«ГРУППА 47»

«ГРУППА 47» («Die Gruppe 47») - литературное объ­еди­не­ние западногерманских пи­са­те­лей, ос­но­ван­ное в Мюн­хе­не в 1947 году с це­лью кон­со­ли­да­ции литературных сил в по­сле­во­ен­ной Гер­ма­нии.

Пи­са­те­ли, вхо­див­шие в «Группу 47» (цен­траль­ные фи­гу­ры - Х.В. Рих­тер и А. Ан­дерш; сре­ди чле­нов - Г. Айх, И. Ай­хин­гер, И. Бах­ман, Г. Бёлль, П. Вайс, М. Валь­зер, Д. Вел­лерс­хоф, Г. Грасс, В. Кёппен, З. Ленц, И. На­гель, Х. Хайс­сен­бют­тель, П. Ханд­ке, П. Це­лан), вы­сту­па­ли за де­мо­кра­тиза­цию об­ще­ст­ва, за соз­да­ние литературы, сво­бод­ной от идео­ло­гического на­сле­дия на­циз­ма, од­на­ко не име­ли чёт­кой по­ли­тической или эс­те­тической плат­фор­мы. «Группа 47» со­би­ра­лась на фо­ру­мы (про­хо­ди­ли в раз­ных го­ро­дах в 1947-1955 годы раз в пол­го­да, позд­нее еже­год­но), на ко­то­рых чи­тались и об­су­ж­да­лись ещё не опуб­ли­ко­ван­ные про­из­ве­де­ния её уча­ст­ни­ков, при­су­ж­да­лась уч­ре­ж­дён­ная «Группа 47» литературная пре­мия (пер­вый лау­ре­ат - Айх, 1950), став­шая од­ной из са­мых пре­стиж­ных национальных пре­мий в Гер­ма­нии. О сво­ём рос­пус­ке «Группа 47» объ­я­ви­ла в 1972 году, пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать в 1977 году.

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