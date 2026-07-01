ГРУНДТВИГ НИКОЛАЙ ФРЕДЕРИК СЕВЕРИН

ГРУНДТВИГ (Grundtvig) НИКОЛАЙ ФРЕДЕРИК СЕВЕРИН - датский теолог-реформатор, писатель, историк, политический и общественный деятель.

Родился в семье лютеран ского пастора. С 1792 года учился у приходского священника в Тюрегоде, в 1798-1800 годы - в классической школе в Орхусе, в 1800-1805 годы - в Копенгагенском университете (специализация - исландский язык). В 1803 году Грундтвиг получил степень бакалавра богословия. Отказавшись от рукоположения в пастора , работал домашним учителем на острове Лангеланн. В 1805-1808 годы Грундтвиг опубликовал исследования «О песнях «Эдды»» и «Мифология Севера».

В 1810 году перед рукоположением в пастора произнес проповедь на тему «Почему слово Божие исчезло из дома Его?», в которой обличил рационализм, уничтоживший чувства и веру человека. В связи с этим консистория пересмотрела решение о его рукоположении, и Грундтвиг стал только помощником в приходе отца. С 1813 года выступал в Копенгагене как свободный проповедник. Он считал, что следует больше внимания обращать на духовный рост человека после крещения и конфирмации. Полагаясь на абсолютный авторитет Библии, Грундтвиг подчеркивал, что живым словом, которым Бог говорит «сейчас», являются таинства и Апостольский Символ веры в противоположность Cвященному Писанию, которое говорило «тогда». С точки зрения Грундтвига, христианство, имея личностный характер, не может рассматриваться только применительно к отдельно взятой личности и предполагает соборность. В полной мере этому способствует единение человека со своим народом, осуществляемое с помощью родного языка, мифологии, поэзии, истории и культуры. «Сначала человек, а потом христианин»,- говорил Грундтвиг. В 1816-1819 годы он редактировал литературный журнал «Dannevirke». В 1818-1824 годы перевел и издал «Деяния данов», составленные Саксоном Грамматиком около 1218 года. За перевод получил премию от короля Фредерика IV.

В 1821 году Грундтвиг был рукоположен в пастора и назначен по королевскому указу в церковный приход города Престё (островов Зеландия). В 1822-1826 годы служил в Копенгагене. В 1825 году Грундтвиг издал памфлет «Ответ Церкви», содержавший критику учения профессиональной теологии Г.Н. Клаусена и требование удалить из лютеранского катехизиса Десять заповедей, которые, по мнению Грундтвига, представляют собой скорее еврейский гражданский закон, чем христианские догматы (впоследствии эти тенденции получили развитие в общине общества Борнхольм). За памфлет Грундтвиг был оштрафован и запрещен в служении, до 1838 года все произведения Грундтвига подвергались цензуре. Сосредоточившись в годы запрета на литературной работе, Грундтвиг посещал Англию (ежегодно с 1829 по 1831 и в 1843), где изучал древнеанглийский язык, работал в библиотеках и архивах. По возвращении из Англии Грундтвиг признал важность влияния государственной Церкви на народ, но проводил различие между государственной Церковью как гражданским учреждением и «живой Церковью истинных верующих». По мнению Грундтвига, народ должен сам избирать священников, а священники - иметь право свободного выбора тем для проповедей. Достижения нации Грундтвиг ставил в прямую зависимость от степени и качества веры народа.

В 1832 году запрет на служение с Грундтвига был снят, и с 1839 года до конца жизни он служил пастором в церкви при одной из копенгагенских больниц (Vartovhospital). Его проповеди большей частью были в форме стихов в прозе. Поэзия, по мнению Грундтвига,- божественная движущая сила внутри человека, которая способствует формированию нравственности и помогает сделать христианство доступным для народа. Поэт является глашатаем Бога, иногда сам того не осознавая. Поэтическое слово становится высшим выражением человеческой жизни, связью между духом и телом. Религия объединяет ограниченное и вечное, человека и Бога.

Грундтвиг разработал собственное учение о Софии, которая по природе своей телесна и духовна; она существует с момента Сотворения мира и являет собой чувственное воплощение отношения человека к Богу, соединяет землю и небо, тело и душу, разум и чувства, телесную и духовную любовь. В 1837-1841 годы Грундтвиг издал сборник гимнов «Песни для Датской Церкви», многие из которых впоследствии стали народными песнями (271 гимн вошел в сборник, переизданный в 1954 году). В числе его трудов, оказавших значительное влияние на современников,- 3-томный учебник по всемирной истории (Haandbogi Verdenshistorien. København, 1833-1843). В 1844 году по инициативе Грундтвига был открыт первый в мире «народный» университет («крестьянская высшая школа»). Педагогические идеи Грундтвиг связывал с просвещением народа, он различал истинное и ложное просвещение. Ложное просвещение «постоянно действует в соответствии с интересами личности», и это, по мнению Грундтвига, опасно для гражданского общества, так как каждое общество основано на определенном «благоговении перед высшей справедливостью, а не перед личностью». Истинное просвещение базируется на том, что личность существует только благодаря силе общества, «такое просвещение, проникающее во всю человеческую жизнь и показывающее глубокую связь между личностью, жизнью народа и всеми поколениями, развивает образ мышления, который желателен для всех условий общества».

В 1844-1864 годы Грундтвиг принимал участие в политической деятельности консерваторов, а с октября 1848 года был избран в Учредительное собрание, где примкнул к леволиберальной группировке, став соавтором проекта демократической конституции. В 1861 году Грундтвиг в знак признания заслуг перед национальной культурой был рукоположен в титулярного епископа (без кафедры и епархии). Движение последователей Грундтвига, возникшее в 1825 году,- грундтвигианство - стало одним из основных религиозно-политических течений в Дании в 30-40-х годах XIX века.

Сочинения:

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord. København, 1809;

Sørgekvad ved Prinds Khristians Død. København, 1810;

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie. København, 1811;

Europa, Frankrig og Napoleon, en dansk historisk Betragtning. København, 1815;

Danne-Virke: Et Tids-Skrift. København, 1816-1819. 4 Bde;

Bjowulfs Drape: Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim. København, 1820;

Kong Harald og Ansgar: Rim-Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret. København, 1826;

Psalme-Blade til Kirke-Bod. København, 1843;

Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen. København, 1847.