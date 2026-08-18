Грушевский, Михаил Сергеевич (17[29].09.1866, Холм ‒ 24.11.1934, Кисловодск)

Груше`вский, Михаил Сергеевич (17[29].09.1866, Холм — 24.11.1934, Кисловодск) — украинский историк, государственный и политический деятель. В 1890 окончил историко-филологический факультет Киевского университета, оставлен при университете. В 1894 защитил магистерскую диссертацию «Барское староство. Исторические очерки». С 1894 — ординарный профессор кафедры Всеобщей истории с обязательным обзором истории Восточной Европы во Львовском университете (Австро-Венгрия). Опубликовал на украинском языке «Выдержки из источников по истории Украины-Руси» (1895), «Описания королевщины в землях русьских XVI в.» (в 4 т., 1895—1903); «Разыскания и материалы по истории Украины-Руси» (в 5 т., 1896—1904). С 1895 — редактор «Записок Научного общества им. Т. Шевченко», в 1897—1913 — председатель общества. С 1898 вместе с И. Франко редактировал «Литературно-научный вестник». В 1899 создал Украинско-русский издательский союз. Один из создателей Украинской национально-демократической партии (1899), член ее Народного комитета. К 1901 отошел от партии. С 1904 — председатель Общества приверженцев украинской литературы, науки и искусства. Выступал за введение в России национально-территориальной автономии. Сформировал школу историков, по взглядам близкую к народничеству. Почетный доктор русской истории Харьковского университета (1906). В 1898—1913 выпустил 7 томов «Истории Украины-Руси», последние три тома – в 1922, 1928–1931 и посмертно в 1936. Доказывал непрерывность украинской истории от славянских племен до современной Украины. Во время Революции 1905—1907 активно публиковался в журнале «Украинский вестник» по российской тематике, сотрудничал с украинской фракцией I Государ­ственной думы. Один из лидеров Товарищества украинских прогрессистов (ТУП). Издатель газет «Село» (1909—1911) и «Посев» (1911—1912). В связи с началом Первой мировой войны 1914–1918 вернулся в Россию. Был арестован по обвинению в австрофильстве, после нескольких месяцев тюрьмы выслан в Симбирск, затем Казань. В 1916 переехал в Мо­скву. В ссылке написал исторические драмы «Хмельницкий в Переяславе» и «Ярослав Осмомысл» (на укр. яз.). 7 марта 1917 заочно избран председателем украинской Центральной рады. 13 марта приехал в Киев. 16 марта избран также в Киев­ский губернский земский комитет. 25—26 марта председательствовал на съезде ТУП (переименовано в Союз украинских автономистов-федералистов). В апреле 1917 вошел в ЦК Украинской партии социалистов-революционеров (УПСР). Участвовал в разработке основных решений Центральной рады, председательствовал на многочисленных политических форумах в Киеве. 29—30 июня 1917 вел переговоры с представителями Временного правительства о предоставлении автономии Украине. Депутат Учредительного собрания 1918. Участвовал в провозглашении независимости Украины 9—12 января 1918, считая это решение вынужденным. В связи с взятием Киева Красной армией 26 января [8 февраля] 1918 оставил столицу, но в ходе немецкой оккупации Украины вернулся в Киев вместе с Центральной радой. Принял участие в разработке конституции Украины, принятой в последний день работы Рады 29 апреля 1918. После разгона Рады занимался научной работой. После прихода к власти Директории украинской принял участие в трудовом конгрессе 23—29 января 1919. В феврале 1919 в условиях наступления красных выехал в Каменец-Подольский, в марте — за границу. В 1919—1922 — член заграничной делегации Украинской партии социалистов-революционеров (УПСР), руководил созданным им Украин­ским социологическим институтом в Вене, затем в Праге. В 1922 заявил о прекращении политической деятельности. Писал «Историю украинской литературы» в 5 томах (1923—1927). В 1924 переехал в СССР, принял участие в осуществлении украинизации, редактировал журнал «Украина» на украинском языке, стал действительным членом Всеукраинской Академии наук, возглавил ее историко-филологический отдел и архео­графическую комиссию. В 1929 избран членом Академии наук СССР. В 1931 арестован по делу «Украинского национального центра», был освобожден и жил в Москве. Соч.: Історія украïнськоï літератури. Кiïв, 1993—1995; Iстория Украïни-Руси. Кiïв, 1991—1996; Iллюстрирована iсторiя Украïни. Кiïв, 1991; Хто такi украïнцi i чого вони хочуть. Кiïв, 1991. Лит.: Винниченко В. Вiдродження нацiï. Кiïв — Вiдень, 1920; История Украины. Научно-популярные очерки. М., 2008; История Украины. М., 2015; Политические партии России. Конец XIX — первая треть ХХ века. М., 1996; Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. Харьков, 2005; Солдатенко В. Ф. Гражданская война в Украине (1917—1920 гг.). М., 2012; Украïнська Центральна рада. Документи i матерiали у двох томах. Кiïв, 1996.