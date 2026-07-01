«ГРУППА 61»
«ГРУППА 61», «Дортмундская группа 61» («Dortmunder Gruppe 61») - литературное объединение западно-германских писателей, основанное в 1961 году в Дортмунде группой издательских работников, писателей и публицистов (Ф. Хюзер, М. фон дер Грюн и другие).
Вышедшие в основном из рабочей среды члены «Группы 61» (среди них - писатели Й. Рединг, Г. Вальраф, А. Мехтель, Г.К. Верен) ставили своей целью показать жизнь рабочих изнутри, привлечь внимание к их социальным проблемам. В начале 1970-х годов «Группа 61» распалась; наиболее активные её участники образовали несколько кружков рабочей литературы, объединивших писателей, идеологически близких КП Германии (Й. Бюшер, Э. Рунге, Ю. Шютт и другие).