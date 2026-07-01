ГРУЗИНО-ИМЕРЕТИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ГРУЗИНО-ИМЕРЕТИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца в Российской им­пе­рии, в За­кав­ка­зье.

Об­ра­зо­ва­на со­глас­но «Уч­ре­ж­де­нию для уп­рав­ле­ния За­кав­каз­ским кра­ем», ут­вер­ждён­но­му 10(22).4.1840 года, вклю­ча­ла тер­ри­то­рии уп­разд­нён­ных Гру­зин­ской гу­бер­нии , Ар­мян­ской об­лас­ти и Име­ретин­ской об­лас­ти, центр - город Тиф­лис (ны­не Тби­ли­си). Уез­ды: Ахал­цих­ский, Бе­ло­кан­ский, Гу­рий­ский, Го­рий­ский, Ели­са­вет­поль­ский, Ку­та­ис­ский, Те­лав­ский, Эри­ван­ский. Грузино-Имеретинская губерния уп­разд­не­на со­глас­но По­ло­же­нию о раз­де­ле­нии За­кав­каз­ско­го края, Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­но­му 14(26).12.1846 года, на её тер­ри­то­рии об­ра­зо­ва­ны Тиф­лис­ская гу­бер­ния и Ку­та­ис­ская гу­бер­ния.

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