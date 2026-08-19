«Группа народовольцев»
«Гру`ппа народово`льцев» — российская революционная организация, существовавшая в 1891—1896. Создана осенью 1891 в Санкт-Петербурге бывшими участниками студенческих (народовольческих) кружков. Во главе «Г. н.» находились М. С. Александров (Ольминский), Е. М. Александрова, А. А. Ергин, Б. Л. Зотов, Н. Л. Мещеряков, М. Я. Сущинский, А. А. Федулов, А. Ю. Фейт и др. Часть членов группы стояла на позициях «Народной воли», взгляды другой части сформировались под влиянием марксизма. Члены «Г. н.» создали нелегальные типографии (одна в Петербурге), в которых печатали номера «Летучего листка» (1892—1893), листовки, «Рабочий сборник» (1894), посвященный рабочему движению в России, организовали ряд рабочих кружков на предприятиях Петербурга. «Г. н.» сотрудничала с петербургскими социал-демократическими кружками. В апреле 1894 большинство руководителей «Г. н.» было арестовано; осенью 1894 «Г. н.» восстановлена (во главе А. С. Белецкий, М. Е. и Г. Е. Тулуповы, П. Н. Лепешинский, Е. А. Прейс, А. С. Шаповалов и др.). В 1895 члены «Г. н.» установили связи с петербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». В декабре 1895 многие члены «Г. н.» и «Союза борьбы» арестованы. После провала Лахтинской типографии (1896) «Г. н.» прекратила существование. В 1897—1898 ранее арестованные члены «Г. н.» сосланы в административном порядке в Сибирь и другие отдаленные губернии, впоследствии многие из них (Ольминский, Лепешинский, Мещеряков, Л. М. Книпович, П. Ф. Куделли и др.) примкнули к большевикам (см. Большевизм), часть — к эсерам (см. Социалисты-революционеры). Лит.: Куделли П. Ф. Народовольцы на перепутье. Дело Лахтинской типографии, Л., 1925; От народничества — к марксизму. Воспоминания участников революционного движения в Петербурге (1883—1894 гг.). Л., 1987.