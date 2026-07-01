«ГРУППА 47»
«ГРУППА 47» («Die Gruppe 47») - литературное объединение западногерманских писателей, основанное в Мюнхене в 1947 году с целью консолидации литературных сил в послевоенной Германии.
Писатели, входившие в «Группу 47» (центральные фигуры - Х.В. Рихтер и А. Андерш; среди членов - Г. Айх, И. Айхингер, И. Бахман, Г. Бёлль, П. Вайс, М. Вальзер, Д. Веллерсхоф, Г. Грасс, В. Кёппен, З. Ленц, И. Нагель, Х. Хайссенбюттель, П. Хандке, П. Целан), выступали за демократизацию общества, за создание литературы, свободной от идеологического наследия нацизма, однако не имели чёткой политической или эстетической платформы. «Группа 47» собиралась на форумы (проходили в разных городах в 1947-1955 годы раз в полгода, позднее ежегодно), на которых читались и обсуждались ещё не опубликованные произведения её участников, присуждалась учреждённая «Группа 47» литературная премия (первый лауреат - Айх, 1950), ставшая одной из самых престижных национальных премий в Германии. О своём роспуске «Группа 47» объявила в 1972 году, перестала существовать в 1977 году.