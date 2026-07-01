ГРУИЧ РАДОСЛАВ

ГРУИЧ РАДОСЛАВ - протоиерей , сербский историк.

С 1895 по 1899 год учился в семинарии в Сремски-Карловци. В 1899 году после женитьбы рукоположен во иерея и направлен в клир храма Святой Троицы в Земуне. С 1904 по 1914 год преподавал катехизис в семинарии в Бьеловаре. Совмещал служение и преподавание с учебой: в 1908 году окончил курс права в Вене, в 1911 году - курс философии в Загребе. В 1919 году защитил докторскую диссертацию . В сентябре 1914 года, после начала первой мировой войны , обвинен австрийскими властями в измене и арестован. В 1915 году переведен под домашний арест, потом перемещен в Госпич, через 2 года Груичу разрешили вернуться в Бьеловар. В 1919 году, по окончании войны, переехал в Белград. Преподавал во 2-й гимназии , затем - в семинарии святого Саввы. В 1920 году приглашен преподавать историю Сербии на философский фак-т в ун-т города Скопье, в 1930-1933 и 1935-1937 годы был деканом фак-та. В 1921 году учредил при университете дом для малообеспеченных студентов, основал Скопьевское научное общество и руководил им до 1937 года. Совместно с М. Костичем был учредителем и редактором «Гласника Скопьевского научного общества» (Гласник Скопског научног друштва. 1925-1940 годы. Књ. 1-21). Выпускал «Сборник по истории Южной Сербии и соседних земель» (Зб. за историjу Jужне Србиjе и суседних области. Скопље, 1936. Књ. 1). В 1937 году по приглашению руководства Сербской Православной Церкви (СПЦ) переехал в Белград, в звании профессора преподавал историю СПЦ на Богословском фак-те Белградского ун-та. По благословению Сербского Патриарха Варнавы (Росича) возглавил процесс формирования и до 1948 года был директором музея СПЦ (официально открыт 14 июня 1954 года). Вместе с протоиерем Лазарем Мирковичем объехал Румынию и Венгрию, регистрируя и по возможности выкупая памятники сербского искусства. В 1939 году избран членом САНУ, Матицы Сербской, почетным членом Студенческого исторического общества в Белграде. Сотрудничал с Сербским географическим обществом и Югославянским историческим обществом в Белграде.

После начала второй мировой войны выступил инициатором и одним из авторов «Меморандума СПЦ о злодеяниях усташей на территории Независимого государства Хорватия против сербов и православных священнослужителей», к-рый был передан военному командованию Сербии. Участвовал в акциях помощи беженцам, заключенным лагерей. Особое внимание уделял спасению сербских святынь из мест военных действий. 13-14 апреля 1942 года перенес мощи святого князя Лазаря из монастыря Врдник, святого царя Уроша (смотреть Стефан Урош V) из монастыря Язак и святого князя Стефана Штиляновича из мон-ря Шишатовац в соборную церковь Белграда, чем спас их от уничтожения. По окончании войны по предложению Груича была создана комиссия из представителей церковных и государственных властей по регистрации и возвращению предметов церковного искусства, изъятых во время военных действий из сербских церквей и монастырей на территории Независимого государства Хорватия и перенесенных в Загреб. В результате работы комиссии в апреле 1946 года в Белград прибыли 11 вагонов с изъятыми в годы войны церковными предметами. Некоторые из предметов были возвращены в церкви, где они находились до войны, часть предметов, в том числе собрание рукописей XV-XIX века, была передана в Музей сербов в Хорватии (Загреб), который в 1964 году вошел в состав Исторического музея. Большинство возвращенных предметов было размещено в здании Патриархии.

В концк 1944 года суд чести Белградского университета потребовал от Груича отчета о его деятельности во время немецкой оккупации и 3 апреля 1945 года принял решение об увольнении его из университета. В сентябре 1945 года Народный комитет 1-го района Белграда лишил Груича избирательного голоса, Государственная комиссия по расследованию преступлений оккупантов и их сообщников завела на Груича досье, в к-ром фигурировало 24 материала с общим обвинением в пособничестве «фашизации сербского народа, сотрудничестве с оккупантами в сфере культуры». В последние годы жизни Груич работал в музее СПЦ и Патриаршей библиотеке, иногда сотрудничал с Сербской АН, Археологическим институтом.

1 июня 1955 года Сербский Патриарх Викентий (Проданов) в сослужении 10 епископов, 12 священников и 2 диаконов совершил отпевание Груича. Первоначально он был похоронен на Новом кладбище в Белграде. 11 ноября 1992 года останки Груича и его супруги Милицы были перезахоронены в мон-ре Гргетег.

Груич опубликовал более 270 научных исследований по истории СПЦ, около 500 статей по истории СПЦ для Народной энциклопедии, выходившей под руководством С. Станоевича (Stanojević S. Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenacka. Zagreb, 1925-1929. Knj. 1-4), которые образуют своеобразную малую сербскую церковную энциклопедию. Собранные им в период обучения сведения по истории сербов в Славонии и Венгрии легли в основу монографии «Апологиjа српскога народа у Хорватскоj и Славониjи» (Нови Сад, 1909. Београд, 19892. Загреб, 20023). Много исследований посвящено истории Карловацкой митрополии СПЦ: «Како се поступало са српским молбама на двору ћесара аустриjског последње године живота патриjарха Арсениjа III Чарноjевића» (Нови Сад, 1906), «Средњовековно српско парохиjско свештенство» (Скопље, 1923), «Пакрачка епархиjа: Споменица o српском православном владичанству пакрачком» (Нови Сад, 1930), «Пећки патриjарси и Карловачки митрополити у XVIII в.» (1931), «Духовни живот Срба у Воjводини» (1939 и 1941) и др. Монография Г. «Православна Српска Црква» (Београд, 1921. Крагуjевац, 1989р. Београд; Крагуjевац, 1995р) стала одним из главных справочников по истории СПЦ.

Огромный материал по истории СПЦ стараниями Груича был собран в музее города Скопье и музее СПЦ. Он завещал СПЦ богатую личную библиотеку рукописных книг (в том числе 153 рукописи XIII-ХVIII веков).

Сочинения:

Никић Љ. Библиографиjа радова др. Радослава М. Груjића // Зб. Матице Српске за друштвене науке. 1956. Св. 12. С. 109-124;

Библиографиjа Радослава Груjића / Сост.: Д. Кашић // Богословље. Н. С. Београд, 1980. Књ. 24(39). Св. 1/2. С. 48-71;

Каталог книга на jезицима jугословенских народа 1868-1972. Београд, 1982. С. 326-330;

Српска библиографиjа. Београд, 1990. Књ. 4. № 18037-18114;

Библиографиjа Радослава Груjића // Груjић Р. Азбучник Српске православне Цркве / Приред.: С. Милеуснић. Београд, 1993. С. 313-334.