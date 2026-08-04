ГРУЗИЯ
ГРУЗИЯ (Сакартвело) - государство в центральной и западной части Закавказья.
Общие сведения
Площадь 69,7 тысяч км2. Население 4,4 миллиона человек ((2006, оценка); 4,1 миллиона человек (2002 год, перепись; без Абхазии и Южной Осетии, где перепись не проводилась)). Столица - Тбилиси. Официальный язык - грузинский. Денежная единица - лари. Формально выделяется 66 административных районов. Операции над абзацем:
Грузия - член ООН (1992), ОБСЕ (1992), МВФ (1992), МБРР (1992), Организации черноморского экономического сотрудничества (1992), СНГ (1993), Совета Европы (1999), ВТО (2000).
Государственный строй
Грузия - унитарное государство. Конституция принята 24.8.1995 года. Форма правления - президентская республика.
Глава государства и исполнительной власти - президент, избираемый на 5 лет всеобщим прямым тайным голосованием (с правом одного переизбрания). Президентом может быть избран гражданин Грузии по рождению, достигший 35 лет, проживший в Грузии не менее 15 лет и ко дню назначения выборов проживающий в Грузии.
Высший законодательный орган - двухпалатный парламент. Нижняя палата (235 депутатов) избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 4 года; 150 членов избираются по пропорциональной системе, 85 - по мажоритарной системе. В силу того, что на территории Грузии остаются неурегулированные конфликты, действует только нижняя палата (2007).
Исполнительная власть осуществляет Кабинет министров во главе с премьер-министром. Члены правительства ответственны перед президентом.
В Грузии существует многопартийная система. Основные политические партии: Объединённое национальное движение, Республиканская партия, Союз демократического возрождения, Лейбористская партия Грузии, Союз национальных сил Грузии - консерваторы, Христианско-консервативная партия, Неолиберальная партия и другие.
Природа
Рельеф. Большая часть территории Грузии занимают высокогорья и среднегорья Большого Кавказа (на севере) и Малого Кавказа (на юге), разделённые поясом межгорных впадин. В северной части Грузии протягиваются складчато-глыбовые и складчатые хребты Большого Кавказа - Главный, или Водораздельный, хребет (высшая точка Грузии - гора Шхара, 5068 м) и отходящие от его южного склона Гагрский, Бзыбский, Кодорский, Сванетский, Эгрисский, Лечхумский, Рачинский, Ломисский, Картлийский и другие хребты. В восточной части имеются вулканические конусы (например, гора Казбек), массивы и лавовые плато. Широко развиты альпийские и эрозионные формы рельефа, активны лавинные, селевые, обвально-осыпные и оползневые процессы. Передовые хребты Большого Кавказа, преимущественно в западной части, сильно закарстованы, распространены карстовые полости, в том числе сталактитовая пещера Абрскила (протяжённостью 3 км), пещера Вахушти Багратиони (глубиной свыше 300 м), Новоафонская пещера, карры, воронки и другое.
Простирающийся в центральной части Грузии пояс межгорных впадин представлен аккумулятивными, преимущественно аллювиальными и аллювиально-пролювиальными, равнинами - Колхидской низменностью, Внутреннекартлийской, Нижнекартлийской и Алазанской равнинами. Равнины разделены глыбовой Имеретской возвышенностью и низковысотным структурно-денудационным Иорским плоскогорьем. В юго-западной части Грузия располагаются эрозионно-денудационные хребты Малого Кавказа - Месхетский, Шавшетский, Триалетский и другие, достигающие высоту 2850 м, с развитием ступенчато расположенных поверхностей выравнивания и горно-ледниковых форм рельефа. Крайний юг страны занимает вулканическое Южно-Грузинское нагорье (северная часть Армянского нагорья) высота до 3300 м (гора Диди-Абули), денудационный волнистый рельеф которого осложнён лавовыми плато, цепочками вулканических конусов (Джавахетский хребет), каньонообразными ущельями рек и реликтовыми горно-ледниковыми формами.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория Грузии расположена в пределах Кавказского сегмента Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Её северная часть принадлежит альпийской складчато-покровной системе Большого Кавказа. На границе складчатой системы и расположенного южнее Закавказского массива выделяют Гагра-Джавскую тектоническую зону (в её строении принимают участие вулканогенные и осадочные формации юры и нижнего мела). Вдоль южного склона Большого Кавказа прослеживаются верхнеюрские рифовые известняки. Основание Закавказского массива выступает на поверхность в Дзирульском выступе (Имеретская возвышенность) и образовано метаморфическими комплексами, габбро и кварцевыми диоритами докембрия и осадочными толщами палеозоя, прорванными гранитоидами; перекрыто известняками триаса - нижней части средней юры (аалена), вулканитами байоса, угленосными отложениями бата (средняя юра), красноцветными отложениями верхней юры (в том числе эвапоритами), карбонатными отложениями мела - палеоцена. На Закавказский массив наложены межгорные впадины: Рионская (в основном соответствующая Колхидской низменности) и Северо-Куринская (Внутреннекартлийская, Нижнекартлийская и Алазанская равнины), которые в центральных частях заполнены неоген-четвертичной грубообломочной молассой. В их северных и южных частях находятся глубокие прогибы, сложенные глинами олигоцена - среднего миоцена. Южнее Закавказского массива расположена Аджаро-Триалетская складчатая система Малого Кавказа, образованная вулканогенными и карбонатными породами мела, а также туфогенно-терригенными и вулканогенными породами палеоцена - эоцена. Складчатые системы Большого и Малого Кавказа надвинуты на Закавказский массив и наложенные на него впадины. Южно-Грузинское нагорье сложено позднемиоцен-четвертичными андезитами, базальтами, туфами. Наземный четвертичный вулканизм проявился на севере Грузии (Казбек), а также в Боржомско-Бакурианском районе. Для территории Грузии характерна высокая сейсмичность. Наиболее активные сейсмические участки и области возможных сильных землетрясений расположены на южном склоне Главного, или Водораздельного, хребта и на Южно-Грузинском нагорье.
Важнейшие полезные ископаемые Грузии: руды марганца (уникальное месторождение Чиатурское), меди, свинца и цинка (Маднеульское в районе Болниси, в котором также сосредоточены запасы золота; Мерисский рудный узел на юге Аджарии), мышьяка (Лухумское, Цанское в верховьях реки Риони), нефть (нефтегазоносные районы Притбилисский, Южно-Кахетинский и другие), каменный уголь (месторождение Ткибули-Шаорское), бурый уголь (Ахалцихское), барит и кальцит (Чордское, Кутаисская группа, Маднеульское), бентонит (Гумбрское, Асканское и другие). Также известны месторождения диатомита (Кисатибское в Ахалцихском районе), доломита, талька, серпентинита, гипса, цеолитов, природных строительных материалов (мраморов, известняков, туфов, базальтов, глин, песка и гравия и другого), драгоценных и поделочных камней (агата, обсидиана, аметиста, яшмы, гагата, гранатов и другого).
Климат. Для западной части Грузии (Колхидская низменность) характерен влажный субтропический климат (1200-2800 мм осадков в год) с тёплой, практически безморозной зимой (средняя температура января 3-6 °C) и жарким летом (средняя температура июля 23-24 °C). Умеренно влажный субтропический климат равнин восточной части Грузии характеризуется более холодной зимой (средняя температура января от –2 до 1,5 °С), меньшим количеством осадков (400-800 мм в год). Средняя температура июля 25-26 °С. В горах проявляется высотная климатическая зональность: в высокогорьях средняя температура января снижается до -10 °С и ниже, июля 8-12 °С. Количество осадков на склонах гор, обращённых к Чёрному морю, достигает 2500-3000 мм в год, на внутреннем плато восточной и юго-восточной частей Грузии - 400-800 мм в год. Наибольшей аридностью отличается климат Южно-Грузинского нагорья с холодной малоснежной зимой и прохладным летом.
В пределах Главного, или Водораздельного, хребта, Сванетского и Рачинского хребтов развито современное оледенение горно-долинного типа: известно около 600 ледников общей площади 520 км2, в том числе Лекзири, Цанери, Твибери, Чалаати и другие. Высота фирновой линии 3100-3300 м; отдельные ледники (Лекзири, Чалаати) спускаются до высоты 1900 м.
Внутренние воды. Реки Грузии принадлежат бассейнам Чёрного и Каспийского морей. Основные реки бассейна Каспийского моря - Кура (с притоками Арагви, Иори, Алазани и другими) и Терек. В Чёрное море впадают Риони, Ингури, Кодори, Чорох, Бзыбь и другие. Большинство рек имеет снеговое питание с выраженным весенним половодьем. Реки ледникового питания (верховья и притоки Ингури, Кодори, Риони) полноводны летом. Для рек черноморского побережья Аджарии и северных склонов Месхетского хребта характерны осенне-зимнее половодье и частые дождевые паводки. В Грузии создано свыше 30 ирригационных водохранилищ общим объёмом около 1 км3, ещё 43 водохранилища имеют гидроэнергетическое назначение, крупнейшее из них - Джварское на реке Ингури (1,1 км3).
В Грузии много озёр (тектонических, вулканических, ледниковых, обвальных, карстовых, лагунных, долинных и других); крупнейшие - Паравани (37 км2), Карцахистба (26,6 км2) и Палеостоми (17,3 км2); самые глубокие - Рица (116 м) и Амткел (72-122 м). Грузия богата источниками минеральных и термальных подземных вод, на базе которых организованы многочисленные бальнеологические и горноклиматические курорты (Боржоми, Цхалтубо и другие). Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 63,3 км3, водообеспеченность свыше 12 тысяч м3/человек в год. Для хозяйственных целей ежегодно используется около 5% имеющихся водных ресурсов (из них 59% идёт на нужды сельского хозяйства, 20% - на коммунально-бытовые нужды, 21% потребляют промышленные предприятия).
Почвы, растительный и животный мир. Почвенный покров имеет мозаичную структуру. Краснозёмы и желтозёмы распространены в предгорьях западной части Грузии и в периферических частях Колхидской низменности. Болотные и элювиально-глеевые почвы образуют крупные массивы на Колхидской низменности, где более 130 тысяч га болот осушено и превращено в сельско-хозяйственные угодья. В восточной части пояса межгорных впадин преобладают аллювиальные луговые почвы, на Нижнекартлийской равнине и Иорском плоскогорье - чернозёмы и каштановые почвы. В юго-восточной части Алазанской равнины имеются участки засолённых почв. На выровненных поверхностях Южно-Грузинского нагорья встречаются чернозёмовидные почвы. В нижних частях горных склонов центральной и восточной частей Большого Кавказа сформировались коричневые почвы, в горно-лесном поясе преобладают бурозёмы, под альпийской растительностью - горно-луговые дерновые и дерново-торфянистые почвы. На породах карбонатного состава развиты рендзины.
Флора Грузии насчитывает свыше 4300 видов сосудистых растений, в том числе более 120 видов древесных пород. Много реликтовых и эндемичных для Кавказа видов (сосна пицундская, понтийский и кавказский рододендроны, самшит колхидский, дзельква граболистная и другие). Растительный покров на равнинах и в предгорьях наиболее трансформирован в результате интенсивного хозяйственного освоения. Злаковые и колючекустарниковые степи Иорского плоскогорья, Нижнекартлийской равнины и Южно-Грузинского нагорья преим. замещены пахотными угодьями, виноградниками, плантациями чая и цитрусовых. Леса занимают 40% площади страны (2005). Фрагментарно сохранились заболоченные низинные леса из ольхи бородатой и равнинные влажные леса колхидского типа с вечнозелёным подлеском (в пределах Колхидской низменности), лиановые леса Алазанской равнины, аридные редколесья (фисташка, можжевельники) на Иорском плоскогорье. Наибольшие площади занимают горные леса. В низкогорьях распространены полидоминантные широколиственные (листопадные дубы, граб кавказский, каштан посевной и другие) и буковые леса (из бука восточного). На известняковых склонах западной части Грузии доминируют грабинниковые заросли и дубовые мелколесья. В верхней части горно-лесного пояса на западе Грузии представлены елово-пихтовые леса, а в среднегорьях Малого Кавказа и в восточной части Большого Кавказа до высоты 2300-2500 м - сосняки. На высоте 1800-2500 м развит пояс субальпийских редколесий и кустарниковых зарослей (рододендроны), сменяющихся низкотравными альпийскими лугами, а с 2800 м - гляциально-нивальными ландшафтами.
В фауне Грузии, отличающейся значительным количеством эндемичных видов (в том числе рукокрылых, рептилий, пресноводных рыб и других), сочетаются средиземноморские и центральноазиатские элементы. Из около 100 видов млекопитающих 13 находятся под угрозой исчезновения (например, рысь, благородный олень). В XX веке на территории Грузии полностью исчезли тигр, леопард, полосатая гиена и другие. В горных районах встречаются кавказский и дагестанский туры, серна, безоаровый козёл и другие. Промысловое значение имеют такие лесные виды, как бурый медведь, лесной кот, барсук, кабан, косуля и другие. Из интродуцированных видов распространён енот-полоскун. В составе орнитофауны более 300 видов птиц, в том числе фазан - национальный символ Грузии. В горах Большого Кавказа встречаются кавказский тетерев, кавказский улар и другие эндемичные для Кавказа виды, в высокогорьях Малого Кавказа и на Южно-Грузинском нагорье обитает каспийский улар.
В Грузии созданы 33 охраняемые природные территории общей площадью 290 тысяч га, в том числе Боржомский, Лагодехский, Рицинский заповедники; Тбилисский национальный парк. На территории Сатаплийского заповедника в одноимённой пещере впервые в Азии (1933) были обнаружены окаменелые следы динозавров.
Население
Грузины составляют 83,8% населения Грузии (2002 год, перепись; без Абхазии и Южной Осетии), в том числе мегрелы - 16%, сваны - 2%. Из других этнических групп - азербайджанцы (6,5%), армяне (5,7%), русские (1,5%), езиды (0,4%), греки (0,3%; по оценкам, 2,9%, включая понтийских греков - 2,2%), чеченцы (включая кистов - 0,2%), евреи (0,1%; по оценкам, грузинские евреи составляют 0,2%), ассирийцы (0,1%) и другие. По оценке 2006 года, осетины составляют 3,1%, абхазы - 1,8% населения Грузии.
Естественный прирост незначителен (0,8 на 1000 жителей в 2005 году; 7,9 в 1991 году), сокращается вследствие уменьшения рождаемости (10,7 на 1000 жит. в 2005; 16,6 в 1991) и роста смертности (9,9 на 1000 жит. в 2005; 8,7 в 1991). За 1989-2006 годы население Грузии сократилось с 5,4 до 4,4 миллионов человек. По оценкам, с начала 1990-х годов из страны выехало свыше 1 миллиона человек (в том числе свыше 273 тысяч русских, около 250 тысяч армян, свыше 175 тысяч грузин, свыше 125 тысяч осетин, около 86 тысяч греков, около 63 тысяч азербайджанцев), в том числе в Россию - ок. 750 тысяч человек (главным образом русские, армяне, грузины), а также в Нидерланды, Францию, США и Грецию. Согласно официальным данным, с 2004 года наблюдается миграционный приток населения (5,5 тысяч человек в 2004 году; 76,3 тысяч человек в 2005 году).
Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 14 лет) 17,8%, старше трудоспособного возраста (старше 65 лет) 13,4%. На 100 женщин приходится 90 мужчин. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 73,1 года (мужчины - 69,3, женщины - 76,7 года). Средняя плотность населения 63,1 человек/км2 (2006). Большая часть населения проживает в центральной части Колхидской низменности и на окаймляющей её предгорно-холмистой территории, а также на побережье Чёрного моря, в долине реки Кура, на Алазанской равнине. Городское население 52,5% (2006). Крупные города (тысяча человек): Тбилиси (1038), Кутаиси (175,7), Батуми (117,1), Рустави (107,6), Зугдиди (74,7), Гори (45,7), Поти (45,7). Экономически активное население 46,8% (2005); среди работающих около 52% заняты в сельском хозяйстве, 38% - в сфере услуг, 8% - в промышленности, 2% - в строительстве. Уровень безработицы 13,8%.
По официальным данным, около 88,5% населения Грузии - христиане, из них около 84% - православные (смотреть также Грузинская православная церковь), около 4% - армяне-григориане, около 1% - католики; 10% населения Грузии составляют мусульмане, около 1% - иудеи; около 1% населения не причисляет себя ни к одной конфессии или религиозной группе.
Исторический очерк
Грузия в древности. Останки древнейших людей (1,7-1,85 миллионов лет до нашей эры) найдены на территории Грузии в Дманиси. К нижнему палеолиту относятся пещерные стоянки Джручала, Цуцхвати, Рухи, Кацхи, Сакажиа, Ортвала (Западная Грузия), Яштух (Абхазия), Кударо I, Цона (Южная Осетия), мастерская Зиари (Восточная Грузия). Памятники верхнего палеолита объединяются в имеретинскую культуру. К мезолиту относятся пещеры и открытые стоянки, составляющие 3 группы, выделенные по особенностям каменного инвентаря. Памятники раннего неолита сосредоточены главным образом на территории Западной Грузии (Дарквети). В раннем неолите появилось животноводство, в позднем неолите - керамика (Анасеули II, Одиши). Выделяется западно-кавказская неолитическая культура с локальными группами. В энеолите в восточных районах развивается шулавери-шомутепинская культура, появляются поселения с искусственными холмами (г ́oра); западно-кавказская культура близка к протомайкопским памятникам (характерны каменные мотыги, появляются изделия из металла). Их сменяет куро-араксская культура. На черноморском побережье существовала самостоятельная культура раннего бронзового века, близкая майкопской культуре. Куро-араксскую сменила беденская культура, на базе которой сложилась триалетская культура. В Западной Грузии и Абхазии в 3-2-м тысячелетии до нашей эры существовала очамчирская культура, продолжавшая местные традиции; её поселения в Абхазии соседствовали с дольменной культурой.
В середине 2-го тысячелетия до нашей эры на базе триалетской культуры формируется восточно-кавказская, или самтаврская, культура (могильники Самтавро, Трели, святилища Шилда, Мелигеле, Мелаани, поселения Уплисцихе, Ховле-го́ра). Ко 2-й - 3-й четверти 2-го тысячелетия относят памятники, сыгравшие существенную роль в формировании кобанской культуры (Стырфаз, Тли). В горах Западной Грузии (Рача, Сванети) известны памятники дигорской культуры XV-XIII века. В Западной Грузии на местной основе во 2-й половине 2-го тысячелетия складывается колхидская культура с развитыми центрами металлургии, а на рубеже 2-1-го тысячелетия оформляются несколько самостоятельных культур (бзыбская, ингури-рионская, лечхуми-имеретинская и другие), входивших в кобано-колхидскую историко-культурную общность и существовавших до середины 1-го тысячелетия, в неё входила и самобытная культура на территории Южной Осетии (Тлийский могильник). С конца 2-го тысячелетия в ассирийских источниках упоминаются страны Килхи и Даиаэни, в урартских - Колха и Диаухи, локализуемые в юго-восточном Причерноморье. На рубеже VIII-VII веков до нашей эры через западные и центральные районы Грузии прошли, двигаясь в Азию, киммерийцы, затем - скифы. В высокогорной Грузии известны Ахалгорский клад, Алгетский клад, Казбекский клад.
В конце VII - 1-й половине VI веков до нашей эры на восточном побережье Чёрного моря возникают греческие колонии, из которых по письменным источникам известны полисы Фасис, Гиенос, Диоскурия (смотреть Сухуми), Питиунт (смотреть Пицунда). Сведения, содержащиеся в легенде о плавании аргонавтов в Колхиду, спорны. Из памятников, связанных с греческой колонизацией, археологически исследовались Гиенос (Очамчирское поселение), поселения в Батумской крепости, Пичвнари, Симагре, Эшерское городище. В VI веке предположительно в Фасисе начался выпуск серебряных монет (у нумизматов называются «колхидки»). В середине 1-го тысячелетия в Западной Грузии возникло Колхидское царство (Колхида), культовые и административные центры которого исследованы в Вани и Саирхе. В IV веке возникло государство Иберия со столицей в Уплисцихе и основными городами Саркине, Урбниси, Одзрахе. В III веке до нашей эры, во времена правления царя Фарнаваза (основателя династии Фарнавазианов), формируется Картлийское государство со столицей в Мцхета (Армазисхеви).
В правление Митридата VI Евпатора (111-63 до нашей эры) Колхида была подчинена Понтийским царством. В 65 году до нашей эры римские войска под командованием Помпея вторглись в Закавказье; были установлены римский протекторат в Иберии и прямое римское правление в Колхиде. Ко II веку нашей эры возникают политические объединения лазов, апсилов (смотреть Цебельдинская культура), абазгов, санигов. В ходе борьбы Рима с Парфией, затем с Сасанидским Ираном заметно усилилось Иберийское царство, а к концу IV века колхидские земли были собраны под властью зависимого от Рима Лазского (Эгрисского) царства (смотреть Лазика) со столицей в Цихе-Годжи (Археополис). Исследованы крепости и города этого времени в Гонио (Апсар), Цихисдзири (Петра), Сухуми (Себастополис), Пицунде (Питиунт). Эпиграфические памятники сохранили образцы письменности, распространённой на территории Грузии, - арамейской, греческой (в том числе Армазская билингва), а затем и грузинской.
Грузия в средние века. С III-IV веков в Грузии распространилось христианство, ставшее государственной религией (в Картли в 326 году, в Лазике в 523 году). По преданию, просветительницей Грузии является святая равноапостольная Нино. В начале VI века Картли распалось на эриставства, а Лазика стала ареной ирано-византийских войн. С IV века усилилось наступление сасанидского Ирана на позиции Картли, население которого оказывало стойкое сопротивление персам, особенно в правление царя Вахтанга I Горгасала (2-я половина V века). При Вахтанге I большая часть южно-грузинских и западно-грузинских земель присоединилась к Картлийскому царству; проводились крупные строит. работы; был установлен католикосат (в 460-х годы); быстро рос Тбилиси, ставший в начале VI века столицей Картли.
В 523 году, подавив восстание под предводительством царя Гургена против иранского господства, Сасаниды, опираясь на местную знать, фактически упразднили в Картли царскую власть. Во главе страны был поставлен иранский правитель (марзпан), резиденция которого располагалась в Тбилиси. В 562, по завершении 20-летней войны за Закавказье, между Византией и Ираном был заключён договор, по которому Западная Грузия (Лазика) осталась под властью Византии. С начала VII века византийское влияние усилилось и в Картли. С середины VII - середины VIII веков часть Восточной Грузии (Тбилиси, Дманиси, Рустави) была захвачена арабами, продвижение которых на север было остановлено у Анакопии (Нового Афона) - будущей первой столицы Абхазского царства, сыгравшего видную роль в борьбе с арабами и последующем объединении Грузии. Византийское влияние сохранилось лишь в части Западной Грузии. Тбилиси стал центром Тбилисского эмирата (730-е годы) и резиденцией эмира Картли - наместника халифа в Грузии. С ослаблением Халифата (начало X века) Грузия освободилась от арабского господства; тогда же ослабла её политическая зависимость от Византии. Однако влияние византийских традиций на культуру Грузии сохранялось.
В конце VIII - начале IX веков на территории Грузии существовали крупные эриставства Картли и Кахети, Тао-Кларджетское княжество, Эрети, Абхазское царство и Тбилисский эмират. Одним из сильнейших правителей был «глава народа» (эрисмтавар) Картли. Во 2-й половине X - начале XI века произошло объединение восточных и западных грузинских земель в единое государство; с этого времени для обозначения всей Грузии стал устойчиво употребляться собирательный термин «Сакартвело». Во главе объединённой Грузии встал царь Баграт III из династии Багратионов.
XI - начало XIII веков - время наибольшего политического усиления и расцвета экономики и культуры средневековой Грузии. Централизованная государственная власть опиралась на сложную административную структуру. Грузинское государство обладало высокоразвитым сельско-хозяйственным произ-вом (виноделие, шелководство и другое) и процветающим городским хозяйством. С 1080-х годов Грузия подвергалась нападениям тюрок-сельджуков. В период «великой туретчины» («диди туркоба») её экономическое развитие замедлилось. В 1-й четверти XII века при царе Давиде IV Строителе вторжениям тюрок-сельджуков был положен конец, в состав Грузии были включены соседние районы Закавказья - Ширван и Северная Армения. В царствование Георгия III (1156-1184) и царицы Тамары, продолживших государственную политику Давида IV, влияние Грузии распространилось на Северный Кавказ и Восточное Закавказье, Иранский Азербайджан, Армению и юго-западное Причерноморье. Грузия была одним из наиболее влиятельных государств Закавказья и Передней Азии, имевшим обширные международные связи, в том числе с Древнерусским государством. В XI-XIII века высокого уровня развития достигла грузинская культура - историография, филология, чеканка по металлу, зодчество, монументальная живопись и миниатюра, иконопись. К этой эпохе относится создание поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Грузинские культурно-просветительные центры действовали в монастырях как на территории Грузии (Гелати, Икалто, Греми), так и за её пределами - в Византии, Сирии и Палестине.
Во 2-й четверти XIII века Грузия была завоёвана монголами, нанёсшими огромный ущерб её экономике и политическому единству. При Георгии V Блистательном (1314-1346) хозяйственные и культурные связи между регионами Грузии были восстановлены, однако во 2-й половине XIV века в результате нашествия Тимура страна была вновь разорена. Борьба между царской властью и крупными феодалами в тяжёлой внешней и внутренней обстановке привела в конце XV века к распаду Грузии на независимые Картлийское царство, Кахетинское царство, Имеретинское царство и княжество Самцхе-Саатабаго; к XVI веку из Имеретинского царства выделились Мегрельское и Гурийское княжества, в начале XVII века - Абхазия. В этих политических образованиях сложилась система крупных полунезависимых владений, правители которых добились административного и судебного иммунитета.
В XVI-XVIII века территория Грузии стала ареной борьбы Ирана и Турции за господство в Закавказье. В 1510 году османские войска вторглись в Имерети и разграбили Кутаиси, затем армия иранского шаха Исмаила I захватила Картли. В 1578 году турки подчинили себе большая часть Закавказья, но в 1-й четверти XVII века были вытеснены оттуда иранским шахом Аббасом I. В Иран было угнано около 200 тысяч жителей Восточной Грузии Жестокая политика шахских властей стала причиной крупного антииранского восстания в Картли в 1625 году под предводительством Г. Саакадзе. Ряд районов Западной Грузии (Самцхе-Саатабаго, Аджария, Лазика и другие) к началу XVIII века был захвачен Османской империей, власти которой проводили политику отуречивания и исламизации местного населения. В XVIII веке наиболее активная часть правителей Грузии пыталась бороться за возрождение страны и её освобождение из-под власти мусульманских держав. Крупные административные, законодательные, военные и хозяйственные реформы проводились в Картли при Вахтанге VI. К этому времени важную роль в жизни Грузии начали играть политические, культурные и церковные связи с Россией. Грузинские правители неоднократно обращались к российскому правительству с просьбой о совместных действиях против Османской империи и Ирана. К концу XVII века в Москве сложилась грузинская колония, сыгравшая значительную роль в укреплении российско-грузинских контактов. После захвата Тбилиси османскими войсками в 1723 году Вахтанг VI и его сторонники эмигрировали в Россию.
Во 2-й половине XVIII века, после изгнания турок Надир-шахом, царь Ираклий II объединил под своей властью Картли и Кахети. В Восточной Грузии началось быстрое развитие земледелия, ремёсел и торговли. В Западной Грузии в эти годы заметно усилилась царская власть. Имеретинский царь Соломон I (1752-1784) сумел на период своего царствования подчинить себе мятежную местную знать (тавадов). В XVIII веке в Грузии оживилась городская жизнь, продолжала развиваться национальная культура, важную роль в общественной и культурной жизни играло просветительство.
Несмотря на укрепление грузинских царств, внешняя опасность для них со стороны Турции, Ирана и лезгинских племён на протяжении XVIII века не ослабевала. В целях обеспечения безопасности Восточной Грузии и возвращения захваченных соседями грузинских земель Ираклий II заключил с Россией Георгиевский трактат 1783 года, по которому над Картли-Кахетинским царством был установлен российский протекторат. Вторжение в Закавказье в 1795-1797 годы Ага Мохаммед-хана Каджара и внутренние усобицы поставили Восточную Грузию в сложное положение. В этих условиях царь Картли и Кахети Георгий XII обратился в Санкт-Петербург с просьбой о включении его владений в состав Российской империи. Грузия в XIX - начале XX века. Судьба Восточной Грузии окончательно решилась при императоре Александре I, издавшем 12.9.1801 года манифест об упразднении Картли-Кахетинского царства и присоединении его территории к России. В XIX веке в состав Российской империи была постепенно включена и территория Западной Губернии: Имеретинское царство (1804; 1810), Абхазское княжество (1810 год; находилось в вассальных отношениях с Россией; в 1864 году для упорядочения отношений с Абхазией был учреждён Сухумский военный отдел), Гурия (1811; 1828), Мегрелия (1804; 1857), Сванети (отдельные районы были присоединены в 1803-1804 годы, 1833 год, 1847 год; 1858 год). Порты Поти и Батуми, а также юго-западной грузинской земли были отвоёваны у Османской империи в ходе русско-турецких войн 1828-1829 годов и 1877-1878 годов (смотреть Русско-турецкие войны).
Интерес российского правительства к Закавказью имел геополитическую основу. Через Закавказье для России открывался кратчайший путь на Ближний Восток и создавались благоприятные предпосылки для решения ею в свою пользу восточного вопроса. В экономич. плане Закавказье не представляло для российского правительства значительного интереса. На протяжении почти всего XIX века Гркзия и другие районы Закавказья не давали прибыли российской казне. Для Грузии же присоединение к России имело исключительно важное значение: оно устранило угрозу для неё со стороны Ирана и Османской империи, способствовало сохранению культуры и национальных традиций грузинского народа, восстановлению и развитию экономики грузинских земель, а в дальнейшем постепенной модернизации всех сфер жизни грузинского общества.
С 1830-1840-х годов под властью России политическое положение в Грузии стабилизировалось, что создало условия для её хозяйственного развития. В этот период начало сокращаться число убыточных фамильно-родовых имений, расширилось индивидуально-подворное крестьянское землевладение, возросли объёмы производимой грузинским сельским хозяйством товарной продукции (хлеб, вино, технические культуры). В городах, численность населения которых быстро росла за счёт притока крестьян и переселенцев из соседних районов Закавказья и России, оживилось мелкотоварное производство. На протяжении XIX века экономика Грузии постепенно включалась в общероссийский и через него в мировой рынок. Крупнейшим городом Грузии и всего Закавказья являлся Тифлис (Тбилиси), который был административным центром российских владений на Кавказе. Существенную роль в подъёме экономики и культуры Грузии сыграла деятельность М.С. Воронцова, занимавшего в 1844-1854 годы пост российского наместника на Кавказе.
В 1864-1871 годы царское правительство отменило в Грузии крепостное право. Однако крестьянская реформа в Грузии, как и во всей Российской империи, была неполной - значительное количество земли осталось в руках помещиков. Большое значение для развития экономики Грузии имело начавшееся в середине 1860-х годов строительство Закавказской железной дороги. В 1872 году открыто движение между Тифлиcом и Поти, в 1883 году завершено строительство магистрали Батуми - Тифлис - Баку и основаны Главные мастерские Закавказской железной дороги в Тифлисе, которые к концу XIX века стали крупнейшим предприятием города (3 тысячи рабочих). В 1900 году Закавказская железная дорога присоединена к общероссийской железно-дорожной сети. Крупные предприятия возникли в текстильной, металлообрабатывающей, кожевенной, коньячно-водочной, табачной и других отраслях промышленности. Началась эксплуатация месторождений каменного угля (Ткибули) и марганца (Чиатури; в 1890-х годах Грузия давала около 50% мирового экспорта марганца). В Батуми были открыты нефтетарные заводы и наливные станции. Промышленные предприятия создавались на акционерной основе с участием местных, русских и иностранных предпринимателей. К началу XX века по сравнению с 1860-ми годами объём продукции обрабатывающей промышленности Грузии вырос с 1 миллиона рублей до 21 миллиона рублей. Хотя доля фабричной продукции в общем объёме производства составляла около 80%, в промышленности Грузии вплоть до конца XIX века преобладали мелкие предприятия с числом рабочих до 15 человек. Промышленное развитие сопровождалось формированием класса предпринимателей и класса промышленных рабочих (численность последних в конце XIX века составляла около 36 тысяч человек; численность лиц наёмного труда в целом - около 120 тысяч человек). Оба класса с самого начала отличались многонациональностью; в их состав входили грузины, русские, армяне, закавказские татары (азербайджанцы) и другие.
Происходившие изменения затронули и деревню, где широкое распространение получили арендные отношения. В 1880-х годах землю арендовало 37% крестьянских хозяйств, в 1890-х годах - почти вдвое больше. Углублялась социальная дифференциация грузинского крестьянства; на рубеже XIX-XX веков зажиточные крестьяне, владевшие 30% всех обрабатываемых земель, составляли 5% сельского населения, а сельская беднота - 55-60%.
В 1860-х годах начало формироваться грузинское национальное движение, ведущую роль в котором играли либерально настроенные представители грузинской элиты, в основном дворяне по происхождению. Большое влияние на него оказало движение «Тергдалеулеби» («Испившие воду Терека»), в которое входили литераторы И. Чавчавадзе, А. Церетели, Г. Церетели, группа «Пирвели-даси», и либеральное движение «Меоре-даси». В 1870-х годах под влиянием русских революционеров в Грузии зародилось народническое движение, образовалась Кавказская социал-революционная организация. В 1892 году в Тифлисе оформилась нелегальная грузинская марксистская организация «Месаме-даси», возглавляемая Н. Жордания и Н. Чхеидзе; в конце 1890-х годов в «Месаме-даси» сложилось радикальное крыло, в которое входили М. Цхакая, В. Кецховели, И. Джугашвили (Сталин) и другие.
В 1900-х годах в Грузии начался новый этап развития общественного движения. С 1901 года в Баку выходит грузинская революционная газета «Брдзола» («Борьба»). Под руководством грузинских социал-демократов прошли крупные забастовки (в Тифлисе в 1901, в Батуми в 1902). В 1903 году в ходе размежевания в социал-демократическом лагере большинство грузинских социалистов примкнуло к меньшевикам. К 1905 году грузинская секция стала одной из самых влиятельных в РСДРП. Во время Революции 1905-1907 годов в Грузии развернулось забастовочное движение, произошли крестьянские выступления. В результате Гурийского восстания 1905 года власть в Гурии фактически перешла в руки крестьянских комитетов, земли у помещиков были отобраны. Октябрьская политическая стачка 1905 года переросла в Грузии в вооружённое восстание. В ноябре - декабре 1905 года возникли первые профсоюзы грузинских рабочих. К концу 1905 года почти вся Западная Грузия и часть Восточной Грузии находились в руках восставших. Революционные выступления рабочих и крестьян были жестоко подавлены царским правительством.
В годы 1-й мировой войны промышленность Грузии переживала кризис, значительно сократились посевные площади; внутриполитическая ситуация обострилась. После Февральской революции 1917 года в Грузии, как и во всей России, установилось двоевластие. 9(22).3.1917 года в Тифлисе был сформирован орган Временного правительства - Особый закавказский комитет (ОЗАККОМ). Одновременно образовались советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которыми руководили меньшевики. Силы, оказывавшие в этот период большое влияние на политическую жизнь Грузии, негативно отнеслись к приходу большевиков к власти в Петрограде. 15(28).11.1917 года вместо ОЗАККОМа был учреждён Закавказский комиссариат, ведущую роль в котором играли меньшевики. По их инициативе были созданы Грузинский национальный совет, грузинские национальные вооружённые силы и Народная гвардия. 10(23).2.1918 года представители либерально-демократических органов власти Грузии, Азербайджана и Армении созвали Закавказский сейм, который 9(22).4.1918 года объявил Закавказье «независимой федеративной демократической республикой». Однако уже 26.5.1918 года грузинское меньшевистское правительство (Н. Жордания, А. Чхенкели, Е. Гегечкори, Н. Рамишвили и другие) объявило о создании Демократической республики Грузии и обратилось за поддержкой к Германии. В конце мая - начале июня 1918 года в Грузию вступили германские и турецкие войска; 4.6.1918 года грузинское правительство заключило договор с Турцией, по которому передало ей Батуми и северные районы Аджарии. 26.5(8.6).1918 года Закавказский сейм объявил о своём самороспуске. В декабре 1918 года, после поражения Германии и её союзников, Грузию оккупировали британские войска, остававшиеся на её территории до июля 1920 года. В декабре 1918 - январе 1919 годов пограничный спор с Арменией из-за Джавахети и Лори привёл к грузино-армянскому вооружённому конфликту.
После установления советской власти на Северном Кавказе грузинское правительство 7.5.1920 года заключило договор с РСФСР, по которому обязалось разорвать связи с силами «российской контрреволюции», вывести из Грузии иностранные военные части, легализовать грузинские большевистские организации.
Грузия в советский период (1921-1991). В феврале 1921 года в ряде районов Восточной Грузии началось восстание против правительства меньшевиков, подготовленное грузинскими и российскими большевиками. 16.2.1921 года был создан Ревком Грузии, который провозгласил создание Грузинской ССР и обратился за помощью к РСФСР. 25.2.1921 года части Красной Армии и отряды Ревкома Грузии заняли Тифлис; в начале марта 1921 года советская власть была установлена на территории Абхазии и Южной Осетии. Меньшевистское правительство бежало за границу. 16.3.1921 года в Москве между правительствами Турции и РСФСР был заключён договор, по которому Турция отказалась от Батуми и северных районов Аджарии и признала последнюю частью Грузии, имеющей автономный статус. 16.7.1921 года в составе Грузинской ССР была образована Адж. АССР. 16.12.1921 года Абхазская ССР на договорных началах вошла в союз с Грузинской ССР. 20.4.1922 года была создана Юго-Осетинский АО. 12.3.1922 года Грузинская ССР подписала договор с Азербайджанской ССР и Армянской ССР о создании Федеративного Союза Социалистических Советских Республик Закавказья (ФСССРЗ). 13.12.1922 года он был преобразован в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР). В её составе 30.12.1922 года Грузия вошла в СССР. После упразднения ЗСФСР 5.12.1936 года Грузинская ССР вошла в состав СССР как отдельный субъект.
С установлением советской власти в Грузии были национализированы промышленность, банки, железные дороги, земля и недра. Революционные преобразования не были приняты частью грузинского общества. В 1924 году в Грузии вспыхнуло восстание под антисоветскими лозунгами и лозунгами восстановления независимости грузинского государства. Оно было подавлено, в республике начались политические репрессии, особенно сильно затронувшие интеллигенцию и крестьянство. В последующие годы обстановка в Грузии была поставлена под строгий контроль государственных и партийных органов в Москве и Тбилиси. Особую роль в борьбе с националистическими тенденциями сыграли И.В. Сталин и Л.П. Берия. Следствием политики централизации управления Грузии стало понижение в феврале 1931 года статуса Абхазской ССР, преобразование её в автономную республику.
В 1920-1930-х годы Грузия достигла значительных успехов в развитии экономики и культуры. В сельском хозяйстве была проведена массовая коллективизация и механизация (к 1940 году в колхозы включено 94,1% крестьянских хозяйств); интенсивно развивалось производство чая и цитрусовых. К концу 1930-х годов в Грузии проведена индустриализация: построено свыше 800 предприятий, созданы новые отрасли промышленности (машиностроение, производство ферросплавов, нефтедобыча и нефтехимия и другие). Серьёзный прогресс был достигнут в развитии системы народного просвещения, образования и науки. В 1918 году основан Тбилисский государственный университет, в 1921 году создан Центральный государственный исторический архив Грузинской ССР, в 1925 году - Академия абхазского языка и литературы, в 1935 году - Грузинский филиал АН СССР, в 1938 году - Юго-Осетинский научно-исследовательский институт, в феврале 1941 года основана АН Грузинской ССР.
В годы Великой Отечественной войны около 700 тысяч уроженцев Грузии (1/5 населения) были призваны в армию, более половины из них погибли на фронте. Грузия поставляла боеприпасы, снаряжение, продовольствие для действующей армии; особое значение для военной промышленности СССР имели добываемые в Грузии полиметаллы и другие виды сырья. В январе 1942 года началось формирование грузинских национальных частей Красной Армии. Они сыграли важную роль в Битве за Кавказ 1942-1943 годов, в боях за освобождение Таманского полуострова и Крыма. В то же время в рядах германской армии против СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции воевали около 20 тысяч грузин (эмигрантов, военнопленных, перешедших на сторону немцев, и др.угих. В годы войны из Грузии были депортированы как «ненадёжные элементы» немцы, курды, турки-месхетинцы.
В послевоенный период в экономике Грузии, развивавшейся в рамках общесоюзного планового хозяйства, продолжались изменения. Были введены в действие новые крупные предприятия: электровозостроительный завод в Тбилиси, автомобильный завод в Кутаиси, металлургический комбинат в Рустави и другие. Значительный доход Грузии по-прежнему приносили производство сельско-хозяйственной продукции (особенно чая, вина, цитрусовых, табака), а также приморские и горные курорты. На рубеже 1950-1960-х годов Грузия получила бóльшую самостоятельность в управлении своей экономикой. В республике появились предприятия лёгкой и пищевой промышленности, действовавшие в сфере теневой экономики.
После 1945 года в Грузии расширилась система народного образования, научных и культурно-просветительных учреждений. Республика стала страной сплошной грамотности. В 1960-х годах АН Грузинской ССР объединяла 45 научно-исследовательских учреждений, в Грузии действовали 18 вузов, около 20 профессиональных драматических театров, киностудия «Грузия-фильм».В 1970-х годах в грузинском обществе, особенно в среде интеллигенции, усилились националистической тенденции, активизировалась деятельность диссидентских и правозащитных групп (З. Гамсахурдиа, М. Костава, З. Чавчавадзе и другие). В 1972 году первым секретарём Коммунистической партии Грузии стал Э. Шеварднадзе, который пытался наладить контакты с интеллигенцией, развернув в том числе борьбу против коррупции, получившей широкое распространение в партийном, советском и хозяйственном аппарате. В 1985 году он активно поддержал перестройку, начатую М.С. Горбачёвым, и занял пост министра иностранных дел СССР. В самой Грузии в условиях экономического и политического кризиса конца 1980-х годов правозащитное движение приобрело выраженный антисоветский характер, образовались политические партии, выступавшие за выход республики из состава СССР. Одновременно Абхазская ССР и Южно-Осетинский АО выдвинули требование повышения их статуса и степени независимости от правительства Грузии при принятии решений по основным политическим и социально-экономическим вопросам.
Весной 1989 году ситуация в Грузии резко обострилась. 9.4.1989 года в Тбилиси на разгон митинга, проходившего под лозунгами независимости, были брошены войска, что привело к человеческим жертвам (19 убитых и десятки раненых). Происшедшее окончательно дискредитировало в глазах большинства населения Грузии партийные и советские органы как местные, так и московские. Политическое лидерство в Грузии перешло к оппозиционным силам. На выборах в ВС Грузии 28.10.1990 года победила возглавляемая З. Гамсахурдиа коалиция «Мргвали магида – Тависупали Сакартвело» («Круглый стол – Свободная Грузия»). Она набрала 54% голосов, значительно опередив коммунистов (30%). В ноябре 1990 года З. Гамсахурдиа был избран председателем ВС Грузинской ССР, в декабре 1990 года сформирована Национальная гвардия. Грузинское правительство не допустило проведения в республике всесоюзного референдума о сохранении СССР. 31.3.1991 года оно провело собственный референдум о восстановлении независимости Грузии. В нём приняли участие 95% избирателей, из них 93% высказались за независимость. 9.4.1991 года ВС Грузии ССР, признав действительным «Акт о независимости» 1918 года, принял «Акт о восстановлении государственной независимости Грузии» и провозгласил создание Республики Грузия.
Грузия после 1991 года.
26.5.1991 года были проведены президентские выборы, на которых победил З. Гамсахурдиа, получивший голоса около 87% избирателей. В декабре 1991 года с распадом СССР Грузия была признана международным сообществом как суверенное государство, 31.7.1992 года принята в ООН.
Новое правительство Грузии контролировало лишь часть территории страны. В сентябре 1990 года Южно-Осетинский АО провозгласила себя независимой республикой и объявила о намерении объединиться с Северо-Осетинской АССР, входившей в состав РСФСР. В ответ грузинское правительство в декабре 1990 года объявило об отмене автономного статуса Южной Осетии и ввело на её территории чрезвычайное положение. Это привело к кровопролитному конфликту, в котором приняли участие грузинские и осетинские вооружённые формирования. Значительная часть жителей Южной Осетии бежала в Северную Осетию.
Гамсахурдиа обеспечить территориальную целостность республики, его авторитарные методы руководства стали причиной возникновения широкого оппозиционного движения. В обстановке острого политического кризиса в декабре 1991 года грузинская оппозиция, получив поддержку части Национальной гвардии во главе с Т. Китовани и военизированных формирований «Мхедриони» под командованием Д. Иоселиани, перешла от демонстраций протеста к вооружённой борьбе против режима З. Гамсахурдиа. После нескольких недель боёв в центральной части Тбилиси в ночь с 5 на 6.1.1992 года Дом правительства был взят штурмом, З. Гамсахурдиа смещён со своего поста и бежал из страны. Взявшие в свои руки власть Т. Китовани, Д. Иоселиани и бывшый председатель правительства Т. Сигуа создали Военный совет Республики Грузия (ВСРГ), который упразднил старые органы власти, назначил своих полномочных представителей на местах и распустил парламент. ВСРГ сформировал Временное правительство под руководством Т. Сигуа, 21.2.1992 года ввёл в действие Конституцию Грузии 1921 года и назначил дату проведения парламентских выборов. По вопросу о статусе Абхазии ВСРГ высказался за сохранение её политической автономии в рамках грузинского государства. 10.3.1992 года ВСРГ сложил свои полномочия и объявил о создании Государственного совета Республики Грузия, включавшего около 70 представителей 36 оппозиционных партий. Председатель Государственного совета стал Э. Шеварднадзе, заместитель председателя назначен Д. Иоселиани; в президиум Государственного совета вошли Т. Китовани, Т. Сигуа и другие.
C приходом к власти Э. Шеварднадзе начался новый этап политического развития Грузии. В июле 1992 года в зоне грузино-осетинского конфликта были размещены смешанные российско-грузино-осетинские силы, действовавшие по мандату ООН, что позволило положить конец вооруж. столкновениям. Южная Осетия, однако, по-прежнему отказывалась признавать себя частью Г.В Мегрелии, Имерети и Гурии против нового правительства развернули вооружённую борьбу сторонники З. Гамсахурдиа, добивавшиеся его возвращения к власти. Серьёзно осложнил обстановку конфликт с Абхазией, объявившей в июле 1992 года о своей независимости. Стремясь не допустить выхода Абхазии из состава Грузии, 14.8.1992 года грузинское правительство ввело на её территорию силы Национальной гвардии, начавшие боевые действия против абхазских вооружённых формирований. Грузинские войска захватили Сухуми и другие абхазские города. Однако уже в октябре 1992 года абхазские части перешли в контрнаступление и заставили грузинскую армию оставить Гагру.
В октябре 1992 года на парламентских выборах сторонники Э. Шеварднадзе получили большинство голосов (в ноябре 1993 года они объединились в партию Союз граждан Грузии). После выборов политич. обстановка в Грузии оставалась сложной. Продолжались боевые действия в Абхазии. К концу сентября 1993 года грузинские части были вытеснены с её территории. Абхазию покинули свыше 200 тысяч проживавших там грузин. Конфликт со сторонниками З. Гамсахурдиа в сентябре 1993 года перерос в гражданскую войну. Лишь в декабре 1993 года правительственным силам удалось подавить последние очаги сопротивления звиадистов. Стремясь стабилизировать обстановку в стране, правительство Шеварднадзе активизировало контакты с правительством России. В 1993 году Грузия вступила в СНГ (договор об этом ратифицирован грузинским парламентом 1.3.1994 года). 3.2.1994 года был подписан российско-грузинский Договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедских отношениях, в 1995 году - соглашение о российских военных базах на территории Грузии (Вазиани, Гудаута, Ахалкалаки, Батуми), которое в 1996 году было дополнено новым соглашением о военном сотрудничестве двух стран.
14.5.1994 года в Москве при посредничестве России представители Грузии и Абхазии подписали соглашение о перемирии. В зоне грузино-абхазского конфликта были размещены миротворческие силы СНГ и наблюдатели ООН. Однако начавшийся грузино-абхазский диалог, преследовавший цель найти пути политического урегулирования конфликта, был приостановлен. В ноябре 1994 года Абхазия приняла новую конституцию, в которой провозгласила себя суверенным государством. Не был решён и вопрос о возвращении на её территорию грузинских беженцев. В мае 1998 года вновь имели место вооружённого столкновения в зоне грузино-абхазского конфликта.
В середине 1990-х годов политическая обстановка в Грузии на некоторое время стабилизировалась. В августе 1995 года была принята новая Конституция Грузии, не содержавшая чёткого определения статуса Абхазии и Южной Осетии. Был восстановлен пост президента страны, который в ноябре 1995 года по итогам выборов занял Э. Шеварднадзе, за которого проголосовали свыше 70% избирателей. В 2000 году он был переизбран на новый срок. Большинство мест в парламенте на выборах 1995 и 1999 годов завоевал проправительственный Союз граждан Грузии.
Внешнеполитическим приоритетами правительства Э. Шеварднадзе наряду с укреплением сотрудничества с Россией являлось развитие контактов с ЕС, НАТО и международными экономическими организациями. В марте 1994 года Грузия, как и другие страны СНГ, присоединилась к программе НАТО «Партнёрство ради мира», 27.4.1999 года была принята в Совет Европы, 14.6.2000 года стала полноправным членом ВТО. Активно проводилась линия на развитие экономического сотрудничества Грузии с ближайшими соседями. В 1992 году Грузия вступила в Организацию черноморского экономического сотрудничества, в 1997 году вошла в ГУАМ (объединение экономического сотрудничества Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии). Учитывая особенности географического положения республики, грузинское руководство при поддержке МВФ и Всемирного банка попыталось сделать ставку на развитие страны как части так называемого Евразийского транспортного коридора (ТРАСЕКА) и в 1996 году подписало с правительствами Азербайджана, Туркмении и Узбекистана договор о координации деятельности железно-дорожного транспорта и соглашение о сотрудничестве в области регулирования транспортных перевозок.
Однако, несмотря на предпринимавшиеся шаги, экономическое положение Грузии на протяжении 1990-х годов неуклонно ухудшалось. Хронический энергетический кризис, закрытие многих предприятий, приведшее к возникновению массовой безработицы и трудовой эмиграции (с 1991 года страну покинули около 950 тысяч человек, из них свыше 600 тысяч человек выехали в Россию), сопровождались быстрым увеличением внешнего долга. Хотя грузинскому руководству дважды удавалось добиться отсрочки выплаты долгов кредиторам Парижского клуба, к июлю 2003 внешний долг республики достиг 1,75 миллиара долларов, что поставило её на грань финансового банкротства. Обнищание населения, нерешённые экономические и финансовые проблемы, неурегулированность этнических конфликтов - всё это подорвало позиции правительства Э. Шеварднадзе и привело к распаду его главной политической опоры - Союза граждан Грузии. В начале 2000-х годов в стране начало формироваться мощное оппозиционное движение, лидером которого стал М. Саакашвили, получивший поддержку влиятельных сил в США. Против Шеварднадзе решительно выступили председатель грузинского парламента Н. Бурджанадзе и один из бывших лидеров Союза граждан Грузии З. Жвания.
2.11.2003 года в Грузии были проведены парламентские выборы. Власти объявили о победе проправительственного объединения «За новую Грузию», однако оппозиция и международные наблюдатели отказались признать результаты выборов, обвинив правительство в подтасовке их результатов. В Тбилиси начались массовые демонстрации с требованием пересмотра итогов выборов и отставки Э. Шеварднадзе. На сторону оппозиции перешли силовые структуры. 23.11.2003 года Шеварднадзе был вынужден оставить пост президента. События в Тбилиси в ноябре 2003 года получили название «революция роз».
На досрочных президентских выборах 4.1.2004 года за М. Саакашвили проголосовали 96,3% избирателей. 28.3.2004 года в соответствии с указом президента прошли парламентские выборы, на которых успеха добилась пропрезидентская политическая группировка «Объединённое движение - Демократы», получившая в грузинском парламенте 135 мест из 235. В 2005-2006 годы в Грузии был проведён ряд реформ, направленных на укрепление правоохранительных органов и борьбу с организованной преступностью. Новое правительство Грузии взяло курс на развитие тесного политического и военного сотрудничества с США и на вступление Грузии в НАТО. 2.10.2006 года было подписано совместное заявление Евросоюза и грузинской стороны о Плане действий Грузия - Евросоюз.
Правительство Грузии заняло жёсткую позицию в вопросе об обеспечении территориальной целостности страны. В мае 2004 года под угрозой применения военной силы оно заставило власти Аджарии, попытавшиеся не подчиниться распоряжениям из Тбилиси, признать своё верховенство; лидер автономии А. Абашидзе покинул страну. Попытки грузинского правительства оказать политическое давление на власти Южной Осетии и Абхазии и заявления его представителей о возможности военно-силового решения существующих этнорегиональных проблем привели к обострению обстановки в зоне грузино-абхазского и грузино-югоосетинского конфликтов.
Товарооборот между Грузией и РФ в 2004-2005 годы возрос на 50,1% (с 336,9 до 505,8 миллионов долларов, в основном за счёт увеличения грузинского экспорта). Требования властей Грузии о выводе российских миротворческих сил из Абхазии и Южной Осетии и ликвидации российских военных баз в Грузии стали причиной серьёзного осложнения российско-грузинских отношений, усугублённого откровенно антироссийскими заявлениями ряда грузинских официальных лиц. Это привело к значительному сокращению товарооборота между двумя странами. 6.10.2006 года Государственная дума РФ ратифицировала соглашение (подписано в марте 2006) о сроках и порядке вывода с территории Грузии российских военных баз.
Хозяйство
Разрыв экономических связей после распада СССР и внутренние конфликты на территории Грузии привели к резкому снижению уровня промышленного производства. С 1995 года началось восстановление экономики. После 1996 года, в результате проведённых реформ, в Грузии было приватизировано около 10 тысяч малых и средних предприятий (в основном в сфере торговли и обслуживания), а также ряд крупных промышленных предприятий, в том числе Руставский металлургический комбинат, Кутаисский автомобильный завод, Маднеульский горно-обогатительный комбинат. В начале XXI века около 3/4 ВВП создаётся в частном секторе. Экономика Грузии находится в большой зависимости от финансовой помощи, долгосрочных кредитов и инвестиций зарубежных государств, МВФ и Всемирного банка.
Объём ВВП (2005) составляет 15,56 млрд. долл. (по паритету покупательной способности), в расчёте на душу населения 3,3 тысяч долл. Индекс человеческого развития 0,732 (100-е место среди 177 стран мира, 2003). В сфере услуг создаётся 55,3% ВВП, в промышленности - 27,5%, сельском хозяйстве - 17,2% (2005).
Промышленность. Большая часть промышленных предприятий в Грузии работает не на полную мощность (потенциал используется не более чем на 20%), производство в значительной степени ориентировано на экспортные поставки. В структуре промышленности на обрабатывающие отрасли приходится 64%, электроэнергетику - 28%, добычу полезных ископаемых - 8% (2004).
Добыча топливных ресурсов незначительна. Грузия импортирует нефть и нефтепродукты (главным образом из Азербайджана), газ (из России, Азербайджана). Совместно с иностранными компаниями разрабатываются проекты по разведке и добыче на территории Грузии новых месторождений нефти и газа. Переработка нефти осуществляется в городе Батуми.
Производство электроэнергии 7,3 млрд. кВт6 ч (2005), из них 52% вырабатывается на ГЭС, 48% - на тепловых станциях. Энергетическая система объединяет свфше 60 ГЭС и 8 теплоэлектростанций. Наиболее крупные - Ингурская ГЭС (мощность 1,6 млн. кВт) и Тбилисская ГРЭС (1,2 млн. кВт). Грузия импортирует электроэнергию (около 30% поступает из России, 2006).
Ведущие предприятия чёрной металлургии - Руставский металлургический комбинат (главным образом прокат чёрных металлов; производство труб для нефтяной и газовой промышленности) и Зестафонский завод ферросплавов (использует марганец Чиатурского месторождения; свыше 40 видов продукции, в том числе ферромарганец, ферросплавы с марганцем, металлический электролитный марганец). Цветная металлургия представлена предприятиями по добыче и обогащению молибденовых, медно-колчеданных, баритополиметаллических руд; наиболее крупное предприятие - Маднеульский горно-обогатительный комбинат (на базе Маднеульского месторождения меди).
Объёмы выпуска продукции машиностроения невелики, большая часть предприятий отрасли находится в Тбилиси: авиационный завод «Тбилавиамшени» (выпуск реактивных самолётов «ТАМДЖЕТ» с использованием американских двигателей и систем управления), предприятия по выпуску магистральных электровозов, станков и другого.
Ведущее предприятие химической промышленности - комбинат «Азот» (Рустави, производство азотных удобрений, капролактама, химических волокон, лакокрасочных изделий и другого). В Кутаиси действует завод по переработке литопона (из барита), производству медного купороса и другого. На базе местных ресурсов налажено производство цемента, силикатного кирпича и других строительных материалов (Тбилиси, Кутаиси, Рустави и другие).
Традиционно выделяется пищевая промышленность, базирующаяся главным образом на переработке местного сельско-хозяйственного сырья. Объём производства продукции в отрасли в 2005 году увеличился по сравнению с 2003 годом более чем на 30%. Выделяются подотрасли: чайная, винодельческая (с участием иностранного капитала, в том числе американского, французского, голландского), консервная (завод по производству овощных и фруктовых соков в Самтредиа, предприятия по переработке фруктов в Тбилиси, Агаре и другие), табачная (совместно с французскими производителями). Розлив минеральных вод, в том числе «Боржоми», «Набеглави» и другие. Производство растительных и эфирных масел.
Объёмы производства в отраслях лёгкой промышленности резко сократились (около 20% ВВП в середине 1980-х годов; 0,4% в начале 2000-х годов). Действуют предприятия по производству текстильных, трикотажных, кожевенных и других изделий (Тбилиси, Кутаиси и другие).
Сельское хозяйство. Площадь сельско-хозяйственных угодий 2,9 млн. га (2003, около 42% территории страны), в том числе пашня 27,6%, сенокосы и пастбища 65,5%. В стоимостном выражении продукция растениеводства и животноводства примерно равны. Большая часть сельско-хозяйственной продукции производится в приусадебных, а также фермерских хозяйствах.
Виноградарство развито в восточных и западных частях страны. Сбор винограда составляет около 180 тысяч т в год. В Грузии выведено свыше 500 сортов виноградной лозы, наиболее известными из которых являются Ркацители, Саперави, Цоликаури и другие. Выращивают цитрусовые (мандарины, апельсины, лимоны), зерновые (в восточных районах - пшеница, около 200 тысяч т в 2006 году; в западных районах - кукуруза, около 440 тысяч т), плодовые культуры (хурма, гранат, мушмула, фейхоа, инжир), чай (24 тысяч т, плантации расположены в основном в западной части Грузии), благородный лавр, орехи, технические (подсолнечник, табак и другое), эфирно-масличные (базилик, эвкалипт и другое) и бахчевые культуры, овощи (сбор 103,9 тысяч т, в основном в пригородных районах Грузии) и картофель. Отдельные районы центральной части Грузии выделяются высоким качеством произрастающих там сортов плодовых культур: яблонь, груш, черешни, персиков и других.
Животноводство представлено мясо-молочным скотоводством и свиноводством в западной части Грузии и мясо-шёрстным овцеводством - в восточной. Разводят (тысячу голов, 2006) главным образом крупный рогатый скот (1300), овец и коз (900), свиней (400), домашнюю птицу. Производство (тысяч т, 2005): мясо скота и птицы (в убойном весе) 50,9, молока 756.
Транспорт. Основные виды транспорта - железнодорожный (преобладают перевозки нефтепродуктов) и автомобильный (особенно в горных районах). Длина железных дорог 1,6 тысяч км, в том числе 1,5 тысяч км электрифицировано (2004). Главные железно-дорожные магистрали: Тбилиси - Самтредиа - Поти, Батуми - Тбилиси - Баку (Азербайджан), Тбилиси - Ереван (Армения), Тбилиси - Телави. Длина автодорог 20,2 тысяч км, в том числе 19,0 тысяч км с твёрдым покрытием. Важные магистрали: Военно-Грузинская дорога, Военно-Осетинская (Даргкох - Кутаиси) дорога. На долю автомобильного транспорта приходится свыше 60% грузовых перевозок. Большое значение имеет морской транспорт; главные морские порты - Поти (специализируется на перевалке марганцевых руд, медного концентрата, зерна, строит. материалов), Батуми (основной нефтеналивной и контейнерный порт; грузы доставляются по железной дороге), Супса (в 1999 году открыт нефтяной терминал), Сухуми. Длина магистральных нефтепроводов 370 км, газопроводов 440 км. Действуют транзитные нефтепроводы: Баку - Супса, Баку - Тбилиси - Джейхан (Турция), газопровод Баку - Тбилиси - Эрзурум (Турция). Международные аэропорты в Тбилиси, Кутаиси.
Внешнеэкономические связи. Грузия имеет дефицит внешнеторгового баланса. Стоимость импорта (2490,9 млн. долларов в 2005) значительно превышает стоимость экспорта (866,7 млн. долларов). В экспорте преобладают продукция пищевой промышленности и сельского хозяйства (минеральные воды, вина, чай, фрукты), металлургии (в том числе ферросплавы, лом чёрных металлов), минеральные удобрения; в импорте - нефть и нефтепродукты, природный газ, продукция машиностроения, лекарственные препараты, продовольствие. Основные внешнеторговые партнёры: Россия (17,7% стоимости экспорта и 15,4% импорта), Турция (соответственно 14,1% и 11,4%), Азербайджан (9,6% и 9,4%), а также Туркмения, США, Украина.
Вооружённые силы
Общая численность Вооружённых сил (ВС) около 21,5 тысяч человек (2006). В состав ВС входят: Сухопутные войска (СВ), ВВС, Силы морской обороны и Национальная гвардия (около 600 человек). Имеются формирования Департамента охраны государственной границы (около 5 тысяч человек), входящие в состав Министерства полиции и общественной безопасности (в военное время переходят в оперативное подчинение начальника генштаба ВС). Верховный главнокомандующий - президент. Министр обороны (гражданское лицо) осуществляет непосредственное руководство ВС через начальник генштаба.
СВ (свыше 15,8 тысяч человек) имеют в своём составе 6 бригад (4 пехотные, артиллерийского и специального назначения), 4 отдельного батальона (лёгкий пехотный, танковый, разведки и связи). На их вооружении: около 130 танков; около 230 боевых бронированных машин; свыше 180 артиллерийских орудий, РСЗО и миномётов; свыше 150 ПТРК; около 100 ПЗРК и 50 орудий зенитной артиллерии. ВВС (около 1,2 тысяч человек), расположенные на 2 базах ВВС (Марнеули, Новоалексеевка) и 2 базах ПВО (Тбилиси, Поти), имеют в боевом составе 9 боевых самолётов, 13 самолётов вспомогательной авиации, около 40 вертолётов, 7 ПУ ЗРК и свыше 10 РЛС различных типов. Силы морской обороны (около 500 человек), размещённые на военно-морских базах Поти и Батуми, имеют в боевом составе эскадру надводных кораблей (2 корабля и 22 катера) и батальон морской пехоты. Вооружение в основном советского производства. Существенный вклад в подготовку ВС Грузии внесли США в рамках программ военной помощи: «Оснащение и обучение» (2002-2004 годы; стоимость около 64 млн. долларов) и «Операция по сохранению стабильности» (2005-2007 годы; стоимость около 65 млн. долларов). Подготовка младшего командного состава проводится в учебных центрах, офицерского состава - преимущественно за рубежом (Украина, страны НАТО и другие). Комплектование ВС осуществляется по призыву и контракту. Мобилизационный ресурс свыше 600 тысяч человек, из них 50 тысяч - женщины.
Здравоохранение
В Грузии на 100 тыс. жит. приходится 472 врача, 324 лица ср. мед. персонала, 1 стоматолог, 3,5 фармацевта (2004), 29 акушерок (2003); 18,9 учреждения первичной помощи, 6,4 стационара, больничных коек 415,2 (2004). Расходы на здравоохранение составляют 3,8% ВВП (бюджетное финансирование - 27,1%, частный сектор - 72,9%) (2003). Основные причины смерти взрослого населения - болезни системы кровообращения, злокачественного новообразования, травмы и отравления, болезни органов дыхания (2006). Курорты: Абастумани, Бакуриани, Батуми, Боржоми, Кобулети, Цхалтубо и другие.
Спорт
В Грузии с древнейших времён культивируются национальные виды спорта: картули чидаоба - борьба, лело - игра в мяч, исинди - конная игра с метанием копья в цель на скаку, кабахи - стрельба из лука (на скаку) в цель, установленную на высокой мачте, цхенбурти - конное поло, джирити - джигитовка, тарчия - борьба за предмет на конях и другие.
Первые кружки физкультуры появились в Грузии в 1923 году, в том же году был создан Высший совет физической культуры Грузии. В 1927 году в Тбилиси открылся шахматный клуб. В 1931 году основан Грузинский НИИ физической культуры; в 1933 году - техникум физической культуры; в 1935 году - факультет физвоспитания при Тбилисском государственном университете, на базе которого в 1938 году создан Институт физической культуры.
Во 2-й половоине 1940-х - 1950-х годов значительно повысились массовость физкультурных организаций Грузии и мастерство грузинских спортсменов. Грузинские футболисты, баскетболисты, борцы, гимнасты, фехтовальщики, стрелки и пловцы неоднократно занимали призовые места на всесоюзных соревнованиях. Больших успехов добились альпинисты, совершившие большое число восхождений на вершины Кавказа и Памира.
В 1960-1989 годы грузинские спортсмены добились наибольших успехов в футболе, шахматах, теннисе, баскетболе, различных видах борьбы, водном поло, велосипедном спорте, лёгкой и тяжёлой атлетике и других видах спорта. Футбольная команда «Динамо» (Тбилиси) в 1964 и 1978 годы становилась чемпионом СССР, в 1976 и 1979 годы обладателем Кубка СССР, в 1981 году - европейского Кубка кубков. Среди лучших грузинских футболистов: Б. Пайчадзе, С. Метревели, М. Месхи, Д. Кипиани, Р. Дзодзуашвили, В. Дараселия, А. Чивадзе, С. Котрикадзе, И. Датунашвили, А. Гогоберидзе, В. Гуцаев, М. Хурцилава, Р. Шенгелия, О. Габелия, Г. Нодия и другие. Наибольших успехов команда «Динамо» (Тбилиси) добилась под руководством тренера Н. Ахалкаци (в 1976-1983). Выдающихся успехов добились грузинские шахматистки. Чемпионками мира становились Н. Гаприндашвили и М. Чибурданидзе. Участницами матчей на мировое первенство были Н. Александрия и Н. Иоселиани. А. Метревели выходил в финал Уимблдонского теннисного турнира в одиночном (1973) и смешанном (1968, 1970) разрядах, в 1970-1978 годы неоднократно завоёвывал титул чемпиона Европы в одиночном разряде. Т. Какулия был чемпионом Европы по теннису в одиночном (1976) и парном (1974, 1976-1977) разрядах; Л. Месхи - чемпионкой мира и Европы среди девушек в парном разряде (1986). Многократный чемпион СССР по велоспорту О. Пхакадзе стал первым в истории советского велосипедного спорта чемпионом мира в спринтерской гонке (1965), завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 1972 года.
Представители Грузинской ССР (выступавшие в 1952-1988 годы в составе олимпийской сборной СССР) и Грузии (в составе сборной СНГ, 1992) завоевали 96 медалей в 21 виде спорта, в том числе 33 золотые, 24 серебряные, 39 бронзовых. Трижды чемпионом Олимпийских игр становился В. Санеев (тройной прыжок), дважды - Л. Тедиашвили (вольная борьба).
В 1989 году основан Национальный олимпийский комитет Грузии, в 1993 году он признан МОК. Отдельной командой на Олимпийских играх Грузия выступает с 1996 года; в 1996-2006 годы грузинские спортсмены завоевали 2 золотые - чемпионами стали З. Звиадаури (2004, дзюдо, до 90 кг) и Г. Асанидзе (2004, тяжёлая атлетика, 85 кг), 2 серебряные и 8 бронзовых медалей (все на Олимпийских играх).
Образование. Учреждения науки и культуры
Система образования Грузии включает: дошкольное воспитание, общее образование (обязательное начальное (1-6-й классы) и основное (7-9-й классы) образование; среднее образование (10–12-й классы)), профессиональное образование (ремесленная подготовка, начальное, среднее и высшее профессиональное образование); постдипломная подготовка. Уровень грамотности населения старше 15 лет, по данным Института статистики ЮНЕСКО, 99,2% (2004); среди мужчин - 99,6%, среди женщин - 98,9%. В 2004 году действовали 1247 дошкольных учреждений (75 тысяч учащихся, около 7,8 тысяч педагогов), 3147 государственных (624,9 тысяч учащихся) и 176 негосударственных (21 тысяча учащихся) школ (всего работали около 71 тысячи учителей); 80 профессионально-технических школ (8,8 тысяч учащихся, свыше 1,5 тысячи преподавателей); 87 государственных (свыше 20,6 тысяч учащихся) и 66 негосударственных (свыше 6 тысяч учащихся) специализированных школ. Действовали 92 внешкольных учреждения (свыше 42 тысяч детей). В систему высшего образования входили 26 государственных (137 тысяч студентов) и 172 негосударственных (35,4 тысяч студентов) высших учебных заведения. Крупнейшие вузы: Тбилисский (1918), Кутаисский (основан в 1930 году как Тбилисский государственный педагогический институт, с 1933 года - в Кутаиси; с 1990 года - университет), Абхазский (1979) и Батумский (1990) государственные университеты, Грузинский технический университет (1922 год, современное название с 1990 года, Тбилиси), Тбилисская государственная академия искусств (1922), Тбилисский государственный медицинский университет (1918), Тбилисская (1917) и Батумская (1998) консерватории, Морская академия в Батуми.
Главные научные центры - Грузинская АН (включает 62 научно-исследовательских учреждения), Грузинская академия сельско-хозяйственных наук. Всего в Грузии действуют 120 научно-исследовательских учреждений. 2090 библиотек, крупнейшие: Национальная библиотека имени И. Чавчавадзе (1846), библиотеки Тбилисского университета и Грузинской АН, республиканские библиотеки Абхазии и Аджарии. Работают 116 музеев, в том числе: Государственный музей Грузии имени О. Джанашиа (создан в 1919 году на базе основанного в 1852 году Кавказского музея), Государственный музей искусств Грузии имени Ш. Амиранашвили (1920), Государственный литературный музей Грузии имени Г. Леонидзе (1930), Государственный музей антропологии и этнографии, Национальная Картинная галерея (1920) (все в Тбилиси); Государственный музей Абхазии в Сухуми, Кутаисский государственный музей истории и этнографии (1912); Музей искусств в Батуми и другие.
Средства массовой информации
Информационные агентства - Сакинформ, Сарке (с 1992), Prime News (с 1997), Ахали амбеби - Сакартвело (Новости - Грузия, с 2003), Ипринда, InterPressNews, Geo Hot News. 88 общенациональных, областных и городских журналов и газет на грузинском, английском и русском языках (2005). Крупнейшие ежедневные газеты, отражающие официальную точку зрения: «Сакартвелос Республика» (с 1918), «Свободная Грузия» (с 1922; на русский язык; 30 тысяч экземпляров). Независимая пресса: «Вечерний Тбилиси» (с 1923 года; на русском языке; 35 тысяч экземпляров), «Литературули Сакартвело» (еженедельная, с 1931), «Резонанси» (с 1991; 10 тысяч экземпляров), «Швиди дге» (с 1990), «Ахали версиа», «Дрони». Из других изданий выделяются газеты «Georgian Times» (еженедельная, на английском языке, с 1993 года) и «Адамианис уплебеби» (ежемесячная). Регулярное радиовещание с 1927 года. C 1956 года действует Государственная корпорация телевидения и радиовещания. Государственные радиостанции вещают главным образом на грузинском языке. Действуют также частные радиостанции, в основном местные. Наряду с государственными телеканалами работают частные телекомпании - «Рустави 2» (с 1994), «Имеди», «Кавкасиа» (оппозиционная).
Литература
На формирование литературы Грузии значительное влияние оказал грузинский фольклор, а также традиции арамейской и греческой словесности; её становление связано с распространением в Грузии христианства. К концу V века создаются древнегрузинские переводы книг Нового Завета. Древнейший из сохранившихся литературных памятников на грузинском языке - «Мученичество святой царицы Шушаник» (476-483) Якова Цуртавели. Тема христианского прозелитизма поднимается в анонимных «Мученичестве святой Евстати Мцхетели», «Мученичестве девяти отроков из Кола» (оба VI век), «Мученичестве святой Або Тбилели» И. Сабанисдзе (VIII век). В X-XII века расцвета достигают агиографическая литература («Житие святого Григола Хандзтели» Георгия Мерчули), церковная гимнография (И. Минчхи, И. Мтбевари, М. Модрекили, Езра, Курданаи, Филипе, сборник религиозных гимнов «Псалмопения покаяния» Давида IV Строителя, «Богородичный гимн» царя Деметре I). Литература на грузинском языке развивалась также в монастырях, находящихся вне территории Грузии: Святого Саввы (Палестина), на горе Синай («Восхваление и слава грузинского языка» Иоанэ Зосимэ), на Чёрной Горе (близ Антиохии), в Крестовом монастыре (Джвари) в Иерусалиме, на горе Афон (Греция; «Житие святых отцов Иоанна и Евфимия» Георгия Мтацминдели, «Житие святого Георгия Мтацминдели» Г. Мцире, христианизированная версия истории жизни Будды «Балавариани» Эквтиме Атонели). Получают распространение теологического сочинения (творчество Е. Мцире, Иоанэ Петрици, А. Икалтоели), историографические труды («Жизнь грузинских царей» Л. Мровели, анонимные биографии царя Давида IV Строителя, царицы Тамары), придворная поэзия («Абдул-Мессия» И. Шавтели, «Тамариани» Чахрухадзе); создаются авторизиров. переводы произведений персидской литературы («Висрамиани» Саргиса Тмогвели), литературные обработки мифов (рыцарский роман «Амиран-Дареджаниани» М. Хонели). Мировую известность получила поэма «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели (XII век), имеющая черты сходства с современным ей западно-европейским рыцарским романом.
Монголо-татарского нашествия XIII-XIV веков и завоевательные походы персов и турок XVI-XVIII веков оказали негативное влияние на культурную жизнь Грузии. Вместе с тем в XVI-XVII века возрождается поэзия («Вардбулбулиани», «Жалобы на жизнь» царя Теймураза I; «Спор царя Теймураза с Руставели» царя Арчила; «Дидмоуравиани» И. Тбилели). В XVII-XVIII века развиваются лексикография, переводная литература, формируется жанр басни (Вахтанг VI Законодатель, С.С. Орбелиани); поэзия представлена творчеством Бесики, Д. Гурамишвили и других.
В 1830-1840-х годах господствующим направлением в литературе становится романтизм. Патриотические мотивы доминируют в творчестве А. Чавчавадзе, Г. Орбелиани, Н. Бараташвили и других. Во 2-й половине XIX века в литературе Грузии формируется реалистическое направление: драматургия Г. Эристави, А. Цагарели, Д. Эристави, И. Мачабели; проза Д. Чонкадзе, Л. Ардазиани (роман «Соломон Исакич Меджгануашвили», 1861) и других. В 1860-х годах возникло общественное движение «Тергдалеулеби», участники которого (И. Чавчавадзе, А. Церетели, Н. Николадзе, Я. Гогебашвили, С. Месхи и другие) добивались проведения реформ в социальной и культурной жизни Грузии. В 1880-х годах в литературном процессе значительную роль стали играть выходцы из горных районов Грузии (А. Казбеги, Важа Пшавела), запечатлевшие в своих произведениях жизнь грузинских горцев. Крупнейший представитель реалистического направления в прозе - Г. Церетели. Большое влияние на литературную жизнь оказали патриотическая поэзия (Р. Эристави), рассказы и новеллы писателей-народников (Н. Ломоури, Е. Габашвили, С. Мгалоблишвили, И. Давиташвили).
С середины XIX века начинает развиваться абхазская литература. В опубликованном в 1865 году «Абхазском букваре» содержатся детские рассказы, басни в прозе и извлечения из Ветхого Завета, переведённые с русского языка, первые публикации пословиц на абхазском языке. В 1866 году издан перевод «Краткой Священной Истории». В 1892 году вышла книга «Абхазская азбука. Молитвы, 10 заповедей и присяжный лист». Основоположник абхазской литературы - поэт Д. Гулиа издал в 1912 году свой первый поэтический сборник; в том же году на абхазском языке изданы «Нотный обиход абхазских литургических песнопений», а также «Богослужебное Евангелие».
В конце XIX - начале XX веков в грузинской литературе сосуществуют и интенсивно взаимодействуют различного направления, течения и школы. Символизм стал эстетической платформой литературной группы «Голубые роги» (Г. Табидзе, Т. Табидзе, П. Яшвили, В. Гаприндашвили, Н. Мицишвили, К. Надирадзе и другие). Развивалась поэзия экспрессионизма (Г. Леонидзе, Л. Асатиани), футуризма (С. Чиковани, Д. Шенгелая). Особое внимание к социальным проблемам характерно для творчества Э. Ниношвили, Арагвиспирели, Д. Клдиашвили, А. Эристави-Хоштариа, Д. Мегрели, В. Барнови. В 1917 году был основан Союз писателей независимой Грузии. Трагизмом, вызванным последствиями большевизации Грузии и политических репрессий, проникнута поэзия И. Гришашвили, проза М. Джавахишвили, Л. Киачели, К. Гамсахурдиа, Н. Лордкипанидзе, Г. Робакидзе, Ш. Дадиани, П. Какабадзе. Апологетами советского строя в 1920-1930-х годах стали писатели Ф. Нароушвили, В. Луарсабидзе, А. Мирцхулава (псевдоним - А. Машашвили), Г. Курулашвили, М. Кахиани, Х. Берулава. Тема 2-й мировой войны затронута в творчестве С. Чиковани, И. Абашидзе, Р. Джапаридзе, Н. Думбадзе. В литературе 1960-1970-х годов интерес к философско-этической проблематике проявился в творчестве Ч. Амирэджиби, О. Чиладзе, Р. Инанишвили, А. Сулакаури, Г. Чохели; проблемы молодого поколения интеллектуалов раскрываются в прозе Г. Рчеулишвили, Г. Дочанашвили, Р. Мишвеладзе, О. Челидзе, Г. Панджикидзе; в драматургии В. Канделаки, Г. Нахуцришвили, Т. Чиладзе, Т. Курдованидзе. Среди поэтов выделяются А. Каландадзе, М. Мачавариани, М. Лебанидзе, М. Поцхишвили, Ф. Халваши, З. Горгиладзе, Д. Чарквиани, В. Глонти. Для грузинской поэзии 1980-1990-х годов характерны поиск новых средств выразительности, эксперименты с ритмикой (Б. Харанаули, Л. Стуруа, М. Циклаури, Л. Сеидишвили). Особой социально-политической остротой отличается публицистика и поэзия 1990-2000-х годов.
Литература на абхазском языке в течение XX века прошла интенсивный путь развития. Основу абхазской драматургии заложил С. Чанба. Значит. вклад в абхазскую литературу внесли И. Когониа, Д. Дарсалиа, Л. Квициниа, И. Папаскири, В. Агрба, М. Лакрба (Лакербай), М. Хашба, И. Тарба, Б. Шинкуба, Т. Аджба, А. Гогуа, А. Джениа, Д. Ахуба, В. Амаршан и другие. Среди писателей, писавших на других языках, но тесно связанных с национальной культурой, - О. Бейгуа (Бююк), Г. Чачба (Шервашидзе), Г. Гулиа, Ф. Искандер и другие.
Изобразительное искусство и архитектура
В поселениях энеолита (селища Шулаверис-гора, Имирис-гора и другие) найдены сырцовые круглые в плане дома с ложным сводом и прямоугольные дома с плоской крышей, опирающейся на центральный столб, - прототипы грузинских домов дарбази; также ранние изделия из металла и керамика с врезанным, лепным и расписным орнаментом. К бронзовому и раннему железному векам (3-1-е тысячелетие до нашей эры) относятся: крепости с циклопической кладкой (Авранло, Нордевани и другие), дольмены Абхазии; золотые, серебряные и бронзовые изделия из курганов Триалети, украшенные цветными камнями, зернью и чеканными изображениями людей и животных, чернолощёная и расписная керамика (1-я половина и середина 2-го тысячелетия до нашей эры); бронзовые топоры, бляхи, пояса так называемого кобано-колхского круга, украшенные гравиров. изображениями животных, литые фигурки людей (рубеж 2-1-го тысячелетия до нашей эры). От 2-й половины 1-го тысячелетия до нашей эры - первых веков нашей эры сохранились: крепостные сооружения, храмы, дворцы и бани акрополя городищ Армазцихе (Мцхета), Вани, древнеримских городов Питиунт (Пицунда), Себастополис (Сухуми); ранние помещения пещерного города Уплисцихе, остатки храма в Дедоплис-Миндори (II-I века до нашей эры); погребения с золотыми украшениями с зернью, филигранью, цветными вставками, с импортной серебряной, стеклянной и керамич. посудой («Ахалгорийский клад», Клдеети, Бори, Уреки, Самтавро, Багинети и другие).
С зарождением феодальных отношений продолжается возведение укреплённых городов (обычно на склонах гор; Уджарма, Тбилиси). С принятием христианства активно развивается строительство храмов. Древнейшие из сохранившихся - небольшие церкви последней трети IV-V веков (Некреси, Череми, Дзвели-Шуамта, Зегани и другие). VI - 1-я половина VII века - период расцвета грузинской средневековой архитектуры. В это время ей присущи строгость стиля, тщательная пластическая разработка фасадов, облицованных, как и интерьеры, гладко отёсанным камнем; сдержанный декор ограничен резными оконными навершиями и отдельными рельефами на фасадах. Ряд церквей варьирует привнесённую из Ближнего Востока форму базилики (Болнисский Сион; церкви VI-VII веков - в Урбниси, Анчисхатская в Тбилиси, в Цкаростави, Вазисубани, Хашми). Во 2-й половине VI века появился оригинальный тип трёхцерковных базилик, где нефы разделены не устоями, а стенами (храмы в Квемо-Болниси, Дманиси, Некреси и другие). Ведущее место в середине VI века занимают центрально-купольные храмы: одноапсидные (в Шиомгвиме), четырёхапсидные (в Дзвели-Гавази) и многоапсидные (Ниноцминда). Наиболее совершенно разработана композиция четырёхапсидной церкви с куполом на тромпах (храм Джвари в Мцхете, 586/587-604 годы, и храмы типа Джвари: Мартвили, Атенский Сион, Дзвели-Шуамта - все VII века). Тип купольных церквей с 4 подкупольными устоями представлен храмом Цроми; небольших одноапсидных - храмом Самцевриси (630-е годы).
После араб. завоевания строительство возобновляется в грузинских княжествах и царствах (Абхазии, Тао-Кларджети, Кахети, Картли) в VIII-IX века. О сложных творческих исканиях свидетельствуют соборы в Самшвилде, Цирколи; 2-купольный храм в Гурджаани, церковь Квелацминда в Вачнадзиани, дворец епископа в Некреси, монастыри в Южной Грузии. В X - начале XIV веков архитектура вновь достигает расцвета. Развиваются города (Дманиси, Тбилиси); строятся крепости, монастырские ансамбли, соборы; дворцы (царский в Гегути), академии (Икалто, Гелати), караван-сараи (близ озера Паравани), мосты (на реке Беслети, все XII века). Ведущий тип в церковной архитектуре - прямоугольный в плане крестово-купольный храм с удлинённой продольной осью, с высоким барабаном и шатром. В пропорциях усиливается устремление ввысь; на фасадах - аркатуры, пышная резьба; внутри стены и своды сплошь расписаны. При общей живописности сохраняются тектоническая ясность и чёткость композиции: храмы типа «вписанного креста» - в бывших монастырях Хандзта (начало X века), Долисхана (954-958 годы; оба в Кларджети, территория Турции), в городе Вале (конец X века), в Бедиа (Абхазия, конец X - начало XI века), соборы в Алаверди, Светицховели в Мцхете (1010-1029, зодчий Арсукисдзе), церковь в Самтависи (1030, зодчий Илларион Самтавнели), собор Гелатского монастыря; церкви типа «свободного креста» - в Тбети (Шавшети, территория Турции; 910-е годы), Кумурдо (964, зодчий Сакоцари), Никорцминда (в обеих - парные апсиды с севера и юга); построенные под влиянием собора Ошки храм Баграта в Кутаиси (1003), церковь Крестного монастыря в Иерусалиме (начало XI века; все - триконхи с куполом на столбах); четырёхапсидная церковь в Свети (Кларджети; X век); шестиапсидные церкви - в Кацхи, Бочорме (обе начала XI века); однонефные (зальные) церкви - в Хциси (1002), Саване (1046). Особую группу составляют церкви Абхазии IX-X века, близкие памятникам визант. круга (соборы в Мокви, Пицунде; храмы в Лыхны, Симона Кананита в Новом Афоне). Церкви XII - начала XIII вв. меньше, с планом, близким квадрату, но с более насыщенным резным декором (Бетаниа, Икорта, Кватахеви, Питарети, Цугругашени). В XII-XIII века продолжалось строительство пещерных монастырей (Давид-Гареджа, Вардзиа). От конца XIII-XVIII веков сохранились городища (Греми, XVI век), монастыри (Сафара, Зарзма), храмы (Метехи в Тбилиси, 1278-1289 годы; Гергетской Троицы около села Казбеги, XIV век; Ахали-Шуамта, XVI век), колокольни (храма Ниноцминда, 1550-е годы), дворцы (Ираклия II в Телави, XVII век), крепости (Ананури, Хертвиси, Гори, Кварасцихе), караван-сараи, бани, торговые ряды. В планах и композициях сохраняются национальные традиции, но художественный уровень снижается.
Средневековое изобразительное искусство Грузии представлено декоративной скульптурой, чеканкой по металлу, резьбой по дереву, монументальной живописью, мозаикой, миниатюрой, перегородчатой эмалью (развита в VI-XV века), расписной керамикой (расцвет в XI-XIII века, с XV века появляется расписная майолика), вышивкой по шёлку и бархату, резными печатями. Скульптура (рельефы на фасадах храмов, на алтарных преградах, каменных стелах) и чеканка проходят эволюцию от пластичности форм, унаследованной от эллинистического искусства (капители Болнисского Сиона, рельефы храма Джвари), к плоскостности (при сохранении пластичности линии), нарушению пропорций человеческой фигуры, что увеличивает экспрессию и декоративность (стела из Усанети, VIII-IX века; рельеф из Опизы, IX век; чеканная икона «Преображение» из Зарзмы, 886 год). В X-XI века поиски пластичной моделировки форм, способов передачи правильных пропорций знаменуют новый этап развития скульптуры Грузии: чеканные золотые выносные кресты из Брили (мастер Асат) и Брети, чаша из Бедиа; икона «Умиление» из Зарзмы, тондо с изображением святого Мамая из Гелати; каменные рельефы на храмах в Тбети, Кумурдо, Никорцминде, Мцхете; рельефы алтарных преград (из Сафары, Ховле, Шиомгвиме). Произведения чеканки XII-XIII века украшены пышным растительным орнаментом и цветными деталями (эмали, чернь; Хахульский складень; оклад «Анчийского Спаса» работы Бека Опизари); в XVI веке появляются разработка фонов гравированным мелким растительным узором, вставки драгоценных камней.
Ранние уцелевшие памятники монументальной живописи на территории Грузии примыкают по стилю к кругу раннехристианских памятников Переднего Востока (мозаичные полы храма в Пицунде, V век; грузинской церкви близ Вифлеема в Палестине, V-VI века). Позднее намечается отход от эллинистических принципов (мозаика алтаря в Цроми, VII век), изображения становятся плоскостно-линейными (росписи монастыря Святого Додо в Давид-Гареджа). Монументальная живопись достигает расцвета в XI-XIII века. Росписи покрывают все внутренние стены и своды храмов. Появляются житийные циклы местных святых, изображения исторических лиц (царя Георгия III, царицы Тамары в храмах Вардзиа, Бетаниа, Кинцвиси; царя Димитрия - в Мацхвариши); привнесённые из Византии иконографические образцы творчески перерабатываются. Для грузинских росписей этого времени характерны сдержанность наполненного гармонией колорита, линейность письма. Развитие идёт от строгой монументальности произведений X - середина XII веков (Манглиси, Атенский Сион; мозаики Гелати) к динамичности и декоративной изысканности в живописи начала XIII веков (Кинцвиси). Существуют местные школы: в провинциях Рача (росписи в Земо-Крихи, середина XI века), Верхней Сванети (росписи художников Тевдоре и Микаела Маглакели, конец XI - 1-я половина XII веков), в монастырях Давид-Гареджа и других. В искусстве миниатюры (самые ранние IX-X века) прослеживаются две тенденции: одна связана с местными худож. традициями (линейная манера письма, подцвеченный рисунок - например, Мцхетская псалтирь, X век), вторая следует приёмам византийских парадных рукописей с их техникой многослойного письма и применением золота (миниатюры 2-го Джручского и Гелатского Евангелий, XI-XII века).
После присоединения Грузии к России возводились официальные здания в стиле классицизма (духовная семинария, ныне Музей искусств Грузии, Тбилиси, 1827-1838 годы). Во 2-й половине XIX - начале XX веков в городской архитектуре господствовал эклектизм (Грузинский театр оперы и балета в Тбилиси, 1880-1896 годы, архитектор В.А. Шрётер). На рубеже XIX-XX веков работал один из известных грузинских архитекторов - С. Клдиашвили (здание дворянской гимназии, ныне Тбилисский государственный университет, 1900-1916 годы). В начале XX века в Грузии появились здания в стиле модерн (здание Грузинского дворянского банка, ныне Республиканская библиотека, 1912-1916 годы, архитектор А.Н. Кальгин). Встречаются попытки использования национальных архитектурных форм и мотивов (церковь Кашвети в Тбилиси, 1904-1910 годы, архитектор Л. Бильфельд).
Живопись в XIX веке развивалась под воздействием западно-европейского и русского искусства. Зарождается станковая живопись, главным образом портрет (Г. Майсурадзе). В 1880-1890-е годы появились художники демократического направления: Р. Гвелесиани, А. Беридзе, Г. Габашвили; первый грузинский гравёр-ксилограф - Г. Татишвили. Среди мастеров конца XIX - начала XX веков: живописцы А. Мревлишвили, М. Тоидзе, обращавшиеся (в духе русских передвижников) к бытовым и социальным темам; график А. Гогиашвили; основоположник современной грузинской скульптуры Я. Николадзе; талантливый самоучка - живописец-примитивист Нико Пиросманашвили.
В советское время осуществляются планы индустриализации (Земо-Авчальская ГЭС, 1922-1927 годы, архитектор А.Н. Кальгин и другие), реконструкции городов (Тбилиси, Цхинвали, Батуми, Гори, Поти, Сухуми), курортов (Цхалтубо, Боржоми, Новый Афон). В 1920 - начале 1930-х годов строятся здания в духе конструктивизма (редакция газеты «Заря Востока», 1929 год, архитектор Д. Числиев), применяются национальные архитектурные формы (фасад Национального музея Грузии, 1927-1929 годы, архитектор Н.П. Северов; все - в Тбилиси). Для зодчества 2-й половины 1930-х - 1-й половины 1950-х годов характерно применение форм и элементов классической архитектуры (железно-дорожный вокзал в Сухуми, 1951 год, Лола и Леван Мушкудиани), иногда совмещавшихся с мотивами средневекового грузинского зодчества (дом «Грузугля» на площади Руставели в Тбилиси, 1953 год, архитекторы М. Чхиквадзе, К. Чхеидзе; театр в Кутаиси, 1955 год, архитектор М. Шавишвили).
Большую роль в подготовке национальных художественных кадров сыграло создание в 1922 году Народной художественной студии М. Тоидзе и особенно тбилисской АХ, в которой преподавали Г. Габашвили, Е.Е. Лансере, Я. Николадзе, Б.А. Фогель, И.А. Шарлемань, Е. Татевосян, А. Бажбеук-Меликян и другие. В живописи 1920-1950-х годов представлены пейзаж (А. Цимакуридзе, Д. Какабадзе, Е. Ахвледиани, В. Джапаридзе), портрет (П.М. Блёткин, К. Магалашвили, К. Санадзе). Легендарно-фантастические сюжеты разрабатывал Л. Гудиашвили, историко-революционную тематику - М. и И. Тоидзе, А. Кутателадзе, тему нового быта - У. Джапаридзе. Развивались станковая, книжная графика (В. Григолиа), искусство иллюстрации (Л. Гудиашвили, С. Кобуладзе, Т. Абакелия, И. Габашвили). Среди художников театра: В. Сидамон-Эристави, И. Гамрекели, П. Оцхели, С. Кобуладзе. В скульптуре ведущее место занял портрет (Я. Николадзе, Н. Канделаки, Н. Церетели); развивалась монументальная скульптура (К. Мерабишвили, В. Топуридзе), в том числе сюжетный рельеф (Т. Абакелия, Г. Сесиашвили).
После Великой Отечественной войны возникают новые города и кварталы, связанные с индустриальными объектами (город Рустави), внедряются индустриальные методы строительства с использованием новых конструкций и материалов (санатории в Гагре, Пицунде). Среди сооружений 1960-1980-х годов: инженерный корпус Министерства автомобильных дорог Грузии (1974 год, архитекторы Г. Чахава, З. Джалагания, А. Кимберг, Т. Тхилава), Дворец торжественных обрядов (1984-1985 годы, архитекторы В. Джорбенадзе, В. Орбеладзе) - в Тбилиси; Музей Ильи Чавчавадзе в Кварели (1979 год, архитекторы В. Джорбенадзе, К. Кобахидзе). Применялся синтез архитектуры со скульптурой, мозаичными, живописными и чеканными панно (станции Тбилисского метрополитена, 1966 год, 1979 год).
Значительный интерес представляют поиски художественной выразительности в изобразительном искусстве Грузии. 1960-1990-х годах: характерны яркие композиционные построения, повышенная экспрессия. В области тематической картины и портрета работали Р. Стуруа, Ж. Медзмариашвили, Г. Тотибадзе, Д. Хахуташвили, Р. Тордиа, З. Нижарадзе, Н. Чиковани; в книжной графике - А. Бандзеладзе, Т. Кубанейшвили, Д. Лолуа; в монументальной скульптуре - Э. Амашукели, М. Бердзенишвили, М. Мерабишвили, Д. Микатадзе, Г. Очиаури, З. Церетели; в станковой и декоративной пластике - И. Окропиридзе, Т. Асатиани, В. Ониани и другие. Среди театральных художников - И. Аскурава, Д. Тавадзе, П. Лапиашвили.
Музыка
Древнейшие памятники музыкальной культуры датируются 2-м тысячелетием до нашей эры (костяная флейта из Самтавро в Мцхете, XV век до нашей эры, и другие). К VI веку до нашей эры относятся археологические находки, свидетельствующие о существовании здесь арфо- и лировидных инструментов: бронзовая фигурка из «казбекского клада» (Степанцминда) и глиняная статуэтка из Уплисцихе. Реликты древней музыкальной культуры сохранились в обрядовом фольклоре грузин. Светская музыка достигла высокого уровня к XII веку, произведения Ш. Руставели и других поэтов исполнялись профессиональными придворными музыкантами под аккомпанемент арфы, лиры. Получили распространение инструментальные и вокально-инструментальные ансамбли. О церковно-певческой традиции смотреть в статье Грузинская православная церковь.
Новый подъём национальной музыкальной культуры Грузии начался в XVIII веке, о её высоком уровне в то время свидетельствует развитость музыкальной терминологии (отражена в словаре С.С. Орбелиани). Формировалась городская музыкальная культура, в которой значительное место занимала «восточная» ветвь. Её источник - имевшее многовековую историю взаимодействие Грузии с персидской и армянской культурой; она связана с искусством ашугов, которое культивировалось преимущественно в Тбилиси и его окрестностях, а позднее в других городах Восточной Грузии; выдающиеся представители - придворные ашуги Ираклия II Саят-Нова и Бесики. Распространялись «восточные» инструментальные ансамбли: даста (2 зурны или 2 дудука с барабаном), сазандари (ансамбль струнных).
С присоединением Грузии к Российской империи (1801) установились связи с русской и западно-европейской культурой. В 1851 году спектаклем итальянской труппы открылся Оперный театр в Тифлисе, с 1880 года в нём выступала русская оперная труппа. В 1873 году открылись музыкальные классы Х. Саванели и А. Мизандари (с 1876 года школа, с 1886 года училище, с 1917 года консерватория). В 1883 году создано Тифлисское отделение ИРМО во главе с М.М. Ипполитовым-Ивановым. Со 2-й половины XIX века западная музыка начала проникать в музыкальный быт городов Западной Грузии (Кутаиси, затем равнинные районы Имерети, Гурии); источником бытовой музыкальной культуры «западной» ветви стали арии из итальянских опер, неаполитанские песни, русские романсы (на местной почве они превратились в оригинальные многоголосные песни, основанные на мажорно-минорной системе). Распространились гитара, гармоника, шарманка.
Во 2-й половине XIX века возобновилась борьба за сохранение национальной самобытности грузинского церковно-певческого искусства, велась интенсивная работа по собиранию грузинского фольклора, издавались сборники народных и духовных песен, на рубеже XIX-XX веков развернулась деятельность по изданию народных песен Д. Аракишвили, И. Каргаретели, З. Палиашвили. В 1885 году основан Хор Л. Агниашвили - первый грузинский этнографический хор. Грузинское филармоническое общество (1905) осуществило постановку на грузинский язык ряда русских и западно-европейских опер. С конца XIX века в Грузии и за её пределами развернулась деятельность грузинских исполнителей. В 1919 году открыта грузинская оперная студия. В 1922 году в Тифлисе созданы 2-я консерватория (в 1924 году объединена с первой) и Общество молодых музыкантов (при нём - квартет, 1924 год, с 1944 года Государственный струнный квартет), в 1932 году - СК Грузии. В 1934 году открыт Театр музыкальной комедии. В 1933 году образован Государственный симфонический оркестр Грузии.
Среди первых грузинских симфонических произведений - поэма «Амирани» К. Поцхверашвили (1905), «Гимн Ормузду, или Среди сазандаров» Д. Аракишвили (1911). Первые образцы грузинской камерной вокальной музыки создали М. Баланчивадзе, Аракишвили, Н. Сулханишвили. Становление национального оперного репертуара началось с постановки «Сказания о Шота Руставели» Аракишвили (1919), классикой жанра стали оперы «Абесалом и Этери» (1919) и «Даиси» (1923) З. Палиашвили, «Кето и Котэ» В. Долидзе (1919, первая национальная комическая опера). Были поставлены также «Тамара Коварная» М. Баланчивадзе (полностью впервые - 1926), «Кристине» Р. Гогниашвили (1918), в дальнейшем - «Разбойник Како» А. Андриашвили (1940), «Маленький кахетинец» И. Гокиели (1943), «Мать и сын» А. Мачавариани (1945), «Сказание о Тариэле» (1945) и «Десница великого мастера» (1961) Ш. Мшвелидзе, «Баши-Ачуки» А. Кереселидзе (1946), «Призыв гор» (1947) и «Невеста Севера» (1958) Д. Торадзе, «Мзиа» А. Баланчивадзе (1950), «Маринэ» А. Шаверзашвили (1954), «Миндия» (1961) и «Похищение луны» (1976) О. Тактакишвили, «Лела» Р. Лагидзе, «Невзгоды Дариспана» Г. Члаидзе (обе – 1975), «И был год восьмой» (1983) и «Медея» (1993) Б. Квернадзе, «Музыка для живых» Г. Канчели (1984), «Белое покрывало» Т. Шавлохашвили (1993) и другие. Значительная веха в развитии грузинского балета - «Сердце гор» А. Баланчивадзе (1938). Среди других произведений жанра - «Отелло» (1957) и «Витязь в тигровой шкуре» (1973) А. Мачавариани, «Демон» (1958), «Дали и Охотник» (1977) С. Цинцадзе, «Мцыри» А. Баланчивадзе (1964), «Гамлет» (1971) и «Медея» (1978) Р. Габичвадзе, «Берикаоба» Б. Квернадзе (1973), «Рассвет» Ф. Глонти (1967), «Хевисбери» В. Азарашвили (1982). Музыкальные комедии, оперетты, мюзиклы писали Ш. Милорава («Песня о Тбилиси», 1958), Г. Канчели («Ханума», 1968), Г. Цабадзе («Мелодия снежных гор», 1971, «Мелодии Верийского квартала», 1974), Н. Габуния («Маленький переполох», 1978) и многие другие. Среди произведений кантатно-ораториального жанра: «О чём поёт Кура» О. Гордели (1964), «По следам Руставели» (1964), «Николоз Бараташвили» (1970), «Гурийские песни» (1971), «Картлийские напевы» (1983) О. Тактакишвили, «Пиросмани» Н. Сванидзе (1970), «Светлая печаль» Г. Канчели (1985). С конца 1930-х годов одним из ведущих становится симфонический жанр, основополагающая роль в его развитии принадлежит Ш. Мшвелидзе (симфонические поэмы «Звиадаури», 1940, «Миндия», 1950; 6 симфоний) и А. Баланчивадзе (5 симфоний, 5 фп. концертов), достижениями стали симфонии и концерты Мачавариани, Тактакишвили, Габичвадзе, Глонти, Насидзе, Торадзе, Канчели, Шаверзашвили, Азарашвили, Ш. Давиташвили. Среди основоположников камерного жанра - И. Туския, выдающийся вклад в него внёс Цинцадзе. Композиторы, пишущие в авангардистских техниках: Н. Сванидзе, Н. Мамисашвили, Т. Бакурадзе и др. Давние традиции (с 1930-х годов) имеет область эстрадной музыки, среди исполнителей - певицы Н. Брегвадзе, Т. Гвердцители.
Среди исполнителей: пианисты - А. Вирсаладзе и Э. Вирсаладзе, А. Тулашвили, Т. Амиреджиби, Э. Болквадзе, М. Доиджашвили, А. Корсантия, М. Мдивани, А. Торадзе, скрипачи - Л. Исакадзе, Л. Шиукашвили, М. и Н. Яшвили (смотреть Яшвили), виолончелисты - Г. Барнабишвили, Т. Габарашвили, Э. Исакадзе, А. Чиджавадзе. Ведущие певцы и дирижёры работают в Грузинском театре оперы и балета. Среди музыковедов: Д. Аракишвили, Ш. Асланишвили, И. Джавахишвили, В. Донадзе, Г. Орджоникидзе, П. Хучуа, А. Цулукидзе.
Танец и балет
Балетное искусство Грузии развивалось в постоянном взаимодействии с традиционной танцевальной культурой. В грузинском народном танце из общего строя исполнителей поочерёдно, как в дивертисменте, выделяются солисты, группы солистов, смешанные пары, демонстрирующие ансамблевый или индивидуальный танец (эта форма танца отражает особенности национального самосознания, в котором чувство духовного единения всегда противоречиво сочеталось с ярко выраженным индивидуализмом); мягкому лиризму танцовщиц противостоял бравурный, наступательный танец партнёров (повлиял на утверждение новой - героической - концепции мужского танца в грузинском классическом балете, прежде всего в творчестве В. Чабукиани). Особый, схожий с арабеском, рисунок фигур, а также близкие к классическим постановка корпуса и позиции ног позволили адаптировать в балете многие элементы грузинской национальной хореографии.
Классический танец пришёл в Грузии из России, что было связано с общими процессами распространения европейских вкусов в среде местной знати. В 1851 году в Тифлисе открылся оперный театр, где в 1852-1854 годы небольшую группу балетных гастролёров возглавлял бывший танцовщик московских императорских театров, педагог МХУ Ф.Н. Манохин. В 1854 году он поставил здесь первый многоактный балетный спектакль - «Гитана» И.Ф. Шмидта. В 1873-1898 годы балетные спектакли давались редко (сгорело здание театра). В Тифлисе гастролировали балетные труппы из Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы, артисты Е.В. Гельцер, Т.П. Карсавина, М.Ф. Кшесинская, М.М. и В.П. Фокины, А. Дункан и другие. В 1910-х годах грузинскую балетную труппу возглавляли А.А. Романовский и С.Ф. Вакарец. К этому времени относится и появление первых национальных профессиональных кадров. Ведущую роль в их подготовке сыграла открывшаяся в 1916 году частная студия М.И. Перини, итальянские танцовщицы, выступавшей на тифлисской сцене. В 1920 году студия стала государственной балетной школой при Театре оперы и балета. Среди её выпускников - И. Алексидзе, И.И. Арбатов, М. В. Бауэр, С. Вирсаладзе, Е. Гварамадзе, К. Надареишвили, Т. Чабукиани, Е. Чикваидзе, а также основоположники современного классического танца Грузии В. Чабукиани и Н. Рамишвили.
В конце XIX - начале XX веков большое внимание уделялось и развитию национальной хореографии. В Тифлисе, Кутаиси, Батуми организовывались коллективы, пропагандировавшие грузинский народный танец, а также студии (под руководством А. Алексидзе, 1902-1934 годы, и другие). Начиная с первых попыток хореографической интерпретации произведений грузинской литературы («живые картины» по иллюстрациям М. Зичи к поэме «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели, 1896 год, и другие) определилась специфика балетного искусства Грузии: в сюжетике - опора на национальную историю, литературу и фольклор, в стилистике - на народный танец. Становление грузинской композиторской школы способствовало созданию канонических образцов стиля национальной хореографии, чья профессиональная основа закладывалась в балетных сценах первых грузинских опер, созданных М. Баланчивадзе, Д. Аракишвили, З. Палиашвили, В. Долидзе. Первый грузинский балетмейстер Д. Джавришвили мастерски вплетал элементы народной хореографии в музыкальную структуру национальных опер, где она естественно сочеталась с симфонической музыкой. Первая грузинская балетная музыка была написана Т. Вахвахишвили («Иранская пантомима», 1917 год; «Авгароз», 1918 год; «Праздник Диониса», 1919 год; «Зелье любви», 1920 год).
В 1921-1922 годы балетную труппу Тифлисского театра возглавлял М.М. Мордкин, здесь работали хореографы М.Г. Дысковский, М.Ф. Моисеев, С.Н. Сергеев, И.И. Арбатов, ставившие главным образом классический репертуар. В 1927 году Л.И. Лукин создал оригинальный балет «Карменсита» на сюжет оперы Ж. Бизе «Кармен». В 1929 году в репертуаре театра появился первый советский балет - «Красный мак» Р.М. Глиэра в постановке В.И. Цаплина. В 1936 году В. Чабукиани поставил героико-романтический балет на музыку А. Баланчивадзе «Мзечабуки» («Юноша-солнце»; во 2-й редакции в ГАТОБ шёл под названием «Сердце гор», 1938 год), достигнув новой степени выразительности в органичном соединении народной и классической хореографии. В 1938 году был поставлен первый грузинский балет на современную тему - «Малтаква» Ш. Тактакишвили (балетмейстеры Д. Джавришвили и В. К. Литвиненко). В 1941-1973 годы в Тбилиси Чабукиани возглавлял балетную труппу Театра оперы и балета имени З.П. Палиашвили, развивая полученный опыт в спектаклях, ставших классикой советского балетного театра: «Лауренсия» А. А. Крейна (1948), «Отелло» А. Мачавариани (1957) и другие.
Одновременно со становлением классического балета продолжал развиваться народный танец. В 1945 году был создан Государственный академический ансамбль народного танца (ныне Грузинский национальный балет). У его истоков стояли бывшие классические танцовщики Н. Рамишвили и И. Сухишвили, следовавшие эстрадно-фольклорной концепции национального танца. По образцу этого ансамбля в дальнейшем были созданы и другие коллективы: Ансамбль песни и пляски Грузии (руководитель Г. Бакрадзе, хореограф Б. Дарахвелидзе), «Рустави» (руководитель А. Эркомаишвили, хореограф Р. Чохонелидзе), танцевальные коллективы в Кутаиси, Батуми и другие. Среди выдающихся исполнителей народного танца: И. Долаберидзе, В. Гунашвили, Н. Кирвалидзе, П. Кобаладзе, П. Сулаберидзе.
С конца 1960-х годов в балетном искусстве Грузии начался постепенный отход от этнографических принципов в пользу общемировых тенденций. Молодые балетмейстеры пробовали себя в хореографическом симфонизме, малых формах, использовали в своих постановках элементы танца модерн и другие. Одним из самых ярких представителей поколения стал хореограф Г. Алексидзе (с 1972 года главный балетмейстер Театра оперы и балета имени Палиашвили, Тбилиси). Ученик А.М. Мессерера и Ф.В. Лопухова, он испытал влияние Дж. Баланчина (гастроли «Нью-Йорк сити балле» под руководством Баланчина проходили в Тбилиси в 1962 и 1972 годы). Отдавая должное народной хореографии, Алексидзе современно переосмысливал её, выделяя общечеловеческие черты национальной пластики. В эпоху так называемого инструментального танца, хореографического концептуализма проявился исполнительский талант И. Джандиери, М. Махарадзе, Н. Махатели и других.
Кризис конца 1980-1990-х годов вынудил многих хореографов и танцовщиков покинуть страну. В то же время выпускники Тбилисского хореографического училища вывели грузинскую балетную школу на мировую арену: Н. Ананиашвили (с 2004 года художественный руководитель балетной труппы Театра оперы и балета имени Палиашвили), И.А. Зеленский, И. Ниорадзе, Д. Махатели и другие. На рубеже XX-XXI веков связь классического балета с национальной хореографией ослабла. Основу репертуара составляют преимущественно русская и советская классика, а также балеты Дж. Баланчина, К. Макмиллана, Дж. Роббинса, Т. Макинтайра и других.
Театр
Об античных истоках театральной культуры Грузии свидетельствуют археологические находки: геммы, камеи с изображением театральных масок, бронзовые и терракотовые статуэтки танцоров и музыкантов. Древнейшие театральные здания обнаружены на территории Кутаиси, Апсары, Гонио, Мцхеты, Вани, Пицунды, а также в скальном городище Уплисцихе (античный театр III-II веков до нашей эры с сохранившейся сценой, орхестрой и местами для зрителей). Элементы языческих культов отразились в народном театре масок берикаоба и в массовых карнавальных празднествах кееноба. В средние века в кругу верховной знати возник театр сахиоба, с XII века развивавшийся в тесной взаимосвязи с грузинской литературой. В середине XIV века зародились церковные театр и драма, схожие со средневековой религиозной мистерией. В XIV-XVII века широкое распространение получила народная драма («Звиад Лобжанидзе», «Шавлего» и другие). С открытием в Тбилиси (1756) и Телави (1788) духовных семинарий стал развиваться школьный театр, одним из видных представителей которого был руководитель Телавской семинарии Давид-ректор. В 1790-х годах при дворе царя Ираклия II был создан первый светский театр во главе с драматургом Г. Авалишвили, ставившим собств. пьесы («Царь Теймураз»), а также произведения Д. Чолокашвили («Ифигения»), переводы А.П. Сумарокова и других русских авторов. Продолжалась деятельность театра сахиоба, который в эти годы возглавлял актёр Д. Мачабели. Однако в 1795 году, во время турецкого набега, все актёры сахиоба погибли, что отодвинуло создание первого профессионального театра в Грузии на несколько десятилетий.
Сопричастность общеевропейским культурным процессам после присоединения Грузии к России (1801) дала новый импульс развитию сценического искусства. Повсеместно возникали любительские труппы (в Тифлисе - под руководством А. Чавчавадзе, М. Орбелиани и В. Джамбакур-Орбелиани; в Гори - под руководством Д. Мегвинетухуцеси, и других), включавшие в свой репертуар русскую, европейскую и национальную драматургию. Существовали также крепостные театральные и музыкальные коллективы в Кутаиси и Озургети. В 1845 году в Тифлисе был основан первый профессиональный русский театр. Русификаторская политика имперских наместников всячески противостояла созданию грузинского профессионального театра. Тем не менее он всё же появился в 1850 году, его основоположником стал драматург Г. Эристави. Развиваясь в одном направлении с русской театральной культурой, грузинский театр избрал реалистическую стилистику. В то же время Эристави и драматурги его школы (З. Антонов, И. Кереселидзе) возродили многовековые традиции народного театра берикаоба, утвердили на сцене синтез песни и танца, реабилитировали разговорный язык. У истоков грузинской актёрской школы стояли Н. Узнадзе, Г. Дванадзе, Г. Джапаридзе, А. Мейпариани. Были заложены основы грузинской театральной критики (М. Туманишвили). В 1856 году по распоряжению правительства театр, сыгравший существенную роль в формировании нац. самосознания, закрыли. Под влиянием демократич. идей писатели И. Чавчавадзе и А. Церетели воссоздали проф. коллективы в 1879 году в Тифлисе, а год спустя в Кутаиси. Национальный репертуар пополнился пьесами А. Цагарели, А. Казбеги, Р. Эристави. Властителями дум стали актёры нового поколения: В. Абашидзе, В. Алекси-Месхишвили, Н. Габуния, М. Сапарова-Абашидзе, К. Месхи, Е. Черкезишвили и другие. В 1880-1890-х годах в репертуар грузинских театров вошли пьесы русских и зарубежных классиков (в том числе А.Н. Островского в переводе Цагарели и У. Шекспира в переводе И. Мачабели). Теоретические работы по технике актёрского искусства оставил В. Абашидзе, учредивший и редактировавший первую грузинскую театральную газету «Театри» (1885). Актёрское искусство Грузии эволюционировало под воздействием литературы и драматургии рубежа XIX-XX веков: сценическое воплощение произведений Э. Ниношвили, Важа Пшавелы, Д. Клдиашвили требовало более тонкой психологической игры, пристального внимания к внутреннему миру героя на фоне социальных перипетий.
В начале XX века в бурно развивающихся городах (Тифлисе, Кутаиси, Батуми) создавались многочисленные любительские кружки и народные театры, в постановках которых открыто звучали мотивы социального протеста. Революционные настроения поддерживали и пьесы Ш. Дадиани, Н. Накашидзе. Наряду с этим традиции психологического театра продолжили постановки пьес А.П. Чехова. На любительских сценах и в народных коллективах воспитывались будущие мастера грузинского театра и кино: А. Хорава, М. Чиаурели, У. Чхеидзе, К. Марджанишвили. В первые годы советской власти театр стал орудием пропаганды, а затем и фактором повышения культурного уровня народа. В 1920-х годах открылись новые театры в Кутаиси, Батуми, Сухуми, Чиатуре, Гори, Цхинвали, Зугдиди, Махарадзе (ныне Сенаки), Ахалцихе. В 1921 году в Тифлисе был создан Грузинский театр имени Ш. Руставели; вскоре появился Театр музыкальной комедии, государственный статус и новые помещения получили Русский драматический театр имени А.С. Грибоедова и Армянский драматический театр имени С. Шаумяна. Эпохальные перемены подготовили почву для новаторской деятельности Марджанишвили и А. Ахметели, наметивших приоритетные направления национального сценического искусства. В 1922 году Марджанишвили возглавил Театр имени Ш. Руставели. Отдав дань героико-революционному пафосу первых лет (в историю советского театра вошёл спектакль «Овечий источник» Лопе Ф. де Веги Карпьо, 1922 год), он постепенно склонялся к большей камерности сценического действа, психологической глубине. Соединив опыт русской психологической школы с характерными чертами национального исполнительства - обострённой эмоциональностью и чувством формы, Марджанишвили воспитал плеяду актёров, на многие десятилетия определивших лицо грузинского театра: В. Анджапаридзе, Т. Чавчавадзе, А. Васадзе, Ш. Гамбашидзе, Н. Гоциридзе, А. Жоржолиани и других. Ахметели, возглавивший Театр имени Ш. Руставели в 1926 году, наследовал героико-романтической традиции с её яркой зрелищностью, пластичностью массовых сцен; Марджанишвили же создал в 1928 году в Кутаиси новый театр (в 1930 году переведён в Тифлис, с 1933 года носит имя своего основателя), чьи спектакли отличали углублённый психологизм и сдержанность формы. Эти два направления остаются ведущими для грузинского сценического искусства вплоть до начала XXI века.
В 1930-х годах многие деятели грузинского театра, в том числе А. Ахметели, подверглись репрессиям. Между тем именно в это время раскрылось дарование актёров С. Закариадзе, С. Такаишвили, В. Годзиашвили, Г. Шавгулидзе, А. Кванталиани, Т. Цулукидзе, П. Кобахидзе и других. В 1939-1946 годы одну из мастерских Театрального института имени Ш. Руставели возглавлял Г.А. Товстоногов, объединивший талантливую молодёжь: Т. Абуладзе, Л. Иоселиани, С. Канчели, Е. Кипшидзе, Р. Чхеидзе, М. Туманишвили и других. В 1950-1960-х годах в грузинском театре наметились новые тенденции. Новая манера молодой режиссуры убеждала не столько подчёркнутой театральностью приёмов и национальным колоритом, сколько психологической точностью и глубоким проникновением в образ, умением раскрыть всю сложность человеческих отношений. Один из самых ярких представителей поколения, Туманишвили оказался талантливым педагогом. Среди его учеников - крупнейшие представители грузинской режиссуры конца XX - начале XXI веков Р. Стуруа и Т. Чхеидзе. В современных трактовках классики Стуруа опирается на достижения не только грузинского, но и всего мирового сценического искусства (приёмы эпического театра Б. Брехта, театра абсурда и другие). В отличие от эпического театра Стуруа, театр Чхеидзе - психологический, интеллектуальный. Важнейшей стороной театрального действа оба режиссёра признают сценографию; с ними сотрудничают художники Г. Алекси-Месхишвили, О. Кочакидзе, А.Н. Словинский, Ю. Чикваидзе.
Среди заметных явлений театральной жизни Грузии: созданный Г. Лордкипанидзе в городе Рустави молодёжный театр (1973); организованный в 1981 году Р. Габриадзе уникальный Тбилисский театр марионеток (ныне Театр-студия Резо Габриадзе); Театр киноактёра, основанный в 1975 году М. Туманишвили (с 1996 года труппу возглавляет Г. Маргвелашвили, чья постановка в 2006 году «Вишнёвого сада» А.П. Чехова стала одной из самых ярких премьер 2000-х года).
Кино Первые кинопоказы в Грузии состоялись в Тифлисе 16.11.1896 года, но годом рождения грузинского кинематографа считается 1912 год, когда В. Амашукели снял первый документальный полнометражный фильм - «Путешествие Акакия Церетели в Рача-Лечхуми». В 1916 году А. Цуцунава поставил первый полнометражный игровой фильм - «Христинэ» (по одноимённой повести Э. Ниношвили). В 1921 году при Наркомпросе Грузинской ССР организована киносекция (с 1923 года Госкинпром Грузии, с 1938 года Тбилисская киностудия, с 1953 года «Грузия-фильм»). Первый советский фильм - «Арсен Джорджиашвили» (1921, режиссер И. Перестиани). В 1923 году Перестиани поставил лучший приключенческий фильм советского немого кино - «Красные дьяволята». В этот период в основном экранизировались произведения грузинских классиков, посвящённые героическим страницам истории: «Сурамская крепость» Перестиани (по Д. Чонкадзе, 1923), «У позорного столба» А. Бек-Назарова (по А. Казбеги, 1924), «Кто виноват?» Цуцунавы (по Н. Накашидзе, 1925). Одним из лучших в советском кино 1920-х годов был фильм Н. Шенгелая «Элисо» (1928) (смотреть Шенгелая). Художественно-документальный фильм «Соль Сванетии» («Джим Шванте») М.К. Калатозова (1930), ставший событием культурной жизни республики, отличался новаторским методом съёмки и монтажа, новым подходом к изображению борьбы человека с природой. Первые грузинские звуковые фильмы - «Шакир» Л. Эсакиа (1932), «Последний маскарад» М. Чиаурели (1934). Традиция грузинской кинокомедии, зародившаяся во 2-й половине 1920-х годов («Мачеха Саманишвили» К. Марджанишвили и З. Беришвили, «Ханума» Цуцунавы, оба 1927), получила яркое продолжение в фильме Д. Рондели «Потерянный рай» (1938). Ведущие грузинские режиссёры обращались и к революционной теме: «Двадцать шесть комиссаров» Н. Шенгелая (1933), «Арсен» Чиаурели и «Дарико» С. Долидзе (оба 1937). Одним из значительных фильмов периода Великой Отечественной войны стала эпопея «Георгий Саакадзе» (1942-1943 годы, режиссер Чиаурели; Государственная премия СССР, 1943 года, 1946 года), подобно многим советским фильмам исторического жанра иносказательно повествовавшая о современных реалиях.
С середины 1930-х годов ведёт свою историю грузинское анимационное кино: «Аргонавты» (1936), «Пройдоха» (1937), «Чиора» (1939) В. Муджири, и другие.
В середине 1950-х годов, в эпоху «оттепели», заявило о себе новое поколение режиссёров. В 1955 году Т. Абуладзе и Р. Чхеидзе поставили фильм «Лурджа Магданы» (премия Мкф в Канне и другие), открывший для мирового зрителя новый, ранее почти не известный за пределами республики кинематограф. 1960-1970-е годы - один из самых плодотворных периодов в истории грузинского кино, когда оно достигло исключительного разнообразия, раскрылись таланты режиссёров Г. и Э. Шенгелая, О. Иоселиани, Л. Гогоберидзе («Когда зацвёл миндаль», 1973 год; «Несколько интервью по личным вопросам», 1979 год, Государственная премия СССР, 1980 года) и другие. Уникальным явлением, получившим широкое международное признание, стали грузинские короткометражные фильмы с их отточенной притчевой формой, ироничной мудростью и национальным колоритом, парадоксально, но ярко оттеняющим непреходящие общечеловеческие темы: «Свадьба» (1965, режиссер М. Кобахидзе), «Кувшин» (1970, режиссер И. Квирикадзе), «Бабочка» (1979, режиссёры Н. Ненова и Г. Цулая) и другие. Значительный вклад в развитие документального кино Грузии внесли режиссёры Г. Асатиани («Разноэтажная Америка», 1961; «Алжирский дневник», 1964; «Мюнхен 25 лет спустя», 1969), Г. Чубабрия («Белый Торгвай», 1969; «Белая сказка», 1972; «В огне закалённые», 1980). Зачинателями научно-популярного кино Грузии стали Д. Абашидзе и Н. Жужунадзе («Грузинский чай», 1939; «Удар по облакам», 1961; «Возвращение в мир звуков», 1965, и другие). Среди анимационных фильмов этого периода: «Джафара» (1951), «Вражда» (1959) А. Хинтибидзе; «Нарцисс» (1964), «О, мода, мода!» (1968), «Фантазия» (1979) В. Бахтадзе.
В 1984 году Т. Абуладзе поставил фильм «Покаяние» (вышел на экраны в 1987 году; премия Мкф в Канне) - масштабную кинопритчу, ставшую символом не только коренных перемен в советском кинематографе, но перелома в истории страны. Среди ведущих режиссёров 1980-1990-х годов: А. Рехвиашвили («Грузинская хроника ХIХ века», 1979; «Приближение», 1990; «Земля обетованная. Возвращение», 2000); Т. Баблуани («Перелёт воробьёв», 1980; «Солнце неспящих», 1992, премия Мкф в Берлине); И. Квирикадзе («Пловец», 1982; «Слёзы Дон Жуана», 1989; «Путешествие товарища Сталина в Африку», 1991); Н. Джорджадзе («Робинзонада, или Мой английский дедушка», 1987, премия Мкф в Канне), «Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара» (1996, премия Мкф в Карлови-Вари; «Лето, или 27 потерянных поцелуев», 2000). Преодолевая кризис начала 1990-х годов, на рубеже XX-XXI веков традиции грузинского киноискусства продолжает новое поколение режиссёров: Л. Закареишвили («Они», 1992; «Тбилиси, Тбилиси», 2005); Г. Чкония («Азбука видения», 1994; «Псевдоморфоза», 2003); Л. Тутберидзе («Тени прошлого», 1995; «Прогулки в Карабах», 2005); Л. Анджапаридзе («Двойное лицо», 1997; «Есть такая страна», 2003); Г. Баблуани («Тринадцать», 2005, премия Мкф в Венеции).
С 2000 года в Тбилиси проводится ежегодный Международный кинофестиваль.
Цирк
Издавна грузинские комедианты (мушути) включали в свои выступления элементы акробатики, атлетику, жонглирование, эквилибристику. Особой популярностью пользовались наездники. На формирование циркового искусства Грузии оказали влияние гастроли русских цирковых трупп, в том числе братьев Никитиных. В 1914 году антрепренёр П.М. Есиковский построил в Тифлисе каменное здание цирка, c середины 1920-х годов в нём помещался государственный цирк. Здесь, в частности, работали братья Танти, первые цирковые артисты Грузии, удостоенные звания заслуженных артистов Грузинской ССР (1925). В 1930 году директором стал Р. Гамсахурдиа; под его руководством в 1940 году было выстроено новое здание цирка, в котором в разные годы выступали клоун-дрессировщик А. Цхомелидзе, эквилибристы Голядзе, жонглёры Лалашвили, силовые акробаты Гарсеванишвили. В 1994 году Тбилисский цирк приватизирован. Также существует цирковой коллектив в Батуми, где первый стационарный цирк построен в 1925 году.