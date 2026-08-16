ГРУЗИНЫ
ГРУЗИНЫ - народ, основное население Грузии.
(Самоназвание - картвели), народ, основное население Грузии (3,7 миллионов человек - 2002 года, перепись). Живут также в России (197,9 тысяч человек - 2002 года, перепись; в основном в Москве и Московской области - 64,3 тысячи человек, Санкт-Петербурге - 10,1 тысяч человек, а также Краснодарском крае - 20,5 тысяч человек, Северной Осетии - 10,8 тысяч человек, Ростовской области - 10,6 тысяч человек, Ставропольском крае - 8,8 тысяч человек), на севере Турции (лазы и имерхевцы - 42 тысячи человек; 2006 года, оценка), в Украине (24 тысячи человек), Азербайджане (ингилойцы - 17 тысяч человек), на севере Ирана (ферейданцы - 16 тысяч человек), Казахстане (5,4 тысяч человек), Белоруссии (2,9 тысячи человек), Франции (2,3 тысячи человек), США и других. Сохраняются этнографические группы (мегрелы, сваны, лазы, лечхумцы, имеретины, гурийцы, аджарцы, джавахи, карталинцы, месхи, мтиулы, тушины, хевсуры, кахетинцы, пшавы, мохевцы, рачинцы и другие). Говорят на грузинском языке, мегрелы - также на мегрельском языке, сваны - на сванском языке, лазы - на лазском языке. Верующие в основном православные (Грузинская православная церковь), есть небольшие группы католиков (франги), в основном в Южной Грузии (c XVII века, когда здесь действовали католические миссионеры); с конца XX века распространяются различные христианские секты. Часть ингилойцев и аджарцев, лазы, ферейданцы - мусульмане.
Грузины - автохтонное население Закавказья. В древневосточных и античных источниках известны древнегрузинские племена мушков, тубалов, халибов, колхов. Древнейшие грузинские государства - Колхида в Причерноморье (VI-IV века до нашей эры) и Картлийское государство в Восточной Грузии (IV-III века до нашей эры). Формирование грузин происходило в рамках племенных объединений картов, мегрело-чанов и сванов (середина 1-го тысячелетия до нашей эры). Важное значение для этого имело принятие христианства (IV век нашей эры) и создание грузинского письма. Сложение грузинского этноса завершилось с образованием централизованного государства на рубеже X-XI веков. В период нападений Турции и Персии (XVI-XVII века) грузины подвергались насильственному отуречиванию и исламизации. В надежде на защиту от внешней агрессии укреплялись отношения с Россией, закончившиеся вхождением большей части Грузии в состав Российской империи. С XVII-XVIII века крупные грузинские общины образовались в Астрахани, Москве, Санкт-Петербурге. В 1992 году в России создана межрегиональная общественная организация Общество грузин в России, в городах создаются грузинские землячества, школы с преподаванием грузинского языка, выходят грузинские газеты и журналы.
Традиционная культура типична для народов Кавказа (смотреть в статье Азия). На равнинах преобладало земледелие (пшеница, ячмень, бобовые, в Западной Грузии - просогоми, с XVII века кукуруза), в горах - скотоводство (в Западной Грузии - в основном крупный рогатый скот, козы, свиньи, в Восточной - овцы; местные породы - мегрельские и хевсурские коровы, мегрельские козы, тушинские овцы). Повсеместно было развито садоводство, огородничество, пчеловодство, в XIX веке в Западной Грузии распространились чай и цитрусовые культуры. Одно из древнейших занятий грузин - виноградарство (известно около 500 местных сортов винограда). Древнейшая местная форма виноградника - маглари (высокоствольные кусты, пущенные на деревья); позднее появились даблари (низкоствольные), олихнари (переходная форма), талавери (в виде аллей и беседок). В каждой усадьбе имелся винный погреб (марани) и винодавильня (сацнахели, нави). Характерны огромные (до 8000 л) врытые в землю сосуды для брожения и хранения вина (чури, квеври); наилучшими считаются имеретинские. Развиты ткачество (орнамент - набойкой и заимствованным с Востока способом батикования; последним способом украшались так называемые синие скатерти), вышивка шёлком, серебром, золотом, изготовление ковров, войлока, гончарство (основные центры - Тбилиси, Мцхета, Бодбисхеви, Меджврисхеви, Харагаули и другие), резьба по дереву (в горах преобладают геометрические мотивы, в долинах - растительные и зооморфные), рогу и камню (надгробия, мельничные жернова, сковороды-кеци, архитектурный орнамент), металлургия (Рача), оружейное и ювелирное дело.
Поселения на равнинах и в предгорьях в Восточной Грузии - крупные скученные или вытянутые вдоль дорог, с площадью и церковью в центре, часто делятся на кварталы (убани, кари), в Западной Грузии - разбросанные. В горах - поселения типа аулов. Жилище каменное, деревянное (в основном в Западной Грузии), одно- и двухэтажное, часто с плоской земляной кровлей, очагом (кера) в центре или пристенным камином (бухари), примыкающими хозяйственными постройками и хлебной печью. Для Восточной и Южной Грузии характерно старинное жилище дарбази - с ложным деревянным сводом (гвиргвини), имевшим светодымовое отверстие (эрдо) и опиравшимся на центральный резной столб (дедабодзи). В Тифлисе в XIX веке сложился своеобразный стиль городской жилой архитектуры: внутренние дворы, наружные деревянные галереи (айвани) и лестницы с ажурной резьбой.
Основные элементы мужского костюма - рубаха, штаны, бешмет (ахалухи), черкеска (чоха) со складками сзади, у высшего сословия - кафтаны особого покроя (каба, куладжа). Обувь - постолы из сыромятной кожи (каламани), в горах - вязаные сапоги. Головные уборы - из меха и войлока: шапки, папахи, башлыки (кабалахи). Женский костюм, характерный для Картли, Кахети и Имерети, - туникообразная рубаха, орнаментированные снизу штаны (шейдиши), приталенное платье (картули каба) с вышитыми нагрудной вставкой, внутр. рукавами и длинным поясом. Головной убор включал тонкий шёлковый валик, обшитый бархатом картонный ободок (чихта) и вуаль (лечаки, мандили); выходя на улицу, надевали платок (багдади), скрывавший почти всю фигуру. Волосы заплетали в 2 или 4 косы; спереди оставляли туго завитые локоны (кави). Обувь - каламани, туфли без задников (коши), туфли (плости) и полусапожки из сафьяна.
Устойчивы традиции грузинской кухни и застольного этикета. Важную роль играет институт руководителя застолья (тамада). Для традиционной кухни характерно обилие пряностей, сушёной и свежей зелени, соусов (из перца, алычи, чеснока), гранатового сока, грецких орехов. Квасной хлеб - круглый (пури, картули пури), продолговатый (шоти), тонкий (лаваш) и другой - выпекали в специальных печах - тонэ, торнэ (типа тандыра), пурнэ, гумели. Для выпечки хлеба и лепёшек использовали каменные и глиняные сковороды (кеци). В Западной Грузии хлеб заменяли круто сваренная каша (гоми) и пресные лепёшки (мчади) из просяной, позднее - кукурузной муки; пастухи Восточной Грузии употребляли вместо хлеба прожаренную муку (кумели). Важную роль играли блюда из бобовых, овощей и фруктов, соленья и другого. Из молока (коровьего, овечьего, буйволиного) готовили сыры (тушинский, имеретинский, мегрельский сулугуни), кефир (мацони), творог, сливки. Основные мясные блюда: сациви (птица под соусом из грецких орехов, чеснока и пряностей) в Западной Грузии; чахохбили (тушёное куриное мясо под соусом из лука и томатов, уксуса и пряностей), чихиртма (куриный бульон, заправленный желтками, пшеничной мукой, луком, уксусом и зеленью) - в Восточной Грузии; знаменита рачинская ветчина (лори), заготовляемые на зиму колбасы (купати). Традиционные сладости - орехи в вываренном виноградном соке с мукой (чурчхела), в меду (гозинаки), пастила из фруктов и виноградного сока, кисель на виноградной патоке (в Западной Грузии - паламуши, в Восточной - татара). Основные напитки - вино, в горах - водка (араки) и ячменное пиво (луди).
Большие семьи (диди оджахи, эртсахли дзмеби) сохранялись в горах до 2-й половины XIX века. Характерна строгая экзогамия (запрет на браки между родственниками до 7-8-го колена, лицами, связанными искусственным родством, однофамильцами, жителями одного квартала), большое значение придавалось обряду обручения, бытовали брачный выкуп и умыкание. Сильны (особенно в горах) традиции общинного самоуправления и обычного права. Сохраняются свадебная, похоронно-поминальная обрядность, традиции взаимопомощи, гостеприимства, побратимства, почитание священных мест, гор, камней, деревьев и другого. Дохристианский пантеон - верховное божество Мориге Гмерти, женское - Мзекали, мужское - Квириа. С культом плодородия связаны фаллические представления (ламариоба, сакмисаи). В случае засухи устраивали обряд лазароба (носили куклу, затем кидали её в воду, обливались водой и тому подобное), на Масленицу (Квелиериа) - театрализованные представления (Берикаоба), в 1-й день Великого поста - шествие ряженых (Кееноба), на пасхальной неделе - балаганные представления (Квирацховлоба); другие календарные праздники - весенний и осенний дни святого Георгия (Гиоргоба - 23 апреля и 10 ноября), День святой Нины (Ниноба - 27 января), Воздвижение (Алавердоба - 14 сентября), Праздник праздников (посвящённый хитону Христа; Мцхетоба - 1 октября), Ртвели (сбор винограда), Тбилисоба, праздники, связанные с почитанием христианских святынь (Мцхета, Алаверди, Атени, Телети, Вардзиа, Илори, Зедазени, Марткопи и другие), в горах - местных святилищ (хати, джвари), и другие.
Устное творчество. Древнейшие памятники фольклора - героический эпос об Амирани («Амираниани»), любовный эпос - поэма «Этериани», «Песнь об Арсене»; у горцев (сванов, хевсуров) - нартский эпос. Распространены баллады («О витязе и барсе», «О тавпараванском юноше» и другие), исторические сказания («О царе Давиде Строителе», «О царице Тамар», «О Нугзаре Эриставе» и другие), легенды о христианских святых, волшебные сказки и мифы (в том числе охотничьи мифы о Златоволосой Дали, об Очопинтре, Очококи), магическая поэзия (заговоры, привороты и другое), загадки, пословицы и поговорки.
В музыкальном фольклоре различаются 16 диалектов: хевсурский, пшавский, тушинский, мохевский, мтиульский, гудамакарский (у горцев Восточной Грузии), карталино-кахетинский (у жителей равнин Восточной Грузии; имеет 2 субдиалекта), месхский (в Южной Грузии), сванский, рачинский, лечхумский (у горцев Западной Грузии), имеретинский, мегрельский, гурийский (у жителей равнин Западной Грузии), аджарский, лазский (в Юго-Западной Грузии).
Основная особенность грузинской музыки - развитое вокальное многоголосие. Песни традиционно исполняются мужским хором (смешанные хоры нередки в игровых хороводах, семейном музицировании). Большая часть песен трёхголосна (нижний голос обычно хоровой). 2-голосных песен мало, они остинатны и относятся к архаическим пластам фольклора (трудовые и хороводные песни). Бурдонное многоголосие преобладает в карталино-кахетинском диалекте. Развитое полифоническое 4-голосие встречается в гурийских, аджарских, мегрельских, имеретинских песнях. Одноголосные песни исполняются обычно в одиночку (унисонное пение хором нехарактерно). Распространённая форма многоголосия - синхронное движение вертикальными гармоническими комплексами, часто с параллелизмами в крайных голосах. Некоторые песни исполняются респонсорно (двумя солистами; солистом и хором).
Для грузинского многоголосия характерна функциональная самостоятельность голосов. Нижний голос, «бани», может быть (в зависимости от музыкального диалекта) бурдоном, гармонической основой или развитой мелодией. В 3-голосных песнях ведущий голос - средний, «ткма» («сказывающий»), или «дамцкеби» («начинающий, запевала»); верхний голос «модзахили» - «подпевающий». В 2-голосных песнях участвуют «ткма» и «бани». В 4-голосных песнях между 2-м и 3-м голосами располагается «шемхмобари» («согласующий»). Специфику гурийского диалекта составляет «криманчули» - орнаментированный высокий фальцетный голос типа йодля (его разновидность - «гамкивани», от «кивили» - кукарекать).
Ладовая основа грузинских песен - диатоника, наиболее употребительны лады, совпадающие со звукорядами миксолидийского, эолийского, дорийского, фригийского, в западно-грузинских диалектах ионийского ладов. В песнях всех жанров и диалектов преобладает нисходящая мелодия, часто секвентного строения. Отдельные жанры восточно-грузинских диалектов богаты орнаментикой. Гармоническая вертикаль может быть условно терцового и нетерцового строения, во втором случае интервал между двумя нижними голосами - кварта или квинта. Строки (строфы) песни оканчиваются унисоном, квинтой или (в архаических образцах) квартой. Встречаются ладовая переменность (опорный тон лада может смещаться на секунду вверх или вниз, реже на терцию, кварту), внезапная смена «тональности»; в некоторых песнях (в основном кахетинские застольные типа «Чакруло») наблюдаются сложные модуляционные планы. Типичны 2- и 3-дольные метры, встречается 5-дольный, в трудовых и застольных песнях преобладает свободный метр. Тексты песен нередко включают глоссолалии и междометия, на которых могут строиться целые песни или отдельные строфы. Часто одна и та же песня поётся с разными текстами.
Эпические и исторические песни - сольные (в сопровождении музыкального инструмента) и ансамблевые. Обрядовые песни - календарные (колядки «алило», пасхальные чона и другие), вызывания дождя, охотничьи заклинания, свадебные, застольные, лечебные, любовные, связанные с рождением ребёнка, песни-заклинания детских болезней (батонеби) и другие. Некоторые из них сопровождают хороводы. Среди наиболее архаичных жанров - плачи. Хевсурские плачи по усопшим включают: хмит тирили («плач в голос»: исполняется плакальщицей и унисонным хором женщин), дзахилит тирили («плач с зовом»: плакальщица призывает дух умершего, расспрашивает его о загробной жизни), датвлит тирили («плач с причитанием»: плакальщица над сбруей коня усопшего сообщает ему о скорби близких); плачи у тушин (дала) и рачинцев (зруни) исполняются солистом-мужчиной и унисонным хором; траурная мужская песня (зари) у сванов и гурийцев исполняется трёхголосно. Среди трудовых песен есть одиночные (сенокосные, плуговые, аробные - оровелы, песни дойки коров и другие) и групповые (жатвенные и другие). Трудовые групповые (надури) и застольные песни отличаются сложностью структуры и являются художественной вершиной грузинского песнетворчества. Из лирических песен (сольные, хоровые, дуэтные с хором, с инструментальным сопровождением) эмоциональностью выделяются мегрельские.
Инструментальная музыка сопровождает эпические одноголосные, любовные и шуточные (частушки), 2- и 3-голосные песни и танцы. Среди традиционных музыкальных инструментов: саламури (продольная флейта), ларчеми, соинари (многоствольные флейты), гудаствири, чибони (волынки), чанги (угловая арфа), пандури, чонгури (струнные щипковые), чианури, или чунири (смычковый), доли (барабан), даира (бубен).
В городском фольклоре различаются 2 ветви. С XVIII века под влиянием армянской и иранской музыки развилась «восточная» ветвь (ашугские песни, инструментальные ансамбли «даста» и «сазандари»), со 2-й половины XIX века - «западная» (песни, основанные на мажорно-минорной системе; гитара, гармонь, шарманка). Несмотря на популярность, городской фольклор не повлиял на особенности традиц. «сельского» устного творчества.
Танец. О хороводах картвельских племён, исполняемых до и после боя, сообщает Ксенофонт (IV век до нашей эры). Согласно этнографическим данным, круговые хороводы были связаны с символикой богини солнца Барбарэ, отражали циклическое движение Солнца, чередование времён года, суток и так далее. Сохранились хороводы «Перхули» («Перхиса», «Перхисули»), связанные с культом божеств, значительное место в народной культуре занимают архаические 2- и 3-ярусные хороводы грузинских горцев («Осхапуе», «Корбегела», «Земкрело» и другие). В свадебном обряде хороводы исполнялись, когда невесту обводили вокруг очага в доме жениха. Наряду с круговыми хороводами (в том числе с танцором посередине) существуют однорядные (незамкнутые), участники которых двигаются друг за другом с переплетёнными на плечах руками. Все грузинские обрядовые хороводы трёхдольны, с характерной мягкой синкопой. С культом божества плодородия связано происхождение некоторых групповых и парных танцев (последние исполняются в праздник ряженых Берикаоба на Масленицу).
Различаются танцы: сольные мужские и женские, парные, групповые мужские, женские и смешанные. Доблесть, боевой дух выражены в мужских танцах «Парикаоба» (буквально - фехтование), «Ханджлури» (танец с кинжалами). Особое место среди мужских танцев занимает героический «Хоруми», характерный для гурийцев и аджарцев (бытует также в исторических грузинских провинциях на территории современной Турции); каждая из 5 его частей воспроизводит события военной жизни (подготовка к бою, разведка, наступление, победное ликование, возвращение домой). Метрическая основа «Хоруми» пятидольная (уникальный случай в грузинской хореографии и танцевальной музыке). Плавный женский танец «Самаиа» (от «сама» - плясать, танцевать) был приурочен к семейному празднику Дзеоба (родины); реставрирован на основе фрески в храме Светицховели (XI век) балетм. В. Чабукиани (в современном варианте исполняется тремя танцовщицами). К смешанным групповым танцам относятся плясовые хороводы «Давлури» (от «давла» - обходить). Вершина грузинской народной хореографии - парный танец «Картули» (буквально - грузинский; называется также «Садарбазо», «Санадимо», то есть исполняемый на торжествах, пирах) - сюжетный («поэма любви», в которой выражены благородство мужчины и скромность женшины), пятичастный, трёхдольный; танец отличается чёткой хореографической схемой и сложной техникой обеих партий. Отдельную группу танцев составляют «Сатамашо» - резвые и жизнерадостные бытовые танцы в двудольном метре; названия - по первым словам припева сопровождающей песни («Арира» и тому подобное), по месту распространения («Хевсурули», «Мтиулури»), по основному хореографическому приёму («Церули» - танец на пальцах, «Мушаити» - с элементами акробатики). Нередко разные по характеру танцы - медленный («Давлури») и быстрый («Мтиулури») - исполняются друг за другом.
Среди городских танцев (восточного происхождения) популярны мужской «Багдадури» (танец с платком) и женский «Джейран» (буквально - газель).
Как правило, танцы исполняются в сопровождении струнного инструмента (пандури, чонгури), волынки (чибони), гармоники или инструментального ансамбля с участием ударного инструмента. Сохранилась традиция плясок и хороводов под многоголосное хоровое пение (наиболее интересна у сванов) и хлопанье в ладоши («таши»).
Иллюстрации:
Грузинки в праздничных костюмах. Фото Д. Ермакова. 19 в. Архив БРЭ;
Пастух. 2005. Фото А. И. Нагаева;
Интерьер жилища (справа – столб дедабодзи). Шида-Картли. Рисунок Н. Браилашвили. 1947. Архив БРЭ;
Изготовление вина. 2005. Фото Л. Т. Соловьёвой;
Хлебные ряды на тбилисском рынке. Фото Д. Ермакова. 19 в. Архив БРЭ;
Кинто – уличный разносчик. Тбилиси. Фото Д. Ермакова. 19 в. Архив БРЭ;
Грузинское прикладное искусство: 1 – ангобированные сосуды для воды. Село Тианети (Пшави); 2 – фрагмент «синей скатерти» со сценами охоты и надписью; 3 – поливная керамика для вина. Село Харагаули (Имерети). Рисунок Н. Браилашвили. 1963. Архив БРЭ;
Пожилой грузин. 2005. Фото Л. Т. Соловьёвой;
Дети в традиционных костюмах на празднике Тбилисоба. 2005. Фото Л. Т. Соловьёвой.