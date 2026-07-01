Грузино-абхазский конфликт

Грузи`но-абха`зский конфли`кт — военные действия на территории Абхазии между сторонниками независимости и войсками Госсовета Грузии в 1992—1993 (в абхазских источниках именуется Отечественной войной за независимость). Истинные причины конфликта коренились в многолетних грузино-абхазских межнациональных противоречиях, начавшихся в связи с проводившейся руководством Грузинской ССР «грузинизацией» Абхазии в 1930—1950-е. Развитие грузинского и абхазского национальных движений (1989—1992), распад Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и направленная на ликвидацию национальных автономий в Абхазии и Южн. Осетии политика грузинского правительства с начала 1990-х привели к столкновениям на межнациональной почве и войне. Военные действия были открыты грузинскими войсками, начавшими 14 августа 1992 в рамках операции «Меч» вторжение в Абхазию. Формальной целью операции было преследование отрядов сторонников З. Гамсахурдиа, будто бы скрывшихся на территории Абхазии. 14 августа председатель Верховного Совета Абхазии В. Г. Ардзинба объявил всеобщую мобилизацию, а 15 августа обратился к Организации объединенных наций и к международным организациям с просьбой вмешаться в конфликт . 14 августа грузинские войска заняли Гали и Очамчиру на юге Абхазии и прорвались в Сухум, где были остановлены абхазской милицией и ополченцами. 15 августа грузинские войска вышли на границу с Россией по р. Псоу, а 18 августа взяли Сухум. К 20—21 августа 1992 грузинская армия достигла наибольшей линии продвижения на территории Абхазии. Под ее контролем находилась почти вся прибрежная зона и города Сухум, Гагра, Очамчира, Гали c прилегающими территориями. Под контролем Абхазии оставались побережье между реками Гумиста и Бзыбь с городами Новый Афон и Гудаута, а также горные районы на севере страны и район Ткуарчала, осажденный грузинами в период с 20 августа 1992 по 16 сентября 1993. 29 сентября 1992 по инициативе президента России Б. Н. Ельцина в Сочи стороны подписали соглашение о прекращении огня вплоть до начала переговоров 3 октября в Москве, завершившее 1-й период войны. 3 октября 1992 в Москве было подписано соглашение о перемирии. Однако бои не прекращались. 1—5 октября началось контрнаступление абхаз­ских войск, закончившееся выходом на р. Псоу на севере (разгром грузинских войск у горы Мамзышха, взятие Гагры). С этого момента линия фронта стабилизировалась, война вошла в затяжную фазу, продолжавшуюся до июля 1993. С 1 июля 1993 абхазская армия перешла в наступление . 27 июля 1993 под влиянием российского руководства представители Абхазии подписали соглашение о временном прекращении огня. 17 августа 1993 с территории республики были выведены российские граждане, воевавшие на абхазской стороне. Однако отсутствие шагов со стороны Грузии к выполнению соглашений, отказ вывести войска из Абхазии привели к продолжению военных действий. 20—21 сентября 1993 в результате наступления абхазские войска окружили Сухум и 27 сентября взяли город . 29 сентября была прорвана блокада Ткуарчала. 30 сентября абхазские войска взяли Очамчиру, Гали и вышли на границу с Грузией на р. Ингур. Грабежи и террор в отношении абхазского, русского, армянского и греческого населения, периодически сопровождавшие действия части грузинских солдат, привели к тому, что Ардзинба получил поддержку большей части негрузинского населения Абхазии. В конце сентября — начале октября 1993 начался массовый исход с территории Абхазии грузинского населения, опасавшегося мести победителей. По различным данным, за время войны территорию Абхазии покинули 200—250 тыс. беженцев (из 537 тыс. человек). Лишь 45 тыс. из них к 2008 вернулись в места по­стоянного проживания. Конфликт сильно изменил этническую карту Абхазии. Если по данным переписи 1989 на ее территории грузины , мегрелы и сваны составляли большинство (от 44 до 93 %) во всех районах, кроме северных (Гудаутского и Гагринского), то к 2002 они преобладали только в двух небольших районах на границе с Грузией — Ткварчельском (55 %) и Гальском (99 %), а также в Кодори. В других районах установилось численное преобладание абхазского и армянского населения. В массовом порядке покидали территорию Абхазии во время войны русские, эстонцы, греки. По официальным данным потери в войне составили более 16 тыс. человек: 4 тыс. абхазов, 10 тыс. грузин, 2 тыс. добровольцев из регионов России. Ущерб, нанесенный Абхазии войной, оценивается в 10,7 млрд рублей. В ходе конфликта абхазская сторона получила поддержку Конфедерации горских народов Кавказа (КГНК), Всемирной черкесской ассоциации, Совета атаманов Кубанской казачьей рады, Верховного совета России и президента Грузии в изгнании З. Гамсахурдиа. В составе абхазских войск воевали батальон добровольцев КГНК и Славянский батальон (казаки и другие добровольцы из различных регионов России). В военных действиях в составе грузинской армии принимали участие украинские добровольцы и наемники. И у грузинской, и у абхазской стороны в ходе конфликта оказалась часть оружия советской армии. Регулярная Армия Республики Абхазия была создана лишь 11 октября 1992. До этого времени грузинской армии и полиции противостояли силы МВД Абхазии и ополченцы. С осени 1992 Россия оказывала гуманитарную помощь населению Абхазии под эгидой ООН, при ее поддержке осуществлялась эвакуация беженцев из Сухума, Ткуарчала и Гульрипшского района. 14 мая 1994 в Москве грузинская и абхазская стороны при посредничестве России подписали Соглашение о прекращении огня и разъединении сил, формально завершившее вооруженное противостояние. На основе соглашения в зоне конфликта были размещены Коллективные силы по поддержанию мира СНГ, в задачу которых входило поддержание режима прекращения огня. В 1994—2008 конфликт в основном перешел в дипломатическую фазу, хотя имели место вооруженные вторжения грузинских войск на территорию Абхазии в районе Кодорского ущелья (2006). 12 августа 2008 во время военных действий на территории Южн. Осетии абхазская армия восстановила контроль над Кодорским ущельем. В августе — сентябре 2008 независимость Абхазии признали Россия и Никарагуа. Лит.: Жидков С. Бросок малой империи. Майкоп, 1996; Пряхин В. Ф. Региональные конфликты на постсоветском пространстве (Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, Таджикистан). М., 2002; Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы. М., 2008.