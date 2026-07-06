ГРУШИН ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ

Пётр Дмитриевич Грушин родился 2 (по новому стилю — 15) января 1906 года в городе Вольске (ныне — Саратовская область) в семье рабочего-плотника.

Окончил школу, Вольское городское училище и профтехшколу имени Ильича. Освоил специальности слесаря, станочника, тракториста. В середине 1920-х годов Грушин увлёкся авиационным моделированием, вскоре став победителем многих состязаний. Он пытался поступить в Самарское военное авиационное училище лётчиков, но не прошёл врачебную комиссию.

Осенью 1928 года по направлению Вольского райкома ВЛКСМ Грушин был направлен на учёбу в Ленинградский политехнический институт, преобразованный два года спустя в Московский авиационный институт. Учился у известных авиаконструкторов Д. П. Григоровича, С. В. Ильюшина и Б. Н. Юрьева. Написанный в 1933 году совместно с Д. Бабадом и А. Маракозовым дипломный проект Грушина занял первое место на конкурсе ЦК Осоавиахима .

После окончания института Грушин в течение года работал в Бюро новых конструкций Всесоюзного авиационного объединения. С июля 1933 года занимал должность заместителя авиаконструктора Д. П. Григоровича, участвовал в создании самолёта-дублёра «АНТ-25». Во время пробного полёта этого летательного аппарата произошло крушение, но Грушин выжил.

В дальнейшем Грушин работал над усовершенствованием аэродинамики, топливной системы и малогабаритной паровой турбины самолёта «У-2», а также разрабатывал новые модели самолётов. В декабре 1937 года он предложил новую модель штурмовика, особенностью конструкции которого было наличие стрелка в хвостовой башне.

В 1940 году Грушин был назначен главным конструктором КБ Харьковского авиационного завода № 135. Под его руководством разрабатывался одноместный истребитель дальнего действия «ДИС-135», запускались в серийное производство бомбардировщики ближнего действия «Су-2». С лета 1942 года Грушин работал в КБ С. А. Лавочкина, располагавшееся в городе Горьком. Он успешно справился с поставленной перед ним задачей по запуску в серийное производство новейших истребителей «Ла-5», первые из которых уже осенью того же года были отправлены в лётные части под Сталинград. За эту работу он был удостоен первой своей награды — ордена Ленина .

С весны 1943 года Грушин занимал должность главного инженера авиационного завода № 381 в Москве. В 1946-1948 годах он работал сначала в Министерстве авиационной промышленности СССР, затем в Специальном комитете по реактивной технике. С сентября 1948 года преподавал в Московском авиационном институте, был деканом самолётостроительного факультета, проректором по научной работе.

С 1950 года Грушин занимался конструированием ракетной техники. С июня 1951 года он был назначен первым заместителем генерального конструктора С. А. Лавочкина . При его участии конструировались первые в СССР управляемые зенитные ракеты. 2 ноября 1952 года на полигоне Капустин Яр был успешно произведён первый пуск по команде наземной станции наведения, а 26 апреля 1953 года осуществлён первый перехват воздушной цели.

С конца 1953 года Грушин руководил ОКБ № 2 (ныне — Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени П. Д. Грушина), располагавшимся в городе Химки Московской области. В последующие годы под его руководством была разработана зенитная ракета «1Д» («В-750») для зенитно-ракетного комплекса «С-75», которая была успешно испытана и принята на вооружение. За разработку этой ракеты Грушин закрытым Указом был удостоен звания Героя Социалистического Труда , многие работники его КБ также были удостоены государственных наград СССР. Успешность разработки бюро Грушина подтвердил и тот факт, что в 1960 году именно ракетой «1Д» был сбит американский самолёт-разведчик «U-2», которым управлял лётчик Ф. Г. Пауэрс.

В последующие годы ОКБ-2 разработал целую линейку управляемых зенитных ракет, широко применявшихся в зенитно-ракетных комплексах «С-20», «Оса», «Шторм», «Оса-М», а также при создании пояса противоракетной обороны Москвы и Московского промышленного района. Одна из наиболее успешных разработок бюро — ракета «5В55 для зенитно-ракетного комплекса «С-300», за которую Грушин был во второй раз удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В 1959 году защитил докторскую диссертацию, затем получил звание профессора. В 1962 году Грушин был избран членом-корреспондентом, а в 1966 году — академиком Академии наук СССР (после распада СССР — Российской академии наук). В 1966-1986 годах он избирался членом ЦК КПСС. Кроме того, Грушин избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 5-го и 6-го созывов, делегатом XXIII и XXIV съездов КПСС.

Проживал в городе Химки Московской области. Умер 29 ноября 1993 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 10).