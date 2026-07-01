ГРУППА АРМИЙ «ЦЕНТР»

Оперативно-стратегическое объединение вооружённых сил нацистской Германии в годы Второй мировой войны на центральном участке Восточного фронта.

Подготовка к вторжению в СССР

Группа армий «Центр» была создана ещё летом 1940 года, её штаб дислоцировался в оккупированной Польше. По плану «Барбаросса» ей отводилась главная роль, и в связи с этим она являлась наиболее мощной среди трёх групп армий, созданных для вторжения в Советский Союз. В группу армий «Центр» входили: 31 пехотная, 7 моторизованных, 1 кавалерийская, 9 танковых дивизий, а также большое количество приданных и вспомогательных соединений. Организационно они были объединены в 2 полевые армии – 4-ю и 9-ю; и в 2 танковые группы – 2-ю и 3-ю. Командующим группой армий «Центр» был назначен генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок .

Согласно плану «Барбаросса», группа армий «Центр» должна была разгромить войска Западного особого военного округа в Белорусской ССР, а затем двигаться на Москву. Немецкие войска находились в выигрышном положении – линия границы СССР и оккупированной Польши дугой выгибалась к западу, что создало благоприятные условия для нанесения фланговых ударом с отсечение и окружением крупных советских сил. Как и на других участках фронтов, активно работала разведка и диверсионные группы. Командование группы армий «Центр» имело полные сведения о численности и дислокации советских войск в Белоруссии.

Группе армий «Центр» противостояли войска Западного особого военного округа (с начала боевых действий преобразованного в Западный фронт). В его составе находились около 678 тысяч бойцов и командиров, более 10 тысяч орудий и миномётов, более 2,1 тысячи танков, более 1,5 тысяч самолётов.

Начало войны

В соответствии с берлинской директивой, части группы армий «Центр» нанесли удар по советским войскам по всей границе с Белорусской ССР, стремясь в кратчайшие сроки разгромить их. В 3:30 были нанесены авиационные удары по аэродромам, районам сосредоточения и колоннам советских войск. Практически вся авиация Западного округа была уничтожена в первый день войны.

В первые три недели войны развернулось Белостокско-Минское сражение . Значительные силы Западного фронта (командующий – генерал армии Д. Г. Павлов ) оказались зажатыми мощными фланговыми ударами танковых групп вермахта. Группе армий «Центр» удалось нанести тяжёлое поражение советским войскам, продвинувшись на глубину более 300 километров и захватив большую часть Белоруссии, в том числе Минск. В двух котлах – под Белостоком и Минском – были разгромлены крупные советские силы: 11 стрелковых, 6 танковых, 2 кавалерийские, 4 моторизованные дивизии. В плену оказались 324 тысячи бойцов и командиров.

10 июля 1941 года 2-я и 3-я танковые группы из районов Шклова и Витебска соответственно нанесли два мощных удара в направлении Смоленска, стремясь окружить крупную группировку Красной Армии. Так началось Смоленское сражение , в ходе которого наступление группы армий «Центр» было задержано. 30 июля 1941 года Гитлер принял решение приостановить наступление и повернуть танковые группы на Киев и Ленинград, чтобы оказать помощь группам армий «Юг» и «Север». Перед началом наступления на Москву эти группы были возвращены в состав группы армий «Центр».

30 сентября 1941 года группа армий «Центр» возобновила наступление на направлении главного удара. 1 октября 1941 года её части прорвали линию обороны 13-й армии (командующий – генерал-майор А. М. Городнянский) Брянского фронта и начали продвижение к Москве. Однако героическое сопротивление Красной Армии и народного ополчения и неподготовленность вермахта к затяжным боевым действиям в условиях зимы сорвали планы немецкого командования взять столицу СССР. В ходе контрнаступления советские войска отбросили группу армий «Центр» от Москвы, освободив значительные территории. 19 декабря 1941 года Гитлер сместил с поста командующего фельдмаршала Бока, заменив его на генерал-фельдмаршала Г. фон Клюге .

Кампания 1942 года

В январе-апреле 1942 года советские войска предприняли Ржевско-Вяземскую операцию , стремясь разгромить основные силы группы армий «Центр». Ожесточённые бои шли в районе городов Ржева, Сычёвки, Вязьмы, Юхнова, Гжатска. Однако добиться успеха командованию Красной Армии не удалось. В начале апреля 1942 года немецкими войсками была разбита 33-я армия (командующий – генерал-лейтенант М. Г. Ефремов ). Советские войска были вынуждены перейти к обороне. Вплоть до июля сражались в окружении 39-я армия (командующий – генерал-лейтенант И. И. Масленников ) и 11-й кавалерийский корпус (командующий – генерал-майор С. В. Соколов), но и они были разгромлены. Однако за период тех боёв группа армий «Центр» потеряла убитыми, пропавшими без вести, ранеными более 330 тысячи солдат и офицеров, что составляет до половины её личного состава.

Неудачей закончились первая и вторая Ржевско-Сычёвские операции , предпринятые Калининским и Западным фронтами во второй половине 1942 года. Советские войска, понеся большие потери, не добились поставленных задач.

Кампания 1943 года

В 1943 году группа армий «Центр» совместно с группой «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн ) привлекалась к проведению операции «Цитадель» - наступательной операции вермахта на Курской дуге. С этой целью Клюге создал ударную группировку в районе Орла, которой предстояло нанести удар по северному фасу Курского выступа к северу от города Малоархангельска и прорвать линию фронта на участке Фатеж-Веретиново, после чего соединиться в районе Курска с частями Манштейна. Наступление началось 5 июля 1943 года, однако уже через неделю стало ясно, что поставленных задач добиться не удастся. 5 августа 1943 года части вермахта оставили Орёл.

После завершения Курского сражения Красная Армия развернула широкомасштабное наступление. 17 сентября 1943 года был освобождён Брянск, 25 сентября 1943 года – Смоленск . Группа армий «Центр» была выдавлена в Белорусскую ССР. 28 октября 1943 года Гитлер сместил Клюге с поста командующего, на следующий день он назначил вместо него генерал-фельдмаршала Э. Буша.

Кампания 1944 года

Первая половина 1944 года была ознаменована решающими победами советских войск на Украине. В результате этого образовался большой выступ в Белоруссии, линия фронта которого проходила в районе Витебск-Орша-Могилёв-Жлобин. Неоднократные попытки осуществить прорыв в направлении Минска успеха не имели.

С целью разгрома группы армий «Центр» советским командованием была разработана Белорусская стратегическая наступательная операция, получившая кодовое наименование «Багратион» . К лету 1944 года эта группа насчитывала до 900 тысяч солдат и офицеров, и включала в себя четыре армии – 2-ю, 4-ю, 9-ю и 3-ю танковую армии. Советское командование сумело создать решающее превосходство и грамотно спланировать операцию, в результате чего группа армий «Центр» понесла серию тяжелейших поражений в ходе Витебско-Оршанской, Могилёвской, Бобруйской, Полоцкой, Минской, Шауляйской, Вильнюсской, Каунасской, Белостокской, Осовецкой, Люблин-Брестской операций. За два месяца непрерывных наступательных боёв группа армий «Центр» понесла огромные потери – только в плен попали более 260 тысяч её солдат и офицеров. Была потеряна Белоруссия и восточные районы Польши, советские войска вышли к Висле. 28 июня 1944 года Гитлер снял с должности командующего Буша, заменив его на генерал-фельдмаршала В. Моделя , однако уже 16 августа 1944 года лишился своей должности и он, по приказу Гитлера сдав командование генерал-полковнику Г. Райнхардту. К тому времени группа армий «Центр» практически перестала существовать как единое целое.

Кампания 1945 года

Начало Висло-Одерской операции и потеря Варшавы заставили гитлеровское командование произвести перегруппировку войск. 26 января 1945 года группа армий «Центр» была переименована в группу армий «Север», а название «Центр» было присвоено группе армий «А» (командующий – генерал-фельдмаршал Ф. Шёрнер). В мае 1945 года её остатки капитулировали.