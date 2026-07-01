ГРУНДИГ ХАНС
ГРУНДИГ (Grundig) ХАНС - немецкий живописец и график.
Учился в Дрездене - в Школе прикладного искусства (1920-1921) и АХ (1922-1926). С 1926 года член компартии Германии. Член-учредитель (1930) Ассоциации революционных художников Германии (ASSO). Автор полотен и гравюр социально-критической направленности, вначале близких экспрессионизму и творчеству О. Дикса, затем - стилистике «новой вещественности» («Безработный с сигаретной фабрики», 1925 год; «Забастовка!», линогравюра, 1930 год; «Тысячелетний рейх», 1935-1938 годы, Государственные художественные собрания, Дрезден); портретов (поэтов Э. Хаккеля, 1926-1927 годы, и В. Салати, 1935-1936 годы; оба - Эрмитаж, Санкт-Петербург), пейзажей («Осень», 1933, ГМИИ). В 1930-е годы нередко обращался к языку аллегории («Нападение волков на лошадь», 1936, там же). Нацисты подвергли Грундига диффамации, выставив его работы на выставке «Дегенеративное искусство», и заключили Грундига в концлагерь Заксенхаузен (1940-1944). После 2-й мировой войны Грундиг осуществил серию картин о немецких концлагерях (триптих «Жертвам фашизма», 1946-1948 годы, Государственные художественные собрания, Дрезден); продолжал исполнять работы на политические и антивоенные темы («Против атомной смерти», 1958 год, Эрмитаж, и другие). Автор иллюстраций (к произведениям Ф. Вийона). Ректор дрезденской Высшей школы изобразительного искусства (1946-1948). Его жена Леа Грундиг (урождённая Лангер, Langer; 1906-1977) - художник-график; под влиянием Грундига сформировалась также К. Кольвиц (в 1964-1970 президент СХ ГДР).
Сочинения:
Между карнавалом и великим постом. Воспоминания художника. М., 1964.