ГРУППА АРМИЙ «СЕВЕР»

Оперативно-стратегическое объединение вооружённых сил нацистской Германии в годы Второй мировой войны на северном участке Восточного фронта.

Подготовка к вторжению в СССР

Группа армий «Север» была создана 20 июня 1941 года в рамках подготовки к реализации плана «Барбаросса» . В её состав вошли: 16-я (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Буш) и 18-я (командующий – генерал-полковник Г. фон Кюхлер) полевые армии, 4-я танковая группа (командующий – генерал-полковник Э. Гёпнер), 1-й воздушный флот (командующий – генерал-полковник А. Келлер). Общая численность войск составляла 793 тысячи солдат и офицеров, объединённых в 23 пехотных, 6 танковых и моторизованных дивизий; более 640 танков; более 400 самолётов; около 1,2 тысячи орудий различных калибров. Командующим группой армий был назначен генерал-фельдмаршал В. фон Лееб .

Все части группы армий «Север» дислоцировались в Восточной Пруссии. Согласно плану «Барбаросса», перед ними стояла задача нанесения мощного удара по соединениям Прибалтийского особого военного округа, прорыва их обороны, наступления в направлении Риги, Таллина , Нарвы , Пскова и, в конечном итоге, Ленинграда. Таким образом СССР лишился бы всех портов на Балтийском море, важных промышленных и культурных центров в северо-западном регионе. Вторжение должно было осуществляться на участке шириной 50-70 километров, и каждая дивизия имела свой фронт (5-10 километров), благодаря чему создавалась большая оперативная плотность прорыва. Немецкие войска превосходили численностью советские почти в 1,5 раза. При этом они имели отличную подготовку и боевой опыт.

Поддержку группе армий «Север» оказывал германский военно-морской флот. К началу операций на советско-германском фронте силы кригсмарине на Балтике составляли: 1 линейный корабль, 4 крейсера, 34 миноносца, до 80 подводных лодок, 10 минных заградителей, а также множество мелких судов – сторожевых кораблей, тральщиков, торпедных катеров.

Как и на других фронтах, в Прибалтике активно работала германская разведка и диверсионные группы. Всё это помогло командованию группы армий «Север» понять численность и дислокацию советских войск, что в дальнейшем обеспечило успех её действий летом 1941 года.

Начальный период войны

В соответствии с берлинской директивой, части группы армий «Север» нанесли удар по советским войскам по всей границе с Восточной Пруссией, стремясь разгромить их. В 3:30 были нанесены авиационные удары по аэродромам, районам сосредоточения и колоннам советских войск. Способствовало в дальнейшем успешному наступлению группы Лееба и то, что удар группы армий «Центр», самого мощного объединения «Вермахта», проходил через юг Прибалтики.

Против группы армий «Север» действовали 8-я (командующий – генерал-лейтенант Ф. С. Иванов), 11-я (командующий – генерал-лейтенант В. И. Морозов) и 27-я (командующий – генерал-майор Н. Э. Берзарин) советские армии. Их силами проводилась Прибалтийская стратегическая оборонительная операция. В первые же дни войны советские войска были вынуждены под натиском немецких частей оставить Литву. 30 июня 1941 года была захвачена Рига, 8 июля 1941 года – Пярну и Псков. В ходе июльско-августовских боёв Прибалтика была полностью оккупирована – последние советские части покинули её 28 августа 1941 года, оставив державшийся более трёх недель Таллин.

После захвата Прибалтики группа армий «Север» двинулась на Ленинград. Здесь она на полтора месяца увязла в боях под Лугой. Лишь 8-13 августа 1941 года, после перегруппировки войск, армиям Лееба удалось прорвать советскую оборону и разгромить советские части, взяв в плен до 20 тысяч бойцов и командиров. 15 августа 1941 года был захвачен Новгород, 20 августа 1941 года – Чудово, 30 августа 1941 года – Мга. 8 сентября 1941 года группа армий «Север» штурмом взяла город Шлиссельбург , замкнув кольцо блокады вокруг Ленинграда с юга.

Несмотря на все успехи, группе армий «Север» так и не удалось выполнить задачи, поставленные планом «Барбаросса». В преддверии генерального наступления на Москву Гитлер приказал перебросить часть танковых и механизированных соединений группе армий «Центр». После провала операции «Тайфун» он снял с должностей многих военачальников, в том числе и командующего группой армий «Север» Лееба. 17 января 1942 года на его место был назначен генерал-фельдмаршал Г. фон Кюхлер.

Кампания 1942 года

На протяжении всего 1942 года группа армий «Север» удерживала позиции под Ленинградом. Советские войска весь год безуспешно пытались прорвать немецкую оборону. Первой такой попыткой стала Любанская наступательная операция, проводившаяся в январе-апреле 1942 года силами Ленинградского и Волховского фронтов. Она сорвала планы Кюхлера провести новый генеральный штурм Ленинграда, защитники которого могли его не выдержать, и предотвратило соединение группы «Север» с финскими войсками с охватом Ладожского озера. Однако советские части понесли большие потери, так и не сумев прорвать блокаду.

В мае-июле 1942 года 18-я армия (командующий – генерал-полковник Г. Линдеман) ликвидировала образовавшийся в ходе Любанской операции выступ, вдававшийся к глубину её обороны, в котором вела бои советская 2-я ударная армия (командующий – генерал-лейтенант А. А. Власов ). В результате последняя была полностью окружена и разбита.

В августе-октябре 1942 года Волховский и Ленинградский фронты вновь предприняли попытку прорыва блокады – Синявинскую наступательную операцию. Успеха она вновь не имела, но планы Кюхлера провести генеральный штурм Ленинграда (операция «Северное сияние») вновь оказались сорваны. Противник предпринял контрудар двумя ударными группировками, остановив советское наступление, и к концу октября фронт стабилизировался.

Кампания 1943 года

12 января 1943 года войска Ленинградского (командующий – генерал-лейтенант Л. А. Говоров ) и Волховского (командующий – генерал армии К. А. Мерецков ) фронтов одновременно нанесли удар на южном побережье Ладожского озера, прорвав немецкую оборону. 18 января 1943 года их части встретились, прорвав тем самым блокаду. Активная фаза этой операции, получившей кодовое наименование «Искра» , завершилась 30 января 1943 года. Советские войска сумели пробить коридор, связавший Ленинград со страной, но развить наступление на юг не смогли. В марте 1943 года командование Красной Армии попыталось разгромить группу армий «Север» силами Северо-Западного фронта (командующий – Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко , с 14 марта 1943 года – генерал-полковник И. С. Конев ). С этой целью в районе Старой Руссы предпринималась операция под кодовым наименованием «Полярная звезда». Однако продвинуться удалось всего на 20 километров, понеся значительные потери.

Не достигли поставленных целей также Красноборская и Мгинская наступательные операции, поэтому к концу 1943 года угроза со стороны группы армий «Север» Ленинграду всё ещё сохранялась.

Кампания 1944 года

9 января 1944 года Гитлер снял Кюхлера с должности, заменив его на генерал-фельдмаршала В. Моделя . Однако с возложенными на него обязанностями он справиться не сумел. 14 января – 4 марта 1944 года Красная Армия провела крупную стратегическую наступательную операцию против группа армий «Север». Итогом её стало поражение 16-й и 18-й армий вермахта, полное снятие блокады Ленинграда и оставление вермахтом Ленинградской и Калининской областей, а также востока Эстонской ССР.

В ходе 1944 года группа армий «Север» потерпела целый ряд поражений от Красной Армии в ходе проводимых последней Режицко-Двинской, Псковско-Островской, Мадонской, Тартуской, Нарвской и Прибалтийской операций. Гитлер трижды за год менял командующих – в марте 1944 года он заменил Моделя на генерал-полковника Г. Линдемана, в июле 1944 года назначил на должность командующего генерал-полковника Й. Фриснера, а уже через 19 дней – генерал-полковника Ф. Шёрнера. Однако большого влияния на ход боевых действий это не оказало.

Конец войны

Осенью 1944 года в ходе Мемельской операции группа армий «Север», насчитывавшая к тому времени до 250 тысяч солдат и офицеров, была прижата к Балтийскому морю и отрезана от основных сил. Тем не менее, сообщение с Германией продолжалось по морю. Здесь она держала оборону вплоть до конца войны – все попытки советских войск довершить её разгром потерпели неудачу. Однако, благодаря отсечению её от основных сил, группа армий «Север» не сумела соединиться с Восточно-Прусской группировкой вермахта, что сильно осложнило бы и без того непростые боевые действия в этом регионе. 25 января 1945 года она была переименована в группу армий «Курляндия», на следующий день группой армий «Север» была названа бывшая группа армий «Центр». Войска в Курляндском котле во главе с генерал-полковником К. Хильпертом капитулировали 10 мая 1945 года.