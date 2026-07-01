ГРУППА АРМИЙ «ЮГ»

Оперативно-стратегическое объединение вооружённых сил нацистской Германии в годы Второй мировой войны на южном участке Восточного фронта.

Подготовка к вторжению в СССР

Группа армий «Юг» была образована в результате переименования группы армий «А». К 22 июня 1941 года в неё входили: 7-я (командующий – генерал-полковник Ф. Долльман), 11-я (командующий – генерал-полковник О. фон Шоберт) и 17-я (командующий – генерал пехоты К. фон Штюльпнагель) армии, 1-я танковая группа вермахта (командующий – генерал-полковник Э. фон Клейст ), а также 3-я (командующий – генерал-лейтенант П. Думитреску) и 4-я (командующий – генерал Н. Куперча) румынские армии, подвижный венгерский корпус. Воздушную поддержку наземных сил осуществляли 4-й немецкий воздушный флот (командующий – генерал-полковник А. Лёр) и румынские и венгерские авиационные части. Командующим группой армий был назначен генерал-фельдмаршал Г. фон Рунштедт.

Согласно плану «Барбаросса» , группа армий «Юг» должна была разбить части Киевского особого военного округа в приграничных районах, захватить Галицию, прорвав оборону на рубеже Рава-Русская – Ковель, и далее вести наступление на Киев. Следом Рунштедт должен был повернуть войска на юго-восток, отсечь силы Красной Армии, действовавшие на Правобережной Украине, и разгромить их. Поддержку частям вермахта должны были оказывать две румынские армии, в задачу которых входило сковывание действий советских войск и прорыв обороны.

Как и на других фронтах, на южном участке активно работала германская разведка и диверсионные группы. Всё это помогло командованию группы армий «Юг» понять численность и дислокацию советских войск.

Начало войны

В соответствии с берлинской директивой, части группы армий «Юг» нанесли удар по советским войскам по всей границе с Украинской ССР, стремясь разгромить их. В 3:30 были нанесены авиационные удары по аэродромам, районам сосредоточения и колоннам советских войск.

На начальном этапе войны группе армий «Юг» удалось нанести советским войскам ряд тяжёлых поражений. Кульминацией сражений на Западной Украине стало танковой сражение в районе Дубно-Луцк-Броды, в которых были разбиты пять советских механизированных корпусов. Однако контрудары танковых частей позволили задержать немецкие войска на пути к Киеву.

7 июля 1941 года советские войска начали Киевскую оборонительную операцию . Против группы армий «Юг» действовал Юго-Западный фронт. На помощь ей с центрального направления была переброшена танковая группа – ради этого Гитлер даже остановил наступление на Москву . 20 августа 1941 года передовые части 1-й танковой армии сумели форсировать Днепр в районе Запорожья, а 17-я армия – в районе Кременчуга, создав таким образом плацдармы. 6-я армия вышла на подступы к Киеву. Частям Юго-Западного фронта, дислоцировавшимся в излучине Днепра, начало угрожать окружение. Отвод войск за Днепр, на котором настаивал Г. К. Жуков , так и не был произведён, в результате чего к 15 сентября 1941 года группа армий «Юг» осуществила глубокое окружение Юго-Западного фронта. В ночь с 18 на 19 сентября 1941 года немецкие войска вошли в Киев. В течение последующей недели окружённые советские части были разбиты, всё командование Юго-Западного фронта погибло или попало в плен. Красная Армия потеряла в тех боях более 700 тысяч бойцов и командиров, что является одним из самых тяжёлых её поражений за всю войну.

Группа армий «Юг» продолжала движение в глубь Советского Союза. 8 октября 1941 года она окружила и разгромила 18-ю армию Южного фронта, 16 октября 1941 года при поддержке румынских войск заняла Одессу. 17 октября 1941 года был полностью захвачен Донбасс. 25 октября 1941 года части группы Рунштедта взяли Харьков, 2 ноября 1941 года заняли весь Крым и начали осаду Севастополя .

После провала наступления на Москву Гитлер снял с должностей многих представителей высшего командного состава вермахта, в том числе и командующего группой армий «Юг» генерал-фельдмаршала Г. фон Рунштедта, заменив его на генерал-фельдмаршала В. фон Рейхенау. 17 января 1942 года тот скончался от кровоизлияния в мозг, и обязанности командующего были возложены на генерал-фельдмаршала Ф. фон Бока , который ранее не справился со своими задачами по захвату Москвы, будучи командующим группой армий «Центр».

Кампания 1942 года

В 1942 году южное стратегическое направление стало для Гитлера основным. 5 апреля 1942 года он подписал директиву № 41 под кодовым наименованием «Блау». В соответствии с этим планом Боку предстояло сосредоточить главные силы и разгромить советские войска на Дону, после чего выйти к Кавказу и захватить нефтеносные районы. Одновременно на 6-ю армию (командующий – генерал Ф. Паулюс ) были возложены обязанности выйти к Волге и, захватив Сталинград, отрезать южные регионы от основной территории СССР. Таким образом, силы группы армий «Юг» фактически раздваивались на Кавказское и Сталинградское направления. Южный и Юго-Западный фронты, действовавшие против немецких войск, были к тому времени сильно ослаблены из-за неудачной Харьковской операции.

28 июня 1942 года 4-я танковая армия (командующий – генерал-полковник Г. Гот) прорвала советскую оборону на линии Курск-Харьков, и начала стремительное наступление к Дону. 4 июля 1942 года был захвачен Севастополь, державший оборону на протяжении девяти месяцев. 17 июля 1942 года 6-я армия начала боевые действия на Сталинградском направлении . 24 июля 1942 года 17-я армия (командующий – генерал-полковник Р. Руофф) штурмом взяла Ростов-на-Дону, что открыло немецким войскам путь на Кавказ. К концу августа 1942 года части группы армий «Юг» вышли к Волге и завязали бои за Сталинград. Неоднократные попытки взять город не увенчались успехом из-за упорного сопротивления советских войск.

5 августа 1942 года немецкие войска, действовавшие на Кавказском направлении , взяли Ворошиловск (ныне – Ставрополь), 6 августа – Армавир, 9 августа – Майкоп, 12 августа – Краснодар. Таким образом, на первых порах группе армий «Юг» удалось нанести поражение советским войскам и продвинуться к Кавказу. Однако в дальнейшем советские войска сумели организовать оборону на подступах к Туапсе, в Новороссийске, у Молгобека.

19-23 ноября 1942 года в результате стремительного наступления советских войск 6-я армия оказалась в окружении. Группа армий «Дон» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн ) попытались деблокировать армию Паулюса, но безуспешно. Гитлер категорически запретил прорываться к своим 6-й армии, что привело к катастрофе – 2 февраля 1943 года Паулюс с остатками своей армии капитулировал. 18 января 1943 года Бок был снят с должности командующего группой армий «Юг», на его место был назначен Манштейн.

Кампания 1943 года

В начале 1943 года началась Северо-Кавказская наступательная операция. Немецкие войска были вынуждены начать отход. В ходе контрнаступления были освобождены Георгиевск, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды. 12 февраля 1943 года был освобождён Краснодар, а в течение весны – почти вся Кубань. К осени 1943 года в ходе Новороссийско-Таманской операции немецкие войска были выбиты с Таманского полуострова.

Летом 1943 года группа армий «Юг» была задействована в операции «Цитадель» . Для этого она высвободила часть сил с кубанского участка фронта. Перед ней стояла задача создания сильной группировки к северу от Харькова, способной помешать советскому наступлению, ожидавшемуся после весенней распутицы. Группа армий «Юг» должна была нанести удар из-под Белгорода и прорвать оборонительные позиции советских частей на рубеже Прилепы-Обоянь, после чего встретиться в районе Курска с частями группы армий «Центр», ведущими наступление из района Орла. Однако поставленных задач достичь группе Манштейна не удалось, и к 12 июля 1943 года ему пришлось остановить наступление для перегруппировки. Перешедшие в наступление советские войска в ходе Белгородско-Харьковской стратегической наступательной операции за полтора месяца выбили противника на Украину, освободив Белгород, Харьков и большое количество других населённых пунктов.

Понимая, что советское наступление остановить не удастся, Гитлер отдал приказ отойти к Днепру и возвести на этом естественном рубеже так называемый «Восточный вал» - сеть укреплённых оборонительных рубежей. Возведение их началось ещё до завершения Курской битвы, 11 августа 1943 года. Группа армий «Юг» получила приказ полностью уничтожать всю инфраструктуру на оставляемой территорией. Во многих районах это сопровождалось массовым истреблением мирного населения, что в последующем позволило осудить Манштейна как военного преступника.

26 августа 1943 года советские войска начали масштабное наступление на фронте от Азовского моря до Смоленска. 15 сентября 1943 года по приказу Гитлера началось массовое отступление немецких войск за Днепр. 21 сентября 1943 года советские войска вышли к реке, и уже на следующий день начали его форсирование с захватом плацдармов . В ходе последующих ожесточённых боёв советские войска сумели развить наступление с нескольких плацдармов и начать освобождение Правобережной Украины. 6 ноября 1943 года был освобождён Киев .

Кампания 1944 года

Провал попытки остановить советское наступление на Днепре привёл к тому, что многие части группы армий «Юг» в течение зимы-весны 1944 года были полностью разгромлены. Особенно тяжёлыми поражениями оказались для вермахта Корсунь-Шевченковская , Ровно-Луцкая, Никопольско-Криворожская, Проскуровско-Черновицкая, Уманско-Ботошанская и Березнеговато-Снигирёвская наступательные операции. 31 марта 1944 года Гитлер освободил Манштейна от обязанностей командующего группой армий «Юг», заменив его на генерал-фельдмаршала В. Моделя . Пять дней спустя эта группа была переименована в группу армий «Северная Украина». Однако положения это не поправило. 10 апреля 1944 года советские войска освободили Одессу и вскоре вошли в Молдавию.

В июле 1944 года Модель был заменён на генерал-полковника Й. Фриснера, а в сентябре того же года группе армий было возвращено наименование «Юг». Фриснеру не удалось остановить наступление 2-го Украинского фронта, и 28 декабря 1944 года вместо него был назначен генерал пехоты О. Вёлер. Крупное поражение советские войска нанесли группе в Венгрии. 6 апреля 1945 года новым командующим стал генерал-полковник Л. Рендулич. Под его командованием группа армий «Юг» безуспешно пыталась сопротивляться 2-му и 3-му Украинским фронтам, наступавшим в Австрии. В ходе Грацко-Амштеттенской операции она была полностью разгромлена. Некоторой части её военнослужащих удалось сдаться американским войскам, но большая часть – около 122 тысяч солдат и офицеров – была взята в плен советскими войсками.