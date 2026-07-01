ГРУДЗИНСКИЙ Владимир Викторович

Родился в 1956 г. Окончил Иркутский государственный университет в 1979 г.

Кандидатская диссертация.: Новая Зеландия и война на Тихом океане (дипломатический аспект) 1941-1945 гг. (Ленинградский государственный университет (ЛГУ), 1983).

Докторская диссертация.: Великобритания и ее доминионы в последней трети XIX – первой четверти ХХ веков: идейно-политическая эволюция и проблема имперского единства (Санкт-Петербургский государственный университет (бывш. ЛГУ), 1997).

Заведующий кафедрой политических наук и международных отношений историко-филологического факультета Челябинского государственного университета.

Область интересов : История Британской империи, новая история Великобритании.

Сочинения: Новая зеландия в межд. отношениях, 1939–1945 гг. (в соавторстве). Иркутск, 1993;

На повороте судьбы: Великая Британия и имперский федерализм (последняя треть XIX – первая четверть ХХ в.). Челябинск, 1997.

Великобритания и её империя в середине XIX века: идейная эволюция и проблема модернизации. Челябинск, 2014.