ГРУЗИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ. ЧАСТЬ II

Предстоятели Грузинской Православной Церкви

Епископы Картли (Мцхетские): Иоанн I (20-60-е годы IV века); Иаков (60-70-е годы IV века); Иов (70-90-е годы IV века); Илия I (90-е годы IV века); Симеон I (начало V - 20-е годы V века); Моисей (20-е годы V века); Иона (20-е годы V века); Иеремия (20-е годы V века); Григорий I (20-30-е годы V века); Василий I (30-е годы V века); Мобидан (30-е годы V века); Иоиль (Иовель) I (40-е годы V века); Глонокор (40-е годы V века); Михаил I (50-е годы V века).

Католикосы Картли (Мцхетские): Петр I (60-е годы V века); Самуил I (70-90-е годы V века); Гавриил I (505-507); Тавпечаг I (10-е годы VI века); Чирмаг I (10-е годы VI века); Савва I (20-30-е годы VI века); Евлалий I (30-е годы VI века); Макарий (30-е годы VI века); Самуил II (40-60-е годы VI века); Симеон II (60-70-е годы VI века); Самуил III (575-582); Самуил IV (80-90-е годы VI века); Варфоломей (90-е годы VI века); Кирион I (599-614/616); Иоанн II (20-е годы VII века); Вавила (30-е годы VII века); Фавор (Табори; 30-е годы VII века); Самуил V (30-е годы VII века); Евнон (40-е годы VII века); Тавпечаг II (50-60-е годы VII века); Евлалий II (664-668); Иоиль II (668-670); Самуил VI (670-677); Георгий I (677-678); Кирион II (678-683); Изид-Бозиди (683-685); Феодор I (685-689); Петр II (689-720); Мамай (720-744); Иоанн III (40-60-е годы VIII века); Григорий II (760-767); Климент (70-е годы VIII века); Сармеан (Сармеане) (70-е годы VIII века); Талале (70-е годы VIII века); Михаил II (774-780); Самуил VII (780-784); Кирилл I (781-802); Григорий III (802-814); Самуил VIII (814-826); Георгий II (826-838); Гавриил II (30-50-е годы IX века); Иларион (50-е годы IX века); Арсений I Великий (860-887); Евсуки (887-914); Василий II (914-930); Михаил III (930-947); Давид I (947-955); Арсений II (955-980).

Католикосы- патриархи всей Грузии: Иоанн IV (Окропири) (980-1001); Симеон III (1001-1010); Мелхиседек I (1010-1033); Иоанн V (Окропири) (1033-1049); Евфимий I (1049-1055); Евстафий (50-е годы XI века); Георгий III Таойский (50-60-е годы XI века); Гавриил III Сапарский (1065-1080); Димитрий (1080-1090); Василий III (1090-1100); Иоанн VI (начало XII века); Симеон IV (Гулаберисдзе; начало XII века); Савва II (40-50-е годы XII века); Николай I (Гулаберисдзе; 50-е годы XII века); Михаил IV (Мирианисдзе) (1178-1187); Феодор II (1188-1204/1205); Василий IV (начало XIII века); Иоанн VII (1205/1206-1210); Епифаний (1210-1220); Евфимий II (1220-1222); Арсений III (20-30-е годы XIII века); Георгий IV (30-е годы XIII века); Николай II (30-е годы XIII века); Михаил V (40-е годы XIII века); Арсений IV (Булмаисимисдзе; 1241/1242-1249/1250); Николай III (1250-1282); Авраам I (1282-1310); Евфимий III (10-е годы XIV века); Василий V (30-60-е годы XIV века); Дорофей I (60-е годы XIV века); Шио I (1356-1364); Николай IV (70-е годы XIV века); Георгий V (80-90-е годы XIV века); Елиоз (Гобирахисдзе; 90-е годы XIV века); Михаил VI (1419-1426); Давид II (Багратиони; 1425/1426-1428); Феодор III (1429-1435); Давид III (1435/1436-1438/1439); Шио II (1439-1443/1447); Давид IV (Чавчавадзе; 1443/1447-1459); Марк (1460-1466); Давид V (1466-1479).

Католикосы-патриархи Восточной Грузии (Мцхетские): Николай V (1479-1488); Евагрий (1488-1492; 1500/1503); Авраам II Абалаки (1492-1497); Ефрем I (1497-1503); Дорофей II (1503-1505, 1511-1516); Иоанн VIII (1505-1509); Дионисий (1510-1511); Василий VI (1517-1528, 1529-1531); Мелхиседек II (Багратиони; 1528-1529, 1540-1545, 1548-1552); Малахия (1532-1534); Герман (1535-1546); Николай VI (40-е годы XVI века); Симеон V (1547-1548); Зебеде I (1552-1556); Доментий I (1556-1560); Николай VII (Бараташвили; 1561-1584); Николай VIII (Багратиони; 1584-1589); Дорофей III (1589-1595); Доментий II (1595-1610); Зебеде II (1610-1611); Иоанн IX (Авалишвили; 1612-1616); Христофор I (1616-1622); Захария (Джорджадзе; 1623-1632); Евдемон I (Диасамидзе; 1632-1642); Христофор II (Урдубегисдзе-Амилахвари; 1642-1660); Доментий III (Мухранбатони) (1660-1676); Николай IX (Амилахвари; 1678-1688, 1692-1695); Иоанн X (Диасамидзе; 1688-1692, 1695-1700); Евдемон II (Диасамидзе; 1700-1705); Доментий IV (Багратиони; 1705-1741); Виссарион (Орбелишвили-Бараташвили; 1724-1737); Кирилл II (1737-1739); Николай X (Херхеулидзе; 1741-1744); Антоний I (Багратиони; 1744-1755, 1764-1788); Иосиф (Джандиери) (1755-1764); Антоний II (Багратиони; 1788-1811).

Абхазские католикосы (Западной Грузии; Пицундские): Симеон I (конец XI - начало XII века); Николай (2-я половина XIII века); Даниил (70-80-е годы XIV века); Арсений (Булмаисимидзе) (конец XIV века); Иоаким (70-е годы XV века); Стефан (около 1490-1526).

Абхазские католикосы-патриархи (Западной Грузии; Пицундские): Малахия I (Абашидзе; 30-е годы XVI века); Евдемон I (Чхетидзе; 1557-1578); Евфимий I (Сакварелидзе; 1578-1616); Малахия II (Гуриели) (1616-1639); Григорий I (1639); Максим I (Мачутадзе; 1639-1657); Захария (Квариани; 1657-1660); Симеон II (Чхетидзе; 1660-1666); Евдемон II (Сакварелидзе; 1666-1669); Евфимий II (Сакварелидзе; 1669-1673); Давид (Немсадзе; 1673-1696); Григорий II (Лорткипанидзе; 1696-1742); Виссарион (Эристави; 1742-1769); Герман (Цулукидзе; конец XVIII века); Иосиф (Багратиони; 1769-1776); Максим II (Абашидзе; 1776-1795).

Местоблюститель Абхазского католикоса-патриарха: Досифей (Церетели; 1795-1814).

Экзархи Грузинского Экзархата РПЦ - смотреть список экзархов в статье Грузинский Экзархат.

Католикосы-Патриархи всей Грузии: священномученик Кирион III (Садзаглишвили; 1917-1918); Леонид (Окропиридзе; 1919-1921); священномученик Амвросий (Хелая; 1921-1927); Христофор III (Цицкишвили; 1927-1932); Каллистрат (Цинцадзе; 1932-1952); Мелхиседек III (Пхаладзе; 1952-1960); Ефрем II (Сидамонидзе; 1960-1972); Давид VI (V) (Девдариани; 1972-1977); Илия II (Гудушаури-Шиолашвили; с 1977).

Епархии и действующие монастыри

Алавердская, митрополит Давид (Махарадзе). Монастыри: Алаверди, святого Георгия (близ села Алаверди, Ахметский район, мужской, основан в VI веке, закрыт 1 октября 1929 года, возобновлен в 90-х годах XX века; находится могила основателя монастыря святителя Иосифа Алавердского, по преданию, хранятся мощи великомученицы Кетеван); Преображенский (город Телави, женский, основан в VI веке, возобновлен в 90-х годах ХХ века); Ахали-Шуамта, Хахульской иконы Божией Матери (близ города Телави, женский, основан в 50-х годах XVI века кахетинским царем Леваном II, возобновлен в 1990 году); Матани, Успения Пресвятой Богородицы (село Матани, Ахметский район, женский, основан в 2005 году при церкви XV века).

Ахалкалакско-Кумурдойская, митрополит Николай (Пачуашвили). Монастыри: Пока, святой Нины (ставропигиальный) (село Пока, Ахалкалакский район, женский, основан в 1992 году при церкви святой Нины); Пока, святой Нины (ставропигиальный) (в 1,5 км от села Пока, Ахалкалакский район, мужской, основан в 1989 году); Ахалкалакский, Святой Троицы (город Ахалкалаки, женский, основан в 1998 году); Ниноцминдский, святой Нины (город Ниноцминда, женский, основан в 2002 году); Сагамо, святой царицы Тамары (село Сагамо, Ниноцминдский район, женский, основан в 2004 году); Баралети, святой Нины (село Баралети, Ахалкалакский район, женский, основан в 2005 году).

Ахалцихско-Тао-Кларджетско-Лазская, митрополит Феодор (Чуадзе). Монастыри: Зарзма, Успения Пресвятой Богородицы (село Зарзма, Адигенский район, мужской, основан в IX веке преподобным Серапионом Зарзмским, возобновлен в 1989 году); Зеда-Вардзиа, Успения Пресвятой Богородицы (в 30 км от города Аспиндза, женский, основан в 1-й половине XI века Липаритом Багваши, возобновлен в 1997 году); Вардзиа, Успения Пресвятой Богородицы (в 30 км от города Аспиндза, мужской, основан в XII веке грузинским царем Георгием III и святой благоверной царицей Тамарой, закрыт в 1938 году, возобновлен в 1998 году); Сафара (Сапара), Успения Пресвятой Богородицы (Уравельское ущелье, в 10 км от города Ахалцихе, мужской, основан в IX-X века, возобновлен в 1989 году); Чуле, святого Георгия (Кваблианское ущелье, в 5 км от посёлка Адигени, мужской, основан во 2-й половине XIV века, возобновлен в октябре 1999 года); Рабатский, святой Марины (город Ахалцихе, женский, основан в 90-х годах XX века при церкви святой Марины; хранятся мощи святой Марины); Абастуманский, святого Пантелеимона (город Абастумани, Адигенский район, женский, основан в 1995 году на месте резиденции царей Романовых, построенной императором Николаем II в конце XIX века; хранится частица черепа свыше Пантелеимона); Ахалцихский, Успения Пресвятой Богородицы (город Ахалцихе, женский, основан в 1996 году; хранятся частицы мощей (пальцы) святого Евстафия Мцхетского и мощи Гареджийских преподобномучеников); Абастуманский, святого Георгия (город Абастумани, Адигенский район, мужской, основан в 2005 году).

Батумско-Схалтская, архиепископ Димитрий (Шиолашвили). Монастыри: Хино, святого Иоанна Крестителя (село Хино, Кобулетский район, Аджария, мужской, основан в X-XI века как кафедра Хинойской епархии, возобновлен в 2002 году); Схалта, Рождества Пресвятой Богородицы (село Схалта, Хулойский район, Аджария, мужской, основан в X-XII века, возобновлен 19 апреля 1990 года); Чехедана, святого Георгия (село Легва, Кобулетский район, Аджария, мужской, основан в 1-й четверти XVII века княгиней Мамией II Гуриели, возобновлен в 1999 году); Периа, святого Георгия, при кладбище (город Батуми, женский, основан в 1995 году); Тхилвана, святого Георгия (село Тхилвана, Шуахевский район, Аджария, мужской, основан в 2006 году).

Бодбийская, архиепископ Давид (Тикарадзе). Монастыри: Бодбе, святой Нины (ставропигиальный) (в 2 км от города Сигнахи, женский, основан (дата неизвестна) при церкви святого Георгия в 30-х годах IV века, закрыт в 1924 году, возобновлен в 1991 году; хранятся мощи святой Нины, чудотворная Иверская икона Божией Матери); Хирса, святого Стефана первомученика (село Тибаани, Сигнахский район, мужской, основан в VI веке преподобным Стефаном Хирсским, возобновлен в 90-х годах XX века; находится могила преподобного Стефана Хирсского, хранятся частицы мощей святого Георгия и часть Животворящего Столпа); Квемо-Мачхаани, Святой Троицы (село Квемо-Мачхаани, Сигнахский район, женский, основан в 2004 году при церкви Святой Троицы).

Болнисская, епископ Иегудиил (Табатадзе). Монастырь: Цугругашени, святого Георгия (в 9 км от города Болниси, мужской, основан (дата неизвестна) при церкви, построенной грузинским царем Георгием Лашей (1213-1222), возобновлен в 2002 году).

Боржомско-Бакурианская, архиепископ Серафим (Джоджуа). Монастыри: Читахеви («Зеленый монастырь»), святого Георгия (близ села Читахеви в 15 км от города Боржоми, мужской, основан в IX-X века, возобновлен в 2003 году); Тимотесубани, Успения Пресвятой Богородицы (село Тимотесубани, Боржомский район, мужской, основан в XII-XIII века, возобновлен в 1998 году); Садгери, святого Георгия (село Садгери, Боржомский район, женский, основан в XV веке, возобновлен в 2002 году); Боржомский, Рождества Пресвятой Богородицы, при кладбище (город Боржоми, женский, основан в 2003 году).

Ванско-Багдатская, архиепископ Антоний (Булухия). Монастыри: Обча (Хопи), святого Георгия (село Обча, Багдатский район, мужской, основан в XVI веке, возобновлен в 2003 году); Багдатский, святой царицы Тамары (город Багдати, женский, основан в 1997 году); Ванский, Всех грузинских святых (город Вани, женский, основан в 1997 году).

Гурджаанско-Велисцихская, епископ Лука (Ломидзе). Монастыри: Гурджаанский (Квелацминда - Всех святых), Успения Пресвятой Богородицы (в 2 км от г. Гурджаани, мужской, основан в VIII-IX века, возобновлен в 1994 году; хранится мироточивая икона святого архитектора Михаила); Веджини, Вознесения Господня (в 7 км от Гурджаани, основан в X-XI века, возобновлен в 2004 году).

Дманисско-Агарак-Таширская, епископ Зенон (Иараджули). Монастыри: Чечес-Сакдари, Рождества Пресвятой Богородицы (ущелье реки Храми, Дманисский район, мужской, основан в V веке, возобновлен в 2006 году); Дманисский Сиони, Успения Пресвятой Богородицы (близ Дманисской крепости, мужской, основан в 2005 году при кафедральном соборе Дманисской епархии; находится могила царя Вахтанга III).

Западноевропейская, митрополит Авраам (Гармелия).

Зугдидско-Цаишская, архиепископ Герасим (Шарашенидзе). Монастыри: Иверской иконы Божией Матери (в 8 км к северо-востоку от города Зугдиди, женский, основан в XVII веке женой мегрельского князя Левана II Дадиани (1624-1639) Нестан-Дареджан и ее сыном Александром, возобновлен в 1995 году); Лиа, святой царицы Тамары (село Лиа, Цаленджихский район, женский, основан в 2001 году).

Кутаисско-Гаенатская, митрополит Каллистрат (Маргалиташвили). Монастыри: Моцамета, святых Давида и Константина Аргветских (село Моцамета, в 6 км от города Кутаиси, мужской, основан в XI веке грузинским царем Багратом IV, закрыт 20 апреля 1923 года, возобновлен в 1954 году; хранятся мощи святых Давида и Константина Аргветских); Сормони, Святой Троицы (село Сормони, Цхалтубский район, мужской, основан в 1995 году); Огаскури, святой Феклы, при кладбище (город Кутаиси, женский, основан в 1996 году при церкви святой Феклы); Квилишори, святого Георгия, при кладбище (село Квилишори, Цхалтубский район, мужской, основан 6 мая 2002 года); Зеда-Месхети, святой Нины, при кладбище (село Зеда-Месхети, Цхалтубский район, женский, основан в 2003 году); Орпири, святой царицы Тамары и святых Жен-мироносиц (село Орпири, Ткибульский район, женский, основан в 2004 году); Риони, святого Георгия (село Риони, Цхалтубский район, женский, основан в 2004 году); Дерчи, святого Иоанна Крестителя (село Дерчи, Ткибульский район, мужской, основан в 2005 году); Жонети, Преображения Господня (село Жонети, Цхалтубский район, мужской, основан в 2005 году); Зарати, святых Кирика и Иулитты (село Зарати, Ткибульский район, мужской, основан в 2005 году).

Манглисско-Цалкская, митрополита Анания (Джапаридзе). Монастыри: Бедиани, Успения Пресвятой Богородицы (ставропигиальный) (село Бедиани, Тетрицкаройский район, женский, основан в XIV-XV века, возобновлен в 1997 году); Олиангский, Рождества Пресвятой Богородицы (село Олианги, Цалкский район, мужской, основан в 2005 году); Цалкский, Иверской иконы Божией Матери (город Цалка, женский, основан в 2005 году); Цалкский, Успения Пресвятой Богородицы (город Цалка, мужской, основан в 2005 году).

Маргветско-Убисская, архиепископ Вахтанг (Ахвледиани). Монастыри: Табакини, святого Георгия (село Табакини, Зестафонский район, мужской, основан в VI-VII века, возобновлен в 1992 году); Убиси, святого Георгия (близ села Убиси, Зестафонский район, мужской, основан преподобным Григорием Хандзтийским около 826 года, возобновлен в 2001 году); Нуниси, Рождества Пресв. Богородицы (село Нуниси, Харагаульский район, мужской, основан в IX-X века, возобновлен в 2006 году).

Местийско-Земо-Сванетская (В. Сванети), епископ Иларион (Китиашвили). Монастыри: Местийский, святого Георгия (ставропигиальный) (посёлок Местиа, женский, основан в 90-х годах XX века); Тангили, святого архитектора Михаила (село Лахушти, Местийский район, мужской, основан предположительно в IX веке, возобновлен в 2005 году).

Мцхетско-Тбилисская, архиепископ - Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II. Монастыри: Гелати, Рождества Пресвятой Богородицы (ставропигиальный) (в 11 км от города Кутаиси, Цхалтубский район, мужской, основан в XII веке святым благоверным царем Давидом IV Строителем, закрыт в 1923 году, возобновлен 28 августа 1988 года; находятся могилы благоверного царя Давида IV Строителя, преподобного Иоанна Шавтели, благоверного царя Дамиана-Димитрия, святителя Гавриила (Кикодзе), мощи и частицы мощей святого апостола Фомы, святых Георгия, Феодора Тирона, Феодора Стратилата, Димитрия Солунского, Венедикта, Самсона, Емилиана, святителей Николая Мирликийского, Иоанна Златоуста); Самеба, Святой Троицы (ставропигиальный) (Тбилиси, гора Элиа, мужской, основан в 2002 году при кафедральном соборе Святой Троицы); Цхваричамиа, Вознесения Господня (ставропигиальный) (село Цхваричамиа, Мцхетский район, мужской, основан в 2003 году); Марткопи, Иверской иконы Божией Матери (село Марткопи, Гардабанский район, женский, основан 25 февраля 1991 года, резиденция Католикоса-Патриарха всей Грузии); Антиохия, святого Стефана первомученика (город Мцхета, женский, основан в середине VI века сирийскими отцами, возобновлен 10 апреля 2002 года); Гвтаеба, святого Антония Марткопского (гора Иално, в 5 км от села Марткопи, Мцхетский район, мужской, основан в VI веке преподобным Антонием Марткопским, закрыт в 1934 году, возобновлен в 1989 году; находятся мощи преподобного Антония Марткопского); Джвари (Крест), Воскресения Господня (вершина горы у слияния рек Арагви и Куры, близ города Мцхеты, мужской, основан в VI веке, возобновлен в январе 1989 года); Зедазени, святого Иоанна Зедазнийского (в 8 км к северо-западу от города Мцхеты, мужской, основан в VI веке преподобным Иоанном Зедазнийским; находится могила преподобного Евфимия (Кереселидзе)); Ольгинский, святой Екатерины (город Мцхета, женский, основан в VI веке, возобновлен в 90-х годах XIX века женой русского инженера Ольгой Горнич, в советское время не закрывался); Шиомгвиме (в 9 км к западу от города Мцхеты, мужской, основан в VI веке преподобным Шио Мгвимским, закрыт в 1932 году, возобновлен в 1989 году; находятся мощи преподобного Шио Мгвимского); Бетаниа, Рождества Пресвятой Богородицы (в 17 км к западу от города Тбилиси, мужской, основан не позднее XI века; в монастыре находятся могилы преподобных Иоанна (Маисурадзе) и Георгия (Мхеидзе)); Самтавро, святой Нины (город Мцхета, женский, основан в 1820 году, закрыт в 30-х годах XX века, возобновлен в 90-х годах XX века; находятся могилы святого благоверного царя Мириана и его супруги святой Наны); Преображения Господня (город Тбилиси, район Авлабари, женский, основан в 1821-1822 годы, закрыт в 20-х годах XX века, возобновлен в 1990 году); святым пророком Илии (город Тбилиси, Патриархия Грузинской Церкви, женский, основан в 1978 году Католикосом-Патриархом Илией II); Дидубе, Боголюбской и «Взыскание погибших» икон Божией Матери (город Тбилиси, район Дидубе, женский, основан в 1992 году); Телети, святого Георгия (село Телети, Гардабанский район, мужской, основан в 1992 году); Шавнабада, святого Георгия (село Квемо-Телети, Гардабанский район, мужской, основан в 1992 году); Рождества святого Иоанна Крестителя (город Тбилиси, район Авчала, женский, основан 27 июня 1994 года); Цхнети, Успения Пресв. Богородицы (село Квемо-Цхнети, Тбилисский район, женский, основан в 1996 году); Дзегви, святого Георгия Святогорца (село Дзегви, Мцхетский район, женский, основан в декабре 2001 года при детском доме); Махата, Иверской иконы Божией Матери (город Тбилиси, гора Махата, мужской, основан в 2002 году); Преображения Господня (город Тбилиси, гора Табори, мужской, основан 7 сентября 2002 года); Марткопский, Всех грузинских святых (село Марткопи, Мцхетский район, мужской, основан 5 октября 2004 года); Кумиси, Святой Троицы (село Кумиси, Гардабанский район, женский, основан в 2005 году).

Некресско-Эретская, митрополит Сергий (Чекуришвили). Монастыри: Некреси, Успения Пресвятой Богородицы (близ села Шилда, Кварельский район, мужской, основан в VI веке, возобновлен в 2000 году); Греми, во имя Архангелов (село Греми, Кварельский район, мужской, основан в 1565 году кахетинским царем Леваном II, возобновлен 12 декабря 1999 года); Кварельский (Дуби), Рождества Пресвятой Богородицы (город Кварели, женский, основан в 2000 году); Лагодехский, святой Варвары (город Лагодехи, женский, основан в 2000 году); Лагодехский, Иверской иконы Божией Матери (город Лагодехи, женский, основан в 2002 году); Кахи, святого Георгия (город Гах (Кахи), Азербайджан, мужской, основан в 2002 году).

Никозско-Цхинвальская, митрополит Исаия (Чантурия). Монастыри: Сабацминда, преподобного Саввы Освященного (село Сабацминда, Цхинвальский район, мужской, основан в X веке, возобновлен в 1997 году); Никози, святого Раждена первомученика (село Земо-Никози, Горийский район, мужской, основан в 1995 году); Ахалгорский, Успения Пресвятой Богородицы (посёлок Ахалгори, женский, основан в 2000 году); Икоти, святого Алексия (Шушания) (село Икоти, Ахалгорский район, женский, основан в 2002 году).

Никорцминдская, архиепископ Елисей (Джохадзе). Монастырь: Челиши, Успения Пресвятой Богородицы (в 4-5 км от села Никорцминда, Амбролаурский район, мужской, основан не позднее XI века, возобновлен в 60-х годах XVI века имеретинским царем Георгием II, вторично возобновлен в 2000 году).

Ниноцминдско-Сагареджойская, епископ Евфимий (Лежава). Монастыри: святого Давида Гареджийского (ставропигиальный) (хребет Гареджи, Сагареджойский район, мужской, основан в VI веке преподобным Давидом Гареджийским, закрыт в 1923 году, возобновлен в 90-х годах ХХ века; находятся мощи преподобного Давида Гареджийского и его учеников, преподобных Лукиана и Додо); святого Иоанна Крестителя (ставропигиальный) (хребет Гареджи, Сагареджойский район, мужской, основан в VI веке преподобным Давидом Гареджийским, закрыт в 1921 году, возобновлен в 2000 году); Ниноцминда, святой Нины (село Ниноцминда, Сагареджойский район, женский, основан в 1990 году); Патардзеули, святого Рождества Пресвятой Богородицы (село Патардзеули, Сагареджойский район, мужской, основан в 1999 году); Хашми, Святой Троицы (село Кацарети, Сагареджойский район, мужской, основан в 2005 году).

Потийско-Хобская, архиепископ Григорий (Бербичашвили). Монастырь: Хобский, Благовещения Пресвятой Богородицы (село Ноджихеви, Хобский район, женский, основан в XIV веке при церкви Успения Пресвятой Богородицы, возобновлен в 2005 году).

Руисско-Урбнисская, митрополит Иов (Акиашвили). Монастыри: Брети, святого Пирра (село Брети, Карельский район, женский, основан в VI веке святым Пирром Бретским, возобновлен в 1998 году); Улумбо, Успения Пресвятой Богородицы (село Али, Хашурский район, мужской, основан в VI веке преподобным Михаилом Улумбойским, возобновлен 16 ноября 1993 года); Козифа, Введения во храм Пресвятой Богородицы (ущелье реки Дзама, в 35 км от города Карели, мужской, основан в VII-IX века, возобновлен 17 июня 1997 года); Кинцвиси, святителя Николая Мирликийского (село Кинцвиси, Карельский район, мужской, основан в XII-XIII века, возобновлен в мае 1997 года); Итриа, Успения Пресвятой Богородицы (село Итриа, Хашурский район, женский, основан в XVI веке католикосом-патриархом Дорофеем III, возобновлен 25 декабря 1997 года); Дирби, Успения Пресвятой Богородицы (село Дирби, Карельский район, женский, основан в XVI-XVII века, возобновлен в 2002 году); Саркис (Зеркало), святого Георгия (в 12 км от города Карели, мужской, основан в XVII веке, возобновлен 9 сентября 1997 года); Ортубани, Рождества Пресвятой Богородицы (село Ортубани, Карельский район, женский, основан 27 июня 1997 года); Самцериси, во имя святых Архангелов (село Самцериси, Карельский район, женский, основан 31 октября 1997 года); Мухилети, святого Зенона Икалтойского (село Мухилети, Карельский район, мужской, основан в 1999 году); Сурами, Вознесения Господня (село Сурами, Хашурский район, женский, основан 1 июня 1999 года); Урбниси, святой Нины (село Урбниси, Карельский район, женский, основан 10 ноября 1999 года; хранятся частицы мощей святого Стефана первомученика и мощи святого Неофита Урбнисского); Хеоба (Ущелье), святого Иоанна Богослова (село Хеоба, Карельский район, женский, основан в 1999 году); Кватетри (Белый Камень), Всех грузинских святых (ущелье реки Дзама, Карельский район, мужской, основан в 2001 году); Сурами, святого Иова Многострадального (село Сурами, Хашурский район, мужской, основан в 2001 году; хранятся частицы мощей святителя Климента, папы Римского); Дзама, преподобного Саввы Освященного (ущелье реки Дзама, Карельский район, мужской, основан в 2002 году); Уртхва, святого Георгия (село Уртхва, Хашурский район, мужской, основан в 2002 году); Цвимоети, Рождества святого Иоанна Крестителя (село Хциси, Хашурский район, мужской, основан 7 июня 2002 года); Бана, святого Григория Хандзтийского (ущелье реки Дзама, Карельский район, мужской, основан 28 мая 2003 года); Кодмани, святого Гавриила Грузина (село Кодмани, Карельский район, мужской, основан 28 мая 2003 года); Тбети, святого архитектора Гавриила (ущелье реки Дзама, в 20 км от города Карели, мужской, основан 29 апреля 2003 года); Ткемловани, святой Марии Египетской (село Ткемловани, Карельский район, женский, основан в 2004 году); Бертубани, святой Марии Египетской (ущелье реки Дзама, мужской, основан в 2005 году); Имерхеви, Успения Пресвятой Богородицы (село Имерхеви, Карельский район, мужской, основан в 2005 году); Кашвети, святого Георгия (село Чандреби, Карельский район, мужской, основан в 2005 году); Карели, Благовещения Пресвятой Богородицы (город Карели, женский, основан в 2005 году); Карти, святого Афанасия Великого (село Диди-Халеби, Хашурский район, мужской, основан в 2005 году); Руиси, Успения Пресв. Богородицы (село Руиси, Карельский район, мужской, основан в 2005 году); Самцериси, Святого Креста (село Самцериси, Карельский район, мужской, основан в 2005 году); Улумбо, святого Георгия (село Али, Хашурский район, мужский, основан в 2005 году); Хциси, святого Георгия (село Хциси, Хашурский район, женский, основан в 2005 году); Цагвли, святого Симеона Столпника (село Цагвли, Хашурский район, женский, основан в 2005 году); Абухало, святого Давида Гареджийского (село Абухало, Карельский район, мужской, основан в 2006 году); Ципловани, Рождества Пресвятой Богородицы (село Ципловани, мужской, основан в 2006 году).

Руставско-Марнеульская, митрополит Афанасий (Чахвашвили). Монастыри: Калафа, Успения Пресвятой Богородицы (село Церакви, Марнеульский район, женский, основан в XII-XIII века, возобновлен в 2006 году); Руставский, во имя святых Архангелов (город Рустави, мужской, основан 7 сентября 1995 года); Руставский, святая великомученица Кетеван (город Рустави, женский, основан в 1997 году).

Самтависско-Горийская, епископ Андрей (Гвазава). Монастыри: Атени, Рождества Пресвятой Богородицы (село Атени, Горийский район, женский, основан в VII-IX века, возобновлен 19 сентября 2002 года); Кватахеви, Успения Пресвятой Богородицы (Кавтурское ущелье, в 5 км от села Цинарехи, Каспийский район, мужской, основан в XII-XIII века, возобновлен в 1989 году).

Сенакско-Чхороцкуская, епископ Шио (Муджири). Монастыри: Сенакский, Земо-Теклати, Рождества Пресвятой Богородицы (город Сенаки, район Земо-Теклати, женский, основан в 60-х годах XIX века, закрыт в 1921 году, возобновлен в 1997 году; хранится частица перста святого Иоанна Крестителя); Менджи, во имя святых Архангелов (город Сенаки, район Менджи, мужской, основан в 1892 году святым Алексием (Шушания), возобновлен в 1979 году; находятся мощи преподобного Алексия (Шушания)).

Степанцминдско-Хевская, епископ Петр (Цаава). Монастыри: Сиони, Успения Пресвятой Богородицы (село Сиони, Казбегский район, мужской, основан в IX-X века, возобновлен в 2005 году); Гергети, Святой Троицы (в 4 км от посёлка Степанцминда (Казбеги), мужской, основан в XIV веке, возобновлен в 2004 году); Ачхоти, святого Николая Мирликийского (село Ачхоти, Казбегский район, мужской, основан в 90-х годах XX века); Арши, святой Нины (село Арши, Казбегский район, мужской, основан весной 2003 года); Сно, святой Нины (село Сно, Казбегский район, женский, основан в 2004 году); Коби, святого Георгия (село Коби, Казбегский район, мужской, основан в 2005 году).

Сухумско-Абхазская (Цхум-Абхазская), митрополит Даниил (Датуашвили). Монастыри: Ажара, святого Георгия (село Ажара, Кодорское ущелье, мужской, основан в 2001 году); Ажара, святой Нины (село Ажара, Кодорское ущелье, женский, основан 2 июня 2002 года).

Тианетско-Пшав-Хевсуретская, архиепископ Фаддей (Иорамашвили). Монастырь: Сионтгори, святого Арчила (село Сионтгори, Тианетский район, мужской, основан в 730-745 годы грузинским царем Арчилом I, возобновлен в 2003 году).

Хонско-Самтредийская, архиепископ Савва (Гигиберия). Монастыри: Матходжи, святой Нины (село Матходжи, Хонский район, женский, основан в XVI веке, возобновлен в 1996 году); Хони, преподобного Саввы Освященного (город Хони, мужской, основан в 1996 году); Самтредийский, святого Андрея Первозванного (город Самтредиа, женский, основан в 2001 году); Удзлоури, Вознесения Господня (село Ахалбедисеули, Хонский район, мужской, основан в 2002 году).

Цагерско-Лентехская, епископ Стефан (Калаиджишвили). Монастыри: Цагерский, святого Максима Исповедника (город Цагери, мужской, основан до IX века, возобновлен в 2002 году; находится могила святого Максима Исповедника); Цагерский, святой Нины (город Цагери, женский, основан в 2001 году); Ласуриаши, Рождества Пресвятой Богородицы (село Ласуриаши, Цагерский район, мужской, основан в 2005 году).

Цилканская, архиепископ Зосим (Шиошвили). Монастыри: Мчадиджвари, во имя святых Архангелов (село Мчадиджвари, Душетский район, женский, основан в 1668 году католикосом-патриархом Досифеем III, возобновлен в 1991 году); Аши, святой Квирике (село Аши, Душетский район, женский, основан в 1998 году); Бицменди, Вознесения Господня (село Бицменди, Мцхетский район, женский, основан 20 мая 1999 года).

Чиатурско-Сачхерская (вдовствующая), временно управляет митрополит Сухумско-Абхазский Даниил (Датуашвили). Монастыри: Кацхис-Свети (Кацхский Столп) (Кацхурское ущелье, Чиатурский район, мужской, основан в V-VI века на месте святилища, посвященного культу богини плодородия, возобновлен в 1996 году); Мгвимеви, Рождества Пресвятой Богородицы (близ села Мгвимеви, Чиатурский район, женский, основан в XIII веке рачинским эриставом Рати Кахаберисдзе, возобновлен в 1992 году).

Чкондидская, митрополит Георгий (Шаламберидзе). Монастырь: Саелиаво, Введения во храм Пресвятой Богородицы (село Саелиаво, Мартвильский район, женский, основан 4 декабря 2001 года).

Шемокмедская, архиепископ Иосиф (Киквадзе). Монастыри: Шемокмеди, святого Николая Мирликийского (ставропигиальный) (село Шемокмеди, Озургетский район, женский, основан в 1992 году); Джумати, во имя святых Архангелов (село Джумати, Озургетский район, мужской, основан до X-XI века, возобновлен 21 ноября 1990 года); Шемокмеди, Преображения Господня (село Шемокмеди, Озургетский район, мужской, основан в X-XII века, возобновлен в 2005 году); Ачи, святого Георгия (село Ачи, Озургетский район, мужской, основан в XIV веке, возобновлен в 2005 году); Удабно, святого Иоанна Крестителя (село Шуа-Ганахлеба, Чохатаурский район, мужской, основан во 2-й половине XVIII века, закрыт в 50-х годах XX века, возобновлен в 2001 году); Самеба-Джихети, Святой Троицы (село Джихети, Ланчхутский район, женский, основан в 1896 году); Григолети, святого Григория Богослова (село Григолети, Ланчхутский район, мужской, основан в 1993 году); Озургетский, святой Нины (город Озургети, во дворце гурийских князей, женский, основан в 1995 году).

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