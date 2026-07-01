ГРУЗИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ГРУЗИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, в Закавказье.
Образована 6(18).3.1801 года на землях Восточной Грузии, вошедших в состав Российской империи по Манифесту императора Павла I от 18(30).1.1801 года о присоединении Грузинского царства к России. Центр - город Тифлис (ныне Тбилиси). Внутреннее административно-территориальное деление официально установлено не было. К управлению Грузинской губернии активно привлекались грузинские дворяне; гражданские дела рассматривались в соответствии с местными законами, а уголовные - с российским законодательством. В 1812 году в состав Грузинской губернии включена территория Закавказья, отошедшая к Российской империи по Бухарестскому миру 1812 года. Грузинская губерния упразднена согласно «Учреждению для управления Закавказским краем», утверждённому 10(22).4.1840 года, её территория вошла в состав Грузино-Имеретинской губернии.
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