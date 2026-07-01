ГРУЗИНО-ИМЕРЕТИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ГРУЗИНО-ИМЕРЕТИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, в Закавказье.
Образована согласно «Учреждению для управления Закавказским краем», утверждённому 10(22).4.1840 года, включала территории упразднённых Грузинской губернии, Армянской области и Имеретинской области, центр - город Тифлис (ныне Тбилиси). Уезды: Ахалцихский, Белоканский, Гурийский, Горийский, Елисаветпольский, Кутаисский, Телавский, Эриванский. Грузино-Имеретинская губерния упразднена согласно Положению о разделении Закавказского края, Высочайше утверждённому 14(26).12.1846 года, на её территории образованы Тифлисская губерния и Кутаисская губерния.