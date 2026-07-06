ГРУШИН ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ
Пётр Дмитриевич Грушин родился 2 (по новому стилю — 15) января 1906 года в городе Вольске (ныне — Саратовская область) в семье рабочего-плотника.
Окончил школу, Вольское городское училище и профтехшколу имени Ильича. Освоил специальности слесаря, станочника, тракториста. В середине 1920-х годов Грушин увлёкся авиационным моделированием, вскоре став победителем многих состязаний. Он пытался поступить в Самарское военное авиационное училище лётчиков, но не прошёл врачебную комиссию.
Осенью 1928 года по направлению Вольского райкома ВЛКСМ Грушин был направлен на учёбу в Ленинградский политехнический институт, преобразованный два года спустя в Московский авиационный институт. Учился у известных авиаконструкторов Д. П. Григоровича, С. В. Ильюшина и Б. Н. Юрьева. Написанный в 1933 году совместно с Д. Бабадом и А. Маракозовым дипломный проект Грушина занял первое место на конкурсе ЦК Осоавиахима.
После окончания института Грушин в течение года работал в Бюро новых конструкций Всесоюзного авиационного объединения. С июля 1933 года занимал должность заместителя авиаконструктора Д. П. Григоровича, участвовал в создании самолёта-дублёра «АНТ-25». Во время пробного полёта этого летательного аппарата произошло крушение, но Грушин выжил.
В дальнейшем Грушин работал над усовершенствованием аэродинамики, топливной системы и малогабаритной паровой турбины самолёта «У-2», а также разрабатывал новые модели самолётов. В декабре 1937 года он предложил новую модель штурмовика, особенностью конструкции которого было наличие стрелка в хвостовой башне.
В 1940 году Грушин был назначен главным конструктором КБ Харьковского авиационного завода № 135. Под его руководством разрабатывался одноместный истребитель дальнего действия «ДИС-135», запускались в серийное производство бомбардировщики ближнего действия «Су-2». С лета 1942 года Грушин работал в КБ С. А. Лавочкина, располагавшееся в городе Горьком. Он успешно справился с поставленной перед ним задачей по запуску в серийное производство новейших истребителей «Ла-5», первые из которых уже осенью того же года были отправлены в лётные части под Сталинград. За эту работу он был удостоен первой своей награды — ордена Ленина.
С весны 1943 года Грушин занимал должность главного инженера авиационного завода № 381 в Москве. В 1946-1948 годах он работал сначала в Министерстве авиационной промышленности СССР, затем в Специальном комитете по реактивной технике. С сентября 1948 года преподавал в Московском авиационном институте, был деканом самолётостроительного факультета, проректором по научной работе.
С 1950 года Грушин занимался конструированием ракетной техники. С июня 1951 года он был назначен первым заместителем генерального конструктора С. А. Лавочкина. При его участии конструировались первые в СССР управляемые зенитные ракеты. 2 ноября 1952 года на полигоне Капустин Яр был успешно произведён первый пуск по команде наземной станции наведения, а 26 апреля 1953 года осуществлён первый перехват воздушной цели.
С конца 1953 года Грушин руководил ОКБ № 2 (ныне — Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени П. Д. Грушина), располагавшимся в городе Химки Московской области. В последующие годы под его руководством была разработана зенитная ракета «1Д» («В-750») для зенитно-ракетного комплекса «С-75», которая была успешно испытана и принята на вооружение. За разработку этой ракеты Грушин закрытым Указом был удостоен звания Героя Социалистического Труда, многие работники его КБ также были удостоены государственных наград СССР. Успешность разработки бюро Грушина подтвердил и тот факт, что в 1960 году именно ракетой «1Д» был сбит американский самолёт-разведчик «U-2», которым управлял лётчик Ф. Г. Пауэрс.
В последующие годы ОКБ-2 разработал целую линейку управляемых зенитных ракет, широко применявшихся в зенитно-ракетных комплексах «С-20», «Оса», «Шторм», «Оса-М», а также при создании пояса противоракетной обороны Москвы и Московского промышленного района. Одна из наиболее успешных разработок бюро — ракета «5В55 для зенитно-ракетного комплекса «С-300», за которую Грушин был во второй раз удостоен звания Героя Социалистического Труда.
В 1959 году защитил докторскую диссертацию, затем получил звание профессора. В 1962 году Грушин был избран членом-корреспондентом, а в 1966 году — академиком Академии наук СССР (после распада СССР — Российской академии наук). В 1966-1986 годах он избирался членом ЦК КПСС. Кроме того, Грушин избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 5-го и 6-го созывов, делегатом XXIII и XXIV съездов КПСС.
Проживал в городе Химки Московской области. Умер 29 ноября 1993 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 10).