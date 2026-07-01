ГРУЗИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ГРУЗИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца в Российской им­пе­рии, в За­кав­ка­зье.

Об­ра­зо­ва­на 6(18).3.1801 года на зем­лях Восточной Гру­зии, во­шед­ших в со­став Российской им­пе­рии по Ма­ни­фе­сту императора Павла I от 18(30).1.1801 года о при­сое­ди­не­нии Грузинского цар­ст­ва к Рос­сии. Центр - город Тиф­лис (ны­не Тби­ли­си). Внутреннее административно-территориальное де­ле­ние официально ус­та­нов­ле­но не бы­ло. К управ­ле­нию Грузинской губернии ак­тив­но при­вле­ка­лись грузинские дво­ря­не ; гражданские де­ла рас­смат­ри­ва­лись в со­от­вет­ст­вии с ме­ст­ны­ми за­ко­на­ми, а уго­лов­ные - с российским за­ко­но­да­тель­ст­вом. В 1812 году в со­став Грузинской губернии вклю­че­на тер­ри­то­рия За­кав­ка­зья, ото­шед­шая к Российской им­пе­рии по Бу­ха­ре­ст­ско­му ми­ру 1812 года. Грузинская губерния уп­разд­не­на со­глас­но «Уч­ре­ж­де­нию для управ­ле­ния За­кав­каз­ским кра­ем», ут­вер­ждён­но­му 10(22).4.1840 года, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став Гру­зи­но-Име­ре­тин­ской гу­бер­нии.

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