара­ки­шви­ли, И. Кар­га­ре­те­ли, З. Па­лиа­шви­ли. В 1885 году ос­но­ван Хор Л. Аг­ниа­шви­ли - пер­вый грузинский эт­но­гра­фический хор. Грузинское фи­лар­мо­ническое общество (1905) осу­ще­ст­ви­ло по­ста­нов­ку на грузинский язык ря­да русских и западно-ев­ропейских опер. С конца XIX века в Гру­зии и за её пре­де­ла­ми раз­вер­ну­лась дея­тель­ность грузинских ис­пол­ни­те­лей. В 1919 году от­кры­та грузинская опер­ная сту­дия. В 1922 году в Тиф­ли­се соз­да­ны 2-я кон­сер­ва­то­рия (в 1924 году объ­е­ди­не­на с пер­вой) и Общество мо­ло­дых му­зы­кан­тов (при нём - квар­тет, 1924 год, с 1944 года Государственный струн­ный квар­тет), в 1932 году - СК Гру­зии. В 1934 году от­крыт Те­атр музыкальной ко­ме­дии. В 1933 году об­ра­зо­ван Государственный сим­фо­нический ор­кестр Гру­зии.

Сре­ди пер­вых грузинских сим­фо­нических про­из­ве­де­ний - по­эма «Ами­ра­ни» К. Поц­хве­ра­шви­ли (1905), «Гимн Ор­муз­ду, или Сре­ди са­зан­да­ров» Д. Ара­ки­шви­ли (1911). Пер­вые об­раз­цы грузинской ка­мер­ной во­каль­ной му­зы­ки соз­да­ли М. Ба­лан­чи­вад­зе, Ара­ки­шви­ли, Н. Сул­ха­ни­шви­ли. Ста­нов­ле­ние национального опер­но­го ре­пер­туа­ра на­ча­лось с по­ста­нов­ки «Ска­за­ния о Шо­та Рус­та­ве­ли» Ара­ки­шви­ли (1919), клас­си­кой жан­ра ста­ли оперы «Абе­са­лом и Эте­ри» (1919) и «Даи­си» (1923) З. Па­лиа­шви­ли, «Ке­то и Ко­тэ» В. До­лид­зе (1919, пер­вая национальная ко­мическая опе­ра). Бы­ли по­став­ле­ны так­же «Та­ма­ра Ко­вар­ная» М. Ба­лан­чи­вад­зе (пол­но­стью впер­вые - 1926), «Кри­сти­не» Р. Гог­ниа­шви­ли (1918), в даль­ней­шем - «Раз­бой­ник Ка­ко» А. Ан­д­риа­шви­ли (1940), «Ма­лень­кий ка­хе­ти­нец» И. Го­кие­ли (1943), «Мать и сын» А. Ма­ча­ва­риа­ни (1945), «Ска­за­ние о Та­ри­эле» (1945) и «Дес­ни­ца ве­ли­ко­го мас­те­ра» (1961) Ш. Мшве­лид­зе, «Ба­ши-Ачу­ки» А. Ке­ре­се­лид­зе (1946), «При­зыв гор» (1947) и «Не­вес­та Се­ве­ра» (1958) Д. То­рад­зе, «Мзиа» А. Ба­лан­чи­вад­зе (1950), «Ма­ри­нэ» А. Ша­вер­за­шви­ли (1954), «Мин­дия» (1961) и «По­хи­ще­ние лу­ны» (1976) О. Так­та­ки­шви­ли, «Ле­ла» Р. Ла­гид­зе, «Не­взго­ды Да­рис­па­на» Г. Чла­ид­зе (обе – 1975), «И был год вось­мой» (1983) и «Ме­дея» (1993) Б. Квер­над­зе, «Му­зы­ка для жи­вых» Г. Кан­че­ли (1984), «Бе­лое по­кры­ва­ло» Т. Шав­ло­ха­шви­ли (1993) и другие. Зна­чительная ве­ха в раз­ви­тии грузинского ба­ле­та - «Серд­це гор» А. Ба­лан­чи­вад­зе (1938). Сре­ди других про­из­ве­де­ний жан­ра - «Отел­ло» (1957) и «Ви­тязь в тиг­ро­вой шку­ре» (1973) А. Ма­ча­ва­риа­ни, «Де­мон» (1958), «Да­ли и Охот­ник» (1977) С. Цин­цад­зе, «Мцы­ри» А. Ба­лан­чи­вад­зе (1964), «Гам­лет» (1971) и «Ме­дея» (1978) Р. Га­бич­вад­зе, «Бе­ри­као­ба» Б. Квер­над­зе (1973), «Рас­свет» Ф. Глон­ти (1967), «Хе­вис­бе­ри» В. Аза­ра­шви­ли (1982). Музыкальные ко­ме­дии, опе­рет­ты, мю­зик­лы пи­са­ли Ш. Ми­ло­ра­ва («Пес­ня о Тби­ли­си», 1958), Г. Кан­че­ли («Ха­ну­ма», 1968), Г. Ца­ба­дзе («Ме­ло­дия снеж­ных гор», 1971, «Ме­ло­дии Ве­рий­ско­го квар­та­ла», 1974), Н. Га­бу­ния («Ма­лень­кий пе­ре­по­лох», 1978) и многие другие. Сре­ди про­из­ве­де­ний кан­тат­но-ора­то­ри­аль­но­го жан­ра: «О чём по­ёт Ку­ра» О. Гор­де­ли (1964), «По сле­дам Рус­та­ве­ли» (1964), «Ни­ко­лоз Ба­ра­та­шви­ли» (1970), «Гу­рий­ские пес­ни» (1971), «Карт­лий­ские на­пе­вы» (1983) О. Так­та­ки­шви­ли, «Пи­рос­ма­ни» Н. Сва­нид­зе (1970), «Свет­лая пе­чаль» Г. Кан­че­ли (1985). С конца 1930-х годов од­ним из ве­ду­щих ста­но­вит­ся сим­фо­нический жанр, ос­но­во­по­ла­гаю­щая роль в его раз­ви­тии при­над­ле­жит Ш. Мшве­лид­зе (сим­фо­нические по­эмы «Звиа­дау­ри», 1940, «Мин­дия», 1950; 6 сим­фо­ний) и А. Ба­лан­чи­вад­зе (5 сим­фо­ний, 5 фп. кон­цер­тов), дос­ти­же­ния­ми ста­ли сим­фо­нии и кон­цер­ты Ма­ча­ва­риа­ни, Так­та­ки­шви­ли, Га­бич­ва­дзе, Глон­ти, На­сид­зе, То­рад­зе, Кан­че­ли, Ша­вер­за­шви­ли, Аза­ра­шви­ли, Ш. Да­ви­та­шви­ли. Сре­ди ос­но­во­по­лож­ни­ков ка­мер­но­го жан­ра - И. Тус­кия, вы­даю­щий­ся вклад в не­го внёс Цин­цад­зе. Ком­пози­то­ры, пи­шу­щие в аван­гар­ди­ст­ских тех­ни­ках: Н. Сва­нид­зе, Н. Ма­ми­са­шви­ли, Т. Ба­ку­рад­зе и др. Дав­ние тра­ди­ции (с 1930-х годов) име­ет об­ласть эс­т­рад­ной му­зы­ки, сре­ди ис­пол­ни­те­лей - пе­ви­цы Н. Брег­вад­зе, Т. Гверд­ци­те­ли.

Сре­ди ис­пол­ни­те­лей: пиа­ни­сты - А. Вир­са­лад­зе и Э. Вир­са­лад­зе, А. Ту­ла­шви­ли, Т. Ами­ре­д­жи­би, Э. Бол­ква­дзе, М. До­ид­жа­шви­ли, А. Кор­сан­тия, М. Мди­ва­ни, А. То­рад­зе, скри­па­чи - Л. Иса­кад­зе, Л. Шиу­ка­шви­ли, М. и Н. Яш­ви­ли (смотреть Яш­ви­ли), вио­лон­че­ли­сты - Г. Бар­на­би­шви­ли, Т. Га­ба­ра­шви­ли, Э. Иса­кад­зе, А. Чид­жа­вад­зе. Ве­ду­щие пев­цы и ди­ри­жё­ры ра­бо­та­ют в Грузинском те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та. Сре­ди му­зы­ко­ве­дов: Д. Ара­ки­шви­ли, Ш. Ас­ла­ни­шви­ли, И. Джа­ва­хи­шви­ли, В. До­на­дзе, Г. Орд­жо­ни­кид­зе, П. Ху­чуа, А. Цу­лу­кид­зе.

Та­нец и ба­лет

Ба­лет­ное искусство Грузии раз­ви­ва­лось в по­сто­ян­ном взаи­мо­дей­ст­вии с тра­диционной тан­це­валь­ной куль­ту­рой. В грузинском народном тан­це из об­ще­го строя ис­пол­ни­те­лей по­оче­рёд­но, как в ди­вер­тис­мен­те, вы­де­ля­ют­ся со­лис­ты, груп­пы со­лис­тов, сме­шан­ные па­ры, де­мон­ст­ри­рую­щие ан­самб­ле­вый или ин­ди­ви­ду­аль­ный та­нец (эта фор­ма тан­ца от­ра­жа­ет осо­бен­но­сти национального са­мо­соз­на­ния, в ко­то­ром чув­ст­во ду­хов­но­го еди­не­ния все­гда про­ти­во­ре­чи­во со­че­та­лось с яр­ко вы­ра­жен­ным ин­ди­ви­дуа­лиз­мом); мяг­ко­му ли­риз­му тан­цов­щиц про­ти­во­сто­ял бра­вур­ный, на­сту­па­тель­ный та­нец парт­нё­ров (по­вли­ял на ут­вер­жде­ние но­вой - ге­рои­че­ской - кон­цеп­ции муж­ско­го тан­ца в грузинском клас­сическом ба­ле­те, пре­ж­де все­го в твор­че­ст­ве В. Ча­бу­киа­ни). Осо­бый, схо­жий с ара­бе­ском, ри­су­нок фи­гур, а так­же близ­кие к клас­си­че­ским по­ста­нов­ка кор­пу­са и по­зи­ции ног по­зво­ли­ли адап­ти­ро­вать в ба­ле­те многие эле­мен­ты грузинской национальной хо­рео­гра­фии.

Клас­сический та­нец при­шёл в Грузии из Рос­сии, что бы­ло свя­за­но с об­щи­ми про­цес­са­ми рас­про­стра­не­ния ев­ропейских вку­сов в сре­де ме­ст­ной зна­ти. В 1851 году в Тиф­ли­се от­крыл­ся опер­ный те­атр, где в 1852-1854 годы не­боль­шую груп­пу ба­лет­ных га­ст­ро­лё­ров воз­глав­лял бывший тан­цов­щик московских императорских те­ат­ров, пе­да­гог МХУ Ф.Н. Ма­но­хин. В 1854 году он по­ста­вил здесь пер­вый мно­гоакт­ный ба­лет­ный спек­такль - «Ги­та­на» И.Ф. Шмид­та. В 1873-1898 годы ба­лет­ные спек­так­ли да­ва­лись ред­ко (сго­ре­ло зда­ние те­ат­ра). В Тиф­ли­се га­ст­ро­ли­ро­ва­ли ба­лет­ные труп­пы из Санкт-Пе­тер­бур­га, Мо­ск­вы, Вар­ша­вы, ар­ти­сты Е.В. Гель­цер, Т.П. Кар­са­ви­на, М.Ф. Кше­син­ская, М.М. и В.П. Фо­ки­ны, А. Дун­кан и другие. В 1910-х годах грузинскую ба­лет­ную труп­пу воз­глав­ля­ли А.А. Ро­ма­нов­ский и С.Ф. Ва­ка­рец. К это­му вре­ме­ни от­но­сит­ся и по­яв­ле­ние пер­вых национальных профессиональных кад­ров. Ве­ду­щую роль в их под­го­тов­ке сыг­ра­ла от­крыв­шая­ся в 1916 году ча­ст­ная сту­дия М.И. Пе­ри­ни, итальянские тан­цов­щи­цы, вы­сту­пав­шей на тиф­лис­ской сце­не. В 1920 году сту­дия ста­ла государственной ба­лет­ной шко­лой при Те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та. Сре­ди её вы­пу­ск­ни­ков - И. Алек­сид­зе, И.И. Ар­ба­тов, М. В. Бау­эр, С. Вир­са­лад­зе, Е. Гва­ра­мад­зе, К. На­да­реи­шви­ли, Т. Ча­бу­киа­ни, Е. Чи­к­ва­ид­зе, а так­же ос­но­во­по­лож­ни­ки современного клас­сического тан­ца Гру­зии В. Ча­бу­киа­ни и Н. Ра­ми­шви­ли.

В конце XIX - начале XX веков боль­шое вни­ма­ние уде­ля­лось и раз­ви­тию национальной хо­рео­гра­фии. В Тиф­ли­се, Ку­таи­си, Ба­ту­ми ор­га­ни­зо­вы­ва­лись кол­лек­ти­вы, про­па­ган­ди­ро­вав­шие грузинский народный та­нец, а так­же сту­дии (под руководством А. Алек­сид­зе, 1902-1934 годы, и другие). На­чи­ная с пер­вых по­пы­ток хо­рео­гра­фической ин­тер­пре­та­ции про­из­ве­де­ний грузинской литературы («жи­вые кар­ти­ны» по ил­лю­ст­ра­ци­ям М. Зи­чи к по­эме «Ви­тязь в тиг­ро­вой шку­ре» Ш. Рус­та­ве­ли, 1896 год, и другие) оп­ре­де­ли­лась спе­ци­фи­ка ба­лет­но­го искусства Грузии: в сю­же­ти­ке - опо­ра на национальную ис­то­рию, литературу и фольк­лор, в сти­ли­сти­ке - на народный та­нец. Ста­нов­ле­ние грузинской ком­по­зи­тор­ской шко­лы спо­соб­ст­во­ва­ло соз­да­нию ка­но­нических об­раз­цов сти­ля национальной хо­рео­гра­фии, чья профессиональная ос­но­ва за­кла­ды­ва­лась в ба­лет­ных сце­нах пер­вых грузинских опер, соз­дан­ных М. Ба­лан­чи­вад­зе, Д. Ара­ки­шви­ли, З. Па­лиа­шви­ли, В. До­лид­зе. Пер­вый грузинский ба­летмейстер Д. Джав­ри­шви­ли мас­тер­ски впле­тал эле­мен­ты народной хо­рео­гра­фии в музыкальную струк­ту­ру национальных опер, где она ес­те­ст­вен­но со­че­та­лась с сим­фо­нической му­зы­кой. Пер­вая грузинская ба­лет­ная му­зы­ка бы­ла на­пи­са­на Т. Вах­ва­хи­шви­ли («Иран­ская пан­то­ми­ма», 1917 год; «Ав­га­роз», 1918 год; «Празд­ник Дио­ни­са», 1919 год; «Зе­лье люб­ви», 1920 год).

В 1921-1922 годы ба­лет­ную труп­пу Тиф­лис­ско­го те­ат­ра воз­глав­лял М.М. Морд­кин, здесь ра­бо­та­ли хо­рео­гра­фы М.Г. Дыс­ков­ский, М.Ф. Мои­се­ев, С.Н. Сер­ге­ев, И.И. Ар­ба­тов, ста­вив­шие главным образом клас­сический ре­пер­ту­ар. В 1927 году Л.И. Лу­кин соз­дал ори­ги­наль­ный ба­лет «Кар­мен­си­та» на сю­жет опе­ры Ж. Би­зе «Кар­мен». В 1929 году в ре­пер­туа­ре те­ат­ра поя­вил­ся пер­вый советский ба­лет - «Крас­ный мак» Р.М. Гли­эра в по­ста­нов­ке В.И. Ца­п­ли­на. В 1936 году В. Ча­бу­киа­ни по­ста­вил ге­рои­ко-ро­ман­тический ба­лет на музыку А. Ба­лан­чи­вад­зе «Мзе­ча­бу­ки» («Юно­ша-солн­це»; во 2-й редакции в ГАТОБ шёл под названием «Серд­це гор», 1938 год), дос­тиг­нув но­вой сте­пе­ни вы­ра­зи­тель­но­сти в ор­га­нич­ном со­еди­не­нии народной и клас­сической хо­рео­гра­фии. В 1938 году был по­став­лен пер­вый грузинский ба­лет на современную те­му - «Мал­та­к­ва» Ш. Так­та­ки­шви­ли (ба­лет­мей­сте­ры Д. Джав­ри­шви­ли и В. К. Лит­ви­нен­ко). В 1941-1973 годы в Тбилиси Ча­бу­киа­ни воз­глав­лял ба­лет­ную труп­пу Те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та имени З.П. Па­лиа­шви­ли, раз­ви­вая по­лу­чен­ный опыт в спек­так­лях, став­ших клас­си­кой советского ба­лет­но­го те­ат­ра: «Лау­рен­сия» А. А. Крей­на (1948), «Отел­ло» А. Ма­ча­ва­риа­ни (1957) и другие.

Од­но­вре­мен­но со ста­нов­ле­ни­ем клас­сического ба­ле­та про­дол­жал раз­ви­вать­ся народный та­нец. В 1945 году был соз­дан Государственный ака­де­мический ан­самбль народного тан­ца (ны­не Грузинский национальный ба­лет). У его ис­то­ков стоя­ли бывшие клас­сические тан­цов­щи­ки Н. Ра­ми­шви­ли и И. Су­хи­шви­ли, сле­до­вав­шие эс­т­рад­но-фольк­лор­ной кон­цеп­ции национального тан­ца. По об­раз­цу это­го ан­самб­ля в даль­ней­шем бы­ли соз­да­ны и другие кол­лек­ти­вы: Ан­самбль пес­ни и пля­ски Грузии (ру­ко­во­ди­тель Г. Ба­крад­зе, хо­рео­граф Б. Да­рах­ве­лид­зе), «Рус­та­ви» (ру­ко­во­ди­тель А. Эр­ко­маи­шви­ли, хо­рео­граф Р. Чо­хо­не­лид­зе), тан­це­валь­ные кол­лек­ти­вы в Ку­таи­си, Ба­ту­ми и другие. Сре­ди вы­даю­щих­ся ис­пол­ни­те­лей народного тан­ца: И. До­ла­бе­рид­зе, В. Гу­на­шви­ли, Н. Кир­ва­лид­зе, П. Ко­ба­лад­зе, П. Су­ла­бе­рид­зе.

С конца 1960-х годов в ба­лет­ном искусстве Грузии на­чал­ся по­сте­пен­ный от­ход от эт­но­гра­фических прин­ци­пов в поль­зу об­ще­ми­ро­вых тен­ден­ций. Мо­ло­дые ба­лет­мей­сте­ры про­бо­ва­ли се­бя в хо­рео­гра­фическом сим­фо­низ­ме, ма­лых фор­мах, ис­поль­зо­ва­ли в сво­их по­ста­нов­ках эле­мен­ты тан­ца мо­дерн и другие. Од­ним из са­мых яр­ких пред­ста­ви­те­лей по­ко­ле­ния стал хо­рео­граф Г. Алек­сид­зе (с 1972 года главный ба­летмейстер Те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та имени Па­лиа­шви­ли, Тбилиси). Уче­ник А.М. Мес­се­ре­ра и Ф.В. Ло­пу­хо­ва, он ис­пы­тал влия­ние Дж. Ба­лан­чи­на (га­ст­ро­ли «Нью-Йорк си­ти бал­ле» под руководством Ба­лан­чи­на про­хо­ди­ли в Тби­ли­си в 1962 и 1972 годы). От­да­вая долж­ное народной хо­рео­гра­фии, Алек­сид­зе со­вре­мен­но пе­ре­ос­мыс­ли­вал её, вы­де­ляя об­ще­чело­ве­че­ские чер­ты национальной пла­сти­ки. В эпо­ху так называемого ин­ст­ру­мен­таль­но­го тан­ца, хо­рео­гра­фического кон­цеп­туа­лиз­ма про­явил­ся ис­пол­ни­тель­ский та­лант И. Джан­дие­ри, М. Ма­ха­рад­зе, Н. Ма­ха­те­ли и других.

Кри­зис конца 1980-1990-х годов вы­ну­дил многих хо­рео­гра­фов и тан­цов­щи­ков по­ки­нуть стра­ну. В то же вре­мя вы­пу­ск­ни­ки Тби­лис­ско­го хо­рео­графического училища вы­ве­ли грузинскую ба­лет­ную шко­лу на ми­ро­вую аре­ну: Н. Ана­ниа­шви­ли (с 2004 года художественный руководитель ба­лет­ной труп­пы Те­ат­ра оперы и балета имени Па­лиа­шви­ли), И.А. Зе­лен­ский, И. Ни­о­рад­зе, Д. Ма­ха­те­ли и другие. На ру­бе­же XX-XXI веков связь клас­сического ба­ле­та с национальной хо­рео­гра­фи­ей ос­лаб­ла. Ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ют пре­имущественно русская и советская клас­си­ка, а так­же ба­ле­ты Дж. Ба­лан­чина, К. Мак­мил­ла­на, Дж. Роб­бин­са, Т. Ма­кин­тай­ра и других.

Те­атр

Об ан­тич­ных ис­то­ках те­ат­раль­ной куль­ту­ры Грузии сви­де­тель­ст­ву­ют ар­хео­ло­гические на­ход­ки: гем­мы, ка­меи с изо­бра­же­ни­ем те­ат­раль­ных ма­сок, брон­зо­вые и тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки тан­цо­ров и му­зы­кан­тов. Древ­ней­шие те­ат­раль­ные зда­ния об­на­ру­же­ны на тер­ри­то­рии Ку­таи­си, Ап­са­ры, Го­нио, Мцхе­ты, Ва­ни, Пи­цун­ды, а так­же в скаль­ном го­ро­ди­ще Уп­лис­ци­хе (ан­тич­ный те­атр III-II веков до нашей эры с со­хра­нив­шей­ся сце­ной, ор­хе­ст­рой и мес­та­ми для зри­те­лей). Эле­мен­ты язы­че­ских куль­тов от­ра­зи­лись в народном те­ат­ре ма­сок бе­ри­као­ба и в мас­со­вых кар­на­валь­ных празд­не­ст­вах кее­но­ба. В сред­ние ве­ка в кру­гу вер­хов­ной зна­ти воз­ник те­атр са­хио­ба, с XII века раз­ви­вав­ший­ся в тес­ной взаи­мо­свя­зи с грузинской литературой. В середине XIV века за­ро­ди­лись цер­ков­ные те­атр и дра­ма, схо­жие со средневековой ре­лигиозной мис­те­ри­ей. В XIV-XVII века ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла народная дра­ма («Зви­ад Лоб­жа­нид­зе», «Шав­ле­го» и другие). С от­кры­ти­ем в Тби­ли­си (1756) и Те­ла­ви (1788) ду­хов­ных се­ми­на­рий стал раз­ви­вать­ся школь­ный те­атр, од­ним из вид­ных пред­ста­ви­те­лей ко­то­ро­го был ру­ко­во­ди­тель Те­лав­ской се­ми­на­рии Да­вид-рек­тор. В 1790-х годах при дво­ре ца­ря Ирак­лия II был соз­дан пер­вый свет­ский те­атр во гла­ве с дра­ма­тур­гом Г. Ава­ли­шви­ли, ста­вив­шим собств. пье­сы («Царь Тей­му­раз»), а так­же про­из­ве­дения Д. Чо­ло­ка­шви­ли («Ифи­ге­ния»), пе­ре­во­ды А.П. Су­ма­ро­ко­ва и других русских ав­то­ров. Про­дол­жа­лась дея­тель­ность те­ат­ра са­хио­ба, ко­то­рый в эти го­ды воз­глав­лял ак­тёр Д. Ма­ча­бе­ли. Од­на­ко в 1795 году, во вре­мя ту­рец­ко­го на­бе­га, все ак­тё­ры са­хио­ба по­гиб­ли, что ото­дви­ну­ло соз­да­ние пер­во­го профессионального те­ат­ра в Грузии на несколько де­ся­ти­ле­тий.

Со­при­ча­ст­ность об­ще­ев­ро­пей­ским куль­тур­ным про­цес­сам по­сле при­сое­ди­не­ния Грузии к Рос­сии (1801) да­ла но­вый им­пульс раз­ви­тию сце­нического искусства. По­все­ме­ст­но воз­ни­ка­ли лю­би­тель­ские труп­пы (в Тиф­ли­се - под руководством А. Чав­ча­вад­зе, М. Ор­бе­лиа­ни и В. Джам­ба­кур-Ор­бе­лиа­ни; в Го­ри - под руководством Д. Мег­ви­не­ту­ху­це­си, и других), вклю­чав­шие в свой ре­пер­ту­ар русскую, ев­ропейскую и национальную дра­ма­тур­гию. Су­ще­ст­во­ва­ли так­же кре­по­ст­ные те­ат­раль­ные и музыкальные кол­лек­ти­вы в Ку­таи­си и Озур­ге­ти. В 1845 году в Тиф­ли­се был ос­но­ван пер­вый профессиональный русский те­атр. Ру­си­фи­ка­тор­ская по­ли­ти­ка им­пер­ских на­мест­ни­ков вся­че­ски про­ти­во­стоя­ла соз­да­нию грузинского профессионального те­ат­ра. Тем не ме­нее он всё же поя­вил­ся в 1850 году, его ос­но­во­по­лож­ни­ком стал дра­ма­тург Г. Эри­ста­ви. Раз­ви­ва­ясь в од­ном на­прав­ле­нии с русской те­ат­раль­ной куль­ту­рой, грузинский те­атр из­брал реа­ли­стическую сти­ли­сти­ку. В то же вре­мя Эри­ста­ви и дра­ма­тур­ги его шко­лы (З. Ан­то­нов, И. Ке­ре­се­лид­зе) воз­ро­ди­ли мно­го­ве­ко­вые тра­ди­ции народного те­ат­ра бе­ри­као­ба, ут­вер­ди­ли на сце­не син­тез пес­ни и тан­ца, реа­би­ли­ти­ро­ва­ли разговорный язык. У ис­то­ков грузинской ак­тёр­ской шко­лы стоя­ли Н. Уз­над­зе, Г. Два­над­зе, Г. Джа­па­рид­зе, А. Мей­па­риа­ни. Бы­ли за­ло­же­ны ос­но­вы грузинской те­ат­раль­ной кри­ти­ки (М. Ту­ма­ни­шви­ли). В 1856 году по рас­по­ря­же­нию пра­ви­тель­ст­ва те­атр, сыг­рав­ший су­ще­ст­вен­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии нац. са­мо­соз­на­ния, за­кры­ли. Под влия­ни­ем де­мо­кра­тич. идей пи­са­те­ли И. Чав­ча­вад­зе и А. Це­ре­те­ли вос­соз­да­ли проф. кол­лек­ти­вы в 1879 году в Тиф­ли­се, а год спус­тя в Ку­таи­си. Национальный ре­пер­ту­ар по­пол­нил­ся пье­са­ми А. Ца­га­ре­ли, А. Каз­бе­ги, Р. Эри­ста­ви. Вла­сти­те­ля­ми дум ста­ли ак­тё­ры но­во­го по­ко­ле­ния: В. Аба­шид­зе, В. Алек­си-Мес­хи­шви­ли, Н. Га­бу­ния, М. Са­па­ро­ва-Аба­шид­зе, К. Мес­хи, Е. Чер­ке­зи­шви­ли и другие. В 1880-1890-х годах в ре­пер­ту­ар грузинских те­ат­ров во­шли пье­сы русских и за­ру­беж­ных клас­си­ков (в том числе А.Н. Ост­ров­ско­го в пе­ре­во­де Ца­га­ре­ли и У. Шек­спи­ра в пе­ре­во­де И. Ма­ча­бе­ли). Тео­ре­тические ра­бо­ты по тех­ни­ке ак­тёр­ско­го искусства ос­та­вил В. Аба­шид­зе, уч­ре­див­ший и ре­дак­ти­ро­вав­ший пер­вую грузинскую те­ат­раль­ную газету «Те­ат­ри» (1885). Ак­тёр­ское искусство Грузии эво­лю­цио­ни­ро­ва­ло под воз­дей­ст­ви­ем литературы и дра­ма­тур­гии ру­бе­жа XIX-XX веков: сце­ническое во­пло­ще­ние про­из­ве­де­ний Э. Ни­но­шви­ли, Ва­жа Пша­ве­лы, Д. Клдиа­шви­ли тре­бо­ва­ло бо­лее тон­кой пси­хо­ло­гической иг­ры, при­сталь­но­го вни­ма­ния к внутреннему ми­ру ге­роя на фо­не со­ци­аль­ных пе­ри­пе­тий.

В начале XX века в бур­но раз­ви­ваю­щих­ся го­ро­дах (Тиф­ли­се, Ку­таи­си, Ба­ту­ми) соз­да­ва­лись мно­го­численные лю­би­тель­ские круж­ки и народные те­ат­ры, в по­ста­нов­ках ко­то­рых от­кры­то зву­ча­ли мо­ти­вы со­ци­аль­но­го про­тес­та. Ре­во­люционные на­строе­ния под­дер­жи­ва­ли и пье­сы Ш. Да­диа­ни, Н. На­ка­шид­зе. На­ря­ду с этим тра­ди­ции пси­хо­ло­гического те­ат­ра про­дол­жи­ли по­ста­нов­ки пьес А.П. Че­хо­ва. На лю­би­тель­ских сце­нах и в народных кол­лек­ти­вах вос­пи­ты­ва­лись бу­ду­щие мас­те­ра грузинского те­ат­ра и ки­но: А. Хо­ра­ва, М. Чиа­у­ре­ли, У. Чхе­ид­зе, К. Мард­жа­ни­шви­ли. В пер­вые го­ды советской вла­сти те­атр стал ору­ди­ем про­па­ган­ды, а за­тем и фак­то­ром по­вы­ше­ния куль­тур­но­го уров­ня на­ро­да. В 1920-х годах от­кры­лись но­вые те­ат­ры в Ку­таи­си, Ба­ту­ми, Су­ху­ми, Чиа­ту­ре, Го­ри, Цхин­ва­ли, Зу­гди­ди, Ма­ха­рад­зе (ны­не Се­на­ки), Ахал­ци­хе. В 1921 году в Тиф­ли­се был соз­дан Грузинский те­атр имени Ш. Рус­та­ве­ли; вско­ре по­я­вил­ся Те­атр музыкальной ко­ме­дии, государственный ста­тус и но­вые по­ме­ще­ния по­лу­чи­ли Русский дра­ма­тический те­атр имени А.С. Гри­бое­до­ва и Армянский дра­ма­тический те­атр имени С. Шау­мя­на. Эпо­халь­ные пе­ре­ме­ны под­го­то­ви­ли поч­ву для но­ва­тор­ской дея­тель­но­сти Мард­жа­ни­шви­ли и А. Ах­ме­те­ли, на­ме­тив­ших при­ори­тет­ные на­прав­ле­ния национального сце­нического искусства. В 1922 году Мард­жа­ни­шви­ли воз­главил Те­атр имени Ш. Рус­та­ве­ли. От­дав дань ге­рои­ко-ре­во­люционному па­фо­су пер­вых лет (в ис­то­рию советского те­ат­ра во­шёл спек­такль «Ове­чий ис­точ­ник» Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо, 1922 год), он по­сте­пен­но скло­нял­ся к боль­шей ка­мер­но­сти сце­нического дей­ст­ва, пси­хо­ло­гической глу­би­не. Со­еди­нив опыт русской пси­хо­ло­гической шко­лы с ха­рак­тер­ны­ми чер­та­ми национального ис­пол­ни­тель­ст­ва - обо­ст­рён­ной эмо­цио­наль­но­стью и чув­ст­вом фор­мы, Мард­жа­ни­шви­ли вос­пи­тал плея­ду ак­тё­ров, на многие де­ся­ти­ле­тия оп­ре­де­лив­ших ли­цо грузинского те­ат­ра: В. Анд­жа­па­ри­д­зе, Т. Чав­ча­вад­зе, А. Ва­сад­зе, Ш. Гам­ба­шид­зе, Н. Го­ци­рид­зе, А. Жор­жо­лиа­ни и других. Ах­ме­те­ли, воз­гла­вив­ший Те­атр имени Ш. Рус­та­ве­ли в 1926 году, на­сле­до­вал ге­рои­ко-ро­ман­тической тра­ди­ции с её яр­кой зре­лищ­но­стью, пла­стич­но­стью мас­со­вых сцен; Мард­жа­ни­шви­ли же соз­дал в 1928 году в Ку­таи­си но­вый те­атр (в 1930 году пе­ре­ве­дён в Тиф­лис, с 1933 года но­сит имя сво­его ос­но­ва­те­ля), чьи спек­так­ли от­ли­ча­ли уг­луб­лён­ный пси­хо­ло­гизм и сдер­жан­ность фор­мы. Эти два на­прав­ле­ния ос­та­ют­ся ве­ду­щи­ми для грузинского сце­нического искусства вплоть до начала XXI века.

В 1930-х годах многие дея­те­ли грузинского те­ат­ра, в том числе А. Ах­ме­те­ли, под­верг­лись ре­прес­си­ям. Ме­ж­ду тем имен­но в это вре­мя рас­кры­лось да­ро­ва­ние ак­тё­ров С. За­ка­ри­ад­зе, С. Та­каи­шви­ли, В. Год­зиа­шви­ли, Г. Шав­гу­лид­зе, А. Кван­та­лиа­ни, Т. Цу­лу­кид­зе, П. Ко­ба­хид­зе и других. В 1939-1946 годы од­ну из мас­тер­ских Те­ат­раль­но­го института имени Ш. Рус­та­ве­ли воз­глав­лял Г.А. Тов­сто­но­гов, объ­е­ди­нив­ший та­лант­ли­вую мо­ло­дёжь: Т. Абу­лад­зе, Л. Ио­се­лиа­ни, С. Кан­че­ли, Е. Кип­шид­зе, Р. Чхе­ид­зе, М. Ту­ма­ни­шви­ли и других. В 1950-1960-х годах в грузинском те­ат­ре на­ме­ти­лись но­вые тен­ден­ции. Но­вая ма­не­ра мо­ло­дой ре­жис­су­ры убе­ж­да­ла не столь­ко под­чёрк­ну­той те­ат­раль­но­стью приё­мов и национальным ко­ло­ритом, сколь­ко пси­хо­ло­гической точ­но­стью и глу­бо­ким про­ник­но­ве­ни­ем в об­раз, уме­ни­ем рас­крыть всю слож­ность че­ло­ве­че­ских от­но­ше­ний. Один из са­мых яр­ких пред­ста­ви­те­лей по­ко­ле­ния, Ту­ма­ни­шви­ли ока­зал­ся та­лант­ли­вым пе­да­го­гом. Сре­ди его уче­ни­ков - круп­ней­шие пред­ста­ви­те­ли грузинской ре­жис­су­ры конца XX - начале XXI веков Р. Сту­руа и Т. Чхе­ид­зе. В современных трак­тов­ках клас­си­ки Сту­руа опи­ра­ет­ся на дос­ти­же­ния не толь­ко грузинского, но и все­го ми­ро­во­го сце­нического искусства (при­ёмы эпического те­ат­ра Б. Брех­та, те­ат­ра аб­сур­да и другие). В от­ли­чие от эпического те­ат­ра Сту­руа, те­атр Чхе­ид­зе - пси­хо­ло­ги­че­ский, ин­тел­лек­ту­аль­ный. Важ­ней­шей сто­ро­ной те­ат­раль­но­го дей­ст­ва оба ре­жис­сё­ра при­зна­ют сце­но­гра­фию; с ни­ми со­труд­ни­ча­ют ху­дож­ни­ки Г. Алек­си-Мес­хи­шви­ли, О. Ко­ча­кид­зе, А.Н. Сло­вин­ский, Ю. Чи­к­ва­ид­зе.

Сре­ди за­мет­ных яв­ле­ний те­ат­раль­ной жиз­ни Грузии: соз­дан­ный Г. Лорд­ки­па­нид­зе в городе Рус­та­ви мо­ло­дёж­ный те­атр (1973); ор­га­ни­зо­ван­ный в 1981 году Р. Габ­ри­ад­зе уни­каль­ный Тби­лис­ский те­атр ма­рио­не­ток (ны­не Те­атр-сту­дия Ре­зо Габ­ри­ад­зе); Те­атр ки­но­ак­тё­ра, ос­но­ван­ный в 1975 году М. Ту­ма­ни­шви­ли (с 1996 года труп­пу воз­глав­ля­ет Г. Мар­гве­ла­шви­ли, чья по­ста­нов­ка в 2006 году «Виш­нё­во­го са­да» А.П. Че­хо­ва ста­ла од­ной из са­мых яр­ких пре­мьер 2000-х года).

Ки­но Пер­вые ки­но­по­ка­зы в Грузии со­стоя­лись в Тиф­ли­се 16.11.1896 года, но го­дом ро­ж­де­ния грузинского ки­не­ма­то­гра­фа счи­та­ет­ся 1912 год, ко­гда В. Ама­шу­ке­ли снял пер­вый до­ку­мен­таль­ный пол­но­мет­раж­ный фильм - «Пу­те­ше­ст­вие Ака­кия Це­ре­те­ли в Ра­ча-Леч­ху­ми». В 1916 году А. Цу­цу­на­ва по­ста­вил пер­вый пол­но­мет­раж­ный иг­ро­вой фильм - «Хри­сти­нэ» (по од­но­имённой по­вес­ти Э. Ни­но­шви­ли). В 1921 году при Нар­ком­про­се Грузинской ССР ор­га­ни­зо­ва­на ки­но­сек­ция (с 1923 года Гос­кин­пром Грузии, с 1938 года Тби­лис­ская ки­но­сту­дия, с 1953 года «Гру­зия-фильм»). Пер­вый советский фильм - «Ар­сен Джорд­жиа­шви­ли» (1921, режиссер И. Пе­ре­стиа­ни). В 1923 году Пе­ре­стиа­ни по­ста­вил луч­ший при­клю­ченческий фильм советского не­мо­го ки­но - «Крас­ные дья­во­ля­та». В этот пе­ри­од в основном эк­ра­ни­зи­ро­ва­лись про­из­ве­де­ния грузинских клас­си­ков, по­свя­щён­ные ге­ро­ическим стра­ни­цам ис­то­рии: «Су­рам­ская кре­пость» Пе­ре­стиа­ни (по Д. Чон­ка­д­зе, 1923), «У по­зор­но­го стол­ба» А. Бек-На­за­ро­ва (по А. Каз­бе­ги, 1924), «Кто ви­но­ват?» Цу­цу­на­вы (по Н. На­ка­шид­зе, 1925). Од­ним из луч­ших в советском ки­но 1920-х годов был фильм Н. Шен­ге­лая «Эли­со» (1928) (смотреть Шен­ге­лая). Ху­дожественно-до­ку­мен­таль­ный фильм «Соль Сва­не­тии» («Джим Шван­те») М.К. Ка­ла­то­зо­ва (1930), став­ший со­бы­ти­ем куль­тур­ной жиз­ни рес­пуб­ли­ки, от­ли­чал­ся но­ва­тор­ским ме­то­дом съём­ки и мон­та­жа, но­вым под­хо­дом к изо­бра­же­нию борь­бы че­ло­ве­ка с при­ро­дой. Пер­вые грузинские зву­ко­вые филь­мы - «Ша­кир» Л. Эса­киа (1932), «По­след­ний мас­ка­рад» М. Чиа­у­ре­ли (1934). Тра­ди­ция грузинской ки­но­ко­ме­дии, за­ро­див­шая­ся во 2-й половине 1920-х годов («Ма­че­ха Са­ма­ни­шви­ли» К. Мард­жа­ни­шви­ли и З. Бе­ри­шви­ли, «Ха­ну­ма» Цу­цу­на­вы, оба 1927), по­лу­чи­ла яр­кое про­дол­же­ние в филь­ме Д. Рон­де­ли «По­те­рян­ный рай» (1938). Ве­ду­щие грузинские ре­жис­сё­ры об­ра­ща­лись и к ре­во­люционной те­ме: «Два­дцать шесть ко­мис­са­ров» Н. Шен­ге­лая (1933), «Ар­сен» Чиа­у­ре­ли и «Да­ри­ко» С. До­лид­зе (оба 1937). Од­ним из зна­чительных филь­мов пе­рио­да Великой Отечественной вой­ны ста­ла эпо­пея «Ге­ор­гий Саа­ка­дзе» (1942-1943 годы, режиссер Чиа­у­ре­ли; Государственная премия СССР, 1943 года, 1946 года), по­доб­но многим советским филь­мам ис­торического жан­ра ино­ска­за­тель­но по­ве­ст­во­вав­шая о со­временных реа­ли­ях.

С середины 1930-х годов ве­дёт свою ис­то­рию грузинское ани­мационное ки­но: «Ар­го­нав­ты» (1936), «Прой­до­ха» (1937), «Чио­ра» (1939) В. Муд­жи­ри, и другие.

В середине 1950-х годов, в эпо­ху «от­те­пе­ли», зая­ви­ло о се­бе но­вое по­ко­ле­ние ре­жис­сё­ров. В 1955 году Т. Абу­лад­зе и Р. Чхе­ид­зе по­ста­ви­ли фильм «Лурд­жа Ма­гда­ны» (премия Мкф в Кан­не и другие), от­крыв­ший для ми­ро­во­го зри­те­ля но­вый, ра­нее поч­ти не из­вест­ный за пре­де­ла­ми рес­пуб­ли­ки ки­не­ма­то­граф. 1960-1970-е годы - один из са­мых пло­до­твор­ных пе­рио­дов в ис­то­рии грузинского ки­но, ко­гда оно дос­тиг­ло ис­клю­чительного раз­но­об­ра­зия, рас­кры­лись та­лан­ты ре­жис­сё­ров Г. и Э. Шен­ге­лая, О. Ио­се­лиа­ни, Л. Го­го­бе­рид­зе («Ко­гда за­цвёл мин­даль», 1973 год; «Не­сколь­ко ин­тер­вью по лич­ным во­про­сам», 1979 год, Государственная премия СССР, 1980 года) и другие. Уни­каль­ным яв­ле­ни­ем, по­лу­чив­шим ши­ро­кое ме­ж­ду­народное при­зна­ние, ста­ли грузинские ко­рот­ко­мет­раж­ные филь­мы с их от­то­чен­ной прит­че­вой фор­мой, иро­нич­ной муд­ро­стью и национальным ко­ло­ри­том, па­ра­док­саль­но, но яр­ко от­те­няю­щим не­пре­хо­дя­щие об­ще­че­ло­ве­че­ские те­мы: «Свадь­ба» (1965, режиссер М. Ко­ба­хид­зе), «Кув­шин» (1970, режиссер И. Кви­ри­кад­зе), «Ба­боч­ка» (1979, ре­жис­сё­ры Н. Не­но­ва и Г. Цу­лая) и другие. Зна­чительный вклад в раз­ви­тие до­ку­мен­таль­но­го ки­но Грузии вне­сли ре­жис­сё­ры Г. Аса­тиа­ни («Раз­но­этаж­ная Аме­ри­ка», 1961; «Ал­жир­ский днев­ник», 1964; «Мюн­хен 25 лет спус­тя», 1969), Г. Чу­баб­рия («Бе­лый Торг­вай», 1969; «Бе­лая сказ­ка», 1972; «В ог­не за­ка­лён­ные», 1980). За­чи­на­те­ля­ми на­учно-по­пу­ляр­но­го ки­но Грузии ста­ли Д. Аба­шид­зе и Н. Жу­жу­над­зе («Гру­зин­ский чай», 1939; «Удар по об­ла­кам», 1961; «Воз­вра­ще­ние в мир зву­ков», 1965, и другие). Сре­ди ани­мационных филь­мов это­го пе­рио­да: «Джа­фа­ра» (1951), «Вра­ж­да» (1959) А. Хин­ти­бид­зе; «Нар­цисс» (1964), «О, мо­да, мо­да!» (1968), «Фан­та­зия» (1979) В. Бах­тад­зе.

В 1984 году Т. Абу­лад­зе по­ста­вил фильм «По­кая­ние» (вы­шел на эк­ра­ны в 1987 году; премия Мкф в Кан­не) - мас­штаб­ную ки­но­прит­чу, став­шую сим­во­лом не толь­ко ко­рен­ных пе­ре­мен в советском ки­не­ма­то­гра­фе, но пе­ре­ло­ма в ис­то­рии стра­ны. Сре­ди ве­ду­щих ре­жис­сё­ров 1980-1990-х годов: А. Рех­виа­шви­ли («Гру­зин­ская хро­ни­ка ХIХ ве­ка», 1979; «При­бли­же­ние», 1990; «Зем­ля обе­то­ван­ная. Воз­вра­ще­ние», 2000); Т. Баб­луа­ни («Пе­ре­лёт во­робь­ёв», 1980; «Солн­це не­спя­щих», 1992, премия Мкф в Бер­ли­не); И. Кви­ри­кад­зе («Пло­вец», 1982; «Слё­зы Дон Жуа­на», 1989; «Пу­те­ше­ст­вие то­ва­ри­ща Ста­ли­на в Аф­ри­ку», 1991); Н. Джорд­жад­зе («Ро­бин­зо­на­да, или Мой анг­лий­ский де­душ­ка», 1987, премия Мкф в Кан­не), «Ты­ся­ча и один ре­цепт влюб­лён­но­го ку­ли­на­ра» (1996, премия Мкф в Кар­ло­ви-Ва­ри; «Ле­то, или 27 по­те­рян­ных по­це­лу­ев», 2000). Пре­одо­ле­вая кри­зис на­ча­ла 1990-х годов, на ру­бе­же XX-XXI веков тра­ди­ции грузинского ки­но­ис­кус­ст­ва про­дол­жа­ет но­вое по­ко­ле­ние ре­жис­сё­ров: Л. За­ка­реи­шви­ли («Они», 1992; «Тби­ли­си, Тби­ли­си», 2005); Г. Чко­ния («Аз­бу­ка ви­де­ния», 1994; «Псев­до­мор­фо­за», 2003); Л. Тут­бе­рид­зе («Те­ни про­шло­го», 1995; «Про­гул­ки в Ка­ра­бах», 2005); Л. Анд­жа­па­рид­зе («Двой­ное ли­цо», 1997; «Есть та­кая стра­на», 2003); Г. Баб­луа­ни («Три­на­дцать», 2005, премия Мкф в Ве­не­ции).

С 2000 года в Тби­ли­си про­во­дит­ся еже­год­ный Ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь.

Цирк

Из­дав­на грузинские ко­ме­ди­ан­ты (му­шу­ти) вклю­ча­ли в свои вы­сту­п­ле­ния эле­мен­ты ак­ро­ба­ти­ки, ат­ле­ти­ку, жонг­ли­ро­ва­ние, эк­ви­либ­ри­сти­ку. Осо­бой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись на­езд­ни­ки. На фор­ми­ро­ва­ние цир­ко­во­го искусства Грузии ока­за­ли влия­ние га­ст­ро­ли русских цир­ко­вых трупп, в том числе братьев Ни­ки­ти­ных. В 1914 году ан­тре­пре­нёр П.М. Еси­ков­ский по­стро­ил в Тиф­ли­се ка­мен­ное зда­ние цир­ка, c середины 1920-х годов в нём по­ме­щал­ся государственный цирк. Здесь, в ча­ст­но­сти, ра­бо­та­ли братья Тан­ти, пер­вые цир­ко­вые ар­ти­сты Грузии, удо­сто­ен­ные зва­ния заслуженных артистов Грузинской ССР (1925). В 1930 году ди­рек­то­ром стал Р. Гам­са­хур­диа; под его ру­ко­во­дством в 1940 году бы­ло вы­строе­но но­вое зда­ние цир­ка, в ко­то­ром в раз­ные го­ды вы­сту­па­ли кло­ун-дрес­си­ров­щик А. Цхо­ме­лид­зе, эк­ви­либ­ри­сты Го­ляд­зе, жонг­лё­ры Ла­ла­шви­ли, си­ло­вые ак­ро­ба­ты Гар­се­ва­ни­шви­ли. В 1994 году Тби­лис­ский цирк при­ва­ти­зи­ро­ван. Так­же су­ще­ст­ву­ет цир­ко­вой кол­лек­тив в Ба­ту­ми, где пер­вый ста­цио­нар­ный цирк по­стро­ен в 1925 году.

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