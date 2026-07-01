ГРУНДИГ ХАНС

ГРУНДИГ (Grundig) ХАНС - немецкий жи­во­пи­сец и гра­фик.

Учил­ся в Дрез­де­не - в Шко­ле при­клад­но­го искусства (1920-1921) и АХ (1922-1926). С 1926 года член ком­пар­тии Гер­ма­нии. Член-уч­ре­ди­тель (1930) Ас­со­циа­ции ре­во­люционных ху­дож­ни­ков Гер­ма­нии (ASSO). Ав­тор по­ло­тен и гра­вюр со­ци­аль­но-кри­тической на­прав­лен­но­сти, вна­ча­ле близ­ких экс­прес­сио­низ­му и твор­че­ст­ву О. Дик­са, за­тем - сти­ли­сти­ке «но­вой ве­ще­ст­вен­но­сти» («Без­ра­бот­ный с си­га­рет­ной фаб­ри­ки», 1925 год; «За­бас­тов­ка!», ли­но­гра­вю­ра, 1930 год; «Ты­ся­че­лет­ний рейх», 1935-1938 годы, Государственные ху­дожественные со­б­ра­ния, Дрез­ден); порт­ре­тов (по­этов Э. Хак­ке­ля, 1926-1927 годы, и В. Са­ла­ти, 1935-1936 годы; оба - Эр­ми­таж , Санкт-Пе­тер­бург), пей­за­жей («Осень», 1933, ГМИИ). В 1930-е годы не­ред­ко об­ра­щал­ся к язы­ку ал­ле­го­рии («На­па­де­ние вол­ков на ло­шадь», 1936, там же). На­цис­ты под­верг­ли Грундига диф­фа­ма­ции, вы­ста­вив его ра­бо­ты на вы­став­ке «Де­ге­не­ра­тив­ное ис­кус­ст­во», и за­клю­чи­ли Грундига в конц­ла­герь За­ксен­хау­зен (1940-1944). По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны Грундиг осу­ще­ст­вил се­рию кар­тин о немецких конц­ла­ге­рях (трип­тих «Жерт­вам фа­шиз­ма», 1946-1948 годы, Государственные ху­дожественные со­б­ра­ния, Дрез­ден); про­дол­жал ис­пол­нять ра­бо­ты на по­ли­тические и ан­ти­во­ен­ные те­мы («Про­тив атом­ной смер­ти», 1958 год, Эр­ми­таж, и другие). Ав­тор ил­лю­ст­ра­ций (к про­из­ве­де­ни­ям Ф. Вий­о­на). Рек­тор дрез­ден­ской Выс­шей шко­лы изо­бра­зительного искусства (1946-1948). Его же­на Леа Грун­диг (урождённая Лан­гер, Lan­ger; 1906-1977) - ху­дож­ник-гра­фик; под влия­ни­ем Грундига сфор­ми­ро­ва­лась так­же К. Коль­виц (в 1964-1970 пре­зи­дент СХ ГДР).

Сочинения:

Ме­ж­ду кар­на­ва­лом и ве­ли­ким по­стом. Вос­по­ми­на­ния ху­дож­ни­ка. М., 1964.