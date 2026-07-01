ГРУОДИС ЮОЗАС
ГРУОДИС (Gruodis) ЮОЗАС - литовский композитор, дирижёр, педагог, заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1944).
В 1915-1916 годы учился в Московской консерватории, в 1916-1920 годы жил в Ялте. В 1924 году окончил Лейпцигскую консерваторию по классу композиции П. Гренера. В 1924-1927 годы дирижёр Литовского оперного театра в Каунасе. Для творчества Груодиса характерны тесные связи с национальным фольклором, в частности он одним из первых использовал в профессиональной музыке принципы литовского народного многоголосия (сутартинес). Автор балета «Юрате и Каститис» (1933, Каунас), симфонических и камерных произведений, музыки к спектаклям драматического театра. В 1933-1948 годы преподавал в Каунасской консерватории (с 1936 профессор), в 1927-1937 годы был её директором. Среди учеников - А. Рачюнас, Ю. Юзелюнас.