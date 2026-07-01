ГРУЗИНСКИЙ ИНЦИДЕНТ 1922 Г.

Конфликт в руководстве РКП(б) и ее закавказской организации во время формирования СССР. В марте 1922 г. Грузия наряду с Азербайджаном и Арменией была включена в Закавказский федеративный союз (с декабря – Закавказская советская федеративная социалистическая республика), а компартии трех стран оказались под управлением Закавказского бюро ЦК РКП (б), во главе которого стоял С. Орджоникидзе — человек вспыльчивый и грубоватый, но пользовавшийся безусловной поддержкой своего друга И. Сталина. Лидеры Коммунистической партии (большевиков) Грузии (КП(б)Г), лидером которых был член президиума ЦК КП(б)Г Б. Мдивани, выступали за самостоятельность Грузии от Закавказья. 19-22 октября 1922 г. между Орджоникидзе и грузинскими лидерами разразился скандал. Член ЦК КП(б)Г А. Кабахидзе назвал Орджоникидзе «сталинским ишаком», а тот в ответ ударил его по лицу. Грузинские лидеры подали в отставку. Скандал пришлось разбирать ЦК РКП(б). Ленин , который в октябре 1922 г. был болен, пока не вмешивался в конфликт, а Сталин назначил в Грузию комиссию во главе с Ф. Дзержинским , который поддержал старого друга Орджоникидзе и осудил грузинских «националистов».

Однако в декабре 1922 г. В. Ленин, отношения которого со Сталиным ухудшились, решил вмешаться в грузинский конфликт, обвинил Сталина в великодержавном шовинизме, а Орджоникидзе за рукоприкладство предложил исключить из партии. Поскольку болезнь ослабила воздействие Ленина на партийные дела, его рекомендации не были выполнены. Однако Ленин выступил против сталинской идеи автономизации, определив тем самым форму СССР как союза республик, включающих Россию.

Сторонники Мдивани получили новые назначения вне Грузии, а республика была включена в СССР в составе ЗСФСР.

Источники:

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 45. М., 1964

Автор статьи: Шубин А.В.