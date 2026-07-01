ГРУОДИС ЮОЗАС

ГРУОДИС (Gruodis) ЮОЗАС - ли­товский ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр , пе­да­гог, заслуженный де­ятель ис­кусств Ли­товской ССР (1944).

В 1915-1916 годы учил­ся в Московской консерватории, в 1916-1920 годы жил в Ял­те. В 1924 году окон­чил Лейп­циг­скую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции П. Гре­не­ра. В 1924-1927 годы ди­ри­жёр Ли­товского опер­но­го те­ат­ра в Кау­на­се. Для твор­че­ст­ва Груодиса ха­рак­те­р­ны тес­ные свя­зи с национальным фольк­ло­ром , в ча­ст­но­сти он од­ним из пер­вых ис­поль­зо­вал в профессиональной му­зы­ке прин­ци­пы ли­товского народного мно­го­го­ло­сия (су­тар­ти­нес). Ав­тор ба­ле­та «Юра­те и Кас­ти­тис» (1933, Кау­нас), сим­фо­ни­че­ских и ка­мер­ных про­из­ве­де­ний, му­зы­ки к спек­так­лям дра­ма­тического те­ат­ра. В 1933-1948 годы пре­по­да­вал в Кау­нас­ской консерватории (с 1936 профессор), в 1927-1937 годы был её ди­рек­то­ром. Сре­ди уче­ни­ков - А. Ра­чю­нас, Ю. Юзе­лю­нас.