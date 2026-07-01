«ГРУППА 61»

«ГРУППА 61», «Дор­тмунд­ская груп­па 61» («Dortmunder Gruppe 61») - литературное объ­е­ди­не­ние западно-германских пи­са­те­лей, ос­но­ван­ное в 1961 году в Дор­тмун­де груп­пой из­да­тель­ских ра­бот­ни­ков, пи­са­те­лей и пуб­ли­ци­стов (Ф. Хю­зер, М. фон дер Грюн и другие).

Вы­шед­шие в основном из ра­бо­чей сре­ды чле­ны «Группы 61» (сре­ди них - пи­са­те­ли Й. Ре­динг, Г. Валь­раф, А. Мех­тель, Г.К. Ве­рен) ста­ви­ли сво­ей це­лью по­ка­зать жизнь ра­бо­чих из­нут­ри, при­влечь вни­ма­ние к их со­ци­аль­ным про­бле­мам. В начале 1970-х годов «Группа 61» рас­па­лась; наи­бо­лее ак­тив­ные её уча­ст­ни­ки об­ра­зо­ва­ли несколько круж­ков ра­бо­чей литературы, объ­е­ди­нив­ших пи­са­те­лей, идео­ло­ги­че­ски близ­ких КП Гер­ма­нии (Й. Бю­шер, Э. Рун­ге, Ю. Шютт и другие).

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