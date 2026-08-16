ГРУЗИНЫ

ГРУЗИНЫ - на­род , основное на­се­ле­ние Гру­зии.

(Са­мо­на­зва­ние - карт­ве­ли), на­род, основное на­се­ле­ние Гру­зии (3,7 миллионов человек - 2002 года, пе­ре­пись). Жи­вут так­же в Рос­сии (197,9 тысяч человек - 2002 года, пе­ре­пись; в основном в Мо­ск­ве и Московской области - 64,3 тысячи человек, Санкт-Пе­тер­бур­ге - 10,1 тысяч человек, а так­же Крас­но­дар­ском крае - 20,5 тысяч человек, Северной Осе­тии - 10,8 тысяч человек, Ро­стов­ской области - 10,6 тысяч человек, Став­ро­поль­ском крае - 8,8 тысяч человек), на се­ве­ре Тур­ции (ла­зы и имер­хев­цы - 42 тысячи человек; 2006 года, оценка), в Ук­раи­не (24 тысячи человек), Азер­бай­джа­не (ин­ги­лой­цы - 17 тысяч человек), на се­ве­ре Ира­на (фе­рей­дан­цы - 16 тысяч человек), Ка­зах­ста­не (5,4 тысяч человек), Бе­ло­рус­сии (2,9 тысячи человек), Фран­ции (2,3 тысячи человек), США и других. Со­хра­ня­ют­ся эт­но­гра­фические груп­пы ( мег­ре­лы , сва­ны, ла­зы, леч­хум­цы, име­ре­ти­ны, гу­рий­цы, ад­жар­цы, джа­ва­хи, кар­та­лин­цы, мес­хи, мтиу­лы, ту­ши­ны, хев­су­ры, ка­хе­тин­цы, пша­вы, мо­хев­цы, ра­чин­цы и другие). Го­во­рят на гру­зин­ском язы­ке, мег­ре­лы - так­же на мег­рель­ском язы­ке, сва­ны - на сван­ском язы­ке, ла­зы - на лаз­ском язы­ке. Ве­рую­щие в основном пра­во­слав­ные (Гру­зин­ская пра­во­слав­ная цер­ковь), есть не­боль­шие груп­пы ка­то­ли­ков (фран­ги), в основном в Южной Гру­зии (c XVII века, ко­гда здесь дей­ст­во­ва­ли ка­то­лические мис­сио­не­ры); с конца XX века рас­про­стра­ня­ют­ся различные хри­сти­ан­ские сек­ты. Часть ин­ги­лой­цев и ад­жар­цев, ла­зы, фе­рей­дан­цы - му­суль­ма­не.

Грузины - ав­то­хтон­ное на­се­ле­ние За­кав­ка­зья. В древневосточных и ан­тич­ных ис­точ­ни­ках из­вест­ны древнегрузинские пле­ме­на муш­ков, ту­ба­лов, ха­ли­бов, кол­хов. Древ­ней­шие грузинские го­су­дар­ст­ва - Кол­хи­да в При­чер­но­мо­рье (VI-IV века до нашей эры) и Карт­лий­ское го­су­дар­ст­во в Восточной Гру­зии (IV-III века до нашей эры). Фор­ми­ро­ва­ние грузин про­исхо­ди­ло в рам­ках пле­мен­ных объ­еди­не­ний кар­тов, мег­ре­ло-ча­нов и сва­нов (середина 1-го тысячелетия до нашей эры). Важ­ное зна­че­ние для это­го име­ло при­ня­тие хри­сти­ан­ст­ва (IV век нашей эры) и соз­да­ние гру­зин­ско­го пись­ма. Сло­же­ние грузинского эт­но­са за­вер­ши­лось с об­ра­зо­ва­ни­ем цент­ра­ли­зо­ван­но­го го­су­дар­ст­ва на ру­бе­же X-XI веков. В пе­ри­од на­па­де­ний Тур­ции и Пер­сии (XVI-XVII века) грузины под­вер­га­лись на­силь­ст­вен­ному оту­ре­чи­ва­нию и ис­ла­ми­за­ции. В на­деж­де на за­щи­ту от внеш­ней аг­рес­сии ук­реп­ля­лись от­но­ше­ния с Рос­си­ей, за­кон­чив­шие­ся вхо­ж­де­ни­ем боль­шей час­ти Гру­зии в со­став Российской им­пе­рии. С XVII-XVIII века круп­ные грузинские об­щи­ны об­ра­зо­ва­лись в Ас­т­ра­ха­ни, Мо­ск­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1992 году в Рос­сии соз­да­на меж­ре­гио­наль­ная об­щественная ор­га­ни­за­ция Общество гру­зин в Рос­сии, в го­ро­дах соз­да­ют­ся грузинские зем­ля­че­ст­ва, шко­лы с пре­по­да­ва­ни­ем грузинского языка, вы­хо­дят грузинские га­зе­ты и жур­на­лы.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Кав­ка­за (смотреть в статье Азия). На рав­ни­нах пре­об­ла­да­ло зем­ле­де­лие (пше­ни­ца, яч­мень, бо­бо­вые, в Западной Гру­зии - про­сого­ми, с XVII века ку­ку­ру­за), в го­рах - ско­то­вод­ст­во (в Западной Гру­зии - в основном круп­ный ро­га­тый скот, ко­зы, сви­ньи, в Вос­точ­ной - ов­цы; мест­ные по­ро­ды - ме­грель­ские и хев­сур­ские ко­ро­вы, ме­грель­ские ко­зы, ту­шин­ские ов­цы). По­все­мест­но бы­ло раз­ви­то са­до­вод­ст­во, ого­род­ни­чест­во, пче­ло­вод­ст­во, в XIX веке в Западной Гру­зии рас­про­стра­ни­лись чай и цит­ру­со­вые куль­ту­ры. Од­но из древ­ней­ших за­ня­тий грузин - ви­но­гра­дар­ст­во (из­вест­но около 500 ме­ст­ных сор­тов ви­но­гра­да). Древ­ней­шая мест­ная фор­ма ви­но­град­ни­ка - ма­гла­ри (вы­со­ко­стволь­ные ку­сты, пу­щен­ные на де­ре­вья); позд­нее поя­ви­лись да­бла­ри (низ­ко­стволь­ные), оли­хна­ри (пе­ре­ход­ная фор­ма), та­ла­ве­ри (в ви­де ал­лей и бе­се­док). В каж­дой усадь­бе имел­ся вин­ный по­греб (ма­ра­ни) и ви­но­да­виль­ня (сац­на­хе­ли, на­ви). Ха­рак­тер­ны ог­ром­ные (до 8000 л) вры­тые в зем­лю сосу­ды для бро­же­ния и хра­не­ния ви­на (чу­ри, квев­ри); наи­луч­ши­ми счи­та­ют­ся име­ре­тин­ские. Раз­ви­ты тка­че­ст­во (ор­на­мент - на­бой­кой и за­им­ст­во­ван­ным с Во­сто­ка спо­со­бом ба­ти­ко­ва­ния; по­след­ним спо­со­бом ук­ра­ша­лись так называемые си­ние ска­тер­ти), вы­шив­ка шёл­ком, се­ре­бром, зо­ло­том, из­го­тов­ле­ние ков­ров, вой­ло­ка, гон­чар­ст­во (основные цент­ры - Тби­ли­си, Мцхе­та, Бод­бис­хе­ви, Мед­жврис­хе­ви, Ха­ра­гау­ли и другие), резь­ба по де­ре­ву (в го­рах пре­об­ла­да­ют гео­мет­рические мо­ти­вы, в до­ли­нах - рас­тительные и зоо­морф­ные), ро­гу и кам­ню (над­гро­бия, мель­нич­ные жер­но­ва, ско­во­ро­ды-ке­ци, ар­хитектурный ор­на­мент), ме­тал­лур­гия (Ра­ча), ору­жей­ное и юве­лир­ное де­ло.

По­се­ле­ния на рав­ни­нах и в пред­горь­ях в Восточной Гру­зии - круп­ные ску­чен­ные или вы­тя­ну­тые вдоль до­рог, с пло­ща­дью и цер­ко­вью в цен­тре, час­то де­лят­ся на квар­та­лы (уба­ни, ка­ри), в Западной Гру­зии - раз­бро­сан­ные. В го­рах - по­се­ле­ния ти­па ау­лов. Жи­ли­ще ка­мен­ное, де­ре­вян­ное (в основном в Западной Гру­зии), од­но- и двух­этаж­ное, час­то с пло­ской зем­ля­ной кров­лей, оча­гом (ке­ра) в цен­тре или при­стен­ным ка­ми­ном (бу­ха­ри), при­мы­каю­щи­ми хо­зяйственными по­строй­ка­ми и хлеб­ной пе­чью. Для Восточной и Южной Гру­зии ха­рак­тер­но ста­рин­ное жи­ли­ще дар­ба­зи - с лож­ным де­ревянным сво­дом (гвир­гви­ни), имев­шим све­то­ды­мо­вое от­вер­стие (эр­до) и опи­рав­шим­ся на центральный рез­ной столб (де­да­бо­дзи). В Тиф­ли­се в XIX веке сло­жил­ся свое­об­разный стиль городской жи­лой ар­хи­тек­ту­ры: внутренние дво­ры, на­руж­ные де­ревянные га­ле­реи (ай­ва­ни) и ле­ст­ни­цы с ажур­ной резь­бой.

Основные эле­мен­ты муж­ско­го ко­стю­ма - ру­ба­ха, шта­ны, беш­мет (аха­лу­хи), чер­ке­ска (чо­ха) со склад­ка­ми сза­ди, у выс­ше­го со­сло­вия - каф­та­ны осо­бо­го по­кроя (ка­ба, ку­лад­жа). Обувь - по­сто­лы из сы­ро­мят­ной ко­жи (ка­ла­ма­ни), в го­рах - вя­за­ные са­по­ги. Го­лов­ные убо­ры - из ме­ха и вой­ло­ка: шап­ки, па­па­хи, баш­лы­ки (ка­ба­ла­хи). Жен­ский кос­тюм, ха­рак­тер­ный для Карт­ли, Ка­хе­ти и Име­ре­ти, - ту­ни­ко­об­раз­ная ру­ба­ха, ор­на­мен­ти­ро­ван­ные сни­зу шта­ны (шей­ди­ши), при­та­лен­ное пла­тье (кар­ту­ли ка­ба) с вы­ши­ты­ми на­груд­ной встав­кой, внутр. ру­ка­ва­ми и длин­ным поя­сом. Го­лов­ной убор вклю­чал тон­кий шёл­ко­вый ва­лик, об­ши­тый бар­ха­том кар­тон­ный обо­док (чих­та) и ву­аль (ле­ча­ки, ман­ди­ли); вы­хо­дя на ули­цу, на­де­ва­ли пла­ток (ба­гда­ди), скры­вав­ший поч­ти всю фи­гу­ру. Во­ло­сы за­пле­та­ли в 2 или 4 ко­сы; спе­ре­ди ос­тав­ля­ли ту­го за­ви­тые ло­ко­ны (ка­ви). Обувь - ка­ла­ма­ни, туф­ли без зад­ни­ков (ко­ши), туф­ли (пло­сти) и по­лу­са­пож­ки из сафь­я­на.

Ус­той­чи­вы тра­ди­ции грузинской кух­ни и за­столь­но­го эти­ке­та. Важ­ную роль иг­ра­ет ин­сти­тут ру­ко­во­ди­те­ля за­сто­лья (та­ма­да). Для тра­диционной кух­ни ха­рак­тер­но оби­лие пря­но­стей, су­шё­ной и све­жей зе­ле­ни, соу­сов (из пер­ца, алы­чи, чес­но­ка), гра­на­то­во­го со­ка, грец­ких оре­хов. Квас­ной хлеб - круг­лый (пу­ри, кар­ту­ли пу­ри), про­дол­го­ва­тый (шо­ти), тон­кий (ла­ваш) и другой - вы­пе­ка­ли в специальных пе­чах - то­нэ, тор­нэ (ти­па тан­ды­ра), пур­нэ, гу­ме­ли. Для вы­пе­чки хле­ба и ле­пёшек ис­поль­зо­ва­ли ка­мен­ные и гли­ня­ные ско­во­ро­ды (ке­ци). В Западной Гру­зии хлеб за­ме­ня­ли кру­то сва­рен­ная ка­ша (го­ми) и прес­ные ле­пёш­ки (мча­ди) из про­ся­ной, позд­нее - ку­ку­руз­ной му­ки; пас­ту­хи Восточной Гру­зии упот­реб­ля­ли вме­сто хле­ба про­жа­рен­ную му­ку (ку­ме­ли). Важ­ную роль иг­ра­ли блю­да из бо­бо­вых, ово­щей и фрук­тов, со­ле­нья и другого. Из мо­ло­ка (ко­ровь­е­го, овечь­е­го, буй­во­ли­но­го) го­то­вили сы­ры (ту­шин­ский, име­ре­тин­ский, мег­рель­ский су­лу­гу­ни), ке­фир (ма­цо­ни), тво­рог, слив­ки. Основные мяс­ные блю­да: са­ци­ви (пти­ца под со­усом из грец­ких оре­хов, чес­но­ка и пря­но­стей) в Западной Гру­зии; ча­хох­би­ли (ту­шё­ное ку­ри­ное мя­со под со­усом из лу­ка и то­ма­тов, ук­су­са и пря­но­стей), чи­хир­тма (ку­ри­ный буль­он, за­прав­лен­ный желт­ка­ми, пше­нич­ной му­кой, лу­ком, ук­су­сом и зе­ле­нью) - в Восточной Гру­зии; зна­ме­ни­та ра­чин­ская вет­чи­на (ло­ри), за­го­то­вляе­мые на зи­му кол­ба­сы (ку­па­ти). Тра­диционные сла­до­сти - оре­хи в вы­ва­рен­ном ви­но­град­ном со­ке с му­кой (чурч­хе­ла), в ме­ду (го­зи­на­ки), пас­ти­ла из фрук­тов и ви­но­град­но­го со­ка, ки­сель на ви­но­град­ной па­то­ке (в Западной Гру­зии - па­ла­му­ши, в Вос­точ­ной - та­та­ра). Основные на­пит­ки - ви­но, в го­рах - вод­ка (ара­ки) и яч­мен­ное пи­во (лу­ди).

Боль­шие се­мьи (ди­ди од­жа­хи, эр­тсах­ли дзме­би) со­хра­ня­лись в го­рах до 2-й половины XIX века. Ха­рак­тер­на стро­гая эк­зо­га­мия (за­прет на бра­ки ме­ж­ду род­ст­вен­ни­ка­ми до 7-8-го ко­ле­на, ли­ца­ми, свя­зан­ны­ми ис­кус­ст­вен­ным род­ст­вом, од­но­фа­миль­ца­ми, жи­те­ля­ми од­но­го квар­та­ла), боль­шое зна­че­ние при­да­ва­лось об­ря­ду об­ру­че­ния, бы­то­ва­ли брач­ный вы­куп и умы­ка­ние. Силь­ны (осо­бен­но в го­рах) тра­ди­ции об­щин­но­го са­мо­уп­рав­ле­ния и обыч­но­го пра­ва. Со­хра­ня­ют­ся сва­деб­ная, по­хо­рон­но-по­ми­наль­ная об­ряд­ность, тра­ди­ции взаи­мо­по­мо­щи, гос­те­при­им­ст­ва, по­бра­тим­ст­ва, по­чи­та­ние свя­щен­ных мест, гор, кам­ней, де­ревь­ев и другого. До­хри­сти­ан­ский пан­те­он - вер­хов­ное бо­жест­во Мо­ри­ге Гмер­ти, жен­ское - Мзе­ка­ли, муж­ское - Кви­риа. С куль­том пло­до­ро­дия свя­за­ны фал­ли­чес­кие пред­став­ле­ния (ла­ма­рио­ба, сак­ми­саи). В слу­чае за­су­хи устраи­ва­ли об­ряд ла­за­ро­ба (но­си­ли кук­лу, за­тем ки­да­ли её в во­ду, об­ли­ва­лись во­дой и тому подобное), на Мас­ле­ни­цу (Кве­лие­риа) - те­ат­ра­ли­зо­ван­ные пред­став­ле­ния (Бе­ри­као­ба), в 1-й день Ве­ли­ко­го по­ста - ше­ст­вие ря­же­ных (Кее­но­ба), на пас­халь­ной не­де­ле - ба­ла­ган­ные пред­став­ле­ния (Кви­рац­хов­ло­ба); другие ка­лен­дар­ные празд­ни­ки - ве­сен­ний и осен­ний дни святого Ге­ор­гия (Ги­ор­го­ба - 23 ап­ре­ля и 10 но­яб­ря), День святой Ни­ны (Ни­но­ба - 27 ян­ва­ря), Воз­дви­же­ние (Ала­вер­до­ба - 14 сен­тяб­ря), Празд­ник празд­ни­ков (по­свя­щён­ный хи­то­ну Хри­ста; Мцхе­то­ба - 1 ок­тяб­ря), Ртве­ли (сбор ви­но­гра­да), Тби­ли­со­ба, празд­ни­ки, свя­зан­ные с по­чи­та­ни­ем хри­сти­ан­ских свя­тынь (Мцхе­та, Ала­вер­ди, Ате­ни, Те­ле­ти, Вард­зиа, Ило­ри, Зе­да­зе­ни, Март­ко­пи и другие), в го­рах - мест­ных свя­ти­лищ (ха­ти, джва­ри), и другие.

Уст­ное твор­че­ст­во. Древ­ней­шие па­мят­ни­ки фольк­ло­ра - ге­ро­ический эпос об Ами­ра­ни («Ами­ра­ниа­ни»), лю­бов­ный эпос - по­эма «Эте­риа­ни», «Песнь об Ар­се­не»; у гор­цев (сва­нов, хев­су­ров) - нарт­ский эпос. Рас­про­стра­не­ны бал­ла­ды («О ви­тя­зе и бар­се», «О тав­па­ра­ван­ском юно­ше» и другие), ис­то­рические ска­за­ния («О ца­ре Да­ви­де Строи­те­ле», «О ца­ри­це Та­мар», «О Нуг­за­ре Эри­ста­ве» и другие), ле­ген­ды о хри­сти­ан­ских свя­тых, вол­шеб­ные сказ­ки и ми­фы (в том числе охот­ни­чьи ми­фы о Зла­то­во­ло­сой Да­ли, об Очо­пин­тре, Очо­ко­ки), ма­гическая по­эзия (за­го­во­ры, при­во­ро­ты и другое), за­гад­ки, по­сло­ви­цы и по­го­вор­ки.

В музыкальном фольк­ло­ре раз­ли­ча­ют­ся 16 диа­лек­тов: хев­сур­ский, пшав­ский, ту­шин­ский, мо­хев­ский, мти­уль­ский, гу­да­ма­кар­ский (у гор­цев Восточной Гру­зии), кар­та­ли­но-ка­хе­тин­ский (у жи­те­лей рав­нин Восточной Гру­зии; име­ет 2 суб­диа­лек­та), месх­ский (в Южной Гру­зии), сван­ский, ра­чин­ский, леч­хум­ский (у гор­цев Западной Гру­зии), име­ре­тин­ский, мег­рель­ский, гу­рий­ский (у жи­те­лей рав­нин Западной Гру­зии), ад­жар­ский, лаз­ский (в Юго-Западной Гру­зии).

Основная осо­бен­ность грузинской му­зы­ки - раз­ви­тое во­каль­ное мно­го­го­ло­сие. Пес­ни тра­ди­ци­он­но ис­пол­ня­ют­ся муж­ским хо­ром (сме­шан­ные хо­ры не­ред­ки в иг­ро­вых хо­ро­во­дах, се­мей­ном му­зи­ци­ро­ва­нии). Большая часть пе­сен трёх­го­лос­на (ниж­ний го­лос обыч­но хо­ро­вой). 2-го­лос­ных пе­сен ма­ло, они ос­ти­нат­ны и от­но­сят­ся к ар­ха­ическим пла­стам фольк­ло­ра (тру­до­вые и хо­ро­вод­ные пес­ни). Бур­дон­ное мно­го­го­ло­сие пре­об­ла­да­ет в кар­та­ли­но-ка­хе­тин­ском диа­лек­те. Раз­ви­тое по­ли­фо­ни­че­ское 4-го­ло­сие встре­ча­ет­ся в гу­рий­ских, ад­жар­ских, мег­рель­ских, име­ре­тин­ских пес­нях. Од­но­го­лос­ные пес­ни ис­пол­ня­ют­ся обыч­но в оди­ноч­ку (уни­сон­ное пе­ние хо­ром не­ха­рак­тер­но). Рас­про­стра­нён­ная фор­ма мно­го­го­ло­сия - син­хрон­ное дви­же­ние вер­ти­каль­ны­ми гар­мо­ни­чес­ки­ми ком­плек­са­ми, час­то с па­рал­ле­лиз­ма­ми в край­ных го­ло­сах. Не­ко­то­рые пес­ни ис­пол­ня­ют­ся респонсорно (дву­мя со­лис­та­ми; со­лис­том и хо­ром).

Для грузинского мно­го­го­ло­сия ха­рак­тер­на функ­цио­наль­ная са­мо­стоя­тель­ность го­ло­сов. Ниж­ний го­лос, «ба­ни», мо­жет быть (в за­ви­си­мо­сти от музыкального диа­лек­та) бур­до­ном, гар­мо­ни­чес­кой ос­но­вой или раз­ви­той ме­ло­ди­ей. В 3-го­лос­ных пес­нях ве­ду­щий го­лос - сред­ний, «ткма» («ска­зы­ваю­щий»), или «дамц­ке­би» («на­чи­наю­щий, за­пе­ва­ла»); верх­ний го­лос «мод­за­хи­ли» - «под­пе­ваю­щий». В 2-го­лос­ных пес­нях уча­ст­ву­ют «ткма» и «ба­ни». В 4-го­лос­ных пес­нях ме­ж­ду 2-м и 3-м го­ло­са­ми рас­по­ла­га­ет­ся «шем­хмо­бари» («со­гла­сую­щий»). Спе­ци­фи­ку гу­рий­ско­го диа­лек­та со­став­ля­ет «кри­ман­чу­ли» - ор­на­мен­ти­ро­ван­ный вы­со­кий фаль­цет­ный го­лос ти­па йод­ля (его раз­но­вид­ность - «гам­ки­ва­ни», от «ки­ви­ли» - ку­ка­ре­кать).

Ла­до­вая ос­но­ва грузинских пе­сен - диа­то­ни­ка, наи­бо­лее упот­ре­би­тель­ны ла­ды, сов­па­даю­щие со зву­ко­ря­да­ми мик­со­ли­дий­ско­го, эо­лий­ско­го, до­рий­ско­го, фри­гий­ско­го, в западно-грузинских диа­лек­тах ио­ний­ско­го ла­дов. В пес­нях всех жан­ров и диа­лек­тов пре­об­ла­да­ет нис­хо­дя­щая ме­ло­дия, час­то се­к­вент­но­го строе­ния. Отдельные жан­ры восточно-грузинских диа­лек­тов бо­га­ты ор­на­мен­ти­кой. Гар­мо­ни­че­ская вер­ти­каль мо­жет быть ус­лов­но тер­цо­во­го и не­тер­цо­во­го строе­ния, во вто­ром слу­чае ин­тер­вал ме­ж­ду дву­мя ниж­ни­ми го­ло­са­ми - квар­та или квин­та. Стро­ки (стро­фы) пес­ни окан­чи­ва­ют­ся уни­со­ном, квин­той или (в ар­ха­ических об­раз­цах) квар­той. Встре­ча­ют­ся ла­до­вая пе­ре­мен­ность (опор­ный тон ла­да мо­жет сме­щать­ся на се­кун­ду вверх или вниз, ре­же на тер­цию, квар­ту), вне­зап­ная сме­на «то­наль­но­сти»; в не­ко­то­рых пес­нях (в основном ка­хе­тин­ские за­столь­ные ти­па «Чак­ру­ло») на­блю­да­ют­ся слож­ные мо­ду­ля­ци­он­ные пла­ны. Ти­пич­ны 2- и 3-доль­ные мет­ры, встре­ча­ет­ся 5-доль­ный, в тру­до­вых и за­столь­ных пес­нях пре­об­ла­да­ет сво­бод­ный метр. Тек­сты пе­сен не­ред­ко вклю­ча­ют глос­со­ла­лии и меж­до­ме­тия, на ко­то­рых мо­гут стро­ить­ся це­лые пес­ни или отдельные стро­фы. Час­то од­на и та же пес­ня по­ёт­ся с раз­ны­ми тек­ста­ми.

Эпические и ис­то­рические пес­ни - соль­ные (в со­про­во­ж­де­нии музыкального ин­ст­ру­мен­та) и ан­самб­ле­вые. Об­ря­до­вые пес­ни - ка­лен­дар­ные (ко­ляд­ки «али­ло», пас­халь­ные чо­на и другие), вы­зы­ва­ния до­ж­дя, охот­ничьи за­кли­на­ния, сва­деб­ные, за­столь­ные, ле­чеб­ные, лю­бов­ные, свя­зан­ные с ро­ж­де­ни­ем ре­бён­ка, пес­ни-за­кли­на­ния дет­ских бо­лез­ней (ба­то­не­би) и другие. Не­ко­торые из них со­про­во­ж­да­ют хо­ро­во­ды. Сре­ди наи­бо­лее ар­ха­ич­ных жан­ров - пла­чи. Хев­сур­ские пла­чи по усоп­шим вклю­ча­ют: хмит ти­ри­ли («плач в го­лос»: ис­пол­ня­ет­ся пла­каль­щи­цей и уни­сон­ным хо­ром жен­щин), дза­хи­лит ти­ри­ли («плач с зо­вом»: пла­каль­щи­ца при­зы­ва­ет дух умер­ше­го, рас­спра­ши­ва­ет его о за­гроб­ной жиз­ни), датв­лит ти­ри­ли («плач с при­чи­та­ни­ем»: пла­каль­щи­ца над сбру­ей ко­ня усоп­ше­го со­об­ща­ет ему о скор­би близ­ких); пла­чи у ту­шин (да­ла) и ра­чин­цев (зру­ни) ис­пол­ня­ют­ся со­лис­том-муж­чи­ной и уни­сон­ным хо­ром; тра­ур­ная муж­ская пес­ня (за­ри) у сва­нов и гу­рий­цев ис­пол­ня­ет­ся трёх­го­лос­но. Сре­ди тру­до­вых пе­сен есть оди­ноч­ные (се­но­кос­ные, плу­го­вые, ароб­ные - оро­ве­лы, пес­ни дой­ки ко­ров и другие) и груп­по­вые (жат­вен­ные и другие). Тру­до­вые груп­по­вые (на­ду­ри) и за­столь­ные пес­ни от­ли­ча­ют­ся слож­но­стью струк­ту­ры и яв­ля­ют­ся ху­дожественной вер­ши­ной грузинского пес­не­твор­че­ст­ва. Из ли­рических пе­сен (соль­ные, хо­ро­вые, ду­эт­ные с хо­ром, с ин­ст­ру­мен­таль­ным со­про­во­ж­де­ни­ем) эмо­цио­наль­но­стью вы­де­ля­ют­ся мег­рель­ские.

Ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка со­про­во­ж­да­ет эпические од­но­го­лос­ные, лю­бов­ные и шу­точ­ные (час­туш­ки), 2- и 3-го­лос­ные пес­ни и тан­цы. Сре­ди тра­диционных музыкальных ин­ст­ру­мен­тов: са­ла­му­ри (про­доль­ная флей­та), лар­че­ми, со­ина­ри (мно­го­стволь­ные флей­ты), гу­да­ст­ви­ри, чи­бо­ни (во­лын­ки), чан­ги (уг­ло­вая ар­фа), пан­ду­ри, чон­гу­ри (струн­ные щип­ко­вые), чиа­ну­ри, или чу­ни­ри (смыч­ко­вый), до­ли (ба­ра­бан), даи­ра (бу­бен).

В го­род­ском фольк­ло­ре раз­ли­ча­ют­ся 2 вет­ви. С XVIII века под влия­ни­ем армянской и иранской му­зы­ки раз­ви­лась «вос­точ­ная» ветвь (ашуг­ские пес­ни, ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли «дас­та» и «са­зан­да­ри»), со 2-й половины XIX века - «за­пад­ная» (пес­ни, ос­но­ван­ные на ма­жор­но-ми­нор­ной сис­те­ме; ги­та­ра, гар­монь, шар­ман­ка). Не­смот­ря на по­пу­ляр­ность, городской фольк­лор не по­вли­ял на осо­бен­но­сти тра­диц. «сель­ско­го» уст­но­го твор­че­ст­ва.

Та­нец. О хо­ро­во­дах карт­вель­ских пле­мён, ис­пол­няе­мых до и по­сле боя, со­об­ща­ет Ксе­но­фонт (IV век до нашей эры). Со­глас­но эт­но­гра­фическим дан­ным, кру­го­вые хо­ро­во­ды бы­ли свя­за­ны с сим­во­ли­кой бо­ги­ни солн­ца Бар­ба­рэ, от­ра­жа­ли цик­лическое дви­же­ние Солн­ца, че­ре­до­ва­ние вре­мён го­да, су­ток и так далее. Со­хра­ни­лись хо­ро­во­ды «Пер­ху­ли» («Пер­хи­са», «Пер­хи­су­ли»), свя­зан­ные с куль­том бо­жеств, зна­чительное ме­сто в народной куль­ту­ре за­ни­ма­ют ар­ха­ические 2- и 3-ярус­ные хо­ро­во­ды грузинских гор­цев («Ос­ха­пуе», «Кор­бе­ге­ла», «Зем­кре­ло» и другие). В сва­деб­ном об­ря­де хо­ро­во­ды ис­пол­ня­лись, ко­гда не­вес­ту об­во­ди­ли во­круг оча­га в до­ме же­ни­ха. На­ря­ду с кру­го­вы­ми хо­ро­во­да­ми (в том числе с тан­цо­ром по­се­ре­ди­не) су­ще­ст­ву­ют од­но­ряд­ные (не­замк­ну­тые), уча­ст­ни­ки ко­то­рых дви­га­ют­ся друг за дру­гом с пе­ре­пле­тён­ны­ми на пле­чах ру­ка­ми. Все грузинские об­ря­до­вые хо­ро­во­ды трёх­доль­ны, с ха­рак­тер­ной мяг­кой син­ко­пой. С куль­том бо­же­ст­ва пло­до­ро­дия свя­за­но про­ис­хо­ж­де­ние не­ко­то­рых груп­по­вых и пар­ных тан­цев (по­след­ние ис­пол­ня­ют­ся в празд­ник ря­же­ных Бе­ри­као­ба на Мас­ле­ни­цу).

Раз­ли­ча­ют­ся тан­цы: соль­ные муж­ские и жен­ские, пар­ные, груп­по­вые муж­ские, жен­ские и сме­шан­ные. Доб­лесть, бое­вой дух вы­ра­же­ны в муж­ских тан­цах «Па­ри­као­ба» (буквально - фех­то­ва­ние), «Хан­дж­лу­ри» (та­нец с кин­жа­ла­ми). Осо­бое ме­сто сре­ди муж­ских тан­цев за­ни­ма­ет ге­ро­ический «Хо­ру­ми», ха­рак­тер­ный для гу­рий­цев и ад­жар­цев (бы­ту­ет так­же в ис­то­рических грузинских про­вин­ци­ях на тер­ри­то­рии современной Тур­ции); ка­ж­дая из 5 его час­тей вос­про­из­во­дит со­бы­тия во­енной жиз­ни (под­го­тов­ка к бою, раз­вед­ка, на­сту­п­ле­ние, по­бед­ное ли­ко­ва­ние, воз­вра­ще­ние до­мой). Мет­рическая ос­но­ва «Хо­ру­ми» пя­ти­доль­ная (уни­каль­ный слу­чай в грузинской хо­рео­гра­фии и тан­це­валь­ной му­зы­ке). Плав­ный жен­ский та­нец «Са­ма­иа» (от «са­ма» - пля­сать, тан­це­вать) был при­уро­чен к се­мей­но­му празд­ни­ку Дзе­о­ба (ро­ди­ны); рес­тав­ри­ро­ван на ос­но­ве фре­ски в хра­ме Све­тиц­хо­ве­ли (XI век) ба­летм. В. Ча­бу­киа­ни (в современном ва­ри­ан­те ис­пол­ня­ет­ся тре­мя тан­цов­щи­ца­ми). К сме­шан­ным груп­по­вым тан­цам от­но­сят­ся пля­со­вые хо­ро­во­ды «Дав­лу­ри» (от «дав­ла» - об­хо­дить). Вер­ши­на грузинской народной хо­рео­гра­фии - пар­ный та­нец «Кар­ту­ли» (буквально - гру­зин­ский; на­зы­ва­ет­ся так­же «Са­дар­ба­зо», «Са­на­ди­мо», то есть ис­пол­няе­мый на тор­же­ст­вах, пи­рах) - сю­жет­ный («по­эма люб­ви», в ко­то­рой вы­ра­же­ны бла­го­род­ст­во муж­чи­ны и скром­ность жен­ши­ны), пя­ти­ча­ст­ный, трёх­доль­ный; та­нец от­ли­ча­ет­ся чёт­кой хо­рео­гра­фической схе­мой и слож­ной тех­ни­кой обе­их пар­тий. Отдельную груп­пу тан­цев со­став­ля­ют «Са­та­ма­шо» - рез­вые и жиз­не­ра­до­ст­ные бы­то­вые тан­цы в дву­доль­ном мет­ре; на­зва­ния - по пер­вым сло­вам при­пе­ва со­про­во­ж­даю­щей пес­ни («Ари­ра» и тому подобное), по мес­ту рас­про­стра­не­ния («Хев­су­ру­ли», «Мтиу­лу­ри»), по основному хо­рео­гра­фиче­ско­му приё­му («Це­ру­ли» - та­нец на паль­цах, «Му­шаи­ти» - с эле­мен­та­ми ак­ро­ба­ти­ки). Не­ред­ко раз­ные по ха­рак­те­ру тан­цы - мед­лен­ный («Дав­лу­ри») и бы­ст­рый («Мтиу­лу­ри») - ис­пол­ня­ют­ся друг за дру­гом.

Сре­ди го­род­ских тан­цев (восточного про­ис­хо­ж­де­ния) по­пу­ляр­ны муж­ской «Ба­гда­ду­ри» (та­нец с плат­ком) и жен­ский «Джей­ран» (буквально - га­зель).

Как пра­ви­ло, тан­цы ис­пол­ня­ют­ся в сопро­во­ж­де­нии струн­но­го ин­ст­ру­мен­та (пан­ду­ри, чон­гу­ри), во­лын­ки (чи­бо­ни), гар­мо­ни­ки или ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля с уча­сти­ем удар­но­го ин­ст­ру­мен­та. Со­хра­ни­лась тра­ди­ция пля­сок и хо­ро­во­дов под мно­го­го­лос­ное хо­ро­вое пе­ние (наи­бо­лее ин­те­рес­на у сва­нов) и хло­па­нье в ла­до­ши («та­ши»).

Иллюстрации:

Гру­зин­ки в празд­нич­ных ко­стю­мах. Фо­то Д. Ер­ма­ко­ва. 19 в. Архив БРЭ;

Пас­тух. 2005. Фото А. И. Нагаева;

Ин­терь­ер жи­ли­ща (спра­ва – столб де­да­бод­зи). Ши­да-Карт­ли. Ри­су­нок Н. Браи­ла­шви­ли. 1947. Архив БРЭ;

Из­го­тов­ле­ние ви­на. 2005. Фото Л. Т. Соловьёвой;

Хлеб­ные ря­ды на тби­лис­ском рын­ке. Фо­то Д. Ер­ма­ко­ва. 19 в. Архив БРЭ;

Кин­то – улич­ный раз­нос­чик. Тби­ли­си. Фо­то Д. Ер­ма­ко­ва. 19 в. Архив БРЭ;

Гру­зин­ское при­клад­ное ис­кус­ст­во: 1 – ан­го­би­ро­ван­ные со­су­ды для во­ды. Се­ло Тиа­не­ти (Пша­ви); 2 – фраг­мент «си­ней ска­тер­ти» со сце­на­ми охо­ты и над­пи­сью; 3 – по­лив­ная ке­ра­ми­ка для ви­на. Се­ло Ха­ра­гау­ли (Име­ре­ти). Ри­су­нок Н. Браи­ла­шви­ли. 1963. Архив БРЭ;

По­жи­лой гру­зин. 2005. Фото Л. Т. Соловьёвой;

Де­ти в тра­ди­ци­он­ных кос­тю­мах на празд­ни­ке Тби­ли­со­ба. 2005. Фото Л. Т. Соловьёвой.