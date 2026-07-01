Груссе (фр. Grousse), Паскаль Жан-Франсуа (07.04.1844, Корте ‒ 09.04.1909, Париж)

Груссе` (фр. Grousse), Паскаль Жан-Франсуа (07.04.1844, Корте — 09.04.1909, Париж) — французский политический деятель, писатель, публицист. Публиковал свои труды под разными псевдонимами, наиболее известные — Андре Лори (фр. André Laurie), Филипп Дарил (Philippe Daryl). В 60-е XIX в. был главным редактором газеты «Марсейез» («La Marseillaise»). За антибонапартистские убеждения подвергался преследованиям. Член бланкистского крыла Парижской Коммуны 1871, входил в Комиссию внешних сношений и Исполнительную комиссию. Безуспешно добивался признания Коммуны дипломатическими представителями иностранных держав в Париже. После подавления Коммуны был сослан в Новую Каледонию, в 1874 бежал в Ав­стралию, затем в Англию, где занялся преподаванием. После амнистии 1880 вернулся во Францию. В 1870—1890-е занимался литературной и публицистической деятельностью. В 1893 и 1898 был избран в Палату депутатов от XII округа Парижа как независимый социалист. Г. способствовал проведению электричества в некоторые музеи и библиотеки Парижа, в 1892—1895 руководил изданием «Энциклопедия спорта». В 1905 в парламенте голосовал за закон об отделении церкви от государства. Соч.: Grousset P. Les condamnés politiques en Nouvelle Calédonie. Genéve, 1876 (совм. с F. Jourde). Лит.: Сentenaire de Paschal Grousset. 1844—1909. Actes du Colloque. éditions des barbares, 2009; Noël X. Paschal Grousset. De la Commune de Paris à la Chambre des députés, de Jules Verne à l’olympisme. 2010.